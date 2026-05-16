【ソッカー（女子）】〈戦評〉攻め切れず１回戦敗退 山田復帰など今後につながる一戦に／皇后杯東京都予選１回戦　VS立教大学

皇后杯東京都予選１回戦。関東大学リーグ１部８位の慶大ソッカー部女子はホームで、２部首位の立教大学と激突した。前日のリーグ戦からスタメンを５人入れ替えた慶大。エース・野口初奈（環４・十文字）を中心に攻め上がるも、前半にセットプレーから先制を許す。後半はけがで戦列を離れていた山田葵（総２・聖和学園）がピッチに入るが、最後までゴールが遠く、完封負けで１回戦敗退となった。

２０２６／５／１０（日）１７：００キックオフ＠慶應義塾下田グラウンド

皇后杯 ＪＦＡ 第４８回全日本女子サッカー選手権大会 東京都予選 １回戦

【スコア】※３５分ハーフ

慶應義塾大学０ー１立教大学

【得点】

１７分 立大 清水英

【慶大出場選手】

ポジション

背番号 選手名（学部学年・出身高校）

GK

１ 四宮里紗（環１・桐蔭学園）

DF

１６ 堀田朱花（商３・山手学院）

→５６分 １４ 福島紗羅メヘル（政１・昌平）

１８ 岩田理子（総３・十文字）

４ 宮嶋ひかり（環３・芝浦工業大学柏／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）

→ＨＴ ５ 米口和花（総３・十文字）

２ 竹内あゆみ（看４・日ノ本学園）

２３ 早坂七海（政１・常盤木学園）

MF

８ 佐藤凜（総４・常盤木学園）

→ＨＴ １３ 山田葵（総２・聖和学園）

６ 木田遥（総１・十文字）

→ＨＴ ２２ 福島日和（理４・慶應湘南藤沢）

１０ 野口初奈（環４・十文字）

→ＨＴ １１ 森原日胡（総２・作陽学園）

１９ 安達梨咲子（商４・Palos Verdes High School / Fram Soccer Club）

FW

２５ 廣本瑞季（文３・学習院女子高等科）

前日の関東大学リーグ１部で東京国際大学に０―２で惜敗した慶大。２日続けての公式戦となった。

対戦相手は２部首位と好調の立大。慶大と同様、前日にリーグ戦を戦っている。昨季の２部での２度の対戦では、いずれも慶大が勝利している。

慶大は前日のリーグ戦からスタメンを５人変更。岩田理子（総３・十文字）が右ＣＢ。今季初出場の堀田朱花（商３・山手学院）が右ＷＢ。早坂七海（政１・常盤木学園）が左ＷＢ。安達梨咲子（商４・Palos Verdes High School / Fram Soccer Club）が左シャドウ。前日のリーグ戦で途中出場し、アピールを見せた廣本瑞季（文３・学習院女子高等科）がＣＦに入る。

また、ベンチスタートとなった主将の野村亜未（総４・十文字）に代わり、副将の佐藤凜（総４・常盤木学園）がゲームキャプテンを務めた。

強い西日が射す１７：００。３５分ハーフのゲームが始まった。

序盤は３バックと１アンカーでビルドアップする立大に対し、プレスのかけ方に苦戦したが、ＣＦの廣本と左シャドウの安達、右シャドウの佐藤を出し、アンカーにはダブルボランチの野口初奈（環４・十文字）と木田遥（総１・十文字）が対応。守備からリズムをつくり始める。１３分。敵陣でボールを奪取した野口が自ら持ち上がり、コーナーキックを獲得する。しかし、センタリングは相手に弾かれ、得点には至らない。

すると１７分。相手コーナーキックのピンチを迎えると、混戦から押し込まれて失点。課題のセットプレーの守備から先制を許す。

２０分。相手に裏を取られると、キーパーもかわされ、ボックス内でシュートを打たれるが、全速力で戻ってきた右ＣＢ・岩田がスライディングでシュートブロック。なんとか阻止する。

その後は慶大がボールを握る時間が続く。この日アンカーに入った木田は、広いエリアに顔を出して配球。キーパーの四宮里紗（環１・桐蔭学園）もリベロの宮嶋ひかり（環３・芝浦工業大学柏／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）と同じラインまで上がりビルドアップに参加。スピードが特長の右ＷＢ・堀田と、左足クロスを得意とする左ＷＢ・早坂にボールを回し、攻め上がっていく。２４分のコーナーキック。野口のファーサイドへのボールを廣本が折り返し、宮嶋がシュート。しかし、キーパーに防がれる。

２８分。岩田と佐藤のワンツーから木田がボールを受け、一気に左サイドに展開。安達は廣本へのスルーパスを狙うが、相手キーパーに阻まれる。

前半終了間際。自陣ボックス内で相手にループシュートを打たれるが、クロスバーに救われる。ほどなくして前半を終え、１点ビハインドで折り返す。

後半開始から４人を投入。宮嶋に代わり、米口和花（総３・十文字）。木田に代わり、福島日和（理４・慶應湘南藤沢）。野口に代わり、森原日胡（総２・作陽学園）。佐藤に代わり、けがで戦列を離れていた山田葵（総２・聖和学園）が今季初めてピッチに入る。佐藤が退き、後半から主務の福島日がキャプテンマークを巻いた。

４２分。福島日が中盤でカットすると、安達が粘り、山田との連係からシュート。しかし、惜しくも枠を外れる。

攻勢を強める慶大は４５分。堀田と安達の２人で右サイドを崩し、インナーラップした堀田がクロス。これは中に合わなかったが、攻撃の時間が続く。

５６分には最後の交代枠を使用。堀田に代わり、福島紗羅メヘル（政１・昌平）が入る。

その後は細かく配置を変更しながらボールを握り、森原の持ち運びからチャンスを演出する場面もあったが、なかなかシュートまで持ち込むことができなかった。そのままタイムアップのホイッスル。０―１で敗れ、１回戦敗退に終わった。

関東大学リーグ前期第５節の山梨学院大学戦から公式戦３連敗となったが、前日からの連戦でたしかな収穫もあった。出場機会の多くない選手に緊張感のある公式戦でのプレータイムが与えられ、さまざまなオプションを試すこともできた。

３バックとアンカーでパスを回す慶大と似た戦い方のチームに対する守備を確認できたことも、今後につながるかもしれない。

そして、復帰した山田がコンディションを上げてくれば、攻撃のバリエーションが増え、今季苦しんでいる後半の戦い方も変わってくるだろう。

昨季から固定されているアンカーの竹内あゆみ（看４・日ノ本学園）、トップ下の野口、ＣＦの野村はいずれも４年生。中央のポジションを務める代えの利かない３人が卒部してからどう戦っていくのか。来季以降の戦いを見据える上でも、試金石となる一戦だった。

一方で、得点を奪い切れない展開はここのところのチームの課題が如実に表れているように思える。まずはフィニッシュの機会を増やしていきたい。

（取材：柄澤晃希）

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