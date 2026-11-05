【應援指導部】「緊張感をワクワクに」 優勝懸けた大一番、一時同点に追いつくも惜敗／対明治大学２回戦

勝てば春秋連覇が決まる大一番。前日の明大戦初戦を制し、優勝に王手をかけた慶大は、多くの観客が詰めかけた神宮球場で明大との２回戦に臨んだ。緊迫した試合展開の中、最後まで野球部を信じ、声援を送り続けた應援指導部の姿を追った。

１０月１８日（日）慶應義塾大学●３－７○明治大学

〜試合概要〜

慶大は２回表、明大・光弘帆高（商４・履正社）に２点本塁打を浴び、先制を許す。４回にも適時三塁打で１点を失い、３点を追う展開に。しかし５回裏、先頭の一宮が２試合連続となる本塁打を放ち、反撃の口火を切る。さらに丸田湊斗（法３・慶應）の適時打で１点差に迫ると、６回には林純司（環３・報徳学園）の犠飛で同点に追いついた。しかし７回表に４点を奪われ、再びリードを許す。その後は反撃及ばず、３－７で敗れた。

優勝が懸かった一戦とあって、この日の神宮球場には多くの観客が詰めかけた。試合前、メイン台に立った坪井代表は「優勝がかかった試合となりますが、この緊張感をワクワクに変えていきましょう」と呼びかける。大一番を前にした緊張感を、応援の力に変えようとする力強い言葉で、応援席の士気を高めた。

１回裏の攻撃前、壇上の部員は塾生注目で「我々は陸の王者」であることを改めて強調。野球部員も普段の座席よりも前方に集まり、応援席にはいつにも増して熱気が漂っていた。應援指導部員が観客に起立を求めると、スタンドが一体となり、勝利への思いを込めた応援が始まった。

３回裏には、壇上に立った部員が応援席への愛を語った。自身がこの応援席を大好きであると伝えた上で、観客や野球部の選手たちなど、それぞれに向けて熱いメッセージを送る。しかし試合は、明大に３点のリードを許す苦しい展開に。それでも應援指導部員たちは声を張り上げ続ける。

迎えた５回裏。この回の「塾生注目」では、５回にちなんで「豪快に」応援しようと呼びかけ、応援席を盛り上げた。その言葉に呼応するかのように、先頭の一宮が左翼席へ豪快な本塁打を放つ。待望の得点に応援席は歓喜に包まれ、『若き血』が神宮に響き渡った。勢いづいた慶大は、この回さらに丸田の適時打で１点を追加。応援席からの声援も一層大きくなり、１点差に迫って試合は後半戦へと突入した。

６回裏、慶大は一死一、三塁の好機を迎えると、林の犠飛でついに同点に追いつく。３点差を追いつく展開に、優勝への期待が一気に高まった。

しかし、７回表に明大打線の猛攻を受け、一挙４点を失う。再び４点を追う苦しい展開となった。

それでも應援指導部の姿勢は変わらない。４点ビハインドで迎えた９回裏、最後の攻撃を前に壇上に立ったのは坪井代表。「誰も諦めていない」と訴え、応援席を鼓舞する。勝利を信じる気持ちを最後まで絶やすことなく、スタンドから選手たちへ声援を送り続けた。

しかし、慶大打線は三者連続三振に倒れ、３－７で試合終了。春秋連覇を決めることはできなかった。

優勝を目前にしながらも、勝利には届かなかった慶明戦２回戦。それでも、３点差を追いついた中盤の盛り上がり、そして最後まで諦めず声を張り上げる姿には、応援席が一体となって戦う慶應の応援の魅力が表れていた。

〜試合後インタビュー〜

I.Rさん

ーー本日の試合を振り返って、応援する際に心がけていたこと

最初にホームランで２点を先制されてしまったのですが、ピッチャーの広池選手もとても頑張っていたので、守備ではしっかり抑えて、攻撃では私たちの応援で流れをつくっていくことを意識し、演奏面でも視線や発声の面でも頑張るようにしていました。同点に追いついた時はすごく嬉しかったのですが、その後勝ち越されてしまった時に、応援席の中にも少し気持ちが落ち込んでしまう方がいらっしゃいました。そこで、自分からもっと応援席を明るくできるような声かけができれば良かったのですが、それが少し足りなかったのかなと思います。最後まで追いつくことができなかったので、明日はその点を改善していきたいです。

ーー３回の攻撃時の塾生注目では、野球部に対して「ありがとう」という声かけをされていたが、内容を考える上で意識したこと

もともと自分の中で考えていたネタが３つあったのですが、当日応援席に来て、やはりこれではないと思い、新しいものに変えました。笑わせようと考え抜いたネタではなく、自分が応援席で感じている本心をあの場で伝え、一緒に応援してもらいたいという気持ちで塾生注目を行いました。私は応援席の、人がたくさん集まって一緒に応援を届けられるところが一番素敵だと思っていて、これまで何度も心を動かされてきました。だからこそ、野球部の方々にも感謝を伝えたいと思い、あのような塾生注目を行いました。

ーー吹奏楽団として心がけていること

吹奏楽団席は応援席の一番中心にあるので、良くも悪くも応援席の雰囲気を大きく変えられる場所だと思っています。楽器も応援のためのツールの一つだと考えているので、あの席からチャンスをつくっていけるように、一音一音に心を込めて演奏することを心がけています。孔明のファンファーレについても、他大学がゆっくりとしたファンファーレから速いものに変えるということをやっていて、私たちもやりたいねという話から生まれたものです。他大学に負けないようにという意識を持ちながら、大切に演奏しています。

ーー明日の試合に向けての意気込み

明日は勝つしかないですし、勝ちたいという思いは、今日の試合結果を受けてみんなの中でも一層強まっていると思います。その思いを気持ちだけで終わらせず、行動にも移していきたいです。自分だけが勝ちたいと思うのではなく、その気持ちを周りの部員や応援席の方々にも伝えて、心を込めて応援していきたいと思います。

（取材、記事：岩切太志 取材：小野寺叶翔、鈴木拓己、野田誉志樹）