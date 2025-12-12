【ラグビー】受けて立った入替戦　苦渋の結果も”日本一”へリスタート ／第４７回ジュニア選手権大会入替戦 対筑波大学

ジュニア選手権４連敗を喫した慶大。カテゴリー１残留に向け、絶対に負けられない入替戦。経験豊富な面々をスタメンに連ね、筑波大を相手に迎えた。序盤から筑波大の堅実な攻撃にディフェンスを突破され、点差を広げられる展開に。慶大の得点機は０－２１で迎えた前半中盤、#石垣慎之介（政４・慶應志木）が外側でロングパスを受けトライ。前半終了間際には#大川竜輝（理４・慶應）がパスダミーを見せながらディフェンスを交わし追い上げのトライを見せた。しかし同点には届かず、７点ビハインドで前半を折り返す。

後半も先制を許したが、９分には後ろから回り込みパスを受けた大川が敵陣を独走しこの日２トライ目を決めて慶大に勢いを与える。しかし、得点後の筑波大の集中攻撃により、試合終盤での石垣のトライ以外に得点機は訪れず、２６－６０でノーサイド。この試合でカテゴリーの入替が決定した慶大だが、執念で敵陣を突破する４年生の躍動が目立った。「日本一」に向けあと１ヶ月強、蹴球部は前を向き続ける。

2025年12月7日（日）第４７回関東大学ジュニア選手権大会入替戦 対筑波大学 ＠慶大下田グラウンド

⚫︎慶大 ２６｛１４―２１、１２―３９｝６０ 筑波大⚪︎

一段と寒さが増し、冬の訪れを感じさせる気温の中行われたジュニア選手権入替戦。慶大のキックオフから始まった前半６分、慶大のパスが乱れたところを筑波大にキックパスでつながれる。外側でトライを奪われ、先制点を許す。その後、慶大は粘り強いディフェンスで相手のペナルティを誘い、敵陣２２ｍライン付近でラインアウトを獲得する。しかし、そこからボールを奪われ、キックを使ったアタックで前半１１分、再びトライを許してしまう。その後もキックの攻防から左右に展開するアタックに対し、慶大は決死のディフェンスを見せるもその隙を突かれてトライを献上し、０－２１と点差を広げられ、苦しい展開に。

しかしここで終われない慶大は意地を見せる。前半２２分、筑波大のオフサイドから敵陣２２ｍライン際でラインアウトを獲得し、そこからＳＯ大川が外側へロングパスを出し、そのボールが外側のＷＴＢ石垣につながり、石垣が持ち味のランで走り切りトライを奪う。その後、ＣＴＢ百田がコンバージョンキックを華麗に決め切り、７－２１と点差を縮める。

また前半終了間際には、敵陣内での慶大ボールのスクラムから左右に展開し、ＷＴＢ草薙、ＣＴＢ山本がゲインしてじりじりとゴールラインに近づく。最後は百田からパスを受けた大川がパスダミーを駆使しながら相手のディフェンスを翻弄し、ハンドオフで相手をかわしつつトライを取り切った。百田がコンバージョンキックを難なく決め、１４－２１と良い流れに乗ったまま前半を折り返す。

１トライ１ゴール差をなんとかひっくり返したい慶大。しかし後半開始直後も、自陣深いところで取られたラインアウトからそのまま押し込まれ、先制を許す。

これ以上の失点は許されない中、筑波大のキック中心のアタックに対して積極的なディフェンスで止めにかかる。９分、自陣での筑波大のパスの乱れを誘ってマイボールとすると、森のエリアを戻すキックでチャンスを創出する。

ラインアウトを冷静に成功させ、左右に揺さぶるパス回しで徐々に敵陣に攻め込む。森にボールが渡ると、後ろから回り込んできた大川にパスを渡す。スペースを見つけた大川はディフェンスを振り払いながら敵陣を独走。そのままトライエリアに飛び込んだ。百田のコンバージョンもしっかりと決まり、スコアを２１－２８とする。

筑波大に近い距離のパスを繋がれ自陣に攻め込まれる時間が多かった一方で、ハイボールをキャッチした相手選手に堅実にタックルする草薙や、相手ＦＷのゲインを体を張って止める大川らを起点に相手のペナルティを誘発し、耐え続ける。しかし、慶大の素早いパスと筑波大の力強いタックルが激しく絡み合い、敵陣でチャンスを掴みに行ってもノックフォワードでエリアを戻され、得点に結びつけられない場面が連続した。

２１－４８で迎えた５０分、途中出場の持木が相手の隙を縫って一気にゲインすると、その後ボールを受けた杉山がディフェンスをかわしながら、外側で待っていた石垣にパスを放る。そのままライン際を駆け上がり、石垣がこの試合２つ目のトライを収めた。

スコアを２６－４８とし、ここから反撃に取り掛かりたかった慶大だが、この後も筑波大にキックを駆使されながら自陣を明け渡し、連続トライを許す。最後まで敵陣深くまで入り込めず、２６－６０というスコアでノーサイド。春季大会、秋季対抗戦に続いてここでも筑波大に敗戦を喫し、カテゴリーの入れ替えが決定した。

慶大蹴球部が後に残すは大学選手権のみ。チーム一丸となって課題を見直し、まずは１戦目、大阪・花園ラグビー場での試合を迎える。注目は４年生の石垣。昨年度大学選手権でトライも決めたトライゲッターは今季怪我からの実戦復帰後、ジュニア東海大戦・早大戦・帝京大戦・ジュニア筑波大戦の４試合で計６トライを記録し、進化し続けている。いずれも石垣の代名詞でもある「スピードを活かしたラン」でチームの停滞した流れを打開するという役割を全うし、存在感を見せている。”志木高のスター”が高校生より一足先に花園で爪痕を残し、チームを選手権１勝目に導いてくれるだろう。

以下、選手インタビュー↓

⭐️ゲームキャプテンを務めたＣＴＢ山本選手

ーー今日の試合を振り返って

やりたいことができずに、完敗してしまったという感想です。

ーー 筑波相手にどのような準備をしてきたか

自分たちが一年間やってきたことを、ジュニア戦は最終戦なので、そこで特にディフェンスのところをやろうと思っていたんですけど、なかなかそこが上手くいかずというところでした。

ーー ＢＫとしてキックを多く使っている印象でしたが、どのようなゲームプランだったか

しっかり、ハイパントのところであったり、途中からプランをそこにフォーカスしようという風にしたんですけど、なかなか流れをつかみきれなかったというのがよくなかったなと思います。

ーー 選手権に向けてチームとしてどのように準備していきますか

今日でうまく流れを作りたかったところなんですけど、できなかったので。これを糧に、逆にバネにして選手権につなげていけたらなと思います。

⭐️２トライを決めたＳＯ大川選手

ーー今日の試合を振り返って

振り返ってみれば最初３本取られちゃったところが敗因かなと。前半２本（トライを取り）返して、前半の終盤と後半の序盤はいい勝負できたけど、その最初に取られた３本を捲りきれなかったから、そこかなと思います。

ーー一つ目のトライは春の筑波大戦でのトライと似たようなプレーのように見えたが

ＢＫが縦に行く展開がすごく作れていて、航（百田）から縦のところに相手が寄ってくれたので自分が前に行って決めれました。確かに、春の筑波戦の時と似た感じでしたね。

ーー二つ目のトライは

実はボールをもらう前、前が空いていなくて絶望だったんですけど、航希（森）からボールをもらったときは前が開けて、「パスしようかな、蹴ろうかな」と思いつつ、「走れる！」と思って独りで走り抜きました。

ーー選手権に向けてチームとしてどのような準備をしますか

この試合で来年からジュニアはカテゴリー２となるのが決まってしまったけど、今後ろを見ていても仕方がないので。来週（１４日）、選手権が大阪であるのでそこに向けて、個人としても、チームとしてもいい準備をしていきたいなと思います。

（取材：島森沙奈美、月井遥香）