【端艇】第二エイト勝利も対校・女子エイトは一歩及ばず　さらなる「逆襲」を誓う／第９５回早慶レガッタ

汗ばむ陽気の中行われた、第９５回早慶レガッタ。昨年の三種目敗北という結果を受け巻き返しを期した慶大は、第二エイトで勝利を収めたものの、対校エイトと女子エイトでは惜しくも敗れた。「逆襲」へ向け、さらなる努力を誓った。

２０２６年４月１９日（日）

第９５回早慶レガッタ ＠隅田川

日本最古の対校競漕大会として、毎年４月に隅田川で開催される春の風物詩・早慶レガッタ。「三大早慶戦」とも称される、伝統の一戦だ。昨年の早慶レガッタ、慶大は対校エイト・第二エイト・女子エイトのすべてで敗北を喫し、早大の７年ぶり完全優勝に終わった。今年のスローガン「逆襲」を胸に、王座奪還へ向けて厳しい練習に励んできた。

女子エイト

◆試合結果

タイム：1着 早稲田大学（４分００秒００）、2着 慶應義塾大学（４分１５秒５５）

艇差：３艇身

◆出場クルー

シート位置 選手名 学年・出身高校 C 石川恵奈 商４・東洋英和 S 武者夢果 政３・学芸大付属 ７ 梅原瑠菜 政２・慶應女子 ６ 岩井咲嬉 法３・立教女学院 ５ 佐藤亜美 文３・渋谷幕張 ４ 髙木真保 商２・慶應女子 ３ 笠原愛美 経４・慶應湘南藤沢 ２ 田中咲都奈 政２・慶應NY B 亀山佳奈 経２・慶應女子

37年ぶりの優勝を目指した女子エイト。しかし結果は早大に３挺身差をつけられての敗戦。悲願達成は来年以降に持ち越しとなった。

レースは序盤から動いた。スタート直後、慶大はオールで水を十分に捉えきれず、空回りする形となり、早大にいきなり半艇身のリードを許す。中間地点の言問橋を通過した時点でその差は２艇身に拡大。焦りから下半身を使った力強い漕ぎが発揮できず、リズムは最後まで噛み合わなかった。

対する早大は、昨年のインカレ女子総合２位の実力をいかんなく発揮。終始８人の息を揃え、後半に入ってもレートを落とすことなく安定した漕ぎを展開すると、慶大を寄せ付けず、そのままフィニッシュ。慶大は最終的に３艇身、約15秒の差をつけられた。

それでも、女子部員９人全員が欠けることなくスタートラインに立ち、1000メートルを漕ぎ切り、女子戦の歴史をつないだこと。そこには大きな価値がある。出場すらも危ぶまれる状況だった。主将・笠原愛美（経４・慶應湘南藤沢）の下での新体制の慶大は、コックスを含めわずか9人。１人でも欠ければチームが組めない状況だった。「全員でスタートラインに立つこと」、そして「連敗を止めること」を目標に練習を積み重ねてきた。

来年は9人中7人が残る。積年の敗戦の悔しさと先輩たちが紡いできた勝利への闘志を胸に、女子クルーの挑戦は続く。

第二エイト

◆試合結果

タイム：1着 慶應義塾大学（１４分０５秒８４）、2着 早稲田大学（１４分１０秒５２）

艇差：１・１／２艇身

◆出場クルー

シート位置 選手名 学年・出身高校 C 和田隆之介 政３・慶應志木 S 小糸源 環４・慶應NY ７ 古舘弘光 経４・慶應 ６ 三野剛生 経４・慶進 ５ 藤森隆成 法３・慶應 ４ 佐々木健太朗 商２・慶應 ３ 山田侑 経２・慶應 ２ 牛場龍之介 理２・慶應 B 木村祐陽 経４・仙台第三

第二エイトは、惜しくも対校エイトへの出場が叶わなかった９選手にとってのもう一つの晴れ舞台。慶大は昨年、互角の展開を見せるも４連覇を果たすことはできなかった。昨年水上で悔しさを味わった三野剛生（経４・慶應）をはじめ、４人の四年生が中心の布陣で挑む。春の陽光に包まれ、澄み渡る青空が広がる隅田川。まさに両校の意地と誇りがぶつかり合う一戦となった。

レースは序盤から白熱した展開。700メートル地点の両国橋通過時点では、わずかに早大が前に出る。しかしJR総武線鉄橋を過ぎたあたりから、慶大がじわりと追い上げを見せた。蔵前橋ではついに横一線に並び、レートはほぼ互角のまま、わずか0.7秒ながら慶大がリードを奪う。

その後も主導権は激しく入れ替わる。厩橋では再び早大が前に出るが、駒形橋では慶大が差し返し、吾妻橋では再度わずかにリード。まさに追いつき追い越されの白熱した展開となった。「2年ぶりの勝利」を目指す慶大と、意地を見せる早大。両校のプライドが水上で火花を散らす。終盤、言問橋付近で両校ともにレートを引き上げ、勝負は最終局面へ。桜橋を前にして、慶大がついに1艇身抜け出す。昨年の悔しさを胸に刻み、冬の厳しい練習を乗り越えてきたクルーが、最後の力を振り絞り見事勝利。

フィニッシュ後、クルーは声をあげてガッツポーズ。激戦を制した慶大は、接戦をものにし、見事35勝目を挙げた。長い冬の努力の先に待っていたのは、確かな勝利だった。

カヌーエキシビション

◆試合結果

タイム：1着 慶應義塾大学B（２分０６秒７７）、2着 慶應義塾大学A（２分０７秒６２）

艇差：１／３艇身

早慶レガッタでは例年、カヌーエキシビションが開催される。今年は、慶應義塾體育会端艇部カヌー部門から８漕手が出場した。四年生同期の宮﨑祐也（文４・関東学院）、長谷部晴彦（文４・都立豊多摩）、小林慶次郎（経４・慶應志木）、佐々木琢磨（経４・関東学院）の４人で構成された黄色の艇「FREUDE」と、主将・大久保龍（法４・開成）と３年生の石井蒼馬（理３・小松川）、加藤遥人（法３・城北）、橋本昌樹（商３・春日部）の４人で構成された慶應カラーの艇「SIEG125」による、男子フォアの校内対抗が行われた。コースは言問橋から桜橋上流の500メートル。結果は、接戦を制したFREUDEが勝利を収めた。

対校エイト

◆試合結果

タイム：1着 早稲田大学（１０分４５秒５４）、2着 慶應義塾大学（１０分５５秒４９）

艇差：４艇身

◆出場クルー

シート位置 選手名 学年・出身高校 C 坂田健太郎 法４・慶應 S 阿部憲太 商３・慶應 ７ 林和央也 政２・慶應志木 ６ 吉田伊吹 法２・慶應志木 ５ 白石健人 総３・今治西 ４ 谷水祐仁 環３・慶應 ３ 橋爪一樹 法２・慶應 ２ 岩本流空 商４・慶應 B 髙尾礼士 経４・慶應

「逆襲」を掲げ、３年ぶりの勝利を狙う慶大対校エイト。対するは昨年インカレ優勝を果たした王者・早大。その実力を改めて示すのか、あるいは慶大が雪辱を果たすのか。注目の一戦は、波の高いコンディションの隅田川で幕を開けた。

アウトレーンの慶大は、軽やかなリズムでスタートを決める。しかし、外側にわずかに流される場面もあり、序盤から繊細なコントロールを強いられる展開となった。700メートル地点の両国橋では両校ほぼ横並び、レートも大きな差はないが、わずかに早大が前に出る。両国橋を越えたあたりで、早大が一気に仕掛け、1艇身リード。レートもやや高く、主導権を握る。スタートで差をつけられた慶大にとっては、ここからいかに巻き返すかが問われる展開となった。

昨年王者の早大に対し、今年は第二エイトで慶大が勝利。その勢いも背負い、食らいつきたい慶大だが、蔵前橋通過時には徐々に差を広げられる。レートはほぼ互角ながら、艇速で上回る早大に対し、差を詰めきれない苦しいレース運びとなった。吾妻橋通過時点で、その差は２艇身以上。なおも懸命に追いすがるが、流れを変えるには至らない。最終盤まで粘りを見せたものの、差を縮めることはできず、最終的に４艇身差でフィニッシュ。慶大は無念の敗北を喫した。

試合後のインタビューで主将・岩本流空（商４・慶應）は、今回の早慶レガッタを通して得た手応えと今後の課題に関して、「『逆襲』のスローガンを果たしきることはできなかったと考えている。一方でこのスローガンを掲げて取り組めたことは一つの成果。まずは第二エイトの9人が勝利を収めたことを誇りに思い、ありがとうと伝えたい」と述べた。

「逆襲」を掲げ挑んだ一戦は、あと一歩勝利には届かなかった。しかし、第二エイトの勝利も含め、チームとしての底力は確かに示された。王者・早大の壁は依然として高い。その差をどう埋めるか――次なる戦いへ向けた課題と悔しさが、はっきりと刻まれるレースとなった。

取材：大塚隆平、蕭敏星、塩田隆貴、竹腰環、石黒結文、小野寺叶翔、神谷直樹、髙木謙、根本佳奈

記事：大塚隆平、竹腰環、蕭敏星