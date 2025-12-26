【野球】甲子園の歓喜から神宮へ 飛躍を期す左腕 鈴木佳門／フレッシュ５連覇記念＆来季注目選手インタビュー

１１月６日に東京六大学野球フレッシュトーナメント５連覇を達成した慶大野球部。５連覇の立役者であり、来季にさらなる飛躍が期待される４名の選手にインタビューを行いました！

第２弾は、今秋立大２回戦でリーグ戦デビューを果たし、フレッシュトーナメント決勝では先発として５連覇に大きく貢献した鈴木佳門（経１・慶應）です！変化球を操る高身長左腕の鈴木佳投手に、今季の振り返りとともに、この冬に懸ける思いや来季への意気込みを語っていただきました。（このインタビューは１２月１７日に行いました）

◆今秋の成績

投球回 被安打 被本塁打 与四死球 三振 失点 自責 2025秋季リーグ戦 立大２回戦 1 2/3 0 0 0 0 0 0 2025秋季リーグ戦早大２回戦 1 1/3 2 0 0 0 2 2 2025秋季新人戦 明大戦 3 1/3 2 1 1 4 1 1

ーー今年を振り返って

けがをしている状態から入部したんですけど、１年で試合に復帰できたらいいなと思ってやってきたので、そこは達成できてよかったと思っています。

ーー１年生ながら神宮デビューを飾ったが、入部当初思い描いていたものは

１年生から神宮で投げるというのは目標にしていたので達成できて良かったんですけど、良い結果ではなかったので、来年以降はもっと登板できるように成長していきたいなと思います。

ーー秋季リーグ立大２回戦でデビューして完璧なピッチング。この試合について

ピンチの場面での登板だったので、自分のできることをしっかりやろうと思って、それが良い結果に繋がったと思います。

ーー早慶戦で登板も苦しい結果に。早大打線はどう見えていたか

自分のミスで失投したらすぐヒットにされるなというのを感じて、そういった打者を抑えないとリーグ戦で投げるのは苦しいんだなと感じました。

ーー慶應義塾高校出身だが、自身にとって早慶戦とは

幼い頃に早慶戦を観て、慶應に入りたいなと思っていました。早慶戦はずっと憧れの舞台で、塾高に入った時から早慶戦を目標にしていたので、そこで投げられたのは自分の自信に繋がりました。

ーーリーグ戦で２試合登板したが、印象に残っている選手は

早稲田の小澤（周平、スポ４・健大高崎）選手ですかね。自分がヒットを打たれたバッターで、自分のコントロールミスをした球を一球で捉えられたというのが印象的でした。

ーー今後、リーグ戦で対戦してみたい選手は

法政の井上和輝（法１・駿台甲府）選手です。１年生であれだけ活躍しているというのは、自分の刺激にもなっているので、対戦してみたいなと思っています。

ーー秋季フレッシュトーナメントでは、決勝で先発してゲームを作った。振り返って

先発というのはだいぶ前から言われていて、そこに合わせてコンディションを整えていました。いい感じの立ち上がりになったんですけど、４回にホームランを打たれて崩れて、ランナーを出した状態で降板してしまったのが、少し心残りです。

ーー高校時代には、甲子園でも先発マウンドを経験。重要な試合の登板で心掛けていることは

守備陣を信じて、自分のできることをやるというのを一番意識しています。

ーー高校時代には、横浜スタジアムでの登板もあるが、一番投げやすかったプロスタジアムは

甲子園が一番ですね。一流の整備士の方がしっかり整備してくださるので、結構良いマウンドで、観客席も近くてそれを楽しめながら投げられたからですね。

ーー先発、リリーフ共に登板があるが、双方の準備の違いは

先発は自分のペースで準備できるので、準備しやすい部分があるんですけど、中継ぎになるといつ登板するかというのが分からないので、何回か自分が行くんじゃないかなという気持ちを作るのが大変かなと思っています。

ーー高校時代と比べて成長したところは

あまり感じている部分はないんですけど、高校時代よりも変化球を使いながら抑えていくというのはできるようになったかなと思います。

ーー尊敬する人はランディ・ジョンソンだと慶應野球部のホームページで記載されていたが、具体的にどういったところを尊敬して、参考にしているか

手足が長いのを活かしながらしっかり長いイニングを投げて、三振も取れるというのがかっこいいなという風に憧れていて、そこを目指しています。

ーー中学時代、多くの好選手が硬式を選択するなか、軟式でプレーすることを選択。どんな意図で決断したか

自分も軟式と硬式どっちでプレーするか迷っていたんですけど、母が新聞の記事でWBCのピッチャーが軟式のピッチャーの方が多いというものを見つけてくれて、それだったら自分も「軟式がいいのではないか」と思って決断しました。

ーー自身にとって地元・栃木県那珂川町とは

すごい田舎なんですけど、周りの人も温かくて、自然豊かで、のびのびと生活できる環境だなと思っています。

ーー高校時代は、地元から離れて慶應義塾高校に進む決断を。どうしてこの決断を

迷っていたんですけど、やはり「早慶戦で投げたい」、「神宮の舞台で投げたい」というのが幼い頃からあったので、そこに一番近い慶應義塾高校に行くのが、一番いいのかなと感じました。

ーー今年で日吉４年目。気に入っているところは

ラーメン屋が多いことで、自分はがっとんによく行きます。

ーー慶應義塾高校の先輩は自身にとってどういう存在

先輩方はリーグ戦のスタメンも担っている選手も多いので、すごい力のある先輩方だったなという風に感じていて、そういった方々に守ってもらっていたというのを嬉しく感じている一方で、追いつけるように成長しないとなと感じています。

ーー尊敬する先輩は

渡辺和大（商３・高松商業）さんです。同じ左ピッチャーとして先発で活躍しているというので憧れがあります。

ーー同期には入江祥太（環１・石橋）や熊ノ郷 翔斗（環１・桐蔭学園）など大学から慶應に入った好投手もいるが、彼らはどんな存在

入江も熊ノ郷も自分のフォームや自分がどうやったら良くなるのかをしっかり研究していて、自分はあまりそういったことをしてこなかったので、刺激的だなと感じています。

ーー仲の良い選手は

熊ノ郷は仲がいいです。映画見たり、ドライブしたりしています。

ーー熊ノ郷選手のエピソード

ずっとゴロゴロしているんですけど、旅行とか行くとすごく食べているイメージがあります。とにかく食べています（笑）。

ーー慶應義塾高校から仲の良い同期は

加賀城祐志（商１・慶應）です。熊ノ郷と一緒なんですけど、映画見たりドライブに行ったりします。

ーーオフにしていること

映画に行ったり、二日間オフがあったら旅行の計画立てて、旅行に行ったりします。

ーー４年後目指す場所

先発としてチームに貢献できるようなエース級のピッチャーになれたらいいなと思います。

ーー今後の意気込み

まずは来年リーグ優勝、そして日本一にピッチャーとして貢献できるように頑張りたいと思います。

（記事、取材：水野翔馬）