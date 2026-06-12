【アメフト】大型新人・大島が存在感　若月２ＴＤで３連勝！／春季オープン戦ｖｓ駒澤大学

法大相手に31年ぶりの勝利を収めると、続く桜美林大戦でも手堅く白星を重ね、勢いに乗る慶大UNICORNS。この日はアミノバイタルフィールドに戻り、同会場での今季初勝利を狙う。慶大ＵＮＩＣＯＲＮＳは、ＴＥ・大島拓翔（政１・慶應）への先制ＴＤパスを皮切りに試合の主導権を握る。ＤＢ・稲井裕二郎（経３・慶應湘南藤沢）のインターセプトから生まれたＷＲ・若月怜士郎（商４・慶應）へのＴＤパスなどで得点を重ね、前半を２０－０で折り返した。後半は駒澤大の反撃を受け、一時は２０－１４と１ポゼッション差まで迫られる。しかし、第４Ｑに若月への４１ｙｄのロングパスを起点として再びＴＤを奪い突き放す。守備でもＤＬ・加藤聖武（法２・慶應）の２サックやＬＢ・国井智暉（経４・慶應）のインターセプトが光り、２６－１４で勝利。慶大は３連勝を飾った。
６月７日（日）１１：００ 春季オープン戦ｖｓ駒澤大学 ＠アミノバイタルフィールド
この日の試合は、敵陣４１ｙｄから慶大オフェンスは始まる。最初のプレイは、パスが繋がらなかったものの、次のプレイで前試合で活躍をみせた、ＲＢ・伊藤大貴（経２・慶應志木）が、３ｙｄをゲインし、続くプレイでＱＢ・滝沢徹（経３・慶應）から大型ルーキーＴＥ・大島に見事パスが通り、そのままエンドゾーンまで駆け抜け、タッチダウン。その後のＴＦＰもＫ・北村朔也（商３・宇都宮短大附属）が決め、７－０。初ドライブを得点まで結びつけることができ、好スタートを切る。
慶大ディフェンスも上々の立ち上がりを見せる。初プレイこそ８ｙｄのランを許したものの、２nd＆２ではＤＢ・山下遥（経３・慶應）が見事なパスカットを披露。続くプレイでもＬＢ・松岡尚吾（環３・鎌倉学園）らが集まりランをストップし、フレッシュを許さない。駒澤大をパントに追い込み、攻撃権を奪う。 続く慶大のドライブでは、ＲＢ・並里桜輝（経２・慶應ＮＹ）が８ｙｄのランを決めるも、その後ターンオーバーを喫する。しかし、守備陣が踏ん張りを見せる。ＬＢ・松岡がロスタックル、ＤＬ・曽我宗功（医３・慶應）がＱＢサックを決めるなど相手の攻撃を後退させると、最後はＦＧアテンプトを失敗に追い込み、追加点を許さない。慶大が７－０とリードしたまま第２Ｑに突入する。
駒澤大の攻撃途中で終了した第１Ｑ。慶大ディフェンスは第２Ｑ開始直後に相手の攻撃を速やかに止め、オフェンスへと繋げる。慶大は敵陣３６ｙｄから攻撃を開始。ＱＢ・滝沢からＷＲ・高原煌世（商２・慶應）へのパスが決まり、フレッシュを獲得する。その後もＲＢ・伊藤のランやＴＥ・大島へのパスで着実に前進。途中、オフェンスが噛み合わない場面もあったが、４th downで再び大島へのパスが成功し、攻撃を継続する。しかし、続くシリーズでは駒澤大ディフェンスの前に前進を阻まれる。それでも最後はＫ・北村がＦＧを確実に成功させ、リードを１０－０に広げる。
Ｋ・アーセノー亮（文２・桐光学園）のキックオフで駒澤大のオフェンスが始まる。しかし、初プレイでＤＢ・稲井がインターセプトを決め、慶大が再び攻撃権を獲得する。ターンオーバー直後、ＱＢ・滝沢からＷＲ・若月へのパスが通り、そのままタッチダウン。続くＴＦＰもＫ・北村が確実に成功させ、スコアは１７－０となる。
勢いに乗る慶大は、続く守備でも素早い集まりを見せて相手の攻撃を封じ、再び攻撃権を奪い返す。 リターンではＤＢ・三田晃輝（商２・慶應）が素晴らしい走りを見せ、４０ｙｄをリターン。慶大は敵陣３０ｙｄという絶好の位置から攻撃を開始する。すると、ＱＢ・滝沢がオプションキープでフレッシュを獲得。さらにＲＢ・伊藤も着実にゲインを重ねる。タッチダウンにはあと一歩届かなかったものの、最後はＫ・北村がＦＧを確実に成功させ、スコアを２０－０とする。 その後は両チームとも得点が生まれず、２０－０のまま試合は後半戦へと向かう。
大量リードを奪い、このまま試合を優位に進めたい慶大UNICORNS。後半開始直後には相手がファンブルを喫し、ターンオーバーで攻撃権を獲得する。しかし、その好機を得点に結びつけることができず、すぐに攻守交代となる。すると駒澤大はその隙を見逃さない。相手ＱＢが自らボールを持って独走し、そのままエンドゾーンへ。ＴＦＰもＫ・北村が成功し、スコアは２０－７となる。その後の慶大オフェンスは、ＷＲ・富安航大（経２・慶應）へのパスが決まる場面もあったが、ドライブを継続することはできない。一方の駒澤大も得点には至らず、再び慶大に攻撃の機会が巡ってくる。 その後、ＲＢ・伊藤のランやＷＲ・青木健将（環３・慶應）、ＷＲ・高原へのパスが決まり、着実にドライブを継続する。しかし、あと一歩のところで得点には結びつかない。その後は両チームとも決め手を欠き、スコアが動かないまま第３Ｑを終える。
そして迎えた第４Ｑ。駒澤大の攻撃から試合は再開される。駒澤大オフェンスがじわじわと陣地を進めるなか、ＤＬ・加藤）がビッグサックを決める。このプレーで流れが慶大に傾きかけると、主将のＤＬ・天野甲明（政４・鎌倉学園）はフィールド上の選手たちに向け、「ここが勝負だ」と大きな声で鼓舞する。しかし、駒澤大はその勢いを押し返す。最後はランでエンドゾーンへと飛び込み、タッチダウン。続くＴＦＰも成功し、スコアは２０－１４となる。駒澤大が１ポゼッション差まで詰め寄り、試合は緊迫した展開となる。続く慶大の攻撃は、序盤こそパスが決まらず苦しい展開となる。しかし、ＱＢ・滝沢からＷＲ・若月への４１ｙｄのロングパスが通り、一気に流れを引き寄せる。フレッシュを獲得した後も攻撃の手を緩めず、２nd downで再び若月へパス。これをエンドゾーン内で見事にキャッチし、タッチダウンを奪う。続くＴＦＰでは２点コンバージョンを狙ったものの失敗。
しかし、慶大は２６－１４と再びリードを広げることに成功する。その後の守備では、ＤＢ・新井田丈郎（商３・慶應）とＬＢ・清水耀介（法２・慶應志木）が連携したタックルで相手の前進を阻止。さらに、ＤＬ・加藤がこの日２度目のＱＢサックを決めると、試合終盤にはＬＢ・国井がインターセプトを奪うなど、守備陣が最後まで躍動する。慶大は駒澤大の反撃を許さず、２６－１４で勝利。法大戦、桜美林大戦に続く３連勝を飾った。
慶大は見事３連勝を飾った。この日は主力選手が多く出場しているわけではないなかでも、若い選手たちがシーズンに向けて自身の立場を確立しようと躍動。その姿は大きな収穫となった。次週の相手は、昨年の入れ替え戦で激突した青学大。昨季の４年生たちが必死に守り抜いたＴＯＰ８の舞台を、今度は後輩たちが受け継ぐ番だ。あの日の悔しさや激闘を胸に、意地を見せる戦いに期待したい。
（記事：水野翔馬、取材：神戸佑貴）
ーー今日の試合を振り返って
自分は１年生で、今日の試合は３試合目くらいなんですけど、
ーー大学アメフトに順応しだしたのではないか
スピードとかヒットとか高校の時に比べると、レベルが高くて、
ーー今後の意気込み
今シーズンをしっかり戦い抜きたいなと思っていて、
ーー今日の試合を振り返って
先輩方が前半試合を作ってくれて、僕は後半から出たのですが、
ーーＱＢサックを２つ決められた
練習の段階から取り組んでいたことがちょうど出せたので、
ーー今日の試合は、天野甲明（政４・鎌倉学園）や山田向洋（
先輩方が続けてきたサックやＤＬで止めるということを体現しよう
ーー今後の意気込み
チームの一本目がいないと、成り立たないということではなくて、