【スピードスケート】五輪最終選考の舞台で激戦　男子２選手が奮闘　ー全日本ショートトラックー

２０２５年１２月１３日～１４日の２日間、東京辰巳アイスアリーナにて開催された、第４８回全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会。ミラノ・コルティナ冬季五輪の代表最終選考を兼ねる今大会は、有力選手による白熱した試合が繰り広げられた。慶大からは、榛村慧（法３・慶應）と許嘉升（経２・慶應）の２選手が出場した。

～レース内容～

★１日目 １５００ｍ準々決勝

榛村選手：榛村は試合序盤は５番手につき、後方から試合展開を窺う。残り７周、前方の選手がバランスを崩した隙に、外からゆったりと入り４番手に浮上。残り３周時点、カーブを内から入り一時３番手になるが、その後すぐに入れ替わり４番手に。残り１周で前方との差が広がり、４番手でゴールした。

男子１５００ｍ 準々決勝 第１レース 順位 選手名 所属 タイム １ 渕上結太 関西学院大学 2:24.527 ２ 井上幹皓 滋賀県スポーツ協会 2:24.646 ３ 三好瑛久 関西学院大学 2:24.873 ４ 榛村慧 慶應義塾大学 2:25.323 ５ 夏目笑 中京大学 2:25.338

許選手：許は試合前半は４番手に構え、前方集団の後ろに付きながらレースを進める。残り３周まで上位集団と共に固まりながら滑走していたが、カーブで失速し前方の集団と引き離され、そのまま４番手でフィニッシュした。

男子１５００ｍ 準々決勝 第３レース 順位 選手名 所属 タイム １ 佐々木泰雅 小海高校 2:17.687 ２ 齋藤駿 相模原SSC 2:17.782 ３ 小池克典 全日空商事 2:17.839 ４ 許嘉升 慶應義塾大学 2:19.243 ５ 前田耕助 ひょうごSSC 2:28.378

★１日目 ５００ｍ予選

榛村選手：榛村はスタート直後、最初のカーブで他の選手と接触し転倒。その後反則として失格となった。

男子５００ｍ 予選 第６レース 順位 選手名 所属 タイム １ 菊池耕太 社会医療法人 恵仁会 42.214 ２ 齋藤駿 相模原SSC 42.292 ３ 丸山左右吾 高崎経済大学 42.669 ４ 土屋源輝 愛媛県競技力向上対策 43.863 ー 榛村慧 慶應義塾大学 失格

許選手：スタート直後、阪南大学の和田拓実（経営４・アナン学園）と全日空商事の小池克典の圧倒的なスピードにより突き放される。許は３番手で追走するが、後続の選手と競り合い４番手となり、そのままゴールした。

男子５００ｍ 予選 第７レース 順位 選手名 所属 タイム １ 小池克典 全日空商事 41.837 ２ 和田拓実 阪南大学 41.949 ３ 播磨亮汰 神奈川大学 42.674 ４ 許嘉升 慶應義塾大学 42.493 ５ 前田耕助 ひょうごSSC 45.422

★２日目 １０００ｍ予選

榛村選手：榛村はスタート後、１周通過時点で５番手につける。残り５周、カーブで内側に入り４番手に浮上すると、残り３周でさらに勢いを上げ３番手につける。しかし、残り２周で後続に位置していた関西学院大学の三好瑛久（文３・関西学院）による、外からど怒涛の追い上げで後退、榛村は４番手でフィニッシュした。

男子１０００ｍ 予選 第１レース 順位 選手名 所属 タイム １ 三好瑛久 関西学院大学 1:28.835 ２ 松津秀太 （株）シリウスEHC 1:29.047 ３ 安藤蒼人 ひょうごSSC 1:29.148 ４ 榛村慧 慶應義塾大学 1:29.241 ５ 土屋源輝 愛媛県競技力向上対策 1:30.096

許選手：許はスタート後５番手につけ、集団はまとまったまま順位に変化はなく後半に突入する。どの選手も終盤まで大きく仕掛けることなくレースは進んでいくが、残り半周を切った時点のカーブで４番手の選手と接触。ゴールはしたものの、その後反則となり失格となった。

男子１０００ｍ 予選 第３レース 順位 選手名 所属 タイム １ 井上幹皓 滋賀県スポーツ協会 1:27.202 ２ 佐々木泰雅 小海高校 1:27.300 ３ 齋藤駿 相模原SSC 1:27.340 ４ 江平昂太 神奈川大学 1:33.700 ー 許嘉升 慶應義塾大学 失格

～選手へのインタビュー～

ーー大会前のコンディションは

榛村選手：私は正直万全とは程遠かったです。練習していくうちに課題を見つけて、その課題を解決しようと焦っていました。

許選手：コンディションの面では出来上がっていたと思います。

ーー１日目（１５００ｍと５００ｍ）を振り返って

榛村選手：想定される不安要素を抱えた状態でレースに行ったことで、保守的なレースになってしまったと思っています。自信を持って、「練習ではできなかったけれど試合でここを修正すればできる」と考えて、もっとアグレッシブなレースをしていれば、１５００ｍはもっといいレースができたと思います。５００ｍは、１５００ｍの後で気持ちを切り替えられずに悪い方向に行ってしまったのが敗因だと思います。

許選手：有力選手が多い組だったので、強気でレースを臨むように心がけてはいたのですが、レース中にいくつか課題も見つけました。１５００ｍでは自分の力不足というのがはっきり見えたので、そこはポジティブに捉えて今後の練習の指針にしたいと思っています。５００ｍはスタートの時点で少し出遅れてしまって、僕はついていくのは得意なのですが、自分で先頭を引くという点では力不足だったので、自分の瞬発力の発揮ができていなかったように感じてます。１５００ｍも５００ｍも課題は同じような部分なので、それを克服するために今後は練習していきたいです。

ーー２日目（１０００ｍ）を振り返って

榛村選手：初日の２種目が良くなかったことで、２日目は自信がないまま気持ちの面で負けていました。その上で自分の体力面、パワーも含めて様々な面が、周りの有力選手に比べて足りていないと感じました。他の選手と比較して自分が練習で意識することが遅れているのには気づいていたのですが、シーズンが始まってしまい、これまでやってきたことを変えなかった結果が２日目に出てしまったと思います。

許選手：２日目は、５コース目の一番外側からスタートだったのですが、最初のポジション取りでまず負けてしまいました。そういった部分も瞬発力が足りなかったところだと思いますし、抜く時の瞬発や、抜き方が良くないことといった自分の課題がそのまま１０００ｍでも出てしまいました。去年と比べて体力は向上したのですが、一方でレースでの力が圧倒的に足りないと実感しました。１日目も２日目も、その課題を克服すればもっといいレースができたと思います。

記事：中原亜季帆 編集：髙木謙