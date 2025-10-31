【野球】一振りで試合の流れを変える最恐のリードオフマン！今津慶介～秋季早慶戦直前インタビュー～

９月１３日に開幕の東京六大学野球２０２５秋季リーグ戦も、残すは最終第８週・早慶戦のみ。東大・立大から勝ち点を獲得し、５勝６敗１分、勝ち点２で現在５位の慶大は、１１月１日・２日に５勝５敗、勝ち点２で現在２位の早大と戦う。伝統の一戦を直前に控え、気迫をみなぎらせる選手たちにインタビューを行いました！今回は今津慶介（総３・旭川東）です！（このインタビューは１０月２５日に対面で実施しました）

――今季チームの成績をどのように振り返るか

優勝は消えたんですけど、六大学は対抗戦なので、それぞれカードごとに全員で戦っているという感じですね。

――今季自身の成績をどのように振り返るか

秋は春と違ってなかなか結果が出ませんでしたが、気持ちの部分だったり、チームでの振る舞い方というのは気をつけていました。結果は良くないですが、勝負どころで１本出てはいるので、その部分でチームには貢献できているかなという感じです。

――チーム内でどんな存在・役割を意識していたか

プレーで気持ちを見せるプレイヤーだと自分で思っているので、チームを背中で引っ張っていくだったり、声で引っ張っていくというのは意識しています。

――試合のルーティンや心掛けていることは

野球を楽しむことです。でも、春とか結果が出ている期間はずっと楽しめていたんですけど、結果が出ていないとどうしても打たなきゃ打たなきゃと思ってしまう。そういう時に、チームメイトから「もっと良い顔をして野球やれ」と言われたのでやっぱり楽しむことを意識しないといけないなと改めて思いましたね。

――ヒットを放ったら吠えたり、盛り上げ役のイメージだが、ベンチではどんなふうに声をかけているか

ベンチでも同じ感じでみんなに声をかけてもらったり、自分が出ないときは盛り上げ役をしているという感じです。

――今季悔しいと感じるところは

結果が出ていないので、外されるのは当然なんですけど、その中でも監督が辛抱強く使ってくれたおかげで東大や立大でも打てたので、それは監督に感謝しないとなと。打てないときに悔しいですね。

――打撃面に関して 今季成長したところは

うまくいかないからこそ学ぶことも多いですし、うまくいっているときは自分の好きなようにやれば結果が出るという感じなんですけど、なかなか結果が出ない中で、どうやって野球に取り組むだとかチームでの振る舞い方っていうのが、1番監督に見られている部分だと思います。そういう面で、人間的に1つ成長できたシーズンだったかなと。

――打席に入る時に考えていることは

気持ちで負けたらいけないので、慶應の代表として打席に立つ以上は中途半端な気持ちではなく、強い気持ちで臨むようにしています。

――緊張するタイプか

試合始まってからは緊張しないんですけど、試合前は緊張します。だから早慶戦でも試合前は一番緊張するかもしれない。

――打撃の練習で意識していること

監督からご指導いただくんですけど、負荷をかけるというのを意識しています。神宮の打席に立ったら、自分の打席と相手ピッチャーのボールに集中するんですけど、練習やオープン戦ではリーグ戦で投げてくるピッチャーよりはレベルが低いピッチャーなので、その中でいかにリーグ戦に近い形で練習するかというところと、逆方向を狙ったり、打席の中で自分に負荷をかけてやることで、リーグ戦のときに結果が出るという風にご指導をいただいています。どこにでも打てる状態で、一定のところに狙ったりとか、ケースを想定してバッティングをしたりとかしています。

――東大３回戦で放った本塁打の感触は

久しくホームランを打っていなかったので、ほっとしたっていうか、１本出てよかったなという感じ。打った瞬間は確信ではなかったですけど、「いってほしいな」という感じでした。

今シーズンは、打っている打席も、打てなかった打席も、自分のイメージと身体の動きがリンクしていない打席が多かったです。打ち取られた打席でも、良い形で打席で入れたなというのもありますし、結果が出た打席でもイメージと違うなと思う打席もありましたが、東大３回戦での打席は、調子が上がらない中でうまくいったなという打席でした。

――立大３回戦で放った代打逆転３点本塁打の感触は

チームに迷惑かけてきたので、「絶対自分が打って勝ち点を取る」だとか、「勝利に貢献する」と気持ちは試合前から人一倍強かったです。スタメンじゃなかったので、１打席、１分ので結果を出さなきゃいけなかったので、強い気持ちで入れて結果が出たかなと思います。

――打撃面での改善点はあるか

もう早慶戦まで2週間なので、大きいことはできないので、日々自分のベストが出るように毎日取り組んでいます。

――守備面で成長したと感じるところは

守備はバッティングと違って調子の波がないですし、コンスタントに貢献できる部分でもあるので、自分が調子悪い中でもモチベーションというか、守備に対する意識は絶対に下げないようにと思っていました。

――立大３回戦では２死二塁の場面で特大フライをジャンピングキャッチ そのときの感想は

ロースカーで来ていたのと、ビハインドだったので、もうこれ以上は点をやれないなというシフトでした。外野が前にいる状態で後ろに打たれましたが、上がった瞬間取れそうだなというのはあったので、絶対追いつくぞという気持ちで追ってギリギリ取れました。

――内野も外野も守れるが、どのポジションが一番好きか

基本的にはどこでもいいんですけど、早慶戦ではライトがいいですね。早稲田の学生の表情を見るのがめっちゃよくて、悔しがっているところを見るのが一番いいですね。

――来年ついにラストイヤーを迎えるが、どのような選手になっていきたいか

プレー面でもチーム内でも慶應の顔と言われるような選手になって、来年はリーグ優勝、日本一を達成できるように準備していきたいなと思います。

――目標とする慶應の先輩は

僕ホームランバッター好きなのでやっぱりスイングが強くて、あと僕は身体が細いので身体がでかい選手が魅力的だなと思うので、廣瀬（令６卒・現福岡ソフトバンクホークス）さん。

――慶大で仲良い選手は

常松（広太郎＝政４・慶應湘南藤沢）さんですね。僕と常と、常のママとパパで飯に行ったりしますし、旭川に行ったときは僕の両親と常と行ったりするので、家族ぐるみで仲が良いです。

同期では石崎（世龍＝商３・慶應）。僕が２軍だったときに同部屋で一緒に過ごしたやつがいて、結構打てないときに冷たくしてくる人も寂しいんですけどいるんですよね。でも、そいつは自分が苦しい時期にずっとワッピーやってくれて、一緒に頑張ってくれたので、同期で仲いいしお世話になっているのは石崎ですね。

――慶大の中でライバルは

小原（大和＝環３・花巻東）ですかね。私生活とか人間性は置いておいて、バッティングに関しては本当にリスペクトしているので、小原には負けないようにしていますね。

あと課題は明大の榊原（七斗＝情コミュ３・報徳学園）。１番いい選手ですし、来年以降明大に勝たないと優勝できないという中で、僕が勝負どころの一本を彼に勝つことができれば、チームも自ずと勝てるかなというのがあるので、勝手にライバル視しています。

――SFCではなにについて勉強していますか？

政治学ですね。将来的に政治の道に行きたいので、勉強もしっかりして、社会でもちゃんと学びたいですね。お父さん（今津寛介さん）がというより自分がという感じです。お父さんは親友みたいな感じです。

――「シマレガンバレ」にはどのような意味がこめられているか

意味ないっちゃ意味ないんですよね。標語、愛言葉的な感じです。旭川東の人ならわかります。でもそれで応援しに来てくれる人もいるので、OBとかお世話になった高校時代の監督のために書いています。

――早慶戦をもうすぐ迎えるが、緊張はありますか？

緊張よりワクワクが大きいですね。観客が多いとモチベーションが上がるタイプなので、楽しみですね。

――最後の早慶戦を迎える４年生への想いは

僕めっちゃ４年生と仲が良いので恩返ししたいという気持ちもありますけど、もうすぐ一緒に野球ができなくなるのが、めっちゃ寂しいですね。

――今季のワセダの印象

野球はしっかり、隙のない野球というか、そういう野球をしてくる。オールスターとか、オール早慶とかで早稲田の人たちと関わる場が多くて、プライベートも仲良くしている先輩や同期も多いので、プライベートとは違うガチの対決というのが非常に楽しみです

――自分が意識しているワセダの選手は

伊藤樹（スポ４・仙台育英）さんですね。プロ（東北楽天ゴールデンイーグルスから２位指名）決まりましたし、オール早慶戦も抑えられたので。

――仲良くなった早稲田の選手は

同期は寺尾（拳聖＝人間３・佐久長聖）とか、大内（碧真＝スポ３・浦和学院）とか、中西（佑弥＝スポ３・智辯和歌山）とかの同期はめちゃくちゃ仲良くなりましたし、来年も一緒に野球ができるというのはめちゃくちゃ楽しみにしています。

――最後に、早慶戦の意気込みをお願いします！

大観衆の中で自分が打ってヒーローになるというのと、もう1つは自分が打って勝つことで、４年生の有志の美を飾って恩返しができるような早慶戦にしたいです！

（取材：林佑真、記事：河合亜采子）