【ラグビー】１１トライで慶大が快勝　堅実な攻守で立大を打破／２０２５関東大学対抗戦Ａグループ第３節 対立教大学

前節、聖地・秩父宮で行われた筑波大戦を落とした慶大。「日本一」達成の絶対条件となる大学選手権への切符を掴むため、勝利が至上命題となる立大戦に臨んだ。

序盤からフルスロットルで立大に襲い掛かった慶大は、ＷＴＢ小野澤謙真（環２・静岡聖光学園）と、ＨＯ渥美和政（経４・慶應）が２トライを挙げリードを広げる。中盤に２本目のトライを決め、勢いが止まらない小野澤は再開直後、ＣＴＢ小舘太進（商４・茗溪学園）が相手の背後に大きく蹴り出したボールをドリブルでインゴールまで運びハットトリックを達成。終盤には小舘にもトライが生まれ、３４－５で試合を折り返す。

後半は早い時間からフレッシュなブースター陣を擁してチーム全体で猛攻を続けると、モールから藤森貴大（経３・慶應）が２トライ、近場のＦＷ攻めから申驥世（文１・桐蔭学園）、ＢＫのパスワークから小舘と安西良太郎（商１・慶應）がそれぞれ１トライを記録し、多彩な攻撃パターンで立大を圧倒。また、集中力の高いディフェンスで後半は立大を無得点に抑え、最終スコア６１－５で快勝した。

秩父宮での敗戦から立ち直り、攻守に隙のないラグビーで今季２勝目を掴んだ慶大。次戦は江東区夢の島競技場で日体大を迎え撃つ。

2025年10月11日（土）関東大学対抗戦 対立教大学 ＠森エンジニアリング桐生スタジアム

⚪︎慶大 ６１｛３４―５、２７―０｝５ 立教大⚫︎

関東大学対抗戦 慶應義塾大学 2025/10/11（土）

13:00 K.O.

＠森エンジニアリング桐生スタジアム 立教大学 前半 後半 前半 後半 ６ ５ トライ（T） １ ０ ２ １ コンバージョン（G） ０ ０ ０ ０ ペナルティゴール（PG） ０ ０ ０ ０ ドロップゴール（DG） ０ ０ ３４ ２７ 計 ５ ０ ６１ 合計 ０ 前半3分 小野澤（T） 前半8分 渥美（T） 前半11分 渥美（T） 前半12分 小舘（G） 前半26分 小野澤（T） 前半29分 小野澤（T） 前半30分 小舘（G） 前半39分 小舘（T） 後半8分 申（T） 後半21分 藤森（T） 後半22分 橋本（G） 後半26分 小舘（T） 後半37分 安西（T） 後半43分 藤森（T） 得点者 前半32分 進藤（T）

慶應義塾大学 # 氏名 身長(cm)/体重(kg) 学部学年 出身校 1 小川 士潤 172/100 経２ 慶應 2 渥美 和政 173/103 経４ 慶應 3 廣瀬 宇一朗 180/111 環２ 桐蔭学園 ４ 西野 誠一朗 184/96 法１ 桐蔭学園 ５ 山﨑 太雅 189/105 商１ 県立浦和 6 米津 幸治 175/91 商４ 慶應 ７ 申 驥世 175/93 文１ 桐蔭学園 8 中野 誠章 176/107 文２ 桐蔭学園 9 橋本 弾介 169/76 法４ 慶應 10 大川 竜輝 172/85 理４ 慶應 11 江頭 駿 174/82 経４ 慶應 12 今野 椋平 183/90 環４ 桐蔭学園 13 小舘 太進 173/84 商４ 茗溪学園 14 小野澤 謙真 180/90 環２ 静岡聖光学園 15 伊吹 央 176/81 経４ 慶應 16 藤森 貴大 173/102 経３ 慶應 17 井吹 勇吾 175/100 環２ 桐蔭学園 18 中谷 太星 180/115 環２ 東福岡 19 笠原 大介 180/96 商４ 慶應 20 持木 太心 180/95 総２ 桐蔭学園 21 森 航希 170/75 環３ 桐蔭学園 22 山本 大悟 174/85 環４ 常翔学園 23 安西 良太郎 180/84 商１ 慶應義塾

立教大学 # 氏名 身長(cm)/体重(kg) 学部学年 出身校 1 石原 捷聖 177/110 スポ３ 東海大大阪仰星 2 進藤大 174/99 社４ 秋田 ３ 佐久間 翔梧 181/115 法４ 桐蔭 ４ 白石 和輝 178/97 経営４ 國學院大學栃木 ５ 古田 学央 180/100 スポ１ 東福岡 ６ 角田 龍勇 170/95 経営４ Hamilton Boys’ High School ７ 石川 洋志郎 170/95 理４ 東京 8 中山 英琥 178/96 法２ 東福岡 9 有賀 貫人 177/86 理３ 幕張総合 10 向井 悠統 178/85 スポ１ 東海大大阪仰星 11 森 謙心 165/80 社２ 立教新座 12 佐藤 侃太朗 176/88 文４ 國學院大學栃木 13 天羽 究平 172/83 経済３ 桐蔭 14 村上 有志 175/74 経営２ 東福岡 15 鈴木大治郎 171/76 経営１ 流経大柏 16 西井 悠眞 176/96 観２ 立教新座 17 大上翔 175/106 観４ 京都成章 18 大倉 永登 177/107 経済３ 函館ラ・サール 19 吉田 健十 184/95 経営３ 報徳 20 前田 純也 177/95 スポ２ 東海大大阪仰星 21 小嶋 眞心 170/74 法１ 日本航空石川 22 大畑 咲太 178/85 観３ 東海大大阪仰星 23 渋谷 豪 178/84 経営２ 立教新座

対抗戦Ａグループ第３戦、慶大蹴球部は森エンジニアリング桐生スタジアムに立大を迎え、青学大戦以来の２勝目を狙う。冷たい空気に包まれ、雨がしとしとと降りしきる中で試合が始まった。スタメンには４年生のＳＯ大川が復帰。また筑波大戦ではＷＴＢを務めていた伊吹をＦＢに移し、ＷＴＢには対抗戦初スタメンとなる江頭が起用された。

立大のキックオフで始まった前半。慶大は３分に早くもトライを奪う。敵陣２２ｍからＳＨ橋本、ＣＴＢ今野がロングパスを繋ぎ、ボールはＷＴＢ小野澤へ。すると小野澤は相手のタックルを受け流し、無人のインゴール右側へと一直線に走りこんだ。このトライで５点の先取に成功する。

４分には自陣でのコラプシングから自陣５ｍ付近でのラインアウトを獲得され、いきなり同点・逆転のピンチを迎えるも、モールを押し返して得点は許さず、さらにラックでボールを奪い返すことに成功する。ここで相手の士気を削ぐと一転攻勢に転じ、７分に敵陣左サイド５ｍでラインアウトを獲得。これを堅実に決めるとモールでぐんぐん進軍し、最後はＨＯ渥美がグラウンディング。

渥美は１１分にもハーフウェイライン付近からギャップを突いて抜け出すと、３０ｍ超のロングゲインで連続トライを決めた。 ２０分を終了した時点で、スコアは１７－０。この日の慶大は終始、試合を優位に進めていた。ディフェンスでもＦＬ申の好タックルやＳＨ橋本のキックチャージ成功と、好プレーが飛び出し、鉄壁のディフェンスを魅せていた。

その後も、２６分、２９分に小野澤が立て続けにトライを記録。２９分のトライはＣＴＢ小舘による自陣２２ｍ付近からのキックパスを小野澤が更にドリブルしてインゴールに持ち込む、という芸術的なプレーだった。 ３２分には立大にモールで押し込まれて失点を許したが、３９分には橋本のパントキックを起点に小舘が右サイドを抜け出し、前半６つ目のトライをスコア。前半を３４－５で折り返した。

前半の慶大ペースの試合展開を継続したい後半は、開始早々立大にパスを繋がれるも、小舘のタックルをきっかけにボールを奪い、キックで大きく陣地を回復する。

守備から攻撃に繋げたい慶大は後半６分、立大がスクラムからパスで展開したところに鋭いタックルを浴びせる。大川が仕掛けたスティールにより相手のオフサイドを誘発し、今野のタッチキックで敵陣深くに侵入する。慶大はラインアウトからモールを仕掛け、最後はＦＬ申が対抗戦２試合連続となるトライ。守備からリズムを作った慶大が後半最初の得点を挙げ、３９－５とする。

後半２０分にはスクラムから橋本が自ら持ち出し、大きくゲイン。立大の反則でタッチキックを選択し、相手ゴールに迫ると、再びラインアウトモールから途中出場のＨＯ藤森がトライ。橋本のコンバージョンキックも決まり、４６－５とリードを広げる。

後半２６分にはスクラムから流れるようなパス回しを見せ、ＰＲ井吹のオフロードパスで抜け出した小舘が快速を飛ばしてこの試合２本目のトライ。理想的な攻撃で５１－５と立大を突き放す。

後半３７分には藤森のオフロードパスを受け取った山本がゲイン、最後は安西がステップで相手ディフェンスを切り裂きトライ。途中出場選手も攻守に躍動し、５６－５ とする。

後半４２分には試合を通して冴え渡ったラインアウトモールで藤森がこの試合２本目のトライを決め、６１－５としたところで試合終了。後半も勢いを緩めることなく、ＦＷとＢＫが連動し多彩な攻撃を見せた慶大が立大を圧倒し、対抗戦２勝目を上げた。

早大 帝京大 明大 慶大 青学大 筑波大 立大 日体大 勝 分 負 勝点 早大 11/2 14:00 秩父宮 12/7 14:00 国立 11/23 14:00 秩父宮 10/26 14:00 夢の島 ◯ 39-13 5T4G2PG ◯ 78-0 12T9G ◯ 59-7 9T7G 3 0 0 18 帝京大 11/2 14:00 秩父宮 11/16 14:00 秩父宮 11/30 13:00 熊谷 ◯ 62-7 10T6G 10/26 14:00 足利 ◯ 48-21 8T4G ◯ 113-7 17T14G 3 0 0 18 明大 12/7 14:00 国立 11/16 14:00 秩父宮 11/2 11:30 秩父宮 ◯ 91-7 13T13G ⚫︎ 24-28 4T2G 10/26 11:30 足利 ◯ 43-12 7T4G 2 0 1 14 慶大 11/23 14:00 秩父宮 11/30 13:00 熊谷 11/2 11:30 秩父宮 ◯ 32-18 4T3G2PG ⚫︎ 12-21 2T1G ◯ 61-5 11T3G 10/26 11:30 夢の島 2 0 1 12 青学大 10/26 14:00 夢の島 ⚫︎ 7-62 1T1G ⚫︎ 7-91 1T1G ⚫︎ 18-32 2T1G2PG 12/6 14:00 熊谷B 11/9 14:00 えどりく 11/24 13:00 熊谷 0 0 3 3 筑波大 ⚫︎ 13-39 1T1G2PG 10/26 14:00 足利 ◯ 28-24 4T4G ◯ 21-12 3T3G 12/6 14:00 熊谷B 11/22 14:00 秩父宮 11/9 11:30 えどりく 2 0 1 11 立大 ⚫︎ 0-78 ⚫︎ 21-48 3T3G 10/26 11:30 足利 ⚫︎ 5-61 1T 11/9 14:00 えどりく 11/22 14:00 秩父宮 12/6 11:30 熊谷B 0 0 3 3 日体大 ⚫︎ 7-59 1T1G ⚫︎ 7-113 1T1G ⚫︎ 12-43 2T1G 10/26 11:30 夢の島 11/24 13:00 熊谷 11/9 11:30 えどりく 12/6 11:30 熊谷B 0 0 3 3 ◎勝ち点の多い順に順位決定を行う。 ・勝ち：５、引分：３、負け：１、不戦勝：６点、不戦敗：０点、不成立：３点 ・負けても 7 点差以内ならば、勝ち点 1を追加。 ・３トライ差以上での勝ちならば、勝ち点1を追加。

（取材：島森沙奈美、鈴木拓己、月井遥香、髙木謙、福田龍之介）





