【ソッカー（女子）】坂口芹が出場記録特別賞を受賞！／関東大学女子サッカーリーグ戦２部表彰式～表彰選手インタビュー～

１２月８日、 関東大学女子サッカーリーグ戦２部の表彰式が行われ、 慶大ソッカー部女子の坂口芹（総４・仙台大学附明成） が出場記録特別賞を受賞した。

※出場記録特別賞…４年間で多くの試合に出場した選手に贈られる特別賞

【坂口の出場試合数】

シーズン 出場試合 スタメン チーム順位 ２０２２ １７ １６ ２部５位 ２０２３ １８ １８ ２部６位 ２０２４ １８ １８ ２部７位 ２０２５ １８ １７ ２部１位 通算 ７１ ６９ ―

今季は左ＷＢで躍動した坂口。サイドを駆け回り、両足からの正確なクロスでチャンスを演出するプレイヤーだ。

ルーキーイヤーの開幕戦でいきなりスタメン出場を果たすと、みるみるうちにチームの中心へと成長。初の全試合出場を果たした２年目には初ゴールを挙げ、年々得点関与も増やしていった。３年目には開幕戦で先制点を挙げる活躍を見せると、４年目も２年続けてチームにシーズン初ゴールをもたらした。

１年目の途中から６６試合連続出場を果たした坂口。４年間で７２試合のうち、７１試合に出場した。



豊富な運動量が求められるＳＢやＷＢでのプレーを中心としながら、４年間離脱なくピッチ上で戦い続けた“荒鷲の翼”。ラストイヤーにして、待望の“１部昇格”を掴んだ。

【インタビュー】

（このインタビューは２０２５年１２月にメールで行いました）

ーー受賞した気持ちを教えてください。

組織の一員として、チームのために戦い続けることができたことを大変嬉しく思います。

個人としていただいた賞ではありますが、自分だけの力ではなく、周りの方々の支えや恵まれた環境があってこそだと、改めて実感しております。

ーー改めて、優勝と昇格を達成したことを振り返って、どんな想いですか。

１部昇格は入学前年に降格してから、４年間目標にし続けてきたことだったので、実現することができて本当によかったです。１年生の時にはインカレ出場や早慶戦勝利も目標に掲げていたため悔しさも残りますが、それでも１部昇格という結果で締めくくれたことは、素直に嬉しいです。

また、今シーズンだけでなく、これまで積み上げてくださった先輩方の存在も含めて、それぞれがさまざまな立場でいろんな思いを持ちながらチームや目標のためにできることを積み重ねてきた結果が、最後に優勝・昇格という形につながったというのは本当によかったなと感じています。

ーー大学サッカー人生は、どんな４年間でしたか。

楽しいことだけでなく、悔しさや葛藤も含めて、さまざまな感情を味わいながらサッカーと自分自身に向き合い続けた４年間でした。

自分一人では得られなかった学びや経験を多くさせてもらい、いろんな瞬間から学べるものがたくさんあったなと感じています。結果だけでなく過程も含めて、ソッカー部での４年間でみた景色や考えたことは、今後の自分にとって大きな財産になると思います。

ーー表彰を受けて、感謝を伝えたい人を教えてください。

一番は同期のみんなです。けがでピッチに立てなくても、それぞれがいろんな形でチームを支えている姿を見て、その分、自分はピッチに立ち続けて貢献しなくてはという思いが強くなり、練習前の準備など、意識を見直すきっかけにもなり、ピッチに立ち続けたいと思える大きな原動力でした。他にも本当に多くの方々の支えがあってこそ４年間戦い続けられたと思っておりますので、感謝の気持ちでいっぱいです。

ーー今後の人生の抱負をお願いします。

この４年間で学んだ、組織の中で自分の役割を考え、やるべきことを積み重ねる姿勢というのは、これから先も変わらず大切にしていきたいです。

また、自分が支えていただいたように、誰かのために動ける人でありたいと思います。

卒業後も後輩のみんなの活躍を応援しながら、できる形で少しずつ恩返しをしていけたらと思います。