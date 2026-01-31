【野球】「１から変えていかないといけない」強い慶應を取り戻せ！５季ぶりの天皇杯奪還へ／新幹部インタビュー第５弾～今津慶介主将～

昨年の慶大は春季リーグ戦、秋季リーグ戦ともに５位という悔しさの残るシーズンとなった。そして１２月１９日、令和８年度慶応義塾大学体育会野球部の新幹部が発表された。主将に一振りで流れを変える強打者・今津慶介（新総４・旭川東）、副将に剛球と知性を併せ持つ大型右腕・広池浩成（新経４・慶應）、規律でチームを引き締める新戦力・寳田裕椰（新経４・三重）、経験豊富な内野の要・上田太陽（新商４・國學院久我山）が就任。また、沖﨑真周主務（新経４・幕張総合）や山口瑛士（新商４・県立郡山）ら学生コーチ、スタッフ陣の発表も併せて行われた。今回ケイスポでは、今津主将、広池副将、寳田副将、上田副将、沖﨑主務に取材し、２０２６年慶大野球部の「強い慶應復活」に懸ける思いを伺った。第５弾は今津慶介主将！

――主将就任までの経緯は

キャプテン決まるまでは、みんなでミーティングを開いて投票という形で決まりました。

――小中高いずれも主将を務めてきた中で、大学の主将は何が一番違うと感じるか

高校までは、ある程度生い立ちだったり、育ってきた環境というのが似通っていると思うんですけど、大学はそれぞれ過去もバックグラウンドも違った様々な選手が集まる場所なので、いろんな種類の選手が揃っているというところが大学の特徴かなという風に思います。

――現時点で慶大野球部をまとめる難しさは

自分がまとめるというよりかは「率先して動いていく」という意識が増しただけです。あんまりチームをまとめるというのは、チーフコーチの山口だったり、他の副将を含めた幹部全員でやっていくという意識なので、それよりも自分は先頭に立って背中で引っ張っていくという方が強いと思います。

――外丸前主将や堀井哲也監督から主将就任にあたって何か言葉は

外丸さんとご飯も行きましたし、いつも近いところで色々アドバイスをくれる存在でした。いつも2人でたわいもない会話とかしていますけど、ちゃんと話をしてくれるときは、ちゃんと良いアドバイスもしてくれるので、主将就任後はそういった回数も増えたのかなと思います。

監督とは、キャプテンだからというよりも、僕は選手の中でも監督と割と話す方なので、話す回数が増えたかなというぐらいです。

――外丸前主将からの具体的なアドバイスは

「どういう主将になれ」とかは言われなくて、彼も背中で引っ張るタイプだったので、明確な主将像というよりかは、伝統ある慶應野球部のキャプテンという、その重みだとか、素晴らしさというのを伝えてくれたような気がします。

――ご家族の方から何か言葉はかけられましたか

家族が１番盛り上がっちゃって（笑）。僕ん家はもう全員僕より変わっているんですよね。特に親父とおばあちゃんがもう盛り上がっちゃって、帰省したんですけど、何かするたびに「そんなんで（キャプテン）やっていけないよ」と言われるノリが今津家で流行って。僕が帰省してふざけていたら、「そんなんじゃやっていけません！」みたいなのをおばあちゃんはずっと言っています。ちょっと困りましたね（笑）。

――「チーム今津」をどのようなチームにしていきたいと考えているか

この代は結構気合い入っているんで、気持ちで負けないチーム、圧倒するチームを作っていきたいです。野球の技術で日本一を目指すのはもちろんなんですけど、土壇場だとか、苦しい場面で、全員が気持ちをつないで、強い気持ちで最後まで戦えるようなタフなチームを作っていきたいですね。

――目指す主将像は

最後にみんなが神宮で「僕ら含めた４年生を勝たせたい」という風にみんなが思ってくれるチームを作りたいですね。主将像というか、目指すチーム像という感じです。

――現段階で見た新チームの強み

３季連続５位なんですけど、変化に対して恐怖心がないところが逆に良いのかもしれないです。やっぱり「変えていかないといけない」という気持ちはチーム全体に浸透してきたので、少しずつ。５位だからこそ「何か変えないといけない」という気持ちが全員芽生え始めてきて、それがチームを良い方向に導き始めてるかなという風な実感はありますね。

――逆に課題は

課題だらけなんですけど、１つあげるとしたら、慶應のカルチャーを1から変えていかないと強い慶応は取り戻せないというのは、みんな根底に持ってるんですけど、意識の差がチーム内で見えたりするというのがあります。その部分を４年生が引っ張りきれていないというのが課題かなと思います。

――多くのミーティングを重ねたとのことだが、狙いは

幹部決めのミーティングの時とか、あと特にキャプテン決め時は、僕をキャプテンにするにあたって、僕に対しての懸念点や改善すべき点が、めちゃくちゃ挙げられました。朝の5時半から「今津はこういうとこ直した方がいい」みたいな、もうめちゃくちゃ言われて。でも全員の思っていることを赤裸々に話して、腹割って話したからこそ、逆に信頼できるようになった部分も全員あったと思うので、しっかり全員で腹割って話せたというのは良い経験だったかなと思いました。

――３人の副将の印象、また“副将”として期待することは

広池は“投げる哲学者”ですね。みんなに教えてくれるので。めちゃくちゃ考えて野球をやっているので、彼はプレイヤーの部分が大きくて、そこを前面に出して引っ張ってくれています。

寳田は僕にないものを彼は持っているので、僕を補ってくれると思います。私生活の面とか僕がだらしない時に喝を入れてくれたり、僕にない魅力を持っているのが寳田だと思います。

上田は幹部の誰よりもAチーム、日本一というのを経験しているので、そこで経験したものを後輩や同期に還元してくれるというのが彼の強みですね。あとは内野手を束ねているので、内野を成長させてくれるという部分では、来年１番カギを握っているのが彼の引っ張る力であったり、内野をまとめる力かなという風に思います。

――昨年の成績を振り返って

一言でいえば、ラストシーズンじゃなくてよかったなという風に思います。春はうまくいって、秋は失敗したというのが去年でした。ラストシーズンは多少調子の波はあると思うんですけど、それでも春秋通じてチームを引っ張っていかないといけないという結果に責任持たないといけないですし、秋に苦しい経験をしたのが逆に良かったかなと思っていて。

その苦しい時にどういったアプローチが必要かであったり、逆に成功していたとしても、もっと上を目指すためには何が足りなかったのかというのも、春秋通じてどっちも経験することができたので、収穫のあるシーズンだったかなと思います。

――リーグ戦までの期間で個人的に意識したいところは

全部ですね。投げる、打つ、走る、すべてのカテゴリーに対してレベルアップが必須だと思っていて。特に守備ですね。おそらく来シーズン、セカンドをまた再挑戦するんですけど、僕がセカンド守ることでチームの層や打線の層が厚くなるので、そこは僕も監督も理解しているところだと思うので、そこは監督の期待に応えられるように、しっかりセカンドをシーズン通して守りきれるような選手になりたいです。

――現在チームとして重点的に強化しているポイントは

まずプレーというより野球に対する姿勢かなと思います。やっぱり危機感持って、危機感どころかもう悲壮感ぐらい持って、覚悟持ってやっていかないとやっぱり大きく変わっていけないので。そこに対しては４年生中心にもう残り８０数日というのは全員で声掛け合いながら意識している部分でもありますし、若干課題が残る部分でもあります。

――新チームにおけるキーマン

みんなキーマンなんですけど、４年は吉野（＝太陽、新法４・慶應）、３年は丸田（＝湊斗、新法３・慶應）、憩（＝渡辺憩、新商３・慶應）、２年は一宮（＝知樹、新経２・八千代松陰）かなと思います。選べないですね（笑）。特にここは期待しています。

――チームの目標

日本一。まずリーグ戦優勝、日本一、四冠。

――個人目標は

春は三冠王を目標にして取り組む。

――現時点での卒業後の進路は

決まっていないです。

――将来の夢は総理大臣と公言しているが

親父も祖父も政治家なので、漠然と彼らの仕事ぶりを見ていて、かっこいいなと思うのもありました。この前ちょうど、親父の２期目の選挙があって、僕も夏だったんですけど、１日監督に許可をいただいて帰省して、彼の周りの仕事の現場とかを見たりして、やりがいをとても感じる仕事だったりしますし、それを祖父の時も感じました。周りの人に感謝されたり、素晴らしい職業だなという風に感じたので、そういう過去があって、政治家だったり、総理大臣というのを目指しているというのがあります。

あと、夢は大きくという。日本で１人しかいないので、総理大臣は。かっこいいのでそうやって言っています。

――ラストシーズンへの意気込み

本年度より慶応義塾大学体育会野球部主将を務めます、今津慶介です。今年は、チームとしてはリーグ戦優勝、日本一、四冠というところに目標を置いています。個人としても三冠王を目標にして春に向かって取り組んでいきます！ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。

（取材、記事：河合亜采子）