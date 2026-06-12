【アメフト】大型新人・大島が存在感　若月２ＴＤで３連勝！／春季オープン戦ｖｓ駒澤大学

法大相手に31年ぶりの勝利を収めると、続く桜美林大戦でも手堅く白星を重ね、勢いに乗る慶大UNICORNS。この日はアミノバイタルフィールドに戻り、同会場での今季初勝利を狙う。慶大ＵＮＩＣＯＲＮＳは、ＴＥ・大島拓翔（政１・慶應）への先制ＴＤパスを皮切りに試合の主導権を握る。ＤＢ・稲井裕二郎（経３・慶應湘南藤沢）のインターセプトから生まれたＷＲ・若月怜士郎（商４・慶應）へのＴＤパスなどで得点を重ね、前半を２０－０で折り返した。後半は駒澤大の反撃を受け、一時は２０－１４と１ポゼッション差まで迫られる。しかし、第４Ｑに若月への４１ｙｄのロングパスを起点として再びＴＤを奪い突き放す。守備でもＤＬ・加藤聖武（法２・慶應）の２サックやＬＢ・国井智暉（経４・慶應）のインターセプトが光り、２６－１４で勝利。慶大は３連勝を飾った。

６月７日（日）１１：００ 春季オープン戦ｖｓ駒澤大学 ＠アミノバイタルフィールド

この日の試合は、敵陣４１ｙｄから慶大オフェンスは始まる。最初のプレイは、パスが繋がらなかったものの、次のプレイで前試合で活躍をみせた、ＲＢ・伊藤大貴（経２・慶應志木）が、３ｙｄをゲインし、続くプレイでＱＢ・滝沢徹（経３・慶應）から大型ルーキーＴＥ・大島に見事パスが通り、そのままエンドゾーンまで駆け抜け、タッチダウン。その後のＴＦＰもＫ・北村朔也（商３・宇都宮短大附属）が決め、７－０。初ドライブを得点まで結びつけることができ、好スタートを切る。

慶大ディフェンスも上々の立ち上がりを見せる。初プレイこそ８ｙｄのランを許したものの、２nd＆２ではＤＢ・山下遥（経３・慶應）が見事なパスカットを披露。続くプレイでもＬＢ・松岡尚吾（環３・鎌倉学園）らが集まりランをストップし、フレッシュを許さない。駒澤大をパントに追い込み、攻撃権を奪う。 続く慶大のドライブでは、ＲＢ・並里桜輝（経２・慶應ＮＹ）が８ｙｄのランを決めるも、その後ターンオーバーを喫する。しかし、守備陣が踏ん張りを見せる。ＬＢ・松岡がロスタックル、ＤＬ・曽我宗功（医３・慶應）がＱＢサックを決めるなど相手の攻撃を後退させると、最後はＦＧアテンプトを失敗に追い込み、追加点を許さない。慶大が７－０とリードしたまま第２Ｑに突入する。

駒澤大の攻撃途中で終了した第１Ｑ。慶大ディフェンスは第２Ｑ開始直後に相手の攻撃を速やかに止め、オフェンスへと繋げる。慶大は敵陣３６ｙｄから攻撃を開始。ＱＢ・滝沢からＷＲ・高原煌世（商２・慶應）へのパスが決まり、フレッシュを獲得する。その後もＲＢ・伊藤のランやＴＥ・大島へのパスで着実に前進。途中、オフェンスが噛み合わない場面もあったが、４th downで再び大島へのパスが成功し、攻撃を継続する。しかし、続くシリーズでは駒澤大ディフェンスの前に前進を阻まれる。それでも最後はＫ・北村がＦＧを確実に成功させ、リードを１０－０に広げる。

Ｋ・アーセノー亮（文２・桐光学園）のキックオフで駒澤大のオフェンスが始まる。しかし、初プレイでＤＢ・稲井がインターセプトを決め、慶大が再び攻撃権を獲得する。ターンオーバー直後、ＱＢ・滝沢からＷＲ・若月へのパスが通り、そのままタッチダウン。続くＴＦＰもＫ・北村が確実に成功させ、スコアは１７－０となる。

勢いに乗る慶大は、続く守備でも素早い集まりを見せて相手の攻撃を封じ、再び攻撃権を奪い返す。 リターンではＤＢ・三田晃輝（商２・慶應）が素晴らしい走りを見せ、４０ｙｄをリターン。慶大は敵陣３０ｙｄという絶好の位置から攻撃を開始する。すると、ＱＢ・滝沢がオプションキープでフレッシュを獲得。さらにＲＢ・伊藤も着実にゲインを重ねる。タッチダウンにはあと一歩届かなかったものの、最後はＫ・北村がＦＧを確実に成功させ、スコアを２０－０とする。 その後は両チームとも得点が生まれず、２０－０のまま試合は後半戦へと向かう。

大量リードを奪い、このまま試合を優位に進めたい慶大UNICORNS。後半開始直後には相手がファンブルを喫し、ターンオーバーで攻撃権を獲得する。しかし、その好機を得点に結びつけることができず、すぐに攻守交代となる。すると駒澤大はその隙を見逃さない。相手ＱＢが自らボールを持って独走し、そのままエンドゾーンへ。ＴＦＰもＫ・北村が成功し、スコアは２０－７となる。その後の慶大オフェンスは、ＷＲ・富安航大（経２・慶應）へのパスが決まる場面もあったが、ドライブを継続することはできない。一方の駒澤大も得点には至らず、再び慶大に攻撃の機会が巡ってくる。 その後、ＲＢ・伊藤のランやＷＲ・青木健将（環３・慶應）、ＷＲ・高原へのパスが決まり、着実にドライブを継続する。しかし、あと一歩のところで得点には結びつかない。その後は両チームとも決め手を欠き、スコアが動かないまま第３Ｑを終える。

そして迎えた第４Ｑ。駒澤大の攻撃から試合は再開される。駒澤大オフェンスがじわじわと陣地を進めるなか、ＤＬ・加藤）がビッグサックを決める。このプレーで流れが慶大に傾きかけると、主将のＤＬ・天野甲明（政４・鎌倉学園）はフィールド上の選手たちに向け、「ここが勝負だ」と大きな声で鼓舞する。しかし、駒澤大はその勢いを押し返す。最後はランでエンドゾーンへと飛び込み、タッチダウン。続くＴＦＰも成功し、スコアは２０－１４となる。駒澤大が１ポゼッション差まで詰め寄り、試合は緊迫した展開となる。続く慶大の攻撃は、序盤こそパスが決まらず苦しい展開となる。しかし、ＱＢ・滝沢からＷＲ・若月への４１ｙｄのロングパスが通り、一気に流れを引き寄せる。フレッシュを獲得した後も攻撃の手を緩めず、２nd downで再び若月へパス。これをエンドゾーン内で見事にキャッチし、タッチダウンを奪う。続くＴＦＰでは２点コンバージョンを狙ったものの失敗。

しかし、慶大は２６－１４と再びリードを広げることに成功する。その後の守備では、ＤＢ・新井田丈郎（商３・慶應）とＬＢ・清水耀介（法２・慶應志木）が連携したタックルで相手の前進を阻止。さらに、ＤＬ・加藤がこの日２度目のＱＢサックを決めると、試合終盤にはＬＢ・国井がインターセプトを奪うなど、守備陣が最後まで躍動する。慶大は駒澤大の反撃を許さず、２６－１４で勝利。法大戦、桜美林大戦に続く３連勝を飾った。

慶大は見事３連勝を飾った。この日は主力選手が多く出場しているわけではないなかでも、若い選手たちがシーズンに向けて自身の立場を確立しようと躍動。その姿は大きな収穫となった。次週の相手は、昨年の入れ替え戦で激突した青学大。昨季の４年生たちが必死に守り抜いたＴＯＰ８の舞台を、今度は後輩たちが受け継ぐ番だ。あの日の悔しさや激闘を胸に、意地を見せる戦いに期待したい。

（記事：水野翔馬、取材：神戸佑貴）

ＴＥ・大島拓翔（政１・慶應）

ーー今日の試合を振り返って 自分は１年生で、今日の試合は３試合目くらいなんですけど、 今日はあまり出番が来ないかなと思ったんですけど、 最初のプレイで出番が回ってきた時は本当に１プレイ目からやって やろうという気持ちが大きくて、 その１プレイ目でしっかりＴＤを取れたのが良かったです。 ですが、 全体的にチームとしても個人としても課題が残っているので、 後半全然パス取れなかったところとか、 オフェンスに対してしっかり貢献できるようにこれから頑張ってい きたいです。 ーー大学アメフトに順応しだしたのではないか スピードとかヒットとか高校の時に比べると、レベルが高くて、 今までやってきたことは通用する部分と通用しない部分がそれぞれ あるので、 そこに向けてここからどうやっていくのかというのがこれから大事 になると思っていて、 まだまだ慣れていないところも多くあります。 ーー今後の意気込み 今シーズンをしっかり戦い抜きたいなと思っていて、 けがなしでプレイし続けて、 その上でチームに色々な形で貢献できると思っているので、 日本一に向けて頑張っていきたいと思っています。

ＤＬ・加藤聖武（法２・慶應）