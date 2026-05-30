【早慶春野球号】優勝に向け絶対に負けられない世紀の一戦！１面には今津慶介主将を掲載！　見どころ紹介＆紙面公開

慶應スポーツ新聞会（ケイスポ）では、５月３０日（土）、３１日（日）に明治神宮野球場にて行われる春季野球早慶戦に向けて「早慶春野球号（第270号）」を発行しました。新聞は試合当日に神宮球場にて配布を行う予定です。また三田・日吉キャンパスのラックに設置します！ぜひ手に取って見てください！

〈１面〉

１面では、攻守共に精神面でも快進撃が続くチームを支え続けている、まさに慶大の「顔」今津慶介（総４・旭川東）を掲載しました！主将・今津の「熱さ」を存分に載せた紙面を作り上げることができました。彼の燃える闘志が、慶應を５季ぶりの王座奪還へ導くこと間違いなし！

～担当者からのメッセージ～

最初で最後の1面担当という大役を担わせて頂きましたが、同期や後輩の力があってこそ成し遂げられた最高の紙面です。この野球号を手に取れば、慶大の優勝がかかった早慶戦をもっと楽しく観戦することができます！是非お読みください！！

製作担当：林佑真

〈２面〉

２面では野手陣を掲載！小原大和（環４・花巻東）、吉開鉄朗（商４・慶應）、一宮和樹（経２・八千代松陰）ら８選手を紹介しました。チームの好調を支える彼らの活躍ぶりを余すところなく詰め込んだ面となっています！

～担当者からのメッセージ～

野球号の面担は初めてで、レイアウトを試行錯誤しながら作業を進めました。先輩や同期、後輩に支えられて完成したこの面には、選手の魅力が凝縮されていると自負しています。隅々まで目を通してくださると嬉しいです。

製作担当：福田龍之介

〈３面〉

３面では、慶大の予想スタメンや主なベンチ入り選手、それに加えて今季安定感をみせ、幾度もピンチをしのいできた栗林兼吾（商４・慶應）、水野敬太（経３・札幌南）、鈴木佳門（経２・慶應）、沖村要（商４・慶應）の４投手を掲載しました。ワセダ相手に完全勝利へ、その１球にすべてを懸けろ！

～担当者からのメッセージ～

ケイスポに入会してから約１カ月、もちろん面担も初めてで右も左も分からず、自分にできるのかという不安が大きく、色々迷惑をかけてしまった部分もありましたが、一緒に担当した大塚先輩はじめ、頼もしい先輩方に支えてもらって最高の面を作ることができました！選手の情報など詳しく掲載しています。選手を知って一緒に慶大を応援しましょう！

製作担当：山内悠暉

早慶レガッタ号に引き続き、面担を務めました。スタメンやベンチ入り選手、投手の成績など掲載する情報が多く、レイアウトにも苦労しましたが、同期や後輩の助けもあり、納得のいく紙面にすることができました。細部までこだわったので、ぜひじっくりご覧ください！

製作担当：大塚隆平

〈４面〉

４面では今季ここまで安定した投球でチームを勝利に導いてきた渡辺和大（商４・高松商業）と広池浩成（経４・慶應）を掲載しました。渡辺和は今季６試合に登板しリーグトップの５勝、奪三振数４６、防御率１．１１と素晴らしい成績を残しています。広池は東大2回戦で６回無失点被安打１と完璧に抑え込みました。栄冠奪還へ、左右のエースが神宮を制圧する！

～担当者からのメッセージ～

初めてカラー面を担当した今回は、昨秋の野球号の面担をした時以上にデザインに試行錯誤しました。しかし編集長をはじめ、多くの先輩にデザインのアドバイスをいただき、無事に完成させることができました。優勝がかかったマウンドで躍進する両投手の奪三振ショーをぜひ目に焼き付けてください！

製作担当：奈須龍成

〈５面〉

５面にはCPA様の広告を掲載しております。

〈６面〉

６面では３年生強打者コンビ、林純司（環３・報徳学園）＆中塚遥翔（環３・智辯和歌山）を掲載しました。林純は今季全試合で遊撃手として出場し、持ち前の鉄壁な守備を披露。打撃でもチームトップの打率を誇り、勝利に貢献しています。ここぞの一発が光る中塚は不動の４番として２本塁打を記録。この２人のバットで打線を覚醒させよ！

～担当者からのメッセージ～

通算５回目となる面担で、私と同学部・同学年の選手を掲載できて嬉しかったです！カラー面だったため色の調節に苦戦しましたが、編集長をはじめみんなに助けてもらいながら完成させることができました。早慶戦でも勝負強いバッティングを見せてくれること間違いなし！ぜひご覧ください！

製作担当：河合亜采子

＜編集長より＞

早慶戦勝利、そして六大学優勝を果たせるのではないかという期待がこんなにも高いのは、自分がケイスポに入って以来、初めてのことでした。優勝する選手たちが紙面を飾るからには、絶対に後悔のない新聞を作り上げたいという気持ちで制作に取り組みました。１年生から３年生までさまざまな部員たちが制作に取り組み、それぞれの小さな頑張りが積み重なって、最高の紙面が完成したと思います。野球部、シマレガンバレ！

編集長：塩田隆貴

新聞の設置場所がわからないなどのご質問・ご要望は、弊会のメールアドレス（keiosports.main@gmail.com）までお気軽にお問い合わせください。