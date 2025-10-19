【野球】フレッシュな布陣に活躍の兆しも　終盤は立大の前に沈黙／東京六大学秋季リーグ戦　立大２回戦　＠明治神宮野球場

２０２５年１０月１９日（日）東京六大学野球秋季リーグ戦 立大２回戦 ＠明治神宮野球場

初回に１点の先制を許した慶大は２回裏、横地広太（政３・慶應）の右中間への二塁打を起点に、竹田一遥（環１・聖光学院）の犠打をきっかけとした失策絡みで同点。さらに、八木陽（法２・慶應）の適時打で逆転に成功する。しかし３回表、山形球道（コミュ４・興南）に無死一塁からの本塁打を浴びて再逆転を許すと、７回には田上遼平（商３・慶應湘南藤沢）が落合智哉（スポ３・東邦）に２点本塁打を浴び、４点差に広がった。その後は斎藤蓉（コミュ３・仙台育英）や吉野蓮（コミュ４・仙台育英）といった鉄腕リリーバーに抑え込まれ、勝ち点の行方は第３戦以降へ持ち越しとなった。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 立大 1 0 3 0 0 0 2 0 0 6 慶大 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

慶大バッテリー：●竹内、小川琳、鈴木佳、熊ノ郷、坂中、田上ー吉開

立大バッテリー：○竹中、斎藤、吉野ー落合

慶大本塁打：なし

立大本塁打：山形３号２ラン（３回・竹内）、落合３号２ラン（７回・田上）

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [8] 丸田湊斗（法２・慶應） 一ゴロ 右安 二ゴロ 二ゴロ 右飛 [6] 林純司（環２・報徳学園） 左２ 三邪飛 一飛 左安 [3] 渡辺憩（商２・慶應） 右飛 空三振 二飛 右飛 [9] 中塚遥翔（環２・智辯和歌山） 空三振 空三振 二安 二ゴロ [7] 横地広太（政３・慶應） 右２ 二ゴロ 右安 遊ゴロ [4] 竹田一遥（環１・聖光学院） 投犠野 投ゴロ 一犠打 H 森村輝（総４・小山台） 死球 4 上田太陽（商３・國學院久我山） [5] 八木陽（法２・慶應） 中安 見三振 H 今津慶介（総３・旭川東） 一ゴロ 5 服部翔（政２・星稜） 二併殺打 [2] 吉開鉄朗（商３・慶應） 右安 二飛 四球 H 加藤右悟（環１・慶應） 空三振 [1] 竹内丈（環３・桐蔭学園） 見三振 1 小川琳太郎（経４・小松） 1 鈴木佳門（経１・慶應） H 吉野太陽（法３・慶應） 二ゴロ 1 熊ノ郷翔斗（環１・桐蔭学園） 1 坂中大貴（商４・高松商業） H 村岡龍（商３・慶應） 中飛 1 田上遼平（商３・慶應湘南藤沢） H 今泉将（商４・慶應） 遊ゴロ

◆慶大投手成績

選手 投球回 打者 投球数 被安打 被本塁打 与四死球 三振 失点 自責点 先発 竹内丈（環３・桐蔭学園） 2 0/3 10 41 5 1 0 0 3 3 2 小川琳太郎（経４・小松） 0 1/3 4 12 3 0 0 0 1 1 3 鈴木佳門（経１・慶應） 1 2/3 4 10 0 0 0 0 0 0 4 熊ノ郷翔斗（環１・桐蔭学園） 1/3 4 20 0 0 3 1 0 0 5 坂中大貴（商４・高松商業） 1 2/3 7 28 2 0 0 0 0 0 6 田上遼平（商３・慶應湘南藤沢） 3 11 39 2 1 1 3 2 2

昨年、そして今春と徐々に順位を上げ、勢いに乗る強豪・立大に対し、投打が噛み合い７－４で見事勝利を収めた第１戦。粘って延長１１回の試合を制した勢いそのままに、連勝で今季２つ目の勝ち点をもぎ取り、最終カード・早慶戦へつなげたい。

注目の先発投手は、２４年秋季・早慶２回戦以来の登板となった竹内丈（環３・桐蔭学園）。一方打線は、１番に丸田湊斗（法２・慶應）、５番に横地が先発スタメンに名を連ねた。俊足と打力を活かし、今季初の先発起用に応えられるか。対する立大は、前日も４安打を放ち、試合前打率.３６８と圧倒的な打力を持つ山形をはじめとした強力打線が待ち構える。

すると１回表、竹内は１番・山形にフルカウントから左二塁打を浴びると、続く小林隼翔（コミュ２・広陵）も内野安打を打たれ無死一、三塁のピンチを招く。後続を一ゴロに打ち取ったが、丸山一喜（コミュ３・大阪桐蔭）に適時打を浴び、先制点を献上した。

１点を追う打線はその裏、先頭の丸田が俊足を飛ばして一塁へ内野安打かと思われたが、立大のリクエストによるビデオ検証の結果、判定はアウト。続く林純司（環２・報徳学園）が左中間フェンス直撃の二塁打を放ったが、立大先発・竹中勇登（コミュ４・大阪桐蔭）を前に得点に結びつけることができない。

２回表、竹内が三者凡退に抑えて反撃の流れを作ると、その裏の攻撃で先頭打者・横地が右中間へ二塁打を運びチャンスメイク。続く竹田一の犠打が相手守備の乱れを誘い、同点に追いつくと、八木の中前適時打で逆転に成功する。続く吉開鉄朗（商３・慶應）、丸田の右前打で満塁と攻め立てたが、竹中の粘投に阻まれ追加点は奪えず。

すると直後の３回表、竹内が山形に打った瞬間それと分かる２点本塁打を浴び、再び逆転を許す。ここで竹内から小川琳太郎（経４・小松）に継投も、後続に安打を重ねられ、４番・丸山の犠飛でさらに１点を追加される苦しい展開に。ここで堀井監督が小川琳に代えてマウンドに送ったのは、この日リーグ戦初ベンチ入りを果たした鈴木佳門（経１・慶應）。初球で６番・村本勇海（文２・大阪桐蔭）を投併殺打に取り、ピンチを切り抜けると、４回も完璧に抑えて堂々たる神宮デビューを飾る。

５回表は右腕・熊ノ郷翔斗（環１・桐蔭学園）が神宮初マウンドへ。力強い速球を見せたが３四球で満塁のピンチを招き、降板。代わった坂中大貴（商４・高松商業）が後続をフライアウトに仕留め、流れを渡さない。だが打線も立大守備陣の堅実なプレーに阻まれ、３回以降３イニング連続三者凡退と沈黙する。

６回表、坂中が回跨ぎでマウンドへ。濱本遥大（コミュ１・広陵）の代打・桑垣秀野（コミュ４・中京大中京）に右前打を許す。犠打で二塁に走者を進められると、１番・山形の内野安打で一、三塁とピンチを迎える。しかし後続を断ち、この回は無失点で切り抜けた。

流れを呼び込みたい６回裏、慶大は中塚が内野安打で出塁。横地が右前打で続き、一、二塁の好機を作る。竹田一の犠打で１死二、三塁と攻め立てたが、八木の代打・今津慶介（総３・旭川東）の一ゴロで三走が挟殺。吉開の四球で満塁としたものの、坂中の代打・村岡龍（商３・慶應）が中飛に倒れ、無得点に終わる。

その後７回からは田上が登板。しかし、前日の試合でも本塁打を放っている落合に２点本塁打を浴び、４点差に広げられる。

８、９回は田上が持ち直し無失点に抑えたが、打線は斎藤、吉野ら立大救援陣の前に沈黙。８回には竹田一の代打・森村輝（総４・小山台）が死球で出塁するも、途中出場の服部翔（政２・星陵）が初球で痛恨の二併殺打。９回は加藤右悟（環１・慶應）、今泉将（商４・慶應）の代打攻勢も実らず、最後まで得点を奪えなかった。慶大は序盤の失点を埋めきれず、痛い黒星となった。

チームは８安打を放ちながらも得点は序盤の２点止まり。６回の好機を逃したことが最後まで響いた。これでカードは１勝１敗。勝ち点獲得を懸けた第３戦では、再び「全員野球」が鍵となる。打線の奮起と投手陣の粘投で、立大からの勝ち点奪取に期待したい。

（記事：礒尾凌太郎、片山春佳、写真：河合亜采子、鈴木啓護、林佑真、加藤由衣）