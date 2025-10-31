【野球】“鉄”壁で支える扇の要　正捕手として迎える早慶戦　吉開鉄朗～秋季早慶戦直前インタビュー～

９月１３日に開幕の東京六大学野球２０２５秋季リーグ戦も、残すは最終第８週・早慶戦のみ。東大・立大から勝ち点を獲得し、５勝６敗１分、勝ち点２で現在５位の慶大は、１１月１日・２日に５勝５敗、勝ち点２で現在２位の早大と戦う。伝統の一戦を直前に控え、気迫をみなぎらせる選手たちにインタビューを行いました！今回は吉開鉄朗（商３・慶應）選手です！（このインタビューは１０月２４日に対面で実施しました）

――今季のチーム成績を振り返って

もちろん優勝して、日本一というのを目標にやってきたので。最初の頃は結構苦しいシーズンだったんですけど、東大と立教から勝ち点を取ることができて、まだ２位の可能性（ワセダから勝ち点を獲得した場合）もあるので。まずそこを目標に頑張っていきたいなと思ってます。

――個人として今季の成績を振り返って

自分としては「もっとできた」と言われると、たしかにもっとできたと思うんですけど。その場その場で必死にやってきて、できるだけキャッチャーとして点を取れないように意識してやってきていたので。悔しい思いもあるんですけど、しっかり頑張れたという気持ちもあります。初めてちゃんとレギュラーとして出させてもらって。すごい不安もあったんですけど、自分のやってきたことを信じたり、リーグ戦の途中とかでもいろんな気づきとかがあったので。いい経験になってます。

――今季で一番印象に残っている試合

法大１回戦、最初に追いついた試合で結構絶望的な状況だったんですけど、本当に「野球って何があるか分からない」っていうのをすごく感じて、やっぱどんなに離れてても諦めちゃいけないなと思います。

――自分の一番のアピールポイント

僕は守備面で。盗塁阻止も、ストッピング、ボールを止めることも、自信がありますね。また、リーグ戦を過ごして行く中で、抑え方だったり、どういう球が実際にリーグ戦が通用して、どうやったら打たれるっていうのもスゴい学ばせてもらって、それで守備っていうところはもうどんどん日を重ねるごとに自分的にも成長してるのかなっていう。

――キャッチャーはいつから？

小学６年生です。野球始めたのは小学２年生でした。

――それまでは

ショートをやってました。小学６年生からはキャッチャーで（ショートを）たまにやっていたりしたんですけど、基本のポジションはキャッチャーでやっていました。

――捕手として一番大切にすることっていうのは

相手を見過ぎないというか。もちろん相手の弱点とかを作るのが大事なんですけど、大事なのはまずこっちが自滅しないことで。裏をかこうかこうとしすぎてピッチャーが窮屈になるのも良くないですし。まずは、自分たちのピッチャー陣がしっかりやるっていうのは意識しています。

――信頼できるピッチャーは

頼りになるのは坂中大貴（商４・高松商業）さんですかね。ピンチの場面でも落ち着いて投げてくれる印象です。顔には出てないですけど、気迫はすごく僕にも伝わってきて。安心するピッチングですね。

――スローイングで重要なことは

下半身ですかね。やっぱり指先とかに集中してしまうと、上手くいかなくて。そんな器用にできたらいいんですけど。そんな器用にできるもんじゃないので、とにかく足作って投げるっていうことだけ意識して。細かい手先の感覚とか、練習外での２人バッティングピッチャーとかでどんどんやって。試合中の時は本当に足を作って、ただいつも通り投げことを意識してます。

――キャッチャーとして意識していること

やっぱりキャッチングです。得意、不得意とかではないんですけど、ランナーいる状況でワンバウンドをケアすることですね。どうしてもそのピッチャーを作ってあげられるようなキャッチングがまだできないなっていうのすごい思っていて。少しボールに見えるような球をストライクにできるようなキャッチャーだったら僕が投げても安心しますね。それこそ、低めをもっと使えてるので、そういった面でもよいキャッチャーになりたいなと思います。

――ランナーには結果気を取られる？

ランナーの動きとかを見てると、ボールを普通に取りに言っちゃう時があるので。そういう時に不安にならないような、余裕を持った守備ができればなと思います。

――今季ここまで打撃成績を振り返って

もっと出たかったという思いはあるんですけど。自分から食らいついていけたという印象で。３年生、４年生にになっていく中で、これからのリーグ戦とかでも長打とかホームランバッターになりたいって思うんですけど、まずは前の段階としてしっかりと粘るバッターに少し近づいているのかなと。

――打席に入る中で一番意識してること

バットが垂れないことですかね。どうしても力んだりすると、バットを後ろから回してしまいがちなんですけど、そうなった場合、やっぱプロに行くようなピッチャーの強いまっすぐっていうのはどうしても空ぶってしまうので。ヘッドをしっかり立てるっていうのを意識して、1回スイングを自分の打席前に幾度か入れといて、そのイメージでやっています。

――キャッチャーとして憧れている先輩

福井章吾（令４卒・大阪桐蔭）さんで。福井さんは絶対的だったというか。福井さんのチームであったイメージで。頼りになる存在だったと思うので。僕もそれ次元までレベルまでいけたらいいなというふうに思っています。

――人間性の部分で目標とする先輩は誰か？

今泉将（商４・慶應）さんはやっぱ表には出ないんですけど、苦しい時でも僕を練習誘って一緒にやってくる先輩で。僕自身もすごい苦しい時期ばかっりだったんですけど、今泉さんのおかげで今があると思ってて。やっぱり苦しい時期でも自分を決してしっかり練習をこなしていて、真摯ですごく好きです。

――好きな球団は

ソフトバンクですね。今宮健太が好きです。

――野球以外の何か趣味

野球以外の趣味は基本的に外に出て、遊ぶことが好きなので。キャンプだったり、夜グランピングみたいな。夜ちょっと静かなとこ行って、テントサウナみたいなのが好きですね。

―ー同期、後輩で仲のいい選手

基本的にみんな仲良くしてもらってるんですけど。ロッカーが上田太陽（商３・國學院久我山）の隣で。ずっと１年生の頃から同じ寮で。人よりは話す機会が多いので、いろんな話したりとか、そういうとかも一緒に行ったりして、最近は焼肉に行きました。

――一番期待する選手

沖村要（商３・慶應）で。彼は高校が同じで。持ってる力はいいものがあると思うので、あと何か一つ伸びてくれば来年ももっと活躍できると思うので頑張って欲しいです。

――早慶戦で引退する今の４年生の想い

いろいろと話させてもらって。野球以外でも野球でも学ぶことが多くて。僕自身誰とでもしゃべれるようなラフな人間性じゃなかったので（笑）。ちょっと内向的な部分もあったんですけど、４年生は外交的な人が多くて。なんかその人と一緒にいると楽しいことばっかりで。いろんな経験させてもらったみたいな。野球でもなんでも一丸となるってなったときには、発揮する能力っていうのがすごい大事なので。いい経験になったなと思います。

――昨季の早慶戦を振り返って

早慶戦の独特の雰囲気というか、結構プレッシャーとか不安とかあるんですけど、「ここに立てることを楽しんで」っていつも監督が言うんですけど、その通りにちゃんとここに立てることを感謝して喜んで、それをプレイで表現していきたいと思います。

――早慶戦で注目してほしい選手、

横地広太（政３・慶應）で。高校の頃から一緒でもうめちゃくちゃいい選手です。でももっとできるので、彼が（早慶戦で）爆発するんじゃないかなと思います。バッティングでも守備でも本当高いレベルでできる選手だなと。僕自身も高校時代、本当にすごいなと思ってたので、もっと爆発すると思います。

――ワセダのチームの印象は

いやー野球が上手いなあっていう。気づいたら点取ってるみたいな（笑）。派手なホームランでバンバンというよりは野球が上手い人達が集まっていて。自分たちで崩れないですし、小宮山監督の目指す理想の野球のイメージがほんとすごい浸透されてるなと思いました。

――早稲田の中で対戦したいピッチャー

伊藤樹（スポ４・仙台育英）選手ですね。日米大学野球でもエースとして活躍されていて、オールスターで喋る機会あったんですけど、実際にグラウンドで投げる球を間近で見た経験がなかったので驚きでした。打席に立ってたらちょっとワクワクします。

――伊藤選手に一言

まっすぐでお願いします！

――早慶戦で注目してほしい選手

丸田湊斗（法２・慶應）は最近すごいです。その影響力で慶應を勝利に導いてくれればと思います。

――早慶戦への意気込みをお願いします。

今年最後の試合ということで、優勝はなくなったんですけど不安になって、縮こまって、自分を守る試合じゃなくて、「自分を全部出して戦う」という試合にしたいのと、自分の全部を出しきりたいと思います！

（取材：林佑真 記事：塩田隆貴）