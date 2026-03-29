【野球】 SUBARU投手陣の前に３安打無得点と打線がつながらず完敗／ 第５３回 社会人野球・東京六大学野球対抗戦 SUBARU戦　@明治神宮野球場

３月２９日（日）第５３回 社会人野球・東京六大学野球対抗戦 SUBARU戦 @明治神宮野球場

慶大はSUBARUに０ー５で敗戦した。先発・入江祥太（環２・石橋）は立ち上がりを攻められ、２点の先制を許す。投手陣は粘りの投球を見せるも、６回に守備のミスから失点。７回にも追加点を取られ、点差を広げられる。打線は５回に４番・中塚遥翔（環３・智辯和歌山）の初安打が飛び出すも、得点には結びつかず。最終回に代打で出場した丸田湊斗（法３・慶應）、横地広太（政４・慶應）の安打で好機を演出するもあと一本が出ず、完封負けを喫した。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 慶大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBARU 2 0 0 0 0 1 2 0 × 5

慶大バッテリー：●入江、栗林、沖村、鈴木佳、松井ー吉開

SUBARUバッテリー：松永、松田、〇川上、三浦、小澤ー後藤

慶大本塁打：なし

SUBARU本塁打：なし

新チーム初となる神宮球場での公式戦となったこの日は、SUBARUとの一戦。１９５３年創部のSUBARUは、都市対抗野球出場・３０回、社会人野球日本選手権優勝・２回を誇る社会人野球の名門チームだ。

１回表、SUBARUの先発・松永大輝（白鴎大）の前に慶大打線は三者凡退に終わる。その裏、この日の先発マウンドを託されたのは入江。安打や四球などを許し、無死満塁とされると４番・外山優希（専修大）に右適時打を打たれ、２点を先制される。しかし、後続をきっちり打ち取り追加点は許さない。

３回からは栗林兼吾（商４・小山台）が登板。先頭に四球を与えるものの、味方の好守備もあり無失点で切り抜ける。４回は、１４０km/h中盤の直球で打者を捻じ伏せ、三振を２つ奪うなど、好リリーフを魅せる。

そろそろ反撃したい慶大打線だが、松永の前に一本も出ず、完全に抑えられる。しかし５回表、SUBARUの投手が代わると、４番・中塚が右安で出塁。チーム初安打となる。ただ、後続が続かず、無得点に終わる。

５回裏、投手は３番手・沖村要（商４・慶應）に交代。打者をテンポ良く抑え三者凡退とする。しかし６回裏、２番・小玉佳吾（東海大）の打球を服部翔（政３・星稜）が後逸し出塁を許す。犠打などで繋がれ、２死二塁となると５番・中山琉唯（明治大）を三ゴロに打ち取るも、服部の送球を一塁手・吉野太陽（法４・慶應）が弾いてしまう。その間に走者が生還し、予期せぬ形で追加点を奪われる。

７回のマウンドには鈴木佳門（経２・慶應）が上がる。しかし、安打で繋がれ１死一、二塁のピンチとなると、１番・江川岳（東京農業大）に左中間を破る適時二塁打を浴び、点差を広げられる。続く打者にも犠飛を打たれ、０ー５と苦しい展開となる。

８回裏は５番手・松井喜一（経３・慶應）が登板。三振を２つ奪うなど、キレのある直球が光り無失点に抑える。

６回以降は無安打に抑えられ、後がなくなった９回。慶大はここから代打攻勢に出る。八木陽（法３・慶應）に代打・丸田が送られると、右安を放ち起用に応える。続く代打・横地も中安で繋ぎ、無死一、二塁の好機をつくる。しかし、代打・吉田雄亮（商４・慶應）が一併殺に倒れ、続く１番・林純司（環３・報徳学園）も空振り三振に終わりここで試合終了。０ー５と敗戦を喫した。

試合は終始、SUBARUの投手陣に主導権を握られる展開となった。先発・松永の前に打線は沈黙。初安打が５回に生まれたものの、相手の救援陣にも封じ込まれた。守備でも立ち上がりを攻められ先制を許すなど苦しい入りとなった。特に、６回は守備の乱れが失点に結びつき、追加点を献上。こうした失点が、リーグ戦では勝敗の行方を左右することになるだろう。

春季リーグ戦は２週間後に開幕する。時間はあと少ししか残されていないが、この日の試合で出た課題を翌日以降のオープン戦で修正していきたい。

（記事：神谷直樹、写真：河合亜采子、奈須龍成、柄澤晃希）

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [6] 林純司（環３・報徳学園） 中飛 空三振 一ゴロ 空三振 [7] 小原大和（環４・花巻東） 空三振 遊ゴロ 左飛 [3] 吉野太陽（法４・慶應） 空三振 一ゴロ 投ゴロ [9] 中塚遥翔（環３・智辯和歌山） 空三振 右安 左飛 [D] 渡辺憩（商３・慶應） 遊ゴロ 空三振 空三振 [8] 一宮智樹（経２・八千代松陰） 右飛 三併殺 見三振 [4] 八木陽（法３・慶應） 三直 二ゴロ H 丸田湊斗（法３・慶應） 右安 [2] 吉開鉄朗（商４・慶應） 空三振 遊ゴロ H 横地広太（政４・慶應） 中安 [5] 服部翔（政３・星稜） 空三振 空三振 H 𠮷田雄亮（商４・慶應） 一併殺

◆慶大投手成績