【アイスホッケー】宿敵・早大との激戦を制し１部Ａ残留　次章セカンドリーグに挑む／エイワ杯２０２６年度関東大学アイスホッケーリーグ戦　第７節ｖｓ早稲田大学

早稲田大学との激戦を４－２で制した慶應義塾大学は、見事１部Ａ残留を決めた。試合は第１ピリオド、ＦＷ・三田輝明（経４・慶應）の押し込みによる貴重な先制点で慶大が先行。第２ピリオドに一時は追いつかれたものの、ＧＫ・山林慈英（政１・慶應）の好守でピンチを凌ぐと、終盤にはＦＷ・ラカラ・ロッコ（総２・Burnaby Central Secondary School）が鮮やかな勝ち越しゴールを沈めて再びリードを奪った。勢いに乗る第３ピリオドには、ＦW・ラカラのこの日２点目となるゴールや、ＦW・中尾光稀（経１・慶應湘南藤沢）の嬉しい公式戦初ゴールでリードを広げ、終盤の相手の猛攻もチーム一丸の粘り強い守備で凌ぎ切った。

２０２６年１０月１０日（土）１７：３０試合開始 ＠東伏見ダイドードリンコアイスアリーナ

１P ２P ３P TOTAL 慶應義塾大学 １（１３） １（１２） ２（１１） ４（３６） 早稲田大学 ０（１４） １（１２） １（１３） ２（３９）

※（）内はシュート数

【メンバー】

慶應義塾大学

１. 三田、芝田、栖原、茨城、大林

２. ラカラ、冷水、中尾、土井、福谷

３. 塚本、倉田、生原、仁王、久恒

４. 宮部、伯野、沖野

ＧＫ先発：山林／控え：秋田

【慶大得点者】

１Ｐ ❶１２分１６秒 三田輝明（アシスト：芝田光希）

２Ｐ ❷１９分４秒 ラカラ・ロッコ（アシスト：大林晴）

３Ｐ ❸３９秒 ラカラ・ロッコ（アシスト：冷水璃穏）

❹６分５２秒 中尾光稀（アシスト：冷水璃穏、ラカラ・ロッコ）

第１ピリオドは序盤から両チームがパックを譲らない展開が続く。開始約５分、ＦＷ・三田輝明（経４・慶應）が左サイドから駆け上がり、ゴール前のＦＷ・栖原大河（経４・慶應）にパックを通すが、得点には結びつかない。対する早大もロングシュートを放つなど積極的に仕掛けてくる。

流れを引き寄せたい慶大は、ＦＷ・ラカラ・ロッコ（総２・Burnaby Central Secondary School）のシュートなど好機を演出する。その後、ＦＷ・栖原のフォアチェックからＦＷ・三田へとパスが通り、ＦＷ・芝田光希（経３・都市大付属）がシュート。こぼれたパックをＦＷ・三田が押し込み、貴重な先制点を奪った。第１ピリオド終盤には何度もシュートを放つも、相手ＧＫの好セーブに阻まれ追加点とはならず、第１ピリオドを１－０で終える。

第２ピリオドも拮抗した状態が続く中、ＧＫ・山林慈英（政１・慶應）の好守が光る。早大のシュートを一度弾き、それに反応したシュートもしっかりと阻止。ピンチをしのぎ続けていた慶大だったが、開始約１３分、２on１の状態になり、左サイドからゴール前にパスが渡ると鋭いショットを決められ、同点に追いつかれてしまう。パスカットしたＦＷ・塚本翔太（法１・慶應湘南藤沢）が飛び出しシュートを放つなど第２ピリオド残り５分を切るとＡＺ（アタッキング・ゾーン）でのプレー時間が増える。

その後、ＤＦ・大林晴（経１・慶應）からの正確なロングパスを受けたＦＷ・ラカラがシュートを決め逆転に成功。ベンチにいたメンバーとも喜びを分かち合い、ＧＫ・山林もガッツポーズを見せるなど、チームにとって重要な１点となった。そのままリードを保ち、第２ピリオドを２－１で終えた。

点差を広げたい第３ピリオド。開始約３９秒、再びＦＷ・ラカラがゴール右上を突き刺すシュートを決める。開始約６分にはゴール前でフリーになっていたＦＷ・中尾光稀（経１・慶應湘南藤沢）にパスが渡り、待望の公式戦初ゴールで４点目を挙げた。しかし、早大も黙ってはいない。慶大がパックをクリアしようとしたが、それを奪われるとそのままシュート。弾いたパックに反応され、１点を返されてしまう。試合終了間際、６人攻撃を仕掛けてくるも慶大はこれを守り切り、この試合を４－２で勝利した。

ライバル・早大との一戦を制したことで、慶大は見事１部Ａ残留を決めた。激戦の中で見せた粘り強さと結束力は間違いなく、チームの大きな財産となったはずだ。１０月１８日より始まる次なる舞台・セカンドリーグで目標となる４位以上を目指す戦いが続く。

🔷セカンドリーグ試合日程

開催日 練習開始時間 対戦相手 １０月１８日（日） １６：００ 明治大学 １０月２４日（土） １７：３０ 東洋大学 １０月２５日（日） １６：３０ 早稲田大学 １１月１日（日） １４：００ 中央大学 １１月３日（火祝） １２：００ 法政大学

（取材：檜森海希、若月大空）