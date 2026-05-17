【野球】４人でリレーを繋いだ投手陣が２失点の粘投も　打線が好機活かせず今季初の零封負け／東京六大学野球 ２０２６春季リーグ戦　法大１回戦　＠明治神宮野球場

５月１６日（土）東京六大学野球２０２６春季リーグ戦 法大１回戦 ＠明治神宮野球場

他大の結果次第では、最速での優勝決定も懸かる第６週の法大との大一番。慶大は渡辺和大（商４・高松商業）ら投手陣が法大打線を３安打に封じる粘投を見せたが、打線が好機であと一本を欠いた。３回裏、失策から生まれた走者を返されて先制を許すと、終盤にも追加点を献上。再三の得点機をものにできなかった打線に最後まで快音は生まれず、０ー２で法大に先勝を許した。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 慶大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 法大 0 0 1 0 0 0 0 1 × 2

慶大バッテリー：●渡辺和、鈴木佳、水野、熊ノ郷ー吉開

法大バッテリー：〇助川、名取、櫻田ー土肥

慶大本塁打：なし

法大本塁打：なし

ここまで立大、明大、東大から勝ち点を獲得し、６勝１敗の勝ち点３で単独首位を走る慶大。２３年秋以来５季ぶりの優勝へ向け重要となる法大との１回戦に挑んだ。昨年は春秋で計８試合を戦った慶法戦。慶大はいずれも１勝１分２敗で勝ち点を落としており、今季はリベンジを果たしたいところだ。

慶大は今季３カードを終えて、防御率０．９３、４勝無敗の絶好調エース・渡辺和を４カード連続で１回戦の先発マウンドへ送り込んだ。一方、法大の先発・助川太志（グローバル４・茗溪学園）は、ここまで４先発で１８回１／３とイニングは多く消化していないが、防御率１．４７リーグ３位。両先発が試合前の時点でリーグ防御率２位、３位と投手戦が見込まれる中での試合開始となった。

試合は、試合前の見立て通り、両先発の安定した立ち上がりから始まった。渡辺和は、初回から１４７km/hを計測した威力ある直球と、左打者には食い込み、右打者からは逃げていく落ち玉を序盤から有効的に使い、２回までに３つの三振を奪う抜群の投球を見せると、法大・助川も、緩い変化球と直球のコンビネーションで負けじと２回まで同じく３つの三振を奪う。

３回、先頭の吉開鉄朗（商４・慶應）がチーム初安打となる左安を放つと、続く服部翔（政３・星稜）が犠打を試みるも助川の好フィールディングにより二塁封殺となり、走者を進められない。打順が１番に返り、丸田湊斗（法３・慶應）が鋭い打球を放つも遊直となり、一塁走者・服部が戻れず攻撃が終了。

その裏、三塁・服部の失策により無死二塁のピンチを背負うと、続く熊谷陸（人３・花巻東）が三犠打を許し、１死三塁とする。９番・金谷竜汰（法４・東海大菅生）を三振に仕留め、２死三塁で迎えるはここまで打率.４１７でリーグ首位打者の好打者・境亮陽（営２・大阪桐蔭）。 このピンチを無失点で乗り切りたい渡辺和だったが、フルカウントから浮いた変化球を中前に運ばれ先制を許す。

４、５回も慶大は先頭打者を出すが、得点には結びつかず本塁が遠い展開に。法大は、５回まで好投を続けていた先発・助川に代え６回から技巧派右腕・名取由晃（経３・川越東）へスイッチ。２死から今津慶介（総４・旭川東）の四球と中塚遥翔（環３・智辯和歌山）の内野安打で２死一、二塁の好機を迎えるが、５番・一宮知樹（経２・八千代松陰）が中飛に倒れ得点ならず。その裏、慶大も２死一塁となったところで先発・渡辺和に代えて２番手として鈴木佳門（経２・慶應）を投入。５番・片山悠真（文４・八王子学園八王子）を左飛に抑える好リリーフを見せ追加点を許さない。

７回の守備では、先頭・中村騎士（営３・東邦）の遊撃後方の飛球を林純司（環３・報徳学園）が好捕、２死からの土肥の一、二塁間への打球でも今津が好守を見せ、守備から流れを作る。

守備からの流れを活かしたい８回の攻撃。法大は名取に代えて櫻田朔（法２・青森山田）を３番手としてマウンドへ送る。先頭の服部の代打で出場した横地広太（政４・慶應）が遊ゴロに倒れ、１番・丸田。右中間へ打球を放つと法大の右翼手・境が回り込んで捕球している隙に、持ち前の快足を飛ばし一気に二塁を陥れる。一度はアウト判定だったものの、ビデオ検証を要求すると判定が覆り、三塁側スタンドはこの日一番の盛り上がりを見せた。続く小原大和（環４・花巻東）が三振に倒れるも、今津が四球で繋ぎ、２死一、二塁で今季ここまで８打点と勝負強さが光る４番・中塚。抜けていれば逆転という大飛球を左中間へ放つも、中堅手・藤森康淳（営４・天理）の主将の意地を見せた超好守に阻まれ、ここでも得点できず。

その裏、２死三塁から先ほど好守の藤森に４番手・熊ノ郷翔斗（環２・桐蔭学園）の１５３km/hの直球を適時打とされ、点差を２点に広げられる。

最終回、２死から林純が中安で出塁し、続く吉開に代打・吉田雄亮（商４・慶應）を起用。バッテリーエラーの間に林純が二塁へ進塁し好機を演出したが、空振り三振に倒れ０ー２で敗戦となった。

慶大は法大より得点圏に走者を置く機会は多かったが、好機で一本が出ず。一方の法大は、慶大が与えた悪送球と四球の走者を効果的に活かし、わずかな安打で得点へつなげた。法大の３投手による投手リレーを前に、慶大は今季初の零封負けを喫し、先発・渡辺和は６回途中１失点の粘投も今季初黒星となった。

５安打を放ったものの連打が無く、散発に終わってしまい繋がりに欠けたこの日の慶大打線。優勝へ向けて足踏みとなったものの、投手陣は十分に戦えることを示した。だからこそ、２回戦では神宮に再び歓喜の若き血を響かせるため本来の繋がりある打線で、打ち勝って勝利を掴みたい。

（記事：鈴木啓護／写真：河合亜采子、神戸佑貴、奈須龍成

／取材：片山春佳、山内悠暉）

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [8] 丸田湊斗（法３・慶應） 三ゴロ 遊直 中飛 右２ [D] 小原大和（環４・花巻東） 空三振 中安 捕ゴロ 空三振 [4] 今津慶介（総４・旭川東） 二ゴロ 投併打 四球 四球 [9] 中塚遥翔（環３・智辯和歌山） 二ゴロ 二飛 遊安 中飛 [7] 一宮知樹（経２・八千代松陰） 空三振 四球 中飛 左飛 [3] 吉野太陽（法４・慶應） 死球 死球 左飛 三邪飛 [6] 林純司（環３・報徳学園） 空三振 二飛 三ゴロ 中安 [2] 吉開鉄朗（商４・慶應） 左安 空三振 見三振 H 吉田雄亮（商４・慶應） 見三振 [5] 服部翔（政３・星稜） 投ゴロ 三ゴロ H 横地広太（政４・慶應） 遊ゴロ 5 八木陽（法３・慶應）

◆慶大投手成績