【ソッカー（男子）】攻守の中核を担い慶應を沸かす　山本凉× 川名駿佑／早慶クラシコ２０２６直前企画第２弾

今年で７７回目を迎える早慶サッカー定期戦が８月１１日（火・祝）にMUFGスタジアム（国立競技場）にて行われる。ソッカー部（男子）は昨年に続く早慶戦連覇目指し、２年ぶりに国立競技場のピッチに立つ。今回ケイスポでは選手だけではなく、グラウンドマネージャーやアナリスト、監督などさまざまな役職の方にインタビューを行い、それぞれが抱える想い、そして早慶戦への意気込みを伺った。第２弾となる今回は、山本凉（法２・桐蔭学園）、 川名駿佑（総4・興國）にインタビューを行った。

ーー他己紹介

川名：２年の山本凉です。彼は今シーズンずっと試合にスタメンで出てて、２年ながら本当にダイナミックなプレーだったり、本当に怖いプレーヤーで、４年から見ても、めっちゃいい選手やなっていうのは。去年Ｂチームで最初の方一緒にやってたんですけど、その時から普段は結構おちゃらけてる感じがするんですけど、ピッチ内入ると要求とか、色々考えてるとかもありますし、一選手として本当に尊敬しかないです。

山本：川名駿佑って言うんですけど、この先輩は。川名君は僕が去年入学して一番最初のカテゴリーがＢ１っていうカテゴリーで、そこでＩリーグとかで一番一緒にやってた先輩で、ピッチ内のやりやすさもそうですし、ピッチ外でも気さくに話しかけてくれて、４年の中だったら一番面白い人かなって思ってます。コミュニケーション能力に長けてる素晴らしい先輩だなと思います。

ーー個人として前期のプレーを振り返って

川名：個人としては、前期ベンチだったり、ベンチ外だったりで、後半の途中から出るっていう試合が何試合かあるかんじでコンスタントに試合になんか絡むことはあんまりできなかった部分があったり、実際にアミノバイタルカップの産業能率大学戦でスタミン出させてもらったものの実際にチームの勝利に貢献することができなくて、あまり自分的に納得できる前期ではなかったのかなっていう風に思います。

山本：自分は前期はアミノバイタルカップ、関東リーグ含め、全試合スタメンで出場させてもらったんですけど、ただ実際自分としてはただ出ているだけっていうか、得点も１点しか取れてなくてまあこれだけ長い出場時間もらっていて、結果を残せてないっていうのはまだまだチームに対して貢献できてないなっていうところで、結構悔しい印象があります。

ーー慶大のミッドフィルダーに求められるものとは

川名：自分はミッドフィルダーの中でもアンカーっていうポジションなんですけど、攻撃の部分では本当に全体を動かすところの統率力であったり、ダイナミックなプレーだったりっていうのがなんかすごい求められてるんじゃないかなっていう風に感じますし、守備面でもまあの前線の守備の統率っていう部分だったり、運動量っていうところだったり、本当に攻守において、全体を動かすような中心のポジションなんで、役割が抽象的なんですけど、求められてるのかなっていう風に思います。

山本：インサイドハーフはチームに２人いるんですけど、守備面では前線のプレスから守備のプレスバック、後ろのプレスバックまで非常に運動量が求められるっていうところがある一方で、攻撃はある程度チーム内では自由が与えられてて、サイドに流れてもいいし、中央で受けてターンしてとか、個人によって本当に色が違くて、その中でどうやって自分のストロングを出すかっていう風によく中町監督からは言われてます。

ーー自分の注目してほしいプレー

川名：自分は攻撃面で自信を持ってプレイしているので、攻撃面のパスであったり、局面を変えるようなプレーを見てほしいかなという風には思います。

山本：自分はボールを持った時のアイデアだったり、チャンスを演出するプレーっていうのを注目してみてほしいなって思います。

ーー慶大に進学した理由

川名：慶大に進学した理由は、自分自身こっち（関東地方）出身で、高校だけ大阪の方にいたんですけど、本当に慶大が良かったっていうわけではなかったんですけど、ずっと文武両道してきたっていうのもあって、本当になんとなく慶大を受けた中で、色々受かった中で本当にスポーツ推薦がないっていうところであったり、全員に平等にチャンスを与えられながら大学トップレベルでやってる環境があるっていうのだったり、本当に日本で一番文武両道できるんじゃないかなっていう風な考えで選んだんですけど、そこまでめちゃくちゃ慶大行きたいっていう風な理由があって入ったわけではないかなという風に思います。

山本：自分は高校の時点で、スポーツ推薦で大学に行けるほどの実力はなかったので、受験していくってなった時に、どこが一番レベル高いところでやれるかなって考えた時に、自分が高 ３だった時は慶大は（関東大学サッカーリーグ）２部でもう１部上がりそうっていう状態だったので、慶大が来年自分が入学した時に１部でできるっていう環境も含めて、慶大がいいなっていうのが一番強い理由です。

ーー２人とも全国で名の知れた強豪校出身だが、そこで得た学び

川名：自分自身は高校時代はトップチームにもいなくて、全く試合に絡むような選手、まあではなかったんですけど、部員が自分の時は３６０人ぐらいいて、全国からプロだけを目指しに集まってきていて、そこで実際にいろいろ挫折はあったんですけど、３年間やりきったじゃないですけど、いろんな人と競争したのが１個自信だったり、自分のいい経験になってるのかなっていうふうに思いますし、ドリブルだったり、攻撃的な練習をするチームなので、そういったところでより自分の攻撃面を磨けたんじゃないかなという風に思います。

山本：大学から自分のことを知ってる人からすると、自分の印象って貪欲にシュートを狙ったりとか、自分でアシストだったりっていうのを狙うっていうような印象を持たれると思うんですけど、自分自身高校入学当初はどちらかというと、ビルドアップだったり、流れを作るっていうタイプだったんですけど、高校時代の監督がよく言ってたのが結果出さないと上に行けないっていうのをずっと言われてて、そこから自分自身あまり意識しなかったミドルシュートだったりとかっていうのを練習して、高校３年間を経て、今の自分があるかなと思っています。

ーー昨年の早慶戦を振り返って

川名：自分はその早慶戦あった時は、 Ｂ１のカテゴリーにいて、応援のスタンドから見てたんですけど、特に４年生が本当に早慶戦勝利に向けて、戦う姿だったり、本当に選手だったり、ピッチ内外関係なく、全員がまとまって、勝利つかみ取った姿を見て、一選手として感動もしましたし、その分悔しさだったり、自分もこの舞台に立ちたいなって、この舞台で勝利したいなっていう思いが強くなったかなと思います。

山本：自分は早慶戦直前にトップチームに上がらせてもらったんですけど、それでも全然試合に絡めることはなくて、やはり上級生の選手の意地とかっていうのを練習の時から肌で感じてて、去年は自分が早慶戦に関わったっていう実感がそんなないんですけど、今年はこうやってチャンスも与えられているので、去年とは比べ物にならないぐらい自分の責任だったり、早慶戦に向かう姿勢っていうのがだいぶ上がってきてるなっていうふうに思います。

ーー早慶戦の注目選手

川名：僕はやっぱり隣の山本凉選手に注目してほしくて、ボール持ったりしたら絶対なんかやってくれるんで。この慶大の２３番から目離さなければ、早慶戦は盛り上がれるのかなっていう思うんで、本当に注目選手ですね。

山本：三浦大其（経３・慶應）選手かもしれないです。正直川名駿佑って言いたかったんですけど、三浦大其選手は関東リーグも得点ランキング２位（７月１８日現在）でアシストランキング １位（７月１８日現在）っていうところで、自分のサッカーの一番大事としている結果の部分で、このチームで一番貢献している選手だと思うので、１個上の先輩ですけど、憧れもありますし、同時にライバルとしても見てるので、彼の攻撃の破壊力っていうところには注目してほしいです。

ーー意識しているワセダの選手

川名：リサーチとかで相手の試合とか見たりはするんですけど、特に意識している選手はいないかもしれないです。

山本：自分自身全く面識はないんですけど、高橋作和（法4・國學院久我山）選手っていうの今 ２年生の高橋保好（法２・桐蔭学園）っていう選手の兄がいて、今早稲田大学で４年生でいると思うので、そこまで意識してるってことではないですけど、楽しみではあります。

川名：自分いました。一人面識ある人がいて、牧野羽瑠（文構4・東山）選手なんですけど、自分が中学の時にスペイン留学みたいなとこに行ったんですけど、一緒に行った仲間なので、あまり高校大学で関わることはなかったんですけど、あの早稲田にいることは知ってるので、意識してる選手の１人なのかなっていうふうに思います。

ーー早慶戦に向けての意気込み

川名：最後の早慶戦になるので、１選手としては本当に試合に出て勝たせるところもそうですし、どんな立場であれ、慶大が勝つためにあの全力を尽くしていきたいかなという風に思います。

山本：自分は選手としてピッチに立てるチャンスがあるのが今年が初めてなので、3、４年生中心に早慶戦の責任感というのはあるものの、自分はまだ２年生なので、思い切って全力で難しいこと考えずにやりたいなって思います。

ーーありがとうございました！

（取材：稲垣遥河）