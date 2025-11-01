【野球】終盤の粘りも及ばず敗戦　義塾の威信をかけて負けられない２回戦に臨む／東京六大学野球秋季リーグ戦 早大１回戦　＠明治神宮野球場

２０２５年１１月１日（土） 東京六大学野球秋季リーグ戦 早大１回戦 ＠明治神宮野球場

東京六大学１００周年のフィナーレを飾る華の早慶戦。早慶戦通算２０３勝目を目指す慶大は３回裏、２死一、二塁のチャンスをつくると、竹田一遥（環１・聖光学院）が左前への適時打を放ち、１点を先制する。しかし４回表、先発の渡辺和大（商３・高松商業）が４番の寺尾拳聖（人３・佐久長聖）に同点本塁打を許し、その後試合はこう着状態に。１対１と同点の８回表、渡辺和が１死満塁と絶体絶命のピンチをつくり、打席にワセダ主将の小澤周平（スポ４・健大高崎）を迎えると、堀井監督は投手交代を決断。主将の外丸東眞（環４・前橋育英）をマウンドに送る。外丸と小澤。両校の主将が誇りを懸け、４年間の想いをぶつけた対戦は小澤に軍配が上がり、中前への適時打で勝ち越しを許す。その後も稲穂軍団の勢いは止まらず、この回４点を失った。慶大打線は８回裏に今津慶介（総３・旭川東）の適時打、９回裏にも渡辺憩（商２・慶應）に適時打が飛び出し、２点差まで詰め寄るが、伊藤樹（スポ４・仙台育英）・田和廉（教育４・早稲田実業）のプロ内定コンビによる投手リレーを前に逆転までは至らず、３対５で敗れた。攻守に良い場面がありながらも、１回戦を落とし、３季連続５位の危機を迎えた慶大。翌日の２回戦では、”チーム外丸”の集大成を見せ、２季ぶりの早慶戦勝利を掴みたい。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 早大 0 0 0 1 0 0 0 4 0 5 慶大 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3

慶大バッテリー：●渡辺和、外丸、水野ー吉開、加藤

早大バッテリー：○伊藤樹、田和ー吉田瑞

慶大本塁打：なし

早大本塁打：寺尾２号ソロ（４回）

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [8] 丸田湊斗（法２・慶應） 中飛 空三振 遊ゴロ 3 渡辺憩（商２・慶應） 中２ 左安① [5] 竹田一遥（環１・聖光学院） 遊ゴロ 左安① 空三振 三ゴロ 右飛 [3]78 今津慶介（総３・旭川東） 一ゴロ 四球 左飛 右安① [9]7 常松広太郎（政４・慶應湘南藤沢） 右飛 空三振 空三振 三直 [7] 小原大和（環３・花巻東） 空三振 三ゴロ 右安 78 横地広太（政３・慶應） 中飛 1 水野敬太（経２・札幌南） [4] 林純司（環２・報徳学園） 見三振 左飛 二併打 H 吉野太陽（法３・慶應） 一ゴロ [6] 八木陽（法２・慶應） 空三振 中安 遊安 左安 [2] 吉開鉄朗（商３・慶應） 四球 R2 加藤右悟（環１・慶應） 左安 遊併打 一飛 [1] 渡辺和大（商３・高松商業） 投安 見三振 空三振 1 外丸東眞（環４・前橋育英） 9 吉田雄亮（商３・慶應） 四球

◆慶大投手成績

選手 投球回 打者 投球数 被安打 被本塁打 与四死球 三振 失点 自責点 先発 渡辺和大（商３・高松商業） 7 1/3 29 91 5 1 3 3 4 4 2 外丸東眞（環４・前橋育英） 0 2/3 5 17 3 0 0 0 1 1 3 水野敬太（経２・札幌南） 1 3 7 0 0 0 0 0 0

１９２５年に創設され、今秋でちょうど１００周年を迎えた東京六大学野球は、圧倒的な強さを見せた明大が全勝優勝を達成した。両校ともに優勝の可能性がなくなって迎えた４５９試合目の早慶戦。慶大は勝ち点を取れば２位に浮上し、２４年春以来３季ぶりのＡクラスでシーズンを終えることが決まる。だがここで勝ち点を落とせば、２４年秋から３季連続の５位でシーズンを終えることになる。一方ワセダも勝ち点獲得で５季連続のＡクラス、献上で２３年春以来のＢクラスが確定する状況。うろこ雲に覆われた神宮は、試合開始前から臙脂と三色旗で染められ、伝統の一戦のプレイボールに向け緊張感が高まっていた。

慶大は、今季全カードで１回戦の先発を任されている渡辺和がこの日も１回戦の先発マウンドに。また、内野陣は大きく配置を変え、林純司（環２・報徳学園）が昨季の慶法４回戦以来の二塁手、今季出場全試合で二塁を守ってきた竹田一が三塁、今季慶明２回戦以降は三塁手に定着していた八木陽（法２・慶應）が遊撃に入る。また、今季慶法４回戦以降はベンチを外れていた打線の核・小原大和（環３・花巻東）が「５番・左翼」でスタメンに復帰。万全のメンバーで臨む。

試合開始直前、現役時代は通算３１勝を挙げた慶大ＯＢの志村亮さん（平成元年卒）が始球式を行い、見事な投球で開幕を告げた早慶戦。背番号”１８”を背負った制球派左腕の投球を間近で見届けた渡辺和は、初回から抜群のコントロールで投げ込んでいく。早大の先頭は、不動のリードオフマン・尾瀬雄大（スポ４・帝京）。１ボールから内野ゴロを打たせると、今季初めて二塁の守備位置に就いた林純がショートバウンドに難なく対応し、最初のアウトを奪う。その後、２死から小澤に単打を許すも、４番の寺尾を直球で空振り三振に仕留め、無失点で立ち上がる。

対するワセダは、先日のドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスから２位指名を受けた現役最多通算２１勝の大エース・伊藤樹が先発。慶大先頭の丸田湊斗（法２・慶應）はカウント２ー１から捉えるも、惜しくも中飛。後続も打ち取られると、２回も三者凡退に終わる。

渡辺和は２、３回と得点圏に走者を背負いつつも無失点で抑えた直後の３回裏。１死から吉開鉄朗（商３・慶應）が持ち前の選球眼を生かし、今季１０個目の四球で出塁。続く渡辺和の内野安打で１死一、二塁と先制のチャンスをつくる。丸田は空振り三振で２死も、続く竹田一が甘く入った初球を捉えると、打球は左翼手の前に落ち、先制に成功。その後も今津の四球で満塁機をつくったが、４番・常松広太郎（政４・慶應湘南藤沢）はカウント２ー２から空振り三振に倒れ、追加点を奪えない。

貴重な先制点を挙げた後の守り。テンポ良く打ち取りたいところだったが、渡辺和は先頭の寺尾に初球を完璧に捉えられると、打球は左翼席中段に着弾する本塁打となり、すぐさま同点に追い付かれてしまう。

その裏、八木が追い込まれてから二遊間を破る中前への安打を放つと、前の回に吉開の代走で途中出場していた加藤右悟（環１・慶應）もしぶとい安打で出塁し、２死ながら一、二塁と勝ち越しのチャンスをつくる。打席には渡辺和。自らのバットで追加点を奪いたいところだったが、見逃し三振で二者残塁に終わる。

５回表、渡辺和は先頭の吉田瑞に左前への安打を許す。続く伊藤樹がきっちりと犠打を転がすと、捕手の加藤が一塁ベースカバーに入った林純に送球を送り、一塁アウト。加藤の一塁送球間に、走者の吉田瑞が二塁を蹴って一気に三塁まで狙ったが、林純から三塁の竹田一に送球が渡り、吉田瑞をタッチアウトとして併殺。前カードから大きく配置の変わった内野陣が、早慶戦の緊張をものともしない落ち着いたプレーでピンチを未然に防ぐ。

だが打線は６回に小原が復帰後初安打を放ち、７回には八木が２打席連続安打で出塁したが、続く加藤の打球は遊撃・渋谷泰生（スポ４・静岡）の好守に阻まれ併殺に終わるなど、４回以降は慶大のスコアボードに「０」が並ぶ。

すると８回表、渡辺和は先頭の吉田瑞にこの日初めて四球を与え出塁を許し、伊藤樹の犠打、尾瀬への死球で１死一、二塁と勝ち越しのピンチを背負う。ここで、前の回に好守備を見せた渋谷を迎えると、この回２つ目の四球を与え、満塁。ピンチを拡げ、打席には早大主将の３番・小澤が入る。

堀井監督はここで継投を決断。渡辺和に代え、主将の外丸をマウンドに送り込む。高校時代から群馬県の強豪校の中心選手としてしのぎを削ってきた小澤と外丸。そして”早慶の主将”としてチームをけん引してきた両者が、最高の舞台で相まみえる。初球は外角に外れ、２球目は低めの球を空振りストライク。両校応援席から大声援が送られる中、カウント１ー１からの３球目だった。外角の変化球を捉えると、打球は中前に落ち、三走が生還し勝ち越しの適時打を献上した。主将の一打で活気付いた早大は、続く４番・寺尾のこの日２打点目となる適時打、さらに５番・前田健も適時打。小澤から中軸の３連打で畳み掛けると、なおも１死満塁から６番・田村が犠飛を放ち、この回４点で早大が大きなリードを取った。

なんとしてでも反撃したい打線は裏の攻め、途中出場の渡辺憩が伊藤樹の速球を弾き返し、二塁打でチャンスメイクすると、１死から今津が右前への適時打。３点差に詰め寄る。なおも１死一塁、走者を貯めたいところだったが、常松の強烈な当たりは惜しくも野手の正面を突き、三直に倒れる。続く打者は、昨季早慶２回戦の１点を追う最終回、２死満塁の絶好機で伊藤樹に打ち取られ、最後の打者となった横地広太（政３・慶應）。借りを返したい打席だったが、中飛に打ち取られて３点ビハインドで最終回へ。

これ以上の失点は許されない９回表、マウンドにエースへの階段を駆け上がる右腕・水野敬太（経２・札幌南）が上がると、２死から通算１００安打に王手をかける尾瀬を遊ゴロに打ち取るなど、三者凡退の好救援。反撃のムードが生まれる。

３点を追う９回裏。早大はエースの伊藤樹に代え、読売ジャイアンツから２位指名を受けた剛腕・田和を起用。慶大は先頭の代打・吉野太陽（法３・慶應）が打ち取られるも、１死から八木が３打席連続の安打で塁に出る。その後２死となるが、今季初打席の吉田雄亮（商３・慶應）が四球で出塁。２死一、二塁とし、本塁打で同点の絶好機をつくる。ここで打席に入るは、前の打席で二塁打を放った渡辺憩。大きな期待を背に受ける中、初球の変化球を振り抜くと、打球は左前への適時打に。２点差とし、なおも２死ながら一、二塁と、一走が還れば同点、一発出れば逆転サヨナラのチャンス。３回に先制適時打を放った竹田一が打席を迎えたが、最後は右飛に打ち取られ、ゲームセット。反撃及ばず、３対５で敗れた。

外丸が小澤との主将対決で痛恨の勝ち越し適時打を許し、早大のエース・伊藤樹に通算２２勝目を献上してしまった慶大。しかし、渡辺和の好投と打線が終盤に見せた粘りは、まさしく今年のチームを象徴するようなシーンだった。翌日の２回戦ではこの１年で築き上げてきたものをすべて発揮し、２季ぶりの早慶戦勝ち点獲得へまずは１勝１敗に持ち込みたい。

（記事：柄澤晃希、写真：河合亜采子、島森沙奈美、鈴木啓護、加藤由衣）