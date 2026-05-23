【ソッカー（女子）】〈戦評〉０―３負けでリーグ戦３連敗 苦しい戦いが続く／第４０回関東大学リーグ１部前期第７節　VS神奈川大学

関東大学リーグ１部前期第７節。リーグ戦２連敗中の慶大ソッカー部女子は、ホームに神奈川大学を迎えた。ストライカー・野村亜未（総４・十文字）とリーグ戦初スタメンの廣本瑞季（文３・学習院女子高等科）による２トップで臨んだが、劣勢の時間が続くと、ＰＫから先制を許す。さらにもう１点を失い、ビハインドで前半を終える。後半立ち上がりは野村や福島紗羅メヘル（政１・昌平）を中心に相手ゴールに迫るも、カウンターから３失点目。０―３で敗れ、３連敗となった。

２０２６／５／１６（土）１４：００キックオフ＠慶應義塾下田グラウンド

Ｏ．Ｒ．Ｓ 第４０回関東大学女子サッカーリーグ戦１部 前期第７節

【スコア】

慶應義塾大学０ー３神奈川大学

【得点】

３４分 神大 松澤実来

４５分 神大 オーライリー詩奈

５９分 神大 安藤麻耶（松澤実来）

【慶大出場選手】

ポジション

背番号 選手名（学部学年・出身高校）

GK

１ 四宮里紗（環１・桐蔭学園）

DF

１１ 森原日胡（総２・作陽学園）

６ 木田遥（総１・十文字）

５ 米口和花（総３・十文字）

４ 宮嶋ひかり（環３・芝浦工業大学柏／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）

１４ 福島紗羅メヘル（政１・昌平）

MF

１０ 野口初奈（環４・十文字）

２ 竹内あゆみ（看４・日ノ本学園）

８ 佐藤凜（総４・常盤木学園）

→７７分 １９ 安達梨咲子（商４・Palos Verdes High School / Fram Soccer Club）

FW

９ 野村亜未（総４・十文字）

２５ 廣本瑞季（文３・学習院女子高等科）

→６４分 山田葵（総２・聖和学園）

前節の東京国際大学戦では、強風にも苦しめられ、試合を優位に進めながら敗戦した慶大。前期第５節からリーグ戦２連敗中で、５／１０の皇后杯東京都予選も含めると公式戦３連敗中だ。

今節は神奈川大学戦。昨季リーグ２位の強豪をホームに迎えた。

慶大のスタメンにサプライズがあった。前節途中出場で躍動した３年・廣本瑞季（文３・学習院女子高等科）がリーグ戦初スタメン。前節の終盤と同様に、ポストプレーを得意とする廣本と、絶対的ストライカー・野村亜未（総４・十文字）による２トップで臨む。攻撃時は３―１―４―２。アンカーは竹内あゆみ（看４・日ノ本学園）、２トップ下は、右に野口初奈（環４・十文字）、左に佐藤凜（総４・常盤木学園）と２人のテクニシャンを配置した。ここまで３―１―５―１の右シャドウを主としていた森原日胡（総２・作陽学園）が右ＷＢ、左ＷＢは全試合スタメンの福島紗羅メヘル（政１・昌平）が務める。キーパー・四宮里紗（環１・桐蔭学園）と、右ＣＢ・木田遥（総１・十文字）、リベロ・米口和花（総３・十文字）、左ＣＢ・宮嶋ひかり（環３・芝浦工業大学柏／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）の３バックは変わりない陣容。守備時は森原と福島紗が下がる５―３―２のシステム。

３分。自陣でボールを奪われ、ボックス内まで持ち込まれるも、リベロ・米口がカバー。失点を未然に防ぐ。

ファーストチャンスは５分。木田から受けた森原が股抜きパスで竹内へとつなぐと、竹内から左サイドの佐藤に展開。佐藤は福島紗の前方へ絶妙なパスを通し、福島紗は得意の左足クロスを供給するが、相手ＤＦにクリアされる。

７分。敵陣でボールを奪った森原が縦に運び、右足でクロス。中央で野村が収め、右足でシュートを放つも、わずかにポストの左へと外れる。

神大は４―２―３―１でマンツーマンプレス。慶大はビルドアップで前進することがなかなかできない。ロングボールを送っても、普段より中盤の枚数が少ないこともあってか、ルーズボールを回収されてしまう。１２分。自陣ボックス内でフリーでシュートを打たれるが、キーパー・四宮が難なくキャッチ。

その後も劣勢を強いられる。守備の局面では、内側を取る相手ＷＧに慶大の左右ＣＢがチェックすると、その裏を突かれて攻め込まれる。給水明け。ボックス内まで押し込まれるも、木田が相手のパスを読み切ってカット。好守備を見せる。

３４分。ＤＦラインの裏を取られて攻め込まれると、ボックス内でファウルを犯し、ＰＫを献上。四宮が良い反応をするも、ボールはネットを揺らし、先制を許す。

３９分。森原が中盤でカットすると、佐藤につなぎ、佐藤の左足のクロスに廣本が合わせる。惜しくもオフサイドだったが、ここのところ機能しているショートカウンターでゴールに迫る。

１点ビハインドで前半の終盤を迎えたが、４５分。ＤＦラインの裏を取られると、クリアミスを拾われ、ミドルシュートで失点。０―２となり、前半を終える。

後半は一転して慶大が試合を優位に進める。４６分。宮嶋のロングフィードに左サイドで野村が抜け出すと、マイナスのクロス。佐藤のシュートは相手にブロックされるが、こぼれを野村がシュート。しかし、キーパーの正面を突く。

５０分。木田がらしいキープから竹内につなぎ、竹内から野口へ。野口は相手を背負いながら森原につなぐと、森原から前線の野村までボールが渡る。野村が運ぶと、左サイドを福島紗が駆け上がり、フリーでパスを受ける。ボックス内から左足シュートを放つが、惜しくもキーパー正面。得点には至らない。５２分にも、野口の体を張った守備からボールをつなぎ、福島紗のクロスを廣本がシュート。しかし、またしてもキーパーに防がれる。

チャンスを決め切れないでいると、５９分。カウンターから攻め込まれ、クロスからの強烈なシュートで３失点目を喫してしまう。

慶大最初の交代は６４分。廣本に代わり、けがから復帰した山田葵（総２・聖和学園）が今季初めてリーグ戦のピッチに入る。この交代でシステムを変更。ＣＦ・野村、右シャドウ・山田、トップ下・野口、左シャドウ・佐藤で、攻撃時３―１―５―１、守備時５―４―１の普段の形に戻した。

７２分、右サイドのポケットを取られ、至近距離でシュートを打たれるが、四宮がスーパーセーブ。さらにこぼれ球を打たれるも、これも素早い反応で防ぎ、追加点は許さない。

７７分。佐藤に代えて安達梨咲子（商４・Palos Verdes High School / Fram Soccer Club）を投入。

３０°Ｃほどの高温の中、終盤はオープンな展開に。守備の時間が続いた慶大は四宮が好セーブ連発も、得点機をつくることができなかった。

０―３の敗戦で、前期第５節からリーグ戦３連敗、５／１０の皇后杯東京都予選も含めると公式戦４連敗となった。

前半は野村がライン間のスペースまで下りて受ける場面が多かったが、後半から廣本が下りてポストプレーで２列目の選手へとつなぎ、最前線に残る野村が左サイドにも流れながらチャンスをつくる場面が増えた。２トップと２列目の選手の距離感や関係性は、試合の中で良くなっていった。

一方で、５―３―２での守り方には苦しみ、前半はいつも以上に選手たちが守備で要求し合う場面が多かった。あらゆるスペースに顔を出す相手アンカーへの対応や、チームとしてプレスをかける場面からブロックを敷く場面への転換など、まだまだ改善の余地はある。

次節はアウェイで国士舘大学戦。昨季２部２位から入れ替え戦に勝利し、慶大と共に１部に昇格したチームだ。昨季２部での慶大と国士大の対戦成績は１勝１敗、互いにアウェイで０―２で勝利していて、全くの五分だった。

試合内容は悪くない。しかし、ゴールが遠く、ミスが失点につながってしまう悪循環の中に今の慶大はある。アウェイ・町田の地で、チームの雰囲気を一変させるような勝ち点３を掴むことができるか。

【試合予定】

２０２６／５／２４（日）１４：００キックオフ＠国士舘大学町田キャンパスサッカーグラウンド

Ｏ．Ｒ．Ｓ 第４０回関東大学女子サッカーリーグ戦１部 前期第８節

国士舘大学対慶應義塾大学

【インタビュー】

竹内あゆみ（看４・日ノ本学園）

――試合の総括

正直に完敗してしまった試合でした。連敗していて負けられない試合という中で、自分たちのサッカーを体現できた部分は９０分通して少なかった印象です。監督にも言われましたが、「９０分の物語をどう進めていくか」というのが自分たちの課題で、後半の最初は前からプレスをかけてシュートも打てるようになってきた中でカウンターで失点して、そこからまた相手ペースになってしまって、ゲームマネジメントが課題だと思っています。

――２トップはいつから取り組んできたか

木曜日の練習くらいからです。初めて３―１―４―２という形で挑んで、瑞季（廣本）が身長を生かしたプレーやボールキープをできるプレイヤーなので、瑞季の良さを生かしつつ２トップの関係で前進していこうというプランでした。瑞季の今までの積み重ねや努力がプレーに表れていたので、自分たちも瑞季の良さをもっと生かせれば良かったと思いますし、監督に言われた部分でもあります。

――竹内選手と野口選手の守備での役割

今日は２トップにしたので、中盤が私と初奈（野口）と凜（佐藤）の３枚で、マンツーマンでしっかり守備につく形でした。瑞季が下がって葵（山田）が入ってからはいつも通り５―４―１で、私と初奈が２ボランチで守備をする形だったのですが、後半は守備が上手くいかなかったというか、自分たちで改善できなかったので、守備の面で結構課題は多いと思っています。

――先ほどもあったように、後半の立ち上がりはチャンスをつくった。何が良かったか

ハーフタイムに監督から「前から行け」という指示が出て、前半に２失点してしまっていたので私たちも「やるしかない」と思って、どんどん前からはめていってシュートまで持ち運ぶことができたのは良かったと思います。一方でそこで点を決め切れないのが課題だと思っていて、カウンターで失点して流れが変わってしまったという部分でも、（後半の立ち上がりに）「点を取っていたら」というところで、得点力は今後も追求していかなければいけないところだと思います。

――次節の国士舘戦に向けて

今３連敗という中で次も絶対に負けられないし、それに加えて国士も（慶大と共に）２部から上がってきたチームということで、落としてはいけないゲームだと思うので、この悔しさを次につなげつつ、いつも通り慶應らしさを体現できるようにまた１週間準備していければ良いかなと思います。

（取材：柄澤晃希）

お詫び

担当者のパソコンの故障により、メンバー図、順位表、慶大の試合日程表、前期第７節の結果一覧表の掲載はしばらく後となります。ご了承ください。

順位、慶大の試合日程、前期第７節の結果一覧は関東大学女子サッカー連盟公式サイトからご覧いただけます。