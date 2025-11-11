【ソッカー（女子）】悲願の２部優勝＆１部昇格を達成！！TEAM2025の最終戦を白星で飾る！！／関東２部リーグ後期第９節（最終節）　VS流通経済大学

関東大学女子サッカーリーグ戦２部最終節。試合前時点で２位と勝ち点２差の首位につけ、勝利すれば優勝および１部昇格が決まるソッカー部女子は、流通経済大学との一戦に臨んだ。 １５分、野口初奈（環３・十文字）のコーナーキックが相手のオウンゴールを誘い、先制すると、その後も宮嶋ひかり（環２・芝浦工業大学柏／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）にゴールが飛び出すなど、前半を３－０で終える。このリードを守り切れば、今季の目標である『１部昇格』が決まる後半。TEAM2025の集大成にふさわしいポゼッションサッカーを展開し、ゴールラッシュを見せる。磨き上げてきたショートパスで後方からボールをつなぎ、多彩な攻撃パターンで相手ゴールに迫ると、５４分に野口、７５分に坂口芹（総４・仙台大学附明成）、７７分に野村亜未 （総３・十文字）、８５分に髙松芽衣（環２・植草学園大学附／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）、８８分に野村のこの日２ゴール目で計５得点を追加し、８－１で快勝した。 この結果、慶大は２部リーグ優勝を達成。１部への自動昇格が決まり、来季は２１年以来５年ぶりに１部で戦うこととなった。 ２０２５／１１／２（日）１３：００キックオフ＠慶應義塾大学下田グラウンド 【スコア】

慶應義塾大学８ー１流通経済大学



【慶大得点者】

１６分 オウンゴール

２９分 オウンゴール

４３分 宮嶋ひかり

５４分 野口初奈

７５分 坂口芹

７７分 野村亜未

８５分 髙松芽衣（佐藤凜）

８８分 野村亜未（米口和花） 【慶大出場選手】 ポジション 背番号 選手名（学部学年・出身高校） GK １２ 中村美桜（理４・慶應湘南藤沢） DF １８ 岩田理子（総２・十文字） →５５分 ２ 竹内あゆみ（看３・日ノ本学園） ４ 米口和花（総２・十文字） ５ 小熊藤子（環４・山脇学園／スフィーダ世田谷ユース、RB大宮アルディージャWOMEN内定） １５ 宮嶋ひかり（環２・芝浦工業大学柏／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18） ２３ 坂口芹（総４・仙台大学附明成） MF １１ 森原日胡（総１・作陽学園） →８１分 ２４ 田中紗莉（総２・県立市ヶ尾／日体大SMG横浜U18） ６ 守部葵（環４・十文字） →５９分 ８ 佐藤凜（総３・常盤木学園） １０ 野口初奈（環３・十文字） ７ 髙松芽衣（環２・植草学園大学附／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18） FW ９ 野村亜未 （総３・十文字）

関東大学女子サッカーリーグ戦２部を戦う慶大ソッカー部女子。最終節を残し、１４勝２分１敗と圧倒的な強さを見せ、積み上げた勝ち点は４４。自動昇格圏の首位につけている。

本リーグは、２部から１部に自動昇格できるのは１位のみ。２部２位と３位が、１部下位チームとの昇格を懸けた入れ替え戦を戦う規定となっている。慶大は２位以上、すなわち入れ替え戦進出以上の結果が確定しており、これは２部での戦いが始まった２２年以降初の快挙である。

慶大と２部優勝および１部自動昇格を一騎打ちで争うのは、シーズンを通してしのぎを削ってきた強敵・国士舘大。慶大が国士舘大を勝ち点２差で上回る状況で、同時キックオフの最終節を迎えた。

残り１試合の自動昇格争い 順位 チーム名 勝ち点 得失点差 総得点 残り試合数 １ 慶應義塾大学 ４４ ４４ ５５ １ ～↑自動昇格ライン↑～ ２ 国士舘大学 ４２ ２２ ２９ １ ※勝ち点に次ぐ順位決定要項は、得失点差、総得点、直接対決の戦績、フェアプレーポイント、それでも並んでいる場合は抽選、という順になっている 最終節、慶大の２部優勝および自動昇格決定条件は以下のようになっている。

最終節の慶大優勝＆

自動昇格達成条件 国士舘大(勝ち点42) 〇 △ ● 慶大(勝ち点44) 〇 慶47,国45 慶47,国43 慶47,国42 →優勝＆昇格決定 →優勝＆昇格決定 →優勝＆昇格決定 △ 慶45.国45 慶45.国43 慶45.国42 →得失点差によって変動 →優勝＆昇格決定 →優勝＆昇格決定 ● 慶44,国45 慶44,国43 慶44,国2 →２位でシーズン終了、入れ替え戦へ →優勝＆昇格決定 →優勝＆昇格決定

慶大が引き分け、かつ国士舘大が勝利して両チーム勝ち点４５となった場合、勝ち点に次ぐ順位決定要項の得失点差で大きなプラスをつくっている慶大が有利な状況だ（試合前時点で慶大＋４４、国士舘大＋２２）。

悲願達成に向けた大一番。また、昇格が決まればTEAM2025にとって、４年生にとってラストマッチとなる今節。ホーム・下田グラウンドには、およそ１００人もの大観衆が訪れた。

最終節も慶大は、３－４－２－１のシステム。

キーパーは、３年時にフィールドから転向し、計り知れない努力を重ねてきた守護神・中村美桜（理４・慶應湘南藤沢）。

３バックは右から、積極果敢な持ち運びで攻撃に厚みを生む米口和花（総２・十文字）。中央は、鉄壁の守備と流れを変えるロングフィードでチームを引っ張る主将・小熊藤子（環４・山脇学園／スフィーダ世田谷ユース、RB大宮アルディージャWOMEN内定）。左は、安定したプレーでチームに落ち着きをもたらす宮嶋ひかり（環２・芝浦工業大学柏／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）。

中盤は４枚。右ＷＢは、サイドで上下動を繰り返し、ダイナミックなプレーで攻撃の起点となる岩田理子（総２・十文字）。右ボランチは、度重なる故障に打ち勝ち、華麗なボールタッチと鋭い縦パスで魅せる副将・守部葵（環４・十文字）。左ボランチは、キープ力とプレースキックに長けたファンタジスタ・１０番の野口初奈（環３・十文字）。左ＷＢは、正確なクロスでチャンスを演出する荒鷲の翼・坂口芹（総４・仙台大学附明成）。

２列目にはシャドウが２枚。右は、相手の意表を突くファーストタッチとカットインでゴールに迫る森原日胡（総１・作陽学園）。左は、抜群の運動量で攻守の架け橋となるファイター・髙松芽衣（環２・植草学園大学附／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）。

センターフォワードは、荒鷲の絶対的ストライカー・副将の野村亜未 （総３・十文字）。

シーズンを通して貫いてきた“慶應のサッカー”で、２部優勝と１部昇格を懸けた一戦に臨む。

ファーストチャンスは６分、左サイドで野口から絶妙なパスが通ると、抜け出した髙松が左足でクロス。このボールにファーサイドから入ってきた岩田が詰めるが、惜しくもバウンドが合わず、ミートできない。序盤はいつものように、攻撃時はアンカー気味の低いポジションを取る守部と３バックによってボールを保持する時間が続くが、相手ゴールに迫るような場面はつくれないまま時間が経過していく。迎えた１５分、野村がスピードを活かした献身的な守備を見せ、慶大左サイドからのコーナーキックを獲得する。キッカーは野口。幾度となくチームを救ってきた魔法の右足から放たれたボールは、美しいカーブを描いてゴールに迫ると、相手のオウンゴールとなり、先制。昇格に向け、大きな１点を挙げる。

先制点の後もボールを握る時間が続くが、追加点のチャンスはないまま給水タイムに突入し、前半を折り返す。給水明け直後の２６分、相手にディフェンスラインの裏へパスを出され、あわやキーパーとの１対１という場面を迎えたが、米口がスライディングでブロック。泥臭く身体を張った守りでシュートは打たせない。すると２９分、敵陣で坂口からのパスを受けた守部が得意の楔のパスを狙うと、オウンゴールを誘い、２点目。４年生コンビが得点を演出した。

３０分、自陣でのつなぎを奪われると、ゴールほぼ正面からロングシュートを浴びる。しかし、守護神・中村が頭上のボールを難なく抑え、得点は許さない。

２－０となった後は、なかなか上手くボールがつながらず、ショートカウンターからピンチを招くシーンも見られた。そんな中でもロングボールに頼ることなく、チームのスタイルである後方からのビルドアップを試み続けると、前半終了間際の４３分、コーナーキックを獲得する。今度は右サイドから、キッカーはもちろん野口。小熊をターゲットにしたファーサイドへのセンタリングも考えられたが、相手の意表を突くニアサイドへの低いボールを蹴り込むと、マークを外した宮嶋がダイレクトで合わせ、３－０。セーフティーリードに拡大し、前半を終えた。

同時キックオフの２位・国士舘大も２－０とリードして前半を終えたが、他会場の結果に関わらず、勝利すれば２部優勝および１部自動昇格が決定する慶大。このまま逃げ切れば、TEAM2025と４年生にとって最後の試合となる状況で、後半が始まる。

後半開始から流経大は積極的にプレスをかけるようになったが、慶大は真骨頂であるポゼッションを展開。キーパーの中村を含めた最終ラインからつなぎ、２列目の森原・髙松・野口が自在に動いてボールを引き出し、ＷＢの岩田・坂口がつくったチャンスをＣＦの野村が仕留める。日々の練習からこだわり続けたショートパスでビルドアップを行い、チームのスタイルである「相手を見ながら自分たちで判断をしていく」サッカーを繰り広げていく。

５４分、素早い切り替えからこぼれ球を拾った野口がダブルタッチで相手をかわすと、ファーサイドへ右足でシュート。これがサイドネットを揺らし、４－０とさらに点差を拡げる。

得点直後の５５分、慶大は１度目の選手交代を敢行。岩田に代え、冷静なボールさばきで攻撃のタクトを振るう竹内あゆみ（看３・日ノ本学園）がピッチに入り、右ボランチのポジションに。守部が右シャドウへとポジションを上げ、森原が右シャドウから右ＷＢに移る。

さらに、５９分には２度目の交代機会を使用。卓越した技術で攻撃にアクセントを加える佐藤凜（総３・常盤木学園）が右シャドウに入り、４年副将の守部がベンチへ。どんなときもチームを照らし続けた慶應の太陽・守部葵に、割れんばかりの拍手と大きな声援が送られた。

６９分にミスから失点を喫するも、後半の慶大の流れは留まることを知らず、ここからゴールラッシュが始まる。７５分、坂口の左サイドからのクロスは相手にカットされるも、野村がすぐさまプレッシャーをかける。相手のクリアが小さくなったところを坂口が拾うと、デルピエロゾーンから右足インフロントにかけたファーサイドへのシュート。これがサイドネットを揺らし、４点差に戻す。

７７分にはカウンターが炸裂。髙松がセンターサークル付近でボールを持つと、野村が目にもとまらぬスピードで相手を置き去りにし、スルーパスを受ける。最後はキーパーとの１対１を冷静に流し込み、６－１。荒鷲の絶対的ストライカーが、２季連続となるシーズン２０得点を達成した。

８１分、森原に代え、正確な両足キックと複数ポジションでの活躍が光る田中紗莉（総２・市ヶ尾／日体大SMG横浜U18）を右ＷＢに投入。交代機会を使い切る。悲願達成へ、刻々と時間が過ぎていく中、８５分、右サイドから佐藤がアーリークロスを上げると、髙松がドンピシャのヘディングで合わせ、７点目。さらに８８分、竹内の浮き球のパスに反応した米口がオーバーラップでサイドを攻め上がり、キーパーとディフェンスラインの間へセンタリングを供給すると、野村が合わせてゴール。８－１とし、勝利を決定づけた。

歓喜の瞬間に向けた緊張と、４年生の引退が近づいていることへの寂しさが入り混じる下田グラウンド。アディショナルタイムが３分ほど経過したころ、長いホイッスルがこだました。TEAM2025の有終の美を飾るゴールラッシュを見せ、８－１で勝利。悲願の２部優勝、および１部昇格が決まった。

昨シーズンの最終節は３－５の打ち合いを落としたが、奇しくも、このときの相手も流経大だった。１部昇格に届かなかった卒業生の想いを背負い、この１年間で大きな成長を果たした選手たちが、これ以上ない最高の結果でシーズンを締めくくった。

２０２１年の失意の降格から始まった２部での戦い。選手・ スタッフが試行錯誤を繰り返し、もがき続けた４年間だった。 今シーズン、なんとしてでも昇格を果たすために掲げたスローガンは、『細部に宿せ』。日々の練習から、１本のショートパスに「こだわる」ことを徹底し、チーム内で厳しく要求し続けてきた。

そして、今シーズンのチームがビジョンしていたのは『賢く泥臭く、 虜にさせる』サッカー。キーパーからビルドアップを始め、相手の陣形を見ながら選手たちが動き回り、華麗なパスワークで崩す賢い攻撃。ピンチの場面では体を張り、９０分間走り続ける泥臭い守備。見る人を虜にさせるサッカーで、『１部昇格』という４年越しの目標を結実させた。

シーズンの結果は１５勝２分１敗の勝ち点４７。総得点は６３。１試合平均３．５得点という攻撃力を持ちながら、総失点もわずかに１２。攻撃は最大の防御と言わんばかりに攻め続け、ボールを保持するスタイルを貫き、圧倒的な強さを発揮した。

関東大学女子サッカーリーグ戦２部 最終順位 順位 チーム名 勝点 勝 分 負 得失点差 総得点 １ 慶應義塾大学 ４７ １５ ２ １ ５１ ６３ ～↑自動昇格ライン↑～ ２ 国士舘大学 ４５ １４ ３ １ ２４ ３２ ３ 順天堂大学 ３４ １０ ４ ４ １５ ３０ ～↑昇格入れ替え戦ライン↑～ ４ 国際武道大学 ３３ １０ ３ ５ ２８ ５１ ５ 尚美学園大学 ３１ １０ １ ７ １２ ３４ ６ 立教大学 ２８ ８ ４ ６ ３ １９ ７ 流通経済大学 ２０ ６ ２ １０ ー７ ２４ ８ 武蔵丘短期大学 １３ ４ １ １３ －３５ １８ ～↓降格入れ替え戦ライン↓～ ９ 上武大学 ３ ０ ３ １５ －４４ ５ ～↓自動降格ライン↓～ １０ 日本女子体育大学 ３ ０ ３ １５ －４７ ６

自動昇格達成により入れ替え戦進出がなくなったため、入部以降２部で戦い続けてきた４年生はチームを引退。１年生の頃に立てた「インカレ出場」の夢は叶わなかったが、ラストイヤーで後輩たちを１部の舞台へと導いた。

来季は２１年以来５年ぶりに１部で戦う慶大。４年生が届かなかった目標を、１年生から３年生までの１８人の後輩たちと、新たにチームに加わる選手たちが実現させる。

（取材：柄澤晃希）