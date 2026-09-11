【ラグビー】「地獄の山中湖」に密着！猛練習の果てに掴んだ白星／山中湖合宿レポート

今回ケイスポラグビー班では、８月２１日から８月２２日かけて、蹴球部の山中湖二次合宿に密着した。シニアチームが菅平に移動し対外試合に臨むなか、山中湖に残ったジュニアチームも、対抗戦のメンバー争いに食い込むべく奮闘している。選手たちは２２日、毎年恒例となっているハーキュリーズ（慶大蹴球部ＯＢによる社会人チーム）との練習試合にその思いをぶつけた。

８／２１ 午後の様子

翌日のハーキュリーズ戦に備えて軽いストレングスメニューをこなした後、試合に向けてのメンバーミーティングも行われた。

菅平組と山中湖組に別れた１週間前からキャプテンとして山中湖組を引っ張っているＪｒ．リーダー・石野創太郎（理４・川和）がミーティングを主導し、チーム全員で意見を出し合った。気候条件、グラウンドの状況、トレーニングの成果などを踏まえたゲームプランを全員で決定し、約１か月間行われた合宿の集大成となる試合に向けて意思を統一した。

８／２２ 午前の様子

山中湖合宿の朝は早い。６時から毎朝の体重測定が行われ、続いてリハビリ組のストレッチが行われた。ストレッチには青貫監督も参加。選手とフラットにコミュニケーションを取る指揮官の姿が印象的だった。

その後、朝食を挟んで全体ミーティングが行われた。冒頭、青貫監督と学生コーチから昨日のＭＶＰが発表され、ＦＷからは落合佑太（経３・江戸川学園取手）が、ＢＫからは武居泰獅（法３・桐蔭学園）が選出。さらにスタッフ陣から、主務、４年生のマネージャーがシニアチームに帯同する中、円滑なマネジメントで山中湖組を支えた大門美沙希（商３・日比谷）、筱岡咲英（商３・高岡）もＭＶＰに選ばれた。その後、３人１組に分かれて１ヶ月の合宿期間を振り返り、取り組んだこと、成長した部分について共有した。

全体ミーティング終了後、試合に出場するメンバーのみが食堂に残り、試合前の最終確認として昨日のミーティングで決定した戦術やフォーカスの確認も行われた。

リハビリ組はミーティング終了後、富士山の午後の試合に向けたグラウンド整備を行い、その後ストレングス、そしてランメニューをこなした。一人一人が怪我前より良い状態で復帰するため、細部までこだわってトレーニングに打ち込んだ。

８／２２ 午後 ハーキュリーズ戦 戦評

午後、慶大は１ヶ月の集大成を見せるべく、蹴球部ＯＢによって構成される社会人チーム・ハーキュリーズとの一戦に臨んだ。この試合の直前、菅平でＡチームが関西学院大学との練習試合に快勝したなか、山中湖組も菅平組に続いてポジティブな形で合宿を締めくくりたい一戦となった。

しかし、立ち上がりの３分、自陣でマイボールラインアウトが乱れると、ルーズボールがハーキュリーズに入ってインゴールを明け渡し、先制を許す。さらに７分、２０２５年に蹴球部で副将を務めた山本大悟（令８環卒）のキックで自陣深くに押し込まれると、エリアを奪い返せず２トライ目を献上。今年２月に全国クラブラグビーフットボール大会を制した社会人の強豪・ハーキュリーズの圧力を受けて後手に回る。

反撃に転じたい慶大は１９分、前日ＭＶＰに選ばれた武居のキックで敵陣深くに侵入する。直後、相手ボールのラインアウトが乱れると、素早く反応してボールを奪った玉塚雄大（経２・慶應）がタックルを受けながらインゴールに飛び込み、武居のコンバージョンも決まって点差を７点に縮める。

それでもハーキュリーズの勢いを止めることはできず、前半２０分台には２０２４年度の主将・中山大暉（令７環卒）に得意のモールから２トライを奪われるなど点差を離され、前半を７ー２６で終える。

後半も先に得点を奪ったのはハーキュリーズだった。冒頭の４３分にトライを許し、逆転には４トライが必要という絶体絶命の状況に追い込まれる。それでも１ヶ月間過酷なトレーニングに打ち込んできた慶大は、培ってきた反骨精神で逆襲を見せる。

再開直後からペースを握った慶大は、奥田侃（商１・茗渓学園）が力強いキャリーを見せると、相見駿太（経３・慶應）の５０：２２が決まって一気に敵陣に侵入する。前半安定感を欠いたマイボールラインアウトを成功させ、モールからハーキュリーズのペナルティを誘発してじりじりとインゴールに迫ると、最後はハーキュリーズが反則を重ねたとして認定トライとなり、さらにシンビンで数的優位を得ることに成功する。

雨脚が強まる中、数的優位を得た慶大は選手交代でエネルギーを回復しながら主導権を掌握していく。すると６６分、右サイドのエッジへの素早いパスワークからスペースのある状態でボールを受けたＷＴＢ武居が追跡を振り切りトライ。さらに難しい角度からのコンバージョンを自ら沈め、１０点差に迫る。

続いて６８分、こちらも前日ＭＶＰ・落合のオフロードパスを受けた平田シャニョン武郎（総１・目黒学院）が巧みなランで相手ディフェンスを切り裂き一気にインゴール中央へ。コンバージョンをゲームキャプテンの石野が沈めて逆転までに必要なトライはあとひとつとなる。

終盤の１０分間は、トライを挙げて決着をつけたいハーキュリーズと、逆転にかける慶大の意地と意地のぶつかり合いとなった。フェーズを重ねて自陣に迫るハーキュリーズに対して、慶大も伝統の〝魂のタックル〟で応戦。猛攻をしのぎきって最後の攻撃に転じる。

すると３８分、自陣１０ｍライン付近で相手のキックをキャッチした吉田千洋（理４・徳島県立城東）がランを仕掛け、ディフェンスラインを突破するとさらにギアを上げて加速。圧巻のロングスパートでインゴールを陥れた。最終学年を迎えた吉田千が最後の山中湖合宿を締めくくる鮮やかな逆転トライを挙げ、スコアを３３－３１として試合をひっくり返した。

ついに逆転に成功した慶大だったが、リードはわずか２点。ペナルティゴール、ドロップゴールによる再逆転の可能性も残し、１つのミスも許されない状況が継続した。それでも慶大は、高い集中力を維持して粘り強いディフェンスを続け、ハーキュリーズを相手陣内に閉じ込める。最後はハーキュリーズがサイドへのパスで突破を試みる中、山中湖組のキャプテンとしてチームを先導した石野がハードタックルを見せ、相手をタッチの外に押し出してノーサイド。 ５年以上勝ちがなかったハーキュリーズから勝利を挙げ、出場メンバーだけでなく、ノンメンバーやスタッフも交えて歓喜の環が作られた。

試合のＭＶＰには決勝トライを挙げた吉田千が選ばれた。ハドル内で吉田千は「目標はハーキュリーズ（に勝つこと）じゃなくて日本一。これを糧にして、もっと成長していこう」と、更なるレベルアップに向けて兜の緒を締めた。

８／２２ 夜 バーベキューの様子

夜には山中湖合宿を締めくくるバーベキューが行われた。途中、ゲリラ豪雨が直撃して屋内へ避難する一幕もあったが、きつかったメニューやオフの予定など、苦しくも楽しい濃密な１か月を過ごした仲間同士で思い出を分かち合い、終始和やかな雰囲気でバーベキューを楽しんだ。

２３泊２４日の合宿を終えた蹴球部。日吉に戻った今も、９月１２日の対抗戦開幕に向けて、「ＡＬＬ ＩＮ」し続けている。

（取材／記事：浅井外煕、髙木謙、奈須龍成）