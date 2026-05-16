【アメフト】ＬＢ・松岡のＱＢサックで流れを引き寄せるも　橋口の９０ｙｄキックオフリターンＴＤ実らず逆転負け／第７８回同志社大学定期戦

第２Ｑは慶大の攻撃からスタート。しかし、立ち上がりは２本のパス失敗で思うように前進できず、４ｔｈ ｄｏｗｎでパントを選択する。ところが、この場面で相手ディフェンスにオフサイドの反則があり、慶大は再び１ｓｔ ｄｏｗｎを獲得。思わぬ形で攻撃を継続する。しかし、このチャンスを生かし切れず、すぐに攻撃権を手放した。以降は同志社大の攻撃時間が長く続くが、キャプテンのＤＬ・天野甲明（政４・鎌倉学園）や、安定した活躍を見せるＤＬ・山田向洋（経４・慶應）が力強いタックルを連発し、ビッグプレーを許さない。すると同志社大は４ｔｈ ｄｏｗｎで再びフィールドゴールを狙うが、慶大ディフェンスのプレッシャーもあり失敗。反撃に出たい慶大だったが、今度はパスをインターセプトされる。それでも流れを渡さないのが慶大ディフェンスだ。ＬＢ・松岡が相手ＱＢに鮮やかなサックを決め、相手オフェンスの勢いを断ち切る。第１Ｑ同様、同志社に押し込まれる時間帯が続いたものの、キャプテン天野を中心としたディフェンス陣が要所で粘りを見せ、両チーム無得点のまま０－０で前半を終えた。

試合が大きく動くのは第３Ｑ。開始直後のキックオフリターンでＲＢ・橋口が９０ｙｄの快走を見せ、そのままＴＤを決める。第２ＱのＬＢ・松岡のＱＢサックからチームは良い流れをつかみ、このビッグプレーでついに均衡を破る。その後のディフェンスでもＤＬ・天野と、早慶戦に続いて好プレーが光るＬＢ・渡辺晴（経４・慶應湘南藤沢）が絡み、相手ＱＢにサックを浴びせ、チーム全体に良いモメンタムが生まれる。その後のオフェンスもＲＢ・田中のラン、さらにＷＲ・高原やＷＲ・高梨幸太郎（経２・慶應湘南藤沢）へのパスも決まり、着実に前進していく。しかし、追加点にはつながらず。７－０とリードを保ったまま、第４Ｑへ突入する。

慶大オフェンスから始まる第４Ｑ。慶大はランとパスを織り交ぜながら前進を試みるものの、攻撃をつなげ切れない。４ｔｈ ｄｏｗｎではパントを選択するが、相手がこれを見事にリターン。７３ｙｄを駆け抜け、そのままＴＤを許す。さらにＴＦＰも決まり、試合は７－７の同点となる。再び慶大オフェンスとなると、早慶戦でＴＤを決めたＲＢ・須藤大樹（理３・慶應）のランで流れを作ろうとする。しかし、同志社大ディフェンスの守備の前に思うように前進できない。すると、その後は同志社がランでＴＤを決め、７－１４と逆転を許す。終盤、慶大は反撃を試みるものの最後まで得点を奪えず、そのまま敗戦を喫する。

またしても勝利をつかみ切れなかった慶大。次戦は５月１７日１４時から、同じくアミノバイタルフィールドで行われる日大戦となる。昨年、不祥事による活動停止を経て、「日本大学アメリカンフットボール有志の会」としてリーグに復帰した日大は、２部リーグで圧倒的な強さを見せつけており、強敵となることは間違いない。慶大としては日大相手に白星を挙げ、今度こそ新チーム初勝利をつかみ取りたいところだ。

（記事：水野翔馬、山内悠暉、取材：吾妻志穂、姜紫涵）