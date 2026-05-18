【野球】打線爆発で勝ち点獲得　優勝へ向け好調をキープ／東京六大学野球 ２０２６春季リーグ戦　法大３回戦　＠明治神宮野球場

５月１８日（月）東京六大学野球２０２６春季リーグ戦 法大３回戦 ＠明治神宮野球場

慶大は１勝１敗で迎えた法大３回戦に勝利し、勝ち点を４とした。先発投手は中１日での登板となる渡辺和大（商４・高松商業）。１回表、丸田湊斗（法３・慶應）の好走塁で先制点を挙げる。４回表、一宮知樹（経２・八千代松陰）と吉野太陽（法４・慶應）の適時打、さらには林純司（環３・報徳学園）の適時二塁打で一挙４点を挙げ５－０と突き放す。さらに５回表には主将・今津慶介（総４・旭川東）が今季２号１点本塁打を放つと、６回表も吉開鉄朗（商４・慶應）の適時打で７－０とする。渡辺和は５回まで走者を背負いながらも法大打線を零封していたが、６回裏に境亮陽（営２・大阪桐蔭）に適時二塁打を浴び２点を失う。しかし打線が７回表に４点、８回表に１点を加え１２－２と大差をつける。最終回は沖村要（商４・慶應）が２点を失うも、後続を広池浩成（経４・慶應）が退け試合に勝利した。これで勝ち点が４となり今季の優勝に王手をかけた。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 慶大 1 0 0 4 1 1 4 1 0 12 法大 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4

慶大バッテリー：〇渡辺和、鈴木佳、沖村、広池ー吉開

法大バッテリー：●助川、針谷、名取、秋田、櫻田、槙野ー土肥

慶大本塁打：今津２号ソロ（５回）

法大本塁打：なし

先発投手は渡辺和。法大１回戦で６回途中１失点の粘投を見せたエースが中１日での登板となった。

１回表、慶大は先頭の丸田が二遊間を破る鋭い当たりを放つと、好走塁で二塁を陥れ、いきなりチャンスを演出する。丸田は続く小原大和（環４・花巻東）の一ゴロの間に三塁に進塁すると、今津の二ゴロで本塁に生還。幸先よく１点を先制する。

その裏、先発・渡辺和は２本の安打と四球で１死満塁のピンチを迎えるも、土肥憲将（キャリア４・鳴門）を空振り三振、今泉秀悟（キャリア３・石見智翠館）を二ゴロに抑え、得点を許さない。

４回表、先頭の小原が四球を選ぶと、今津の痛烈な中前打でチャンス拡大。その後、１死一、三塁とすると、一宮が適時左前打を放って追加点を奪う。さらに吉野の適時三安打、林純の右中間への適時二塁打でこの回一挙４得点。長短の安打を重ねた電光石火の攻撃が炸裂し、大量得点に繋がった。

５回表、１死から打席には今津。スコアボードをめがけ、弧を描いた打球は中本塁打となり、リードは６点に広がる。

６回表、慶大はこの回も攻撃の手を緩めない。先頭の林純があわや本塁打というフェンス直撃の二塁打で出塁すると、八木陽（法３・慶應）が犠打を決め１死三塁。ここで吉開が右前打を放ち追加点を奪う。

その裏、打線の援護に無失点の快投で応えてきた渡辺和にピンチが訪れる。２死から熊谷陸に二塁打を許すと続く中村騎士（営３・東邦）には四球を与える。ここで境に適時二塁打を打たれ２点を返される。

７回表、慶大はすぐさま流れを引き戻す。小原が敵失で出塁すると、主砲・中塚遥翔（環３・智辯和歌山）に右中間を破る適時三塁打が飛び出す。さらに吉野、八木もそれぞれ適時二塁打、適時三塁打で続き、この試合２回目の１イニング４得点を記録して、法大を突き放す。

その裏、渡辺和からマウンドを託されたのは３試合連続登板となる鈴木佳門（経２・慶應）。鈴木はストライク先行の安定した投球で三者凡退に抑える。慶大は８回にも丸田の遊安打を契機にチャンスを作り、今津の３打点目となる犠飛で１点を追加する。

最終回、法大に２点を与えるも最後は広池が締め、試合終了。１２−４の大勝で勝ち点を獲得した。

この試合では打線が１５安打１２打点と爆発した。４回から８回まで毎回得点し、常に主導権を握り続けたことが勝因といえる。また主将・今津に今季２本目の本塁打が生まれるなど、早慶戦前にさらなる盛り上がりを見せた。先発・渡辺和が６回１１０球４奪三振２失点と、中１日ながら試合を作り、２番手・鈴木佳が７回、８回と法大打線を完璧に抑え込むなど、投手陣の活躍も目覚ましかった。この流れを２週後の早慶戦まで持ち込みたい。

法大から４つ目の勝ち点を獲得した慶大。次週の明法戦で法大が勝ち点を獲得した場合、慶大が優勝することになる。もし明大が勝ち点を獲得しても、早慶戦で勝ち点を獲得すれば、勝ち点５で優勝となる。チーム今津の「一冠」目に向け、最後のカードである早慶戦を２連勝で終えたい。

◆活躍選手コメント

今津慶介（総４・旭川東）

スタンドの応援の後押しがあり、全員が素晴らしいプレーをできたと思います。早稲田に勝って優勝を果たし三田の山で喜びを分かち合いましょう！

（記事：福田龍之介／写真：河合亜采子、林佑真、柄澤晃希、神戸佑貴）

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [8] 丸田湊斗（法３・慶應） 中２ 空三振 一ゴロ 二併打 遊安 [D] 小原大和（環４・花巻東） 一ゴロ 四球 空三振 三失 遊飛 [4] 今津慶介（総４・旭川東） 二ゴロ 中安 中本 二ゴロ 右犠飛 [9] 中塚遥翔（環３・智辯和歌山） 捕邪飛 右飛 二ゴロ 中３ 9 横地広太（政４・慶應） 空三振 [7] 一宮知樹（経２・八千代松陰） 右飛 左安 左安 四球 三ゴロ [3] 吉野太陽（法４・慶應） 三失 三安 二ゴロ 右２ 右２ [6] 林純司（環３・報徳学園） 三ゴロ 中２ 左２ 二直 二飛 [5] 八木陽（法３・慶應） 二ゴロ 死球 投犠打 右３ 中安 [2] 吉開鉄朗（商４・慶應） 投直 遊ゴロ 右安 遊ゴロ 右飛

◆慶大投手成績