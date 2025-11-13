【ラグビー】伝統の第１００戦目慶明戦　惜敗に刻む魂　──雪辱を胸に次は早慶戦へ／２０２５関東大学対抗戦Ａグループ＠第５節 対明治大学

節目の第１００戦目慶明戦。伝統の一戦を見届けようと、聖地・秩父宮ラグビー場には多くの観客が詰めかけた。

前半開始から約１０分間、粘り強いＦＷと果敢なＢＫの連携で、明大相手に慶大が喰らいつく。０－５で迎えた２５分、相手のペナルティからキックを選択し、マイボールラインアウトでサインプレーから申驥世（文１・桐蔭学園）がトライエリアに鋭く飛び込み同点に追いついた。その後スコアを５－１９と再び後を追う慶大。逆転の望みは後半に託された。

後半９分、スクラムで作ったチャンスを展開し、最後はＳＨ橋本弾介 （法４・慶應）が渾身の先制トライ。約５分後、ＢＫ陣の巧妙なゲインが連続したのちＣＴＢ今野椋平（環４・桐蔭学園）がトライエリアまで独走。１９－１９と同点に。後半２３分、相手のオフサイドで慶大はショットを選択し２２－１９と見事逆転に成功。しかし明大にすぐさま逆転を許し２２－２４で惜敗した。

慶明戦１００戦目として繰り広げられたこの一戦の軍配は、明大に上がった。しかし慶大蹴球部４年生の魂、下級生のアグレッシブな躍動は随所で光り、全員で戦い抜く姿は観客を唸らせた。誰か一人の責任ではなく、全員で背負い、全員で次戦へ。再び秩父宮に舞い戻る慶大蹴球部にとって、この試合は「早慶戦勝利」への道を照らす一戦となった。

2025年１１月２日（日）関東大学対抗戦 対明治大学 ＠秩父宮ラグビー場

慶大 ２２｛５―１９、１７―５｝２４ 明大○

慶應義塾大学 # 氏名 身長(cm)/体重(kg) 学部学年 出身校 1 井吹 勇吾 175/100 環２ 桐蔭学園 2 藤森 貴大 173/102 経３ 慶應 3 中谷 太星 180/115 環２ 東福岡 4 西野 誠一朗 184/92 法１ 桐蔭学園 5 山﨑 太雅 189/105 商１ 県立浦和 6 恩田 優一郎 175/100 政３ 慶應 7 申 驥世 175/93 文１ 桐蔭学園 8 中野 誠章 176/107 文２ 桐蔭学園 9 橋本 弾介 169/76 法４ 慶應 10 小林 祐貴 168/75 政１ 慶應 11 伊吹 央 176/81 経４ 慶應 12 今野 椋平 183/90 環４ 桐蔭学園 13 小舘 太進 173/84 商４ 茗溪学園 14 江頭 駿 174/82 経４ 慶應 15 田村 優太郎 174/80 総２ 茗溪学園 16 渥美 和政 173/103 経４ 慶應 17 小川 士潤 172/100 経２ 慶應 18 廣瀬 宇一朗 180/111 環２ 桐蔭学園 19 矢﨑 隼太 184/100 政４ 県立千葉 20 持木 太心 180/95 総２ 桐蔭学園 21 森 航希 170/75 環３ 桐蔭学園 22 笠原 悠真 178/82 政３ 慶應 23 小野澤 謙真 180/90 環２ 静岡聖光

明治大学 # 氏名 身長(cm)/体重(kg) 学部学年 出身校 1 田代 大介 180/109 営３ 大分舞鶴 2 西野 帆平 176/104 文４ 東福岡 3 山口 匠 180/120 政経３ 流通経済大付属柏 4 亀井 秋穂 191/90 政経３ 長崎北陽台 5 菊池 優希 186/107 政経４ 山形中央 6 大川 虎拓郎 186/104 法３ 東福岡 7 楠田 知己 184/104 政経４ 東海大大阪仰星 8 最上 太尊 183/105 商４ 仙台育英 9 柴田 竜成 174/81 営４ 秋田工業 10 萩井 耀司 173/81 商２ 桐蔭学園 11 東 海隼 181/84 情コミュ４ 光泉カトリック 12 伊藤 龍之介 170/79 商３ 國學院栃木 13 平 翔太 175/94 商４ 東福岡 14 白井 瑛人 178/85 商２ 桐蔭学園 15 竹之下 仁吾 180/86 政経３ 報徳学園 16 高比良 恭介 176/103 政経２ 東福岡 17 伊藤 潤乃助 175/109 文４ 常翔学園 18 佐々木 大斗 176/110 政経１ 常翔学園 19 小椋 健介 182/104 情コミュ４ 桐蔭学園 20 藤井 達哉 179/99 政経３ 東福岡 21 田中 景翔 169/74 文３ 常翔学園 22 蓬田 雄 173/94 政経４ 流通経済大付属柏 23 古賀 龍人 184/86 政経２ 佐賀工業

第１００戦目慶明戦の舞台となった秩父宮。１万人を超える観客が詰めかけ、スタンドは試合前から特別な熱気に満ちていた。対抗戦第３節・第４節の快勝で手応えを掴んだ慶大は、５季ぶりの慶明戦勝利をかけ、伝統の一戦に挑んだ。

明大のキックオフで開始した序盤、名門の猛攻に対して果敢なタックルを仕掛け、開始１分で敵陣でのラインアウトを獲得。相手のノックフォワードからスクラムに繋げたが、ここは明大に手が挙がった。

開始５分以降、自陣２２ｍ付近で左右に広く展開される時間が続くも、ＷＴＢ伊吹を中心に魂のタックルで何度も喰らいつく。規律を守った迫力ある慶大ディフェンスに、観客も大きく沸いた。

最初に試合が動いたのは１１分。右サイドでのラインアウトから明大がモールを形成。慶大はその前進を食い止めようとしたものの、明大は押し合いを続けず、素早く抜け出してキャリーに切り替えた。その切り替えに対応しきれず、先制トライを許してしまう。

しかし慶大はここで崩れず、反撃のギアを上げる。ＳＨ橋本を起点に丁寧なパスワークで粘り強く繋ぎ、ＮＯ８中野やＬＯ西野が縦に当たってはＢＫ陣が外へと展開する形でフェーズを重ねた。スタメンに４年生不在のＦＷでもフィジカルに引けを取らず、相手のハイタックルのアドバンテージがある中でボールを継続。そして０－５で迎えた２５分、敵陣２２ｍ付近でのラインアウトを獲得した慶大は、ＦＷのサインプレーで期待のルーキーＦＬ申が飛び込み、トライ。ゴールは決まらずとも、５ー５で同点に追いついた。

このまま流れを引き寄せたい慶大は２７分、明大のオフサイドからマイボールラインアウトを獲得する。モールで前進したところからＨＯ藤森がボールを持ち出し伊吹に繋げるも、トライエリアには届かず。その後、明大ボールのスクラムを機に自陣の奥へボールを持ち込まれ、テンポの速いパスワークで猛攻を受ける。攻撃ラインを崩そうと試みるも、３１分、前のスペースが空いた隙に明大の主将がランで切り込み、７点を追加される。その後もラインアウトからのモールで再度追加点を許し、５ー１９と１４点のビハインドで試合を折り返した。

点差を縮めたい慶大は、後半開始に合わせてＷＴＢ江頭に代えて小野澤を投入。攻撃に変化をつけて反撃の機会をうかがう。後半は慶大のキックオフでスタート。序盤は両校ともにキックを多用した陣取り合戦が続いたが、明大のダイレクトタッチを誘い、慶大がラインアウトを得る。確実にボールを確保し、序盤から攻撃の良いリズムを作り出し、明大に刃向かう。

９分には今季初スタメンのフロントローが本領発揮。スクラムで押し勝つと、素早く左へ展開。途中出場の小野澤までつなぎ、５ｍライン付近まで迫る。サポートに入ったＳＨ橋本が抜け出してインゴールへ飛び込み、慶大が後半最初のトライ。ＳＯ小林がしっかりとコンバージョンを決め、スコアを１２－１９とした。

続く１４分、明大のハイパントを小野澤が冷静にキャッチ。一気に敵陣２２ｍラインまで切り込む。ＷＴＢ伊吹、小林とパスを繋ぎ、最後はＣＴＢ今野が空いていたディフェンスの間を割って敵陣を独走し、トライを奪う。小林のコンバージョンも再び決まり、ここで１９－１９の同点に追いつく。

勢いそのままに２３分、積極的な攻撃展開が功を奏し明大のオフサイドを誘うと、慶大はショットを選択。小林が確実に決め、２２－１９とついに逆転に成功する。慶大が試合の主導権を握り始める。

しかし明大も簡単には譲らない。２７分、スクラムでの反則から自陣深くのラインアウトを与えると、モールでじりじりと前進される。粘る慶大ディフェンスだったが、最後は明大ＦＢ古賀にトライを許す。コンバージョンは外れたものの、スコアは２２－２４。再びリードを奪われた。

流れを取り戻したい慶大だったが、明大の攻勢は続く。フェーズを重ねながらじわじわとゴールライン直前まで攻め込み、慶大ディフェンスを揺さぶる。それでも慶大は体を張った低いタックルで粘り強く対応。２５フェーズにも及ぶ攻撃を全員で防ぎ切ると、最後はＬＯ西野が相手をヘルドボールに追い込み、貴重なターンオーバーを奪った。

慶大のトライラインドロップアウトでゲームが再開される。明大のノックフォワードから慶大がスクラムを得ると、終盤の攻撃を仕掛ける。フェーズを重ねて着実に前進する。しかし追加点には至らず、ここでノーサイドの笛。あと一歩届かず、白熱した伝統の一戦は２２－２４で幕を閉じた。

前半はセットプレーで劣勢に立たされたものの、後半は修正力を発揮し、攻守にわたって粘り強いラグビーを展開した。途中出場の選手たちが流れを変え、最後まで勝利を狙い続けた姿勢は確かな手応えを残した。惜しくも勝利には届かなかったが、この敗戦は必ず次に生きるはずだ。次戦は宿命のライバル・早大との伝統の一戦。この日の悔しさを糧に、早慶戦で勝利をつかみたい。

以下、試合後インタビュー↓↓

⭐️トライを挙げたＳＨ橋本選手

――今日の試合を振り返って

日体戦が終わってから１週間、明治に勝つことだけを目標に、チーム一丸となってトレーニングを重ねてきました。その中でテーマを「戦」として、相手に体を思いっきりぶつけることで「明治相手にも戦えるんだ」と思わせようというマインドで臨みました。序盤は良い入りができたと思っていたのですが、前半は時間を追うごとに徐々に押し込まれて点差を離されてしまいました。ただ、ハーフタイムにもう１度みんなで話し合って、後半は自分のトライも含めて、全員で流れを作って巻き返せたと思います。

――前半は押し込まれがちだったが後半は一転。どのような部分が変わったか、または前半含めて想定通りだったのか

前半もボールを動かすゲームプランは悪くなかったですし、日体大戦から継続して、自分たちでボールを動かして攻撃していくリズムを掴めていたので、後半もプラン通り、敵陣に入ったらアグレッシブなボール回しでアタックすることを心がけていました。その中で２トライを奪えて、良い流れに乗れたのではないかと思います。

――またもパスダミーから自ら持ち込んでトライ。感触は

まずＦＷがスクラムに勝ってくれて、思い切って攻撃ができる中でＢＫでうまくパスを繋いで、謙真（小野澤）が外でゲインしてくれた中でのトライでした。ラックの付近に空くスペースは常に狙っている中で、自分に出来る全力のプレーをした結果がトライに結びついて良かったです。

――次戦・早慶戦に向けて

今日は最後にとても悔しい終わり方をしてしまいました。次戦まで時間が空くので、もう１度みんなで同じ方向を向いて、今年こそワセダに勝てるようしっかり準備していきたいです。

⭐️ＭＩＰに選出されたＨＯ藤森選手

――今日の試合を振り返って

今週１週間「戦」というフォーカスを掲げた中で、全体を通して戦えた部分は多かったのですが、細かい部分やセットプレーでミスが出てしまったことで、優位に進めることができませんでした。

――初スタメンの感想

対抗戦が始まってから４試合はベンチスタートでしたが、春はスタートから出る試合もあったので、特に緊張することなく試合に臨むことができました。

――体格に勝る明大に対する対策は

スクラムに関しては、明治さんがヒットしてくるタイプのスクラムを組んでくるというスカウティングがあったので、自分たちは低く構えて、まずは耐えて、相手の姿勢が高くなったところでカウンターするという形を想定していました。ただ、最初は自分が相手の２番に突き上げられて浮いてしまうという部分もありましたし、修正するまでに時間がかかってしまったので、日体大戦から引き続き反省しなければならないポイントだと思います。

――次戦・早慶戦に向けて

早慶戦は特別な舞台ですし、緊張してしまうと思うのですが、緊張に飲まれて自分らしいプレーが出来なくなってしまうと何ひとつ良いことがありません。今日のようにメンタルセットからしっかりと準備をして臨むことができれば、ワセダとも良い試合が出来ると思います。

早大 帝京大 明大 慶大 青学大 筑波大 立大 日体大 勝 分 負 勝点 早大 ⚫︎ 20-25 2T2G1PG1DG 12/7 14:00 国立 11/23 14:00 秩父宮 ◯ 59-12 10T3G1PG ◯ 39-13 5T4G2PG ◯ 78-0 12T9G ◯ 59-7 9T7G 4 0 1 26 帝京大 ◯ 25-20 3T2G2PG 11/16 14:00 秩父宮 11/30 13:00 熊谷 ◯ 62-7 10T6G ⚫︎ 14-18 2T2G ◯ 48-21 8T4G ◯ 113-7 17T14G 4 0 1 25 明大 12/7 14:00 国立 11/16 14:00 秩父宮 ◯ 24-22 4T2G ◯ 91-7 13T13G ⚫︎ 24-28 4T2G ◯ 76-7 12T8G ◯ 43-12 7T4G 4 0 1 25 慶大 11/23 14:00 秩父宮 11/30 13:00 熊谷 ⚫︎ 22-24 3T2G1PG ◯ 32-18 4T3G2PG ⚫︎ 12-21 2T1G ◯ 61-5 11T3G ◯ 45-17 6T4G1PT 3 0 2 20 青学大 ⚫︎ 12-59 2T1G ⚫︎ 7-62 1T1G ⚫︎ 7-91 1T1G ⚫︎ 18-32 2T1G2PG 12/6 14:00 熊谷B 11/9 14:00 えどりく 11/24 13:00 熊谷 0 0 4 4 筑波大 ⚫︎ 13-39 1T1G2PG ◯ 18-14 3T1PG ◯ 28-24 4T4G ◯ 21-12 3T3G 12/6 14:00 熊谷B 11/22 14:00 秩父宮 11/9 11:30 えどりく 3 0 1 16 立大 ⚫︎ 0-78 ⚫︎ 21-48 3T3G ⚫︎ 7-76 1T1G ⚫︎ 5-61 1T 11/9 14:00 えどりく 11/22 14:00 秩父宮 12/6 11:30 熊谷B 0 0 4 4 日体大 ⚫︎ 7-59 1T1G ⚫︎ 7-113 1T1G ⚫︎ 12-43 2T1G ⚫︎ 17-45 3T1G 11/24 13:00 熊谷 11/9 11:30 えどりく 12/6 11:30 熊谷B 0 0 4 4 ◎勝ち点の多い順に順位決定を行う。 ・勝ち：５、引分：３、負け：１、不戦勝：６点、不戦敗：０点、不成立：３点 ・負けても 7 点差以内ならば、勝ち点 1を追加。 ・３トライ差以上での勝ちならば、勝ち点1を追加。

