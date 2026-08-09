【春野球優勝号外】５季ぶりの王座奪還　鳴り響く歓喜のファンファーレ　見どころ紹介＆紙面公開

慶應スポーツ新聞会（ケイスポ）では、慶大野球部が2026年東京六大学野球春季リーグ戦にて優勝したことを記念して「春野球優勝号外」を発行しました。新聞は７月２５日（土）に行われた優勝祝賀会にて配布を行ったほか、インターネット上にて特別販売も行っております。詳細は本ページ下部の「特別販売について」をご覧ください。

〈１面〉

１面は、５季ぶり４１度目のリーグ戦優勝を果たした瞬間のマウンド上で喜びを分かち合う選手たちの写真を大きく取り上げています。また、春季リーグ戦の歩みや、優勝メンバーの名前も掲載しています。

～担当者からのメッセージ～

１年生の時から取材を続けてきたため、優勝が決まった瞬間は言葉にならないほど感動しました。野球班チーフとして、優勝パレードの取材や号外の作成に携わることができて本当に幸せです。これからも野球部の魅力を多くの方に届けられるよう、野球班一丸となって活動していきます。

製作担当：河合亜采子

〈２面〉

野球部全日本大学野球選手権大会での４試合を振り返り、各試合の模様を紹介しています。また、OB・慶應関係者の方々から寄せられた祝福のメッセージも掲載しています。ご協力いただいた皆様、誠にありがとうございました。さらに、應援指導部の代表・副代表、応援企画責任者らに迫る特集記事も掲載しております。

～担当者からのメッセージ～

昨年度の早慶春野球号以来、2度目の面担を務めました。塾野球部の快進撃の背景には、スタンドから声援を送り続ける應援指導部の大きな力があります。体育会の各部を応援する應援指導部を、私たちがさらに応援する。そんな思いを胸に、應援指導部班として、夏も秋季リーグ戦もその姿を追い続けます。

製作担当：小野寺叶翔

【特別販売について】

「春野球優勝号外」の特別販売をインターネット上にて行います。

下記ページのGoogleフォームからご回答ください。

https://keispo.org/wordpress/112947/

※ご購入はお振込みのみ承っております。クレジットカード決済等は受け付けておりませんのでご了承ください。

お問い合わせやご不明な点等ございましたら、弊会HP内のお問い合わせフォームより、ご回答いただければ幸いです。

＜編集長より＞

野球部の皆さん、優勝おめでとうございます。「慶應義塾」にふさわしい素晴らしい結果に終わったことを大変うれしく思います。全日本選手権は惜しくも準優勝に終わりましたが、秋の明治神宮大会制覇を楽しみにするばかりです。また、野球部とともに神宮球場で汗を流し続けてきた應援指導部の皆さんを取り上げることが出来たことも、大変うれしく思います。弊会としては早くも今年６号目の制作となりました。６号を作ってまだ折り返しという現実を直視出来ていない日々が続いていますが、今後とも弊会をよろしくお願いいたします。

編集長：塩田隆貴

新聞の設置場所がわからないなどのご質問・ご要望は、弊会のメールアドレス（keiosports.main@gmail.com）までお気軽にお問い合わせください。