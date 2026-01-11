【ソッカー（女子）】２１得点の野村亜未が２季連続２度目の得点王とベストイレブンを受賞！／関東大学女子サッカーリーグ戦２部表彰式～表彰選手インタビュー～

１２月８日、関東大学女子サッカーリーグ戦２部の表彰式が行われ、慶大ソッカー部女子の野村亜未（総３・十文字）が２１得点で２季連続２度目の得点王を受賞した。また、２季連続２度目のベストイレブン（ＦＷ）にも選出された。

野村は圧倒的なスピードと高い決定力でチームをけん引するストライカー。左右両足から力強いシュートを繰り出す。２４年は２１ゴールで得点王に輝き、２５年も２１ゴールを挙げ２季連続２度目の受賞となった。

【野村のシーズン別成績】

シーズン 出場試合 得点 チーム順位 獲得タイトル ２０２３ １８ １０ ２部６位 ２０２４ １８ ２１ ２部７位 得点王、ベストイレブン（ＦＷ） ２０２５ １８ ２１ ２部１位 得点王、ベストイレブン（ＦＷ）

２５年は前期第３節の４ゴールから幕開け。前期第５節では、スコアレスで迎えた８２分にクロスに合わせ、決勝点を挙げた。その後も勢いは止まらず、後期第３節ではハットトリックを達成するなど、夏のリーグ戦中断期間までに１５ゴールを記録し、首位リターンの原動力となった。

そして、２５年の野村の活躍を語る上で外せないのが、昇格への大一番、後期第６節の順天堂大学戦だ。悲願の昇格達成に向け、敗北は許されない慶大。２―０とリードしながら後半に追い付かれてしまう重苦しい展開だったが、８７分、一瞬の隙を突いて裏に抜け出した野村は、キーパーを冷静にかわして左足のシュート。これがネットを揺らし、勝ち越しに成功する。野村の値千金弾で取った１点のリードを守り抜き、慶大は勝ち点３を獲得。ここぞの場面で決める“背番号９”に相応しい活躍で、勝利に貢献した。

昇格争いも佳境を迎えたシーズン最終盤の２試合では、６ゴールを挙げる大車輪の活躍。２５年は全１８試合に出場し、２１ゴールを挙げ、チームを昇格に導いた。

ここまでの３季、リーグ戦で積み重ねたゴールは”５２”。１部での初めての戦いとなる２６年も、荒鷲の絶対的ストライカーはゴールでチームを勝利に導く。



【インタビュー】

（このインタビューは２０２５年１２月に対面で行いました）



みんなで体を張って守ってつないだボールを、得点という形で喜び合う瞬間が一番好きで、最後に決めたのが私だったとしても、その前にはたくさんの仲間の想いがあって、その想いが一つになったものがゴールだと思います。 ーー来シーズンは１部での戦いとなります。個人として、組織として抱負をお願いします。

個人としては、これでサッカーは終わらせるつもりで、ラストシーズンになるので、先輩方がこれまで歴史を積み重ねて残してくれた１部という舞台を存分に楽しみながら、全力で戦い続けたいと思います。その中でも私にできることは、点を取ることや、仲間のために声をかけたり体を張ったり姿勢で見せることは大事にしてきた部分なので、継続してやっていきたいです。

組織としては、今年はよりコミュニケーションを取って、一致団結できるような環境や練習の雰囲気を心がけながらやってきた成果を出すことができたので、そこは継続してやっていきながらも、個人のレベルがすごく高い１部で、いろいろなバックグラウンドを持った人たちが集まっている慶應が戦わなければいけないので、もちろん個人のレベルアップもそうですし、より組織として戦っていくことをこのオフシーズンもっともっと極めていきたいと思います。

（取材：柄澤晃希）