【野球】六大学のスター選手が躍動！主将・外丸が大学ラスト登板を無失点で締め 思いを次世代に　東京六大学野球連盟結成１００周年記念試合

１１月２９日（土）東京六大学野球連盟結成 100 周年記念試合 六大学オールスター東西対決 ＠明治神宮野球場

慶大からはチームEastに渡辺憩（商２・慶應）、チームWestに林純司（環２・報徳学園）がスタメンとして出場。２回表には、チームEastの慶大主将・外丸東眞（環４・前橋育英）がマウンドに上がり、無失点の投球を見せる。６回表、チームWestは代打として吉開鉄朗（商３・慶應）が送られ、痛烈な二塁打を放つ。続く６回裏には、チームWestは渡辺和大（商３＝高松商）がマウンドへ。吉開との慶大バッテリーが誕生するが、対するチームEastの今津慶介（総３＝旭川東）が中前安打を放ち、慶大対決を制した。７回表からはチームEastの水野敬太（経２・札幌南）が登板。三者凡退に抑える完璧な投球を披露する。１００周年記念試合は慶大勢も大いに活躍を見せ、チームEastが勝利を収めた。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 West 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 East 1 1 0 0 2 0 0 0 × 4

チームWestバッテリー：毛利、小畠、野崎、森本、久野、渡辺和、竹中、香西ー吉田瑞、吉開

チームEastバッテリー：伊藤樹、外丸、渡辺、松本慎、髙橋煌、水野、田和、大川ー小島、落合、井上和、小島

West本塁打：なし

East本塁打：松下２ラン（５回）

◆慶大野手成績（チームWest）

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 ［５］ 林純司（環２・報徳学園） 一邪飛 二ゴロ 2 吉開鉄朗（商３・慶應） 中二塁打 遊ゴロ

◆慶大野手成績（チームEast）

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 ［３］ 渡辺憩（商２・慶應） 空三振 6 八木陽（法２・慶應） 遊ゴロ 空三振 9 今津慶介（総３・旭川東） 中安 四球

◆慶大投手成績（チームWest）

選手 投球回 打者 投球数 被安打 被本塁打 与四死球 三振 失点 自責点 6 渡辺和大（商３・高松商業） 1 4 15 2 0 0 0 0 0

◆慶大投手成績（チームEast）

選手 投球回 打者 投球数 被安打 被本塁打 与四死球 三振 失点 自責点 2 外丸東眞（環４・前橋育英） 1 5 16 2 0 0 0 0 0 7 水野敬太（経２・札幌南） 1 3 12 0 0 0 2 0 0

長嶋茂雄（立大・昭３３経卒）、江川卓（法大・昭５４法卒）、高橋由伸（慶大・平１０政卒）など野球界を彩った幾多の名選手を輩出し、今年結成１００周年を迎えた東京六大学野球。記念事業の一環として、六大学オールスター東西対決が神宮球場で行われた。

チームEastの先発は東北楽天ゴールデンイーグルスから２位指名を受けた早大・伊藤樹（スポ４・仙台育英）。対するチームWestの先発は千葉ロッテマリーンズから２位指名を受けた明大・毛利海大（情コミ４・福岡大大濠）。慶大からはチームEastに渡辺憩、チームWestに林純がスタメン出場し、豪華な一戦が幕を開ける。

１回表を伊藤樹が無失点で切り抜けると、その裏、チームEastは毛利から明大主将・木本圭一（政経４・桐蔭学園）、早大主将・小澤周平（スポ４・健大高崎）の連続安打で無死一、三塁のチャンスを作る。その後、埼玉西武ライオンズから１位指名を受けた明大・小島大河（政経４・東海大相模）の二ゴロの間に三塁走者が生還し、１点を先制する。続く２死一塁の場面で回ってきた渡辺憩は空振り三振に倒れる。

２回表には、主将として１年間慶大野球部を支えた外丸がマウンドへ。外丸はチームメイトの林純を一邪飛に抑えるなどスコアボードにゼロを刻む。その裏、チームEastは２死二、三塁から木本の右前適時打で追加点を挙げ、リードを２点に広げる。

４回表、チームWestは東大・渡辺向輝（農４・海城）から２死三塁のチャンスを作り、打席には林純。しかし林純は二ゴロに倒れ、得点することができない。

一矢報いたいチームWestは５回表、３番手として登板した東大・松本慎之介（理Ⅱ２・國學院久我山）から立大・山形球道（情コミ４・興南）の左前安打などで無死一、二塁のチャンスを作ると、早大・前田健伸（商４・大阪桐蔭）の三ゴロの間に１点を挙げ、１一２と１点差に詰め寄る。

５回裏、チームWestは明大の久野悠斗（商４・報徳学園）を５番手としてマウンドへ送る。１死から、今季二塁手のベストナインを受賞した岡田啓吾（商３・前橋育英）が代打で登場。岡田は四球で出塁すると、東京ヤクルトスワローズから１位指名を受けた法大・松下歩叶（営４・桐蔭学園）が左翼席へ特大の２点本塁打を叩き込み、チームEastがリードを大きく広げる。スコアは１ー４となり、Westにとっては痛い追加点となる。

６回表、チームWestは代打に慶大・吉開を送る。吉開は、今季大ブレイクを果たした早大・髙橋煌稀（スポ２・仙台育英）の甘い球を逃さず捉え二塁打とするも、後続が倒れ無得点に終わる。

６回裏、チームWestは渡辺和をマウンドへ送り、吉開との慶大バッテリーを結成。先頭にはこの回から遊撃を守る慶大・八木陽（法２・慶應）が入ったが、遊ゴロに抑える。続く、この回から右翼に入った今津には中前打を許すも、その後スタートを切った今津を見逃さず挟殺プレーに持ち込みアウトにした。渡辺和は、後続も冷静に打ち取り、無失点でこの回を終えた。

７回表からチームEastは、慶大の水野がマウンドへ。今季１年生ながら４本塁打を放った怪物ルーキー・法大の井上和輝（法１・駿台甲府）とバッテリーを組む。来年のドラフト候補と名高い明大・榊原七斗（情コミ３・報徳学園）を空振り三振に仕留めるなど、１回を無安打２奪三振で締める完璧な内容で存在感を示した。

８回裏、チームWestは来年度主将の早大・香西一希（スポ３・九州国際大付）がマウンドへ。１死一塁の場面で八木が打席に立つも空振り三振。続く今津が四球を選び、２死一、二塁とするも後続が倒れ無得点に終わる。

９回表、チームEastは、読売ジャイアンツから２位指名を受けた早大・田和廉（教育４・早稲田実業）に代えて、北海道日本ハムファイターズにから１位指名を受けた明大・大川慈英（国日４・常総学院）にスイッチ。チームWestの先頭は、慶大・吉開であったが、遊ゴロに倒れる。その後、２死二塁のピンチを背負うも、今津が山形の大飛球を好捕し、試合終了。１－４でチームEastが勝利を収めた。

東京六大学野球創設１００周年を記念した試合は、チームEastが勝利を収め、幕を閉じた。来季からは指名打者制が導入されるなど、東京六大学野球は伝統を受け継ぎながらも、新たな進化を続けている。慶大は２０２３年秋の優勝以来、４季連続で優勝から遠ざかっている。節目の年を終え、来季こそ王座奪還へ。再び頂点に立つための戦いに期待したい。

♦選手コメント

外丸東眞（環４・前橋育英）

１００周年という節目の年に六大学の選手で集まって試合ができたことをとても幸せに思います。六大学で野球ができて、色々な人と出会えたことは一生の宝物です。これからも頑張りたいと思います。

（記事：水野翔馬、福田龍之介／写真：河合亜采子、柄澤晃希、神戸佑貴、島森沙奈美、鈴木啓護、中原亜季帆、奈須龍成）