【アメフト】ＬＢ・松岡のＱＢサックで流れを引き寄せるも 橋口の９０ｙｄキックオフリターンＴＤ実らず逆転負け／第７８回同志社大学定期戦
５月１０日（日）１１：００～ 第７８回同志社大学定期戦 ＠アミノバイタルフィールド
ここまで春季戦２試合を戦い、未だ勝利のない慶大。同志社大を関東学生アメリカンフットボールの聖地とも言えるアミノバイタルフィールドで母の日に一戦へ臨む。前半はオフェンスが着実に前進を重ね、ディフェンスでもＬＢ・松岡尚吾（環３・鎌倉学園）のＱＢサックなど力強いプレーが光る。しかし、両チームとも得点にはつながらず、０－０で前半を終える。試合が大きく動くのは後半。ＲＢ・橋口塁（経４・慶應湘南藤沢）がキックオフリターンから独走ＴＤを決め、慶大が先制に成功する。しかし、ラストＱに相手へＴＤを２本許し、逆転負け。新チーム初勝利は惜しくもお預けとなった。
第１Ｑ、同志社大の攻撃から試合が始まる。慶大はＬＢ・井口知治（政２・慶應）のパスカットなどで相手のフレッシュ獲得を阻止する。慶大最初の攻撃は自陣３５ヤードからスタートし、ＲＢ・田中玄樹（理３・本郷）の素早いランで５ヤードを獲得すると、続くプレーでフレッシュを更新する。その後もＱＢ・滝沢徹（経３・慶應）からＷＲ・高原煌世（商２・慶應）へのパスが決まるなど、着実に前進し、相手陣３５ヤードまで攻め込む。ここで慶大は４ｔｈ ｄｏｗｎからフィールドゴールを狙うが、Ｋ・北村朔也（商３・宇都宮短大附属）のキックは惜しくも決まらない。攻守が入れ替わると、今度は同志社大に攻め込まれる展開となるが、相手も２６ヤードのフィールドゴールを失敗。再び慶大ボールとなったところで第１Ｑが終了する。全体的に同志社大オフェンスの時間が長いものの、慶大ディフェンスはプレッシャーをかけ続け、得点を許さない。
関学戦ぶりに起用されたＱＢ・滝沢
第２Ｑは慶大の攻撃からスタート。しかし、立ち上がりは２本のパス失敗で思うように前進できず、４ｔｈ ｄｏｗｎでパントを選択する。ところが、この場面で相手ディフェンスにオフサイドの反則があり、慶大は再び１ｓｔ ｄｏｗｎを獲得。思わぬ形で攻撃を継続する。しかし、このチャンスを生かし切れず、すぐに攻撃権を手放した。以降は同志社大の攻撃時間が長く続くが、キャプテンのＤＬ・天野甲明（政４・鎌倉学園）や、安定した活躍を見せるＤＬ・山田向洋（経４・慶應）が力強いタックルを連発し、ビッグプレーを許さない。すると同志社大は４ｔｈ ｄｏｗｎで再びフィールドゴールを狙うが、慶大ディフェンスのプレッシャーもあり失敗。反撃に出たい慶大だったが、今度はパスをインターセプトされる。それでも流れを渡さないのが慶大ディフェンスだ。ＬＢ・松岡が相手ＱＢに鮮やかなサックを決め、相手オフェンスの勢いを断ち切る。第１Ｑ同様、同志社に押し込まれる時間帯が続いたものの、キャプテン天野を中心としたディフェンス陣が要所で粘りを見せ、両チーム無得点のまま０－０で前半を終えた。
ＬＢ・松岡の鮮烈なＱＢサック
ＱＢサックを演出したＤＬ・天野（左）と決めたＬＢ・松岡（右）
試合が大きく動くのは第３Ｑ。開始直後のキックオフリターンでＲＢ・橋口が９０ｙｄの快走を見せ、そのままＴＤを決める。第２ＱのＬＢ・松岡のＱＢサックからチームは良い流れをつかみ、このビッグプレーでついに均衡を破る。その後のディフェンスでもＤＬ・天野と、早慶戦に続いて好プレーが光るＬＢ・渡辺晴（経４・慶應湘南藤沢）が絡み、相手ＱＢにサックを浴びせ、チーム全体に良いモメンタムが生まれる。その後のオフェンスもＲＢ・田中のラン、さらにＷＲ・高原やＷＲ・高梨幸太郎（経２・慶應湘南藤沢）へのパスも決まり、着実に前進していく。しかし、追加点にはつながらず。７－０とリードを保ったまま、第４Ｑへ突入する。
ＴＤを決めたＲＢ・橋口（右）
慶大オフェンスから始まる第４Ｑ。慶大はランとパスを織り交ぜながら前進を試みるものの、攻撃をつなげ切れない。４ｔｈ ｄｏｗｎではパントを選択するが、相手がこれを見事にリターン。７３ｙｄを駆け抜け、そのままＴＤを許す。さらにＴＦＰも決まり、試合は７－７の同点となる。再び慶大オフェンスとなると、早慶戦でＴＤを決めたＲＢ・須藤大樹（理３・慶應）のランで流れを作ろうとする。しかし、同志社大ディフェンスの守備の前に思うように前進できない。すると、その後は同志社がランでＴＤを決め、７－１４と逆転を許す。終盤、慶大は反撃を試みるものの最後まで得点を奪えず、そのまま敗戦を喫する。
またしても勝利をつかみ切れなかった慶大。次戦は５月１７日１４時から、同じくアミノバイタルフィールドで行われる日大戦となる。昨年、不祥事による活動停止を経て、「日本大学アメリカンフットボール有志の会」としてリーグに復帰した日大は、２部リーグで圧倒的な強さを見せつけており、強敵となることは間違いない。慶大としては日大相手に白星を挙げ、今度こそ新チーム初勝利をつかみ取りたいところだ。
（記事：水野翔馬、山内悠暉、取材：吾妻志穂、姜紫涵）
ＬＢ・松岡尚吾（環３・鎌倉学園）
ーー今日の試合を振り返って
ディフェンスは、粘ることはできたんですけど、自分たちからビッグプレーを起こしに行くことができなかったので、ディフェンスはそこが課題かなと思います。
ーーインターセプトの後、流れを変えるQ Bサックを決めた。
あれは結構こぼれみたいな感じで、自分一人だけというよりは、天野さんとの連携のプレーです。
ーー今後まだオープン戦は続くと思うが、改善点とか意気込みは
個人としてはもっと自分のスタッツを残していくことです。チームとしては自分のプレーで、ディフェンスで勝ち切るというところに貢献していくことです。
ＲＢ・橋口塁（経４・慶應湘南藤沢）
ーー第３Ｑ、開始早々いきなりタッチダウン
チームの流れとして結構拮抗した試合が続いていたので、K Rで一発大きなリターンができれば、チームの流れを持ってこれるのではないかと思って、意気込みました。
ーー今日の試合を振り返って感じたことは
それこそキッキングで一つタッチダウンを自分がリターンしました。一方で、相手側にもキックのチャンスで点取られてしまったので、そこをしっかりおさえることができれば流れを渡さず、試合を持っていけたのかなと思いますし、キックも自分が入っていたので少し後悔しています。
ーー チームの課題は
流れを持っていかれたっていうのと、あとはオフェンスが本来の力を発揮できていないというのが少しまだ残念です。逆にポジティブに捉えると、オフェンスが機能すればもっと良い試合が皆さんに見せられることができるんじゃないかと思っています。そこが惜しかったなと思います。
ーーこれから連戦は続きますが、意気込みをお願いします。
今日のビッグリターンで終わらずに、春シーズンも一本二本どんどん増やしていくので、ぜひ期待していてください。