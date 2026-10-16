【ソッカー（女子）】〈戦評〉首位に完敗 前半は粘るも勝負の後半で跳ね返せず／第４０回関東大学リーグ１部後期第５節 VS山梨学院大学

雷雨で順延されていた関東大学リーグ１部後期第５節。１部・２部入れ替え戦圏の１０位・慶大は、アウェイで首位・山学大に０−４で敗れた。

雨でスリッピーなピッチコンディション、縦が短いグラウンドの形状、３日後に大一番が控えていることなどを鑑み、前半は５−４−１の低いブロックで構えた。ＣＫからの失点で０−１で前半を終えたが、「ここまではプラン通り」と黄大城監督からハーフタイムに話があった。

後半の早い時間帯に交代枠を使い切り、２トップに変更して反撃を試みたが、圧倒され３失点を喫した。

【試合結果】

２０２６／９／２３（水）１６：００キックオフ＠山梨学院向町サッカー場

Ｏ．Ｒ．Ｓ 第４０回関東大学女子サッカーリーグ戦１部 後期第５節

山梨学院大学４−０慶應義塾大学

【得点（アシスト）】

３０分 山学大 堤なつほ（一瀬葵夢）

７２分 山学大 小林結依（一瀬葵夢）

７７分 山学大 木下奈南（堤なつほ）

８８分 山学大 高田琉那（衣川杏樹）

【慶大出場選手】

ポジション

背番号 選手名（学部学年・出身高校）

GK

１ 四宮里紗（環１・桐蔭学園）

DF

１１ 森原日胡（総２・作陽学園）

→６１分 ８ 佐藤凜（総４・常盤木学園）

２ 竹内あゆみ（看４・日ノ本学園）

５ 米口和花（総３・十文字）

４ 宮嶋ひかり（環３・芝浦工業大学柏／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）

１５ 田中紗莉（総３・市ヶ尾／日体大SMG横浜U18）

→６１分 １３ 山田葵（総２・聖和学園）

MF

２２ 福島日和（理４・慶應湘南藤沢）

→６１分 ７ 髙松芽衣（環３・植草学園大学附／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）

６ 木田遥（総１・十文字）

→ＨＴ １８ 岩田理子（総３・十文字）

１０ 野口初奈（環４・十文字）

１９ 安達梨咲子（商４・Palos Verdes High School / Fram Soccer Club）

→６１分 １４ 福島紗羅メヘル（政１・昌平）

FW

９ 野村亜未（総４・十文字）

９／２の国士大戦で痛恨の敗戦を喫した慶大。目標を１部残留に切り替え、９／３〜９／６の関西遠征などでトレーニングを積んできた。

今節は山学大とのアウェイマッチ。７／２５に開催予定だったが、キックオフ直前の荒天で試合延期となっていた。

山学大との前期の対戦はホームで１−４で敗れた。山学大は今節の試合前時点で１３勝２敗の首位。強豪ひしめく１部の中でも、群を抜いた強さを誇る。

会場の山梨学院向町サッカー場は、タッチライン９３ｍ、ゴールライン６８ｍの寸法。ＪＦＡガイドラインの範囲内ではあるが、タッチライン１０５ｍ、ゴールライン６８ｍが一般的な寸法であるため、かなり縦が短い形状だ。この日は試合前に弱い雨が降り、スリッピーなピッチコンディションだった。

慶大は山学大戦の３日後、勝ち点差８で追う東国大との試合が控えていた。「チームとして東京国際との試合は重要だという共通認識を持っています」（宮嶋ひかり（環３・芝浦工業大学柏／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）、９／１７のインタビューより）。

「中２日で連戦になるということと、対戦相手、自分たちの勝ち点、いろいろなものを考えた時に、どうやってアウェイで勝ち点を拾って帰るのかということを逆算すると、戦い方は少し工夫をしなければいけないと思っていました」（黄大城監督）。ゲームプランは明確だった。ここのところ採用していた５−３−２（攻撃時３−１−４−２）ではなく、従来の５−４−１（攻撃時３−１−５−１）システムを採用。普段より一段と低いブロックで構えた。「（山学大は）個人の能力とロングボールというのは明確にあって、あとはグラウンドが狭いので、自分たちが守るスペースが限られている中で、無理してガンガンいって相手のフィジカルと対等に戦おうとするのはあまり賢くないと思ったので、スペースを消しながら相手のロングボールに対応できる状態を選手に提示しました」（黄監督）。

スタメンは、「練習試合でのパフォーマンスが良かった」（黄監督）という安達梨咲子（商４・Palos Verdes High School / Fram Soccer Club）を左ＩＨ、福島日和（理４・慶應湘南藤沢）を右ＩＨに起用。前期最終節以来６試合ぶりの出場となる４年生２選手を送り出した。左ＷＢの３年・田中紗莉（総３・市ヶ尾／日体大SMG横浜U18）も前期最終節以来のスタメンとなった。

山学大は４−３−２−１のシステム。右ＩＨと左ＳＢが両サイドで高い位置を取り、１トップ２シャドウの連携を軸に攻め込んでくる。

２分、左ＣＢ・宮嶋のパスを起点に、アンカー・木田遥（総１・十文字）、トップ下・野口初奈（環４・十文字）、ＦＷ・野村亜未（総４・十文字）、再び木田がワンタッチでパスをつなぎ、福島日が抜け出すがクリアされる。

直後には、右ＷＢ・森原日胡（総２・作陽学園）のクロスからＣＫを獲得。ファーに流れたボールを米口和花（総３・十文字）がキープし、竹内あゆみ（看４・日ノ本学園）がシュート。枠を外れたが、格上を相手に序盤からチャンスをつくる。

１２分には、宮嶋から木田、野口、野村へと３本の縦パスで攻めるが、野村がオフサイドの判定を受ける。１７分、福島日が中盤でボールを奪うと、木田につなぎ、木田から森原へスルーパスが通る。森原は右サイドの深い位置からクロスを供給。シュートには至らなかったが、敵陣でプレーする場面をつくる。

ただ、山学大２ＣＢとアンカーに対し、１トップの野村しか残っていない場面が多く、ボールを奪ってもなかなか前線に運ぶことができない。２９分、カウンターから攻め込まれると、ボックス内で強烈なシュートを浴びる。木田がスライディングでブロックし、ＣＫに逃れたが、木田は右足首を負傷。一時的にピッチを出る。

１人少ない状況で迎えたＣＫ。ファーサイドでワンバウンドしたボールを混戦から押し込まれ、先制される。

失点後も木田は５分ほどピッチに戻れず。その間は福島日、野口、安達の３ボランチの５−３−１のシステムで守りに徹した。「とにかく横のスライドを自分と梨咲子（安達）が、初奈（野口）もですけど、横にガンガンスライドして４を３で埋める感じでした」（福島日）。

３６分、木田がピッチに戻り、再び５−４−１のシステムに。その後は一方的に押し込まれるが、０−１のまま前半終了。強烈なミドルシュートを数多く浴びたが、コースを限定して枠の外かキーパー・四宮里紗（環１・桐蔭学園）の正面に打たせていた。ボックス内に侵入される場面はあまりなかった。ＣＫからの失点は、「もったいなかったと思いますし、自分たちの実力不足だと感じました」（安達）、「もっと課題感を持ってやらなければいけなかったところで、自分のところでやられてしまったので責任を感じています」（福島日）と選手たちが口々に振り返ったが、「ハーフタイムにもテソンさん（黄監督）から『ここまではプラン通り』という話もありました」（福島日）と、たしかな手応えもある前半だった。

後半開始から、木田に代えて岩田理子（総３・十文字）を投入し、配置を変更。岩田は右ＷＢに入り、前半は右ＷＢだった森原が左ＷＢ、左ＷＢだった田中紗が右ＣＢ、右ＣＢだった竹内が木田の務めていたアンカーに入る。

５６分、野村が相手のミスを逃さず、中盤でボールを拾い、ドリブルで持ち運ぶ。後方から駆け上がった福島日にパスをつなぐと、野村がボックス内でリターンを受けるが、シュートまでは持ち込めない。

「１５分このまま（ブロックを敷いて）いくよ、１５分経ったらメンバー変えるから、そこは意識して」。ハーフタイムに黄監督が選手たちに伝えた作戦の通り、後半開始から１５分を無失点で耐え抜くと、６１分に４枚代えを敢行。田中紗に代わって山田葵（総２・聖和学園）、森原に代わって佐藤凜（総４・常盤木学園）、福島日に代わって髙松芽衣（環３・植草学園大学附／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）、安達に代わって福島紗羅メヘル（政１・昌平）が入る。この交代でフォーメーションを５−４−１から５−３−２に変更。竹内が右ＣＢに戻り、右から佐藤、野口、山田の中盤３枚、左ＷＢに福島紗、２トップに野村と髙松が入る。

反撃開始の合図とともに、前に人数をかけ、ラインを上げ始める。６８分、宮嶋のフィードを受けた福島紗がドリブルで相手を翻ろうし、右足でクロス。髙松の落としを受けた佐藤が右足でボレーシュートを放つが、枠を捉えられない。

７１分、カウンターを受けると、ボックス内からシュートを打たれるが、四宮がビッグセーブ。しかし、ＣＫのピンチが続くと、ゴール前に密集をつくる山学大に対し、慶大もゴール前に人数を集めたが、意表を突くショートコーナーからミドルシュートを叩き込まれ、０−２とされる。

７３分、またしてもミドルシュートを浴びるが、四宮がビッグセーブ。こぼれ球に詰められるが、四宮が足で掻き出し、失点を逃れる。

しかし７７分、中盤でデュエルに負けると、スルーパスであっという間に四宮との一対一に持ち込まれ、３失点目。

終盤はショートカウンターで攻め上がるシーンもあったが、後半途中から降り始めた雨の影響もあり、なかなか前線までボールを運べない。８８分にショートカウンターから手数をかけずに攻め込まれ、ダメ押しの４点目を許す。まもなく試合終了となった。

やはり首位の実力は飛び抜けていた。四宮の再三のビッグセーブがなければ、さらに差をつけられていた。勝つのは容易ではない相手だった。

ただ、ピッチにいる選手、ベンチメンバー、スタッフの全員が同じ方向を向き、頭を揃えて９０分戦ったというのも事実だ。アウェイ・甲府の地まで駆け付けたサポーターの応援も含め、今季の中で最も一体感のあるゲームだった。

【試合後インタビュー】

黄大城監督

――この試合に向けて

中２日で連戦になるということと、対戦相手、自分たちの勝ち点、いろいろなものを考えた時に、どうやってアウェイで勝ち点を拾って帰るのかということを逆算すると、戦い方は少し工夫をしなければいけないと思っていました。梨咲子（安達）と日和（福島）は単純に練習試合でのパフォーマンスが良かったので、他の選手を使う選択肢もありましたが、４年生だからという情もなく、「使いたい」と思わせてくれたことがすべてだと思います。

――ゲームプランとしては試合前にどんなことを話したか

（山学大は）個人の能力とロングボールというのは明確にあって、あとはグラウンドが狭いので、自分たちが守るスペースが限られている中で、無理してガンガンいって相手のフィジカルと対等に戦おうとするのはあまり賢くないと思ったので、スペースを消しながら相手のロングボールに対応できる状態を選手に提示しました。

――先ほど福島日和選手にインタビューした際、ハーフタイムに「ここまではプラン通り」と黄監督から話があったと聞いたが、それ以外にハーフタイムに話したこと

ゴールキックをあんなに簡単にはめられていたらあれですし、あとは守備のところで、相手の左右での立ち位置の違いがあったので、「右はこうだからこうした方がいい、左はこうだからこうした方がいい」というところをそれぞれ修正しました。あとは「１５分このままいくよ、１５分経ったらメンバー変えるから、そこは意識して」ということを伝えました。

――あした、あさってという２日間をどう過ごしていきたいか

残り２日という部分で言うと、できることは正直なくて、遥（木田）もけがしちゃったし、何をどう落とし込んで伝えていくかは整理できていない部分があるのですが、まずはコンディションを整えることですね。落ち込んだってしょうがないですし、きょうの相手の強度、そしてボールがスリッピーでボールスピードが上がってしまうことを上回る自分たちの技術と判断がなかったがゆえにボールを動かせなかったのですが、修正しなきゃいけないポイントとこうなってしまった要因を整理して選手に伝えないと「０−４で負けた」、「うまくいかなかった」、「しんどかった」ということだけが残ってしまうので、その辺りを整理して伝えたいです。

福島日和（理４・慶應湘南藤沢）

――９／１９に黄大城監督が「日和の状態がいい」と話していたが、ご自身はどう感じているか

個人的に何かがすごくいいとか、いつもよりいいという感覚はなくて、本当にずっといつも通りにやることを意識しているので、それがよく映ったのかなと思います。４年生として、「チームのために」という点で、自分がもっと言わなきゃいけないこととか、やりたくないことをもっとやらないといけないということを話したり気づいたりしたので、それがあって周りの人がそういうふうに感じてくれているのかなと思います。

――前期最終節の早慶戦以来およそ３カ月ぶりの出場となったが、プレーを振り返って

与えられた役割はすごく明確で、「４５分間で潰れてもいいからとにかく走ってこい」ということで、４年生としてチームを引っ張っていく自分や梨咲子みたいな存在が、チームのために走って守備をする姿勢を求められていたので、とにかく走ることを意識していました。

――久しぶりに５−４−１のブロックを敷いて、コーナーキックから先制されたものの前半はある程度プラン通りだったように見受けられた

そうですね。ハーフタイムにもテソンさん（黄大城監督）から「ここまではプラン通り」という話もありました。セットプレーはもっと課題感を持ってやらなければいけなかったところで、自分のところでやられてしまったので責任を感じていますが、ゲーム全体のプランとしてはブロックを敷いて抑えることは良かったと思います。

――（ポジションはすべて守備時）右ボランチの木田選手が負傷で前半に５分から１０分ほどピッチを出ていて、１０人で戦う時間があったが、あの時は５−３−１の形だったか

そうですね。とにかく横のスライドを（右ＳＨの）自分と（左ＳＨの）梨咲子が、（左ボランチの）初奈（野口）もですけど、横にガンガンスライドして４を３で埋める感じでした。

――３日後の東京国際大学戦に向けて

チームとして、次は絶対に落とせないという共通認識を持っているので、絶対に落とさないということと、残り数少ないホームで、きょうもアウェイに来てくださった保護者の皆様がいたので、ホームでしっかり勝って、着実に勝ち点を積み重ねていきたいと思います。

安達梨咲子（商４・Palos Verdes High School / Fram Soccer Club）

――きょうのスタメンを伝えられたタイミング

前日の練習の時で、正直驚いた部分が大きかったです。

――前期最終節の早慶戦を最後に出場から遠ざかっていたが、この３カ月間取り組んできたこと

中断期間にテソンさんから話があって、自分がもっと主体的に皆に絡んでいったりだとか、自分がチームを変えるんだという気持ちで関わっていかないといけないということを言われて、もちろん試合に出られていないということはありますが、それ以外で自分がどうやったらチームに影響を与えられるのか、積極的に関わっていくことは意識していました。

――試合を振り返って

前半は長い間０−０で進めるゲームプランだったので、セットプレーで失点したところがもったいなかったと思いますし、自分たちの実力不足だと感じました。

――相手の右ＩＨの選手が広いエリアに顔を出していたが、左ＣＢの宮嶋選手、左ＷＢの田中紗選手、左ボランチの野口選手、左ＳＨの安達選手の間でのコミュニケーションを振り返って

コミュニケーションは結構取れていたと思います。特にひかり（宮嶋）とか初奈（野口）とか普段出ている選手が声をかけてくれたので、自分としてもやりやすかったです。

――残りのリーグ戦５試合に向けて

あと５試合で大学のサッカーが終わっちゃうというところで、悔いなく終わりたいというのと、なるべく試合に絡んで結果で貢献できたらと思っています。

（取材：柄澤晃希）