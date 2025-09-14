【野球】小原が吠えた！　慶大打線粘りの猛攻で土壇場同点に追いつく　期待のルーキー・加藤が鮮やかなリーグ戦デビュー／東京六大学野球秋季リーグ戦法大１回戦　＠明治神宮野球場

２０２５年９月１３日（土） 東京六大学野球秋季リーグ戦 法大１回戦 ＠明治神宮野球場
今春５位に終わり、リベンジを果たすべく開幕した秋季リーグ戦。５回までに７点を先行される苦しい展開となった慶大は７回、２死満塁から代打の１年・加藤右悟（環１・慶應）がリーグ戦デビューで走者一掃の二塁打を放ち、反撃を開始。８回には林純司（環２・報徳学園）、小原大和（環３・花巻東）の安打などで１死満塁を作り、ここから２点を加えて２点差に迫る。そして９回に２死二、三塁から小原の適時打で、最大７点差を同点に追いついた。その裏８回から登板した５番手・水野敬太（経２・札幌南）が好投し、試合はプロ併用日のため９回打ち切り、７ー７の引き分けに終わった。
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|計
|慶大
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|2
|2
|7
|法大
|0
|0
|5
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|7
慶大バッテリー：渡辺和、小川琳、田上、坂中、水野ー吉開
法大バッテリー：山床、野崎ー井上和
慶大本塁打：なし
法大本塁打：中村騎１号３ラン（３回）、松下１号２ラン（５回）
◆慶大野手成績
|位置
|選手
|1回
|2回
|3回
|4回
|5回
|6回
|7回
|8回
|9回
|[3]43
|今津慶介（総３・旭川東）
|遊ゴロ
|二ゴロ
|二ゴロ
|死球
|空三振
|[8]
|一宮智樹（経１・八千代松陰）
|二ゴロ
|左飛
|中安
|左安
|左安②
|R4
|竹田一遥（環１・聖光学院）
|[5]
|渡辺憩（商２・慶應）
|空三振
|空三振
|左安
|三安①
|二飛
|[7]
|常松広太郎（政４・慶應湘南藤沢）
|二ゴロ
|空三振
|左安
|四球①
|[9]
|中塚遥翔（環２・智辯和歌山）
|見三振
|遊ゴロ
|H
|今泉将（商４・慶應）
|一邪飛
|9
|一宮智樹（経１・八千代松陰）
|空三振
|[4]
|吉野太陽（法３・慶應）
|二ゴロ
|遊ゴロ
|H3
|加藤右悟（環１・慶應）
|左２③
|右飛
|1
|水野敬太（経２・札幌南）
|[2]
|吉開鉄朗（商３・慶應）
|三振
|中飛
|中飛
|左安
|[6]
|林純司（環２・報徳学園）
|三直
|遊ゴロ
|中安
|左安
|R8
|丸田湊斗（法２・慶應）
|[1]
|渡辺和大（商３・高松商業）
|中飛
|1
|小川琳太郎（経４・小松）
|H
|森村輝（総４・小山台）
|二ゴロ
|1
|田上遼平（商３・慶應湘南藤沢）
|1
|坂中大貴（商４・高松商業）
|H4
|上田太陽（商３・國學院久我山）
|空三振
|H
|村岡龍（商３・慶應）
|投犠打
|6
|八木陽（法３・慶應）
◆慶大投手成績
|選手
|投球回
|打者
|投球数
|被安打
|被本塁打
|与四死球
|三振
|失点
|自責点
|先発
|渡辺和大（商３・高松商業）
|4 0/3
|22
|81
|10
|2
|0
|1
|7
|7
|2
|小川琳太郎（経４・小松）
|1
|3
|15
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|3
|田上遼平（商３・慶應湘南藤沢）
|1 1/3
|5
|14
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|4
|坂中大貴（商４・高松商業）
|2/3
|2
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|水野敬太（経２・札幌南）
|2
|7
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|0
慶大の開幕マウンドを託されたのは渡辺和大（商３・高松商業）。２回裏には一塁手・今津慶介（総３・旭川東）のファインプレーもあり、試合は３回表まで両者無得点に終わる。
試合が動いたのは、３回裏。この日先発した山床志郎（文２・高鍋）に左前安打を浴びると、境亮陽（営１・大阪桐蔭）も続き、渡辺和はこの試合初めての連打を浴びる。切り替えたい渡辺和だったが、続く中村騎士（営２・東邦）に左翼席へ３点本塁打を打たれ先制を許すと、その後も法大打線を止められず。法大主将・松下歩叶（営４・桐蔭学園）、片山悠真（文３・八王子学園八王子）に連打で再び無死一、二塁を招くと、今泉秀悟（キャリア２・石見智翠館）の２点適時二塁打、井上和輝（法１・駿台甲府）の犠飛でこの回一挙５失点。さらに５回裏には松下の一発もあって０－７と突き放され、一方打線は相手先発・山床の前に６回まで完全投球を許す厳しい展開となった。
それでも７回表、小原が中前安打でチーム初出塁を果たすと、渡辺憩（商２・慶應）、常松広太郎（政４・慶應湘南藤沢）も続き１死満塁の好機をつくる。ここで中塚遥翔（環２・智辯和歌山）の代打として送られた副将・今泉将（商４・慶應）は一邪飛に倒れたものの、続く吉野太陽（法３・慶應）代打として起用されたルーキー・加藤がリーグ戦デビューで走者一掃の強烈な二塁打を放ち、一気に３点を返す。
その裏、１死で坂中大貴（商４・高松商業）が４年生でリーグ戦初登板を果たすと、強打者の松下と片山をわずか７球で抑え、完璧な投球を披露。
すると続く８回の攻撃も林純の中前安打、今津の死球、小原の左前安打で再び満塁の好機を作り、渡辺憩の内野安打と常松の押し出し四球で２点を追加。法大に５ー７と２点差と迫る。
そして迎えた最終９回も慶大打線の勢いは止まらない。吉開鉄朗（商３・慶應）、林純の連打で無死一、二塁とすると、代打・村岡龍（商３・慶應）がきっちりと犠打を決め１死二、三塁。ここで同点の走者・林純に代走・丸田湊斗（法２・慶應）を起用すると、今津は空振り三振に倒れ２死も、小原が左前に２点適時打を放ってついに７対７の同点に追いついた。その裏は８回から登板していた水野が１番からの上位打線を三者凡退に抑え、両者譲らず引き分けとなった。
最大７点差にまで引き離された慶大であったが、下級生の活躍と上級生の意地で同点に追いついた。最後まで諦めない戦いぶりはまさに慶大野球の真骨頂であり、大量失点を跳ね返した攻撃力は次戦へ向けて大きな自信となるだろう。課題は序盤の失点。投手陣がいかに立ち上がりを修正できるかが勝敗のカギを握る。
（記事：佐藤凜汰朗、水野翔馬、写真：河合亜采子、加藤由衣）