【ソッカー（女子）】２１得点の野村亜未が２季連続２度目の得点王とベストイレブンを受賞！／関東大学女子サッカーリーグ戦２部表彰式～表彰選手インタビュー～

野村は圧倒的なスピードと高い決定力でチームをけん引するストライカー。左右両足から力強いシュートを繰り出す。２４年は２１ゴールで得点王に輝き、２５年も２１ゴールを挙げ２季連続２度目の受賞となった。
【野村のシーズン別成績】
シーズン
出場試合
得点
チーム順位
獲得タイトル
２０２３
１８
１０
２部６位
２０２４
１８
２１
２部７位
得点王、ベストイレブン（ＦＷ）
２０２５
１８
２１
２部１位
得点王、ベストイレブン（ＦＷ）
２５年は前期第３節の４ゴールから幕開け。前期第５節では、スコアレスで迎えた８２分にクロスに合わせ、決勝点を挙げた。その後も勢いは止まらず、後期第３節ではハットトリックを達成するなど、夏のリーグ戦中断期間までに１５ゴールを記録し、首位リターンの原動力となった。
そして、２５年の野村の活躍を語る上で外せないのが、昇格への大一番、後期第６節の順天堂大学戦だ。悲願の昇格達成に向け、敗北は許されない慶大。２―０とリードしながら後半に追い付かれてしまう重苦しい展開だったが、８７分、一瞬の隙を突いて裏に抜け出した野村は、キーパーを冷静にかわして左足のシュート。これがネットを揺らし、勝ち越しに成功する。野村の値千金弾で取った１点のリードを守り抜き、慶大は勝ち点３を獲得。ここぞの場面で決める“背番号９”に相応しい活躍で、勝利に貢献した。
昇格争いも佳境を迎えたシーズン最終盤の２試合では、６ゴールを挙げる大車輪の活躍。２５年は全１８試合に出場し、２１ゴールを挙げ、チームを昇格に導いた。
（このインタビューは２０２５年１２月に対面で行いました）
ーー得点王を受賞した気持ちを教えてください。
率直に嬉しい気持ちです。フォワードというポジションをやらせていただいている以上、やはり点を決めることが使命ですし、シーズンが始まる前にも自分が点を取ってチームの勝利に貢献するという目標は掲げていたので、こういった成果を得られたのは大きな成長だと感じています。
また、今年はチームの目標だった１部昇格を２部優勝という形で達成できたので、チームとしても大きな前進だったと感じるシーズンでもありました。「得点王になりたくて点を取っているわけではない」と去年のリレー日記にも書きましたが、やっぱり一番の目標はチームの勝利なので、そこに対して自分がこういった形で結果を残せたのは光栄に思うと同時に、チームとしての成果が目に見えた結果で現れたことが嬉しいです。
２４年度のリレー日記はこちらから
『得点王になりたいわけじゃない』（２年 野村亜未） | 慶應義塾体育会ソッカー部女子net
ーー昨シーズンの得点王と今シーズンの得点王は違うものですか。
そうですね。去年は自分が戦えることの証明はできたものの、自分だけの成果で終わってしまい、チームとしての結果につなげられなかったところから、今年のチーム総得点６３という去年からは想像できないような得点力はチームの成長を物語っていると思いますし、今年の方が価値は大きいと思っています。
ーー今シーズンを総括してください。
全員がより勝利にこだわって、貪欲になれたシーズンだったと思います。この組織は、自分のためだけではなくて、誰かのために、組織のために動けることがすごく素敵なところで、仲間のミスを助けることや、自分が輝けなかったとしてもそれぞれの立場でいかに貢献するかということに向き合いながら行動できたシーズンだと思っています。最初の２戦は引き分けと負けという形で、そこまでいい入りができたわけではなかったのですが、そこに対して焦ることなく、「まだまだ大丈夫」という想いで一戦一戦臨んだのが１３連勝にもつながったと思いますし、一人ひとりがどんな立場であれ、勝利に対して向き合い続けて頑張り続けたシーズンだったと思います。
ーー今シーズンのベストゴールを教えてください。
個人のゴールなら、（前期第４節）国際武道戦の左足でのロングシュートです。守備の勢いがかかったときに、あゆみ（＝竹内あゆみ、看３・日ノ本学園）がインターセプトして、ダイレクトで自分につけてくれたパスをトラップして、ハーフウェイラインの辺りからロングシュートで決めることができました。
チームとして取ることができたと思うのは、（後期第６節）順天堂戦の３点目です。あの決勝ゴールはみんなの想いがつながったゴールだと思っていて、最後まで諦めていた人はいなかったですし、２ー２に追い付かれて焦っていたかもしれないですが、得点を取るためにみんなが必死に戦い続けた中でのあの決勝ゴールは大きかったと思います。
ゴールを取って一番嬉しいのは、みんなで抱きついて喜び合う瞬間で、あの瞬間がほんとうに大好きで、あの一瞬のために毎日頑張っていると言っても過言ではないくらい好きなんです。
みんなで体を張って守ってつないだボールを、得点という形で喜び合う瞬間が一番好きで、最後に決めたのが私だったとしても、その前にはたくさんの仲間の想いがあって、その想いが一つになったものがゴールだと思います。
ーー来シーズンは１部での戦いとなります。個人として、組織として抱負をお願いします。
個人としては、これでサッカーは終わらせるつもりで、ラストシーズンになるので、先輩方がこれまで歴史を積み重ねて残してくれた１部という舞台を存分に楽しみながら、全力で戦い続けたいと思います。その中でも私にできることは、点を取ることや、仲間のために声をかけたり体を張ったり姿勢で見せることは大事にしてきた部分なので、継続してやっていきたいです。
組織としては、今年はよりコミュニケーションを取って、一致団結できるような環境や練習の雰囲気を心がけながらやってきた成果を出すことができたので、そこは継続してやっていきながらも、個人のレベルがすごく高い１部で、いろいろなバックグラウンドを持った人たちが集まっている慶應が戦わなければいけないので、もちろん個人のレベルアップもそうですし、より組織として戦っていくことをこのオフシーズンもっともっと極めていきたいと思います。