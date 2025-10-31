【野球】フルスイングが魅力の代打の切り札！森村輝〜秋季早慶戦直前インタビュー～

９月１３日に開幕の東京六大学野球２０２５秋季リーグ戦も、残すは最終第８週・早慶戦のみ。東大・立大から勝ち点を獲得し、５勝６敗１分、勝ち点２で現在５位の慶大は、１１月１日・２日に５勝５敗、勝ち点２で現在２位の早大と戦う。伝統の一戦を直前に控え、気迫をみなぎらせる選手たちにインタビューを行いました！今回は森村輝（総４・小山台）です！（このインタビューは１０月２３日に対面で実施しました）

－－個人として今季を振り返って

ヒットがいいところで打ててないですし、結果が出てないというのは悔しいです。ただ、春に比べたらスタメンで２試合出させていただくこともあったので、そこに関しては成長してる部分だと思っています。

－－チームとして今季を振り返って

法政、明治戦でほとんど優勝の可能性がなくなって苦しいシーズンでした。ただ、東大、立教と勝ち点を取って早慶戦を迎えられるのは良いこと。チームとして徐々に形になってきてるとは思っています。

－－明大・大川慈英（国日４・常総学院）投手から２日連続で安打を放った。１安打目の感想は

９回２死からの代打で、ストレートがすごいピッチャーというのは分かっていたので、ストレートを１、２の３で割り切っていこうと打席に立ちました。大川投手のストレートを打てたのは自信になりました。

－－その打席でヒットを放った後に好走塁で二塁を陥れたが、走塁の意識は

１つでも先の塁に行くことはチームの徹底事項としてあるので、その意識が自然と出たのかなと思ってます。

－－２安打目について

追い込まれて、真っ直ぐと変化球のどちらも対応しなければいけない中で、詰まりながらも打てました。スタメンでまだヒットを１本も打っていなかったので、落ちてくれてよかったです。

－－一塁手として出場する機会があったが守備はどうか

神宮は素直にボールが来てくれるので、ここ（＝下田グラウンド）よりも簡単というのはあるんですけど、エラーもせずに意外と頑張ってるなっていう印象があります。

－－スタメン起用と代打起用の時で準備に違いはあるか

代打の時は全く疲れていない状態で打席に立つので、ジャンプやもも上げをして下半身に強い負荷をかけてから向かいます。それが準備としては特徴的というか、ルーティンになっています。

－－フルスイングが印象的だが思いやこだわりは

自分が試合に出させてもらっている理由として、長打力というのはすごくあると思うので、打席に入ってフルスイングして飛ばすことは心がけています。また、フルスイングできることは自分の調子のバロメーターでもあるので、自分が待っている球が来たら思いきり振ることは、常に大切にしています。

－－野球人生や慶大での４年間について伺います。まず名前の由来は

森村家は漢字１文字の慣例があって、翼と光で悩んでたらしく、もう輝いて欲しかったんですよ（笑）。あまり詳しく聞いたことはないんですけど、二択でこっちになったっていうのだけは聞いたことがあります。

－－野球を始めた年齢ときっかけは

野球を始めたのは小学校１年生の夏くらいで、きっかけは、ワールドシリーズで松井秀喜さんがMVPを獲得したのをテレビで見たこと。一球で試合の形勢が変わるのを見て面白そうだなと思って、親のサッカーへの誘いを振り切って始めました。

－－慶大野球部を目指した理由は

小山台の先輩に慶大の選手とマネージャーの方がいて、その方が小山台に来た時に、「慶応で野球やってみない？」 っていうふうにお誘いを受けて。 そこから慶應の野球を見るようになって、憧れを持つようになりました。

－－後輩の中で仲良くしている人は？

僕はいろんな人と幅広く仲良くはしているんですけど、特に渡辺憩（商２・慶應）と加藤右悟（環１・慶應）は結構仲良くしています。一緒に日吉にご飯に行きますし、今度焼き肉に行く予定もあります。

－－渡辺憩選手に伝えたいことは

彼はドラフト１位の可能性も持った素晴らしい選手だと思います。今はバッティングを磨いて慶應の１０年、２０年の中でナンバーワンのバッターになってほしいなと思ってます。 これからも応援してます。

－－加藤選手に伝えたいことは

右悟はいつもちゃらんぽらんしてて、僕にもタメ口とか結構使ってくるんですけど、試合に出たら本当にすごい落ち着いていて、そこは素直に尊敬しています。彼も本当に素晴らしい能力を持った選手なので、プロに行ってもらいたい。２人がプロに行ったら、今度は僕が逆に焼き肉をおごってもらおうと思ってます（笑）。

－－慶大野球部で過ごした四年間を振り返って、一番印象的なことは

やっぱりケガかな。３年生の春の立教戦で試合中に肘の靭帯が飛んで、それが一番印象的です。あの期間があったからこそ、今の自分があるのかなと思って。 いい機会だったなと思ってます。

－－野球を通して、今後の人生に活かしたいことは

野球って失敗のスポーツで、失敗の原因を探って、それを結果につなげていくことが大事だと思っています。失敗から成功へのきっかけを見つけて、きっちり結びつけられるような社会人になりたいなと思ってますし、それを野球人生で少しは得られたと思ってます。

－－早慶戦について伺います。まず今季の早稲田の印象をお願いします

春よりは投打ともに苦しんでるのかなっていう印象はあります。ただ髙橋煌稀（スポ２・仙台育英）君だったり、いいピッチャーもたくさん出てきてますし、やっぱり隙のないチームではあるなと思ってます。

－－意識している選手は

一回も対戦したことないんですけど、伊藤樹（スポ４・仙台育英）投手と、早慶戦１戦目で抑えられた田和廉（教育４・早稲田実）投手。 ２人ともドラフト２位ですし、打ってお酒のネタになればいいなと思います（笑）。

－－伊藤選手、田和選手に一言

真っ直ぐ投げてください（笑）。

－－早慶戦で注目して見てほしいプレー

僕の１番の魅力として、フルスイングと長打力っていうのがあるので、早慶戦ではフルスイングでホームランを打って、三塁側の皆さんを沸かせられるように頑張りたいと思います。

－－慶大野球部として４年間過ごしてきて、早慶戦が野球人生最後の試合となるが、同期への思いはどうか

僕たちの代は１年生の頃、新人監督の方にすごい怒られたところから始まって、フレッシュの優勝も味わいましたし、４年間酸いも甘いも全て共にしてきた仲のみんななので、最後早慶戦２連勝して、みんなで笑って終われるようにしたいです。試合に出れていない同期への感謝の思いも込めて、試合に出たら頑張りたいなと思っています。

－－最後に意気込みをお願いします

慶應の意地を見せたいなと思っています。２連勝します！

（取材、記事：福田龍之介）