【野球】打線爆発で１２安打１１得点　日本体育大に６回コールド勝利で４強入り／第７５回全日本大学野球選手権記念大会 日本体育大戦 @明治神宮野球場

６月１１日（木）第７５回全日本大学野球選手権記念大会 日本体育大戦 @明治神宮野球場

全日本大学野球選手権準々決勝、日本体育大相手に序盤から慶大が主導権を握る。初回、２死三塁の場面で今津慶介（総４・旭川東）の適時二塁打で先制し、さらに吉野太陽（法４・慶應）の中前適時打で２点を追加する。２回に林純司（環３・報徳学園）、３回に吉野の２点本塁打で序盤から７点を奪う猛攻。投げては先発・広池浩成（経４・慶應）が４回無失点、２番手・沖村要（商４・慶應）は１点を失うも連続三振を奪うなど好投を披露する。６回、林純と今津の適時打でさらに得点を重ね、吉野の押し出し死球により大会規定で６回コールド勝利。準決勝進出を果たした。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 日体大 0 0 0 0 1 0 1 慶大 3 2 2 0 0 4x 11

慶大バッテリー：広池、〇沖村ー吉開

日体大バッテリー：●西平、馬場、長濵、マーガードー田川、北島

慶大本塁打：林１号２ラン（２回）、吉野１号２ラン（３回）

日体大本塁打：なし

前日の函館大戦では投打の噛み合った戦いを見せ、８回コールド勝利を収めた慶大。この日の相手は首都大学野球連盟に所属する日本体育大だ。日本体育大も前日の２回戦で周南公立大相手に主将・藤巻一洸（体育４・日大三）の２点本塁打など打線がつながり７回コールド勝ちしている。慶大は盤石の投手陣と繋がりのある打線で準決勝進出を狙う。

この日の先発は広池。さらにDHには渡辺憩（商３・慶應）、三塁手には上田太陽（商４・國學院久我山）が今季初スタメンに名を連ねた。初回の広池は１死から安打と四球で一、二塁とされ、立ち上がりに苦しむ。進塁打で２死一、三塁と先制のピンチを背負うも、後続を左邪飛に打ち取り無失点で切り抜けた。

その裏、日本体育大の先発は今季首都大学野球リーグで最優秀投手に輝いた西平晴人（体育４・近大付属）。序盤から攻略したい慶大は、先頭・丸田湊斗（法３・慶應）がフルカウントから中前に弾き返し出塁する。林純の犠打と小原大和（環４・花巻東）の二ゴロで２死三塁とすると、４番・今津が左適時二塁打を放ち先制。さらに５番・一宮知樹（経２・八千代松陰）の左安打、渡辺憩の四球で２死満塁と好機を広げる。続く７番・吉野の打球は遊撃手前で高く弾み、そのまま中堅まで抜ける２点適時打に。慶大はこの回３点を先取し、試合の主導権を握る。

２回、広池は四球で出塁させるも、その後は危なげない投球で相手打線を抑える。その裏、１死から１番・丸田が左安打で出塁すると、左翼手の処理がもたつく間に二塁へ進塁。続く林純が甘く入ったスライダーを左翼席へ運び、２点本塁打を放つ。リードを５点に広げた。

３回、広池が三者凡退で抑えたその裏、さらに慶大の強力打線が爆発する。１死から渡辺憩が右翼線への二塁打で出塁すると、続く吉野の打った瞬間それとわかる２点本塁打で追加点を挙げる。ここまで７－０と大量リードを奪い序盤を終える。

５回からは広池に代わり２番手・沖村が昨日に引き続きマウンドに上がる。テンポよく２死を奪うも、２者連続四球で一、二塁のピンチを背負う。さらに４番・髙橋賢臣（体育４・西条）にフルカウントから中前適時打を浴び、１点を失う。しかし後続を右飛に打ち取り最少失点に抑える。

６回、先頭・大海然（体育４・佐野日大）の一、二塁間の当たりを二塁手・今津が飛びつくも送球が間に合わず出塁を許す。１死から代打に四球を与え一、二塁とされ、ここでタイムを取る。上田誠コーチと内野陣がマウンドに集まると沖村は落ち着きを取り戻し、続く打者を２者連続三振に仕留めた。雄たけびを上げる右腕の投球がチームを勢いづける。

その裏、慶大打線が再び襲いかかる。先頭・吉開鉄朗（商４・慶應）が背中への死球で出塁すると、上田の犠打で１死二塁とする。続く丸田の二塁手への当たりは俊足を活かしセーフに。ビデオ検証を要求されるも判定は覆らず一、三塁とチャンスを広げる。さらに林純のこの日３打点目となる左安で８－１。途中出場の横地広太（政４・慶應）も右安でつなぎ１死満塁に。続く今津の右中間の当たりは２点適時打となり、残り１点でサヨナラコールド勝利というところまで相手を追い詰める。その後、２死から渡辺憩が四球を選び、満塁。続く吉野はフルカウントまで粘ると、６球目が太ももに当たり押し出し死球に。大会規定により６回コールド勝利を果たした。

前日の函館大戦では１６残塁と課題も残った慶大だったが、この日は１２安打１１得点と打線がつながり、持ち前の強力打線を発揮した慶大。特に林純、今津はともに３打点、吉野は５打点の大活躍を見せた。一方、この日登板した広池と沖村の両投手は四球の多さが見られたものの、要所を締める投球で相手に流れを渡さなかった。

土曜日に行われる準決勝の対戦相手は前大会王者である最難敵・東北福祉大。大阪商業大との準々決勝でも９得点を挙げ、８回コールド勝利を収めている。慶大らしい粘り強い野球で今大会の天王山となる戦いを乗り越え、決勝進出を果たしたい。

（記事：河合亜采子／写真：塩田隆貴、鈴木拓己）

◆試合後インタビュー

丸田湊斗（法３・慶應）

――日本体育大学のイメージは

そうですね。１５０キロ投げるピッチャーがほとんどというイメージでした。そこに球速で押されないよう、チームで共有しました。昨日のピッチャーよりもスピード感が一段階上がるという認識で臨みました。

――自分自身の今日のバッティングを振り返って

ヒットが３本出たので良かったです。１番打者としては出塁することをテーマにしているので、あれだけ多く塁に出る回数を作れたことは良かったなと思います。

――２打席目で迷わず二塁へ行かれた場面が非常に大きかったと思います。ご自身で徹底されていることや意識されていることはありますか？

毎回シートノックの時から、傾向を見て打った方向と打球の強さから、行けるか行けないのかを判断しています。今回は自分の見える範囲だったので、最初から行くつもりで行きました。

――以前、記事で「１番打者の１打席目に出塁することの大事さ」を語られていたと思いますが、その点について今日はいかがでしたか？

２本ヒットを打つよりも、１打席目に塁に出ることに一番の価値というか、バリューがあると思っています。今日はフォアボールでも何でも良かったのですが、ヒットという形で勢いをつけられたので良かったです。

――高校時代から１４０キロのパワーピッチャーを打ち返していると思いますが、大学のレベルに最初は苦しんだ部分もあったと思います。そこはどうやって乗り越えてきたのですか？

体が全然足りていなかったので、大学に上がるにつれて体も大きくなりましたし、２年から３年に上がるところでは、筋肉量を増やすことにフォーカスしました。技術的な面はもちろんですが、フィジカル面がだんだん追いついてきたことが大きいと感じています。

――ウエイトは週にどれくらいやられていますか？

ウエイトは週３がマストですね。それはみんな一緒です。

――自分の中では特に「ここが大きくなった」と思いますか？

やっぱり下半身が強くなったと感じます。１年の頃は肉離れなどをしてしまっていたのですが、今シーズンはフルイニング、全試合戦い抜くことができました。怪我をせずにやりきれたので、体の成長を感じました。

――１番打者として初回の１打席目を大事にされるようになったきっかけはありますか？

明確なきっかけはないですね。１番打者としての自分の中の考え方がそうさせました。やはり後ろのバッターが心強くて打ってくれるバッターがたくさん控えているので、「自分が塁に出れば必ず点に繋がるな」という安心感や信頼感があります。だからこそ、出なきゃなというところです。

林純司（環３・報徳学園）

ーー相手の投手が良いという情報があったと思うが、どのように対応したか

基本的に全投手の真っ直ぐが強いというデータがあったので、チーム全体で真っ直ぐを潰していこうという話をしていました。

ーーいい攻撃のリズムに乗れたか

そうですね。先頭の丸田がいてくれたので、そこからチームに流れがいくようになりました。

ーー２０２５年秋ぶりの本塁打となったが、どういう気持ちで臨んだか

後ろにいいバッターがいるので、繋いでいこうという意識が結果的にあのような形になりました。

ーー日体大は力のある投手が多いが、打席に立った印象は

球は強いなという印象で、六大学の中でも上位に入るくらい強いなと思いました。

ーー２本とも安打の引っ張りだったが、それも場面に応じて

ランナーがいて意識は逆方向だったんですけど、変化球が来てポイント前で打てた結果、引っ張れました。

ーー本塁打の球種は

スライダーで、コースは真ん中寄りの外かなと思います。

ーー対戦相手となる東北福祉大にも、いい投手がたくさんいるが、どのように攻略するか

東北福祉大も、真っ直ぐが速い投手が多いので、その真っ直ぐに振り負けないようにやっていきます。

今津慶介（総４・旭川東）

ーー今日の試合を振り返って

次の１点、次の１点という積み重ねがこういう結果に繋がったのだと思います。

ーーリーグ戦では接戦の試合も多かったが、選手権に入ってからは快勝が続いている

今日も接戦になるかなと思っていましたが、良い展開にもっていくことができました。ただ、こちらのピンチもありましたし、打撃の面でも修正すべき部分はあると思うので、今日の試合は今日の試合として切り替えて、明後日の東北福祉大戦に向けてしっかりと準備していければと思います。

ーー球威のある日体大の投手陣に対して、どのような準備を

アナリストから投手のデータは確認させてもらっていて、真っ直ぐに力があるということだったので、一巡目から速い真っ直ぐを捉えようという準備をしてきました。それが結果に繋がったのだと思っています。

ーー初回、詰まりながら左翼線へ適時打を放った。打席内で意識していたことは

直球だけでなく、変化球ももちろん良いピッチャーなので、真っ直ぐに詰まることを嫌がってしまうと、変化球で前へ釣り出されてしまいます。なので、真っ直ぐはセンターから逆方向、変化球は引っ張るというアプローチを意識していました。

ーーご自身の今日のプレーを振り返って

チャンスで１本出たというのは、自分の持ち味が出た部分だと思っているので、ここは継続していきたいです。一方で、内容が良くない打席もあったので、そこは次戦までに修正していきたいです。

ーー打線が繋がった要因は

初回、先頭で丸田（丸田湊斗＝法３・慶應）が塁に出てくれたことで、打線に火がついたのだと思います。

ーー試合前にナインにかけた言葉

昨日の試合、若干慶應らしさが出なかったというか、あまり良くない試合だったので、もう一度気を引き締め直していこうという話をしました。そういうマインドを持って試合に入れたことで、丸田の出塁から良い試合に持っていけたのではないかと思います。

ーー次戦は前回王者・東北福祉大との対戦となる

良いピッチャーが揃っていますし、打線も素晴らしい相手なので、しっかり良い準備をしていきたいです。相手のデータも頭に入れながら、今日と同じような良い準備ができれば勝てると思います。

ーー休養日を挟むことについて

大きいですね。相手のデータを見る時間が確保できるので、しっかり準備ができるという意味で、大きいと思います。

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [8] 丸田湊斗（法３・慶應） 中安 左２ 中飛 二安 [6] 林純司（環３・報徳学園） 一犠打 左本 見三振 左安 [7] 小原大和（環４・花巻東） 二ゴロ 空三振 一ゴロ 7 横地広太（政４・慶應） 右安 [4] 今津慶介（総４・旭川東） 左２ 遊直 二ゴロ 中安 [9] 一宮知樹（経２・八千代松陰） 左安 左飛 四球 二ゴロ [D] 渡辺憩（商３・慶應） 四球 右２ 右飛 四球 [3] 吉野太陽（法４・慶應） 中安 中本 遊飛 死球 [2] 吉開鉄朗（商４・慶應） 遊ゴロ 二飛 死球 [5] 上田太陽（商４・國學院久我山） 二ゴロ 空三振 一犠打

◆慶大投手成績