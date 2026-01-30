【野球】大学日本一を知る新副将　”四冠”に向け守備の要からチームの要へ／新幹部インタビュー第３弾～上田太陽副将～

昨年の慶大は春季リーグ戦、秋季リーグ戦ともに５位という悔しさの残るシーズンとなった。そして１２月１９日、令和８年度慶応義塾大学体育会野球部の新幹部が発表された。主将に一振りで流れを変える強打者・今津慶介（新総４・旭川東）、副将に剛球と知性を併せ持つ大型右腕・広池浩成（新経４・慶應）、規律でチームを引き締める新戦力・寳田裕椰（新経４・三重）、経験豊富な内野の要・上田太陽（新商４・國學院久我山）が就任。また、沖﨑真周主務（新経４・幕張総合）や山口瑛士（新商４・県立郡山）ら学生コーチ、スタッフ陣の発表も併せて行われた。今回ケイスポでは、今津主将、広池副将、寳田副将、上田副将、沖﨑主務に取材し、２０２６年慶大野球部の「強い慶應復活」に懸ける思いを伺った。第３弾は上田太陽副将！

――副将に就任した経緯

最初に主将を決める話し合いがありました。その時には自分は立候補しなくて。 そこで、主将が今津に決まって、他の役職を決めるってなった時に自分が立候補して、そこから学年ミーティングを通して、就任しました。

――副将就任が決まった時の気持ち

自分が副将としてチームを引っ張っていくことが日本一、四冠には必要だと思ったので、みんなから副将に任された時には、しっかり自分のできることを精一杯やって、日本一、四冠に貢献したいなという思いになりました。

――高校時代主将になられた時はどういった経緯で

高校の時は監督からの指名で、新チームになる時に「キャプテンは上田で」という感じで決まりました。

――理想としている副将像や自分の理想像に向けて実践していること

実践していることは、リーダーとして内野ノックが始まる前に内野を集めて、今日のノックで意識することを一人ひとり発表させる場を設けたり、自分が率先して声出してみんなを集めたりということをやっています。

――現時点での新チームの強みや課題点

強みは「勝ちたい」という思いが強い選手が多くいること。 ３季連続５位という結果が続いている中で、どうやったら日本一、四冠を達成できるかというのを常に考えられる選手がいっぱいいます。そういった意味で、向上心のある選手が多いチームだなと思います。

課題点はやっぱり技術の面。 六大学を優勝する力っていうところではまだまだなところが多いかなと。野球の技術面でもそうですけど、やっぱりフィジカルにも課題はいっぱいあるかなと思います。

――理想としているチームの姿

「四冠を達成したい」というのが新チームからずっとみんなで言っていることなので、最終的にはチームの勝利をみんなで喜べるチームになりたいですね。そういう意味でも、試合に出ている出ていない関係なく、全員がしっかりチームのために考えて行動できるチームを目指していきたいです。

――新４年生はどういう学年

さっきも言ったんですけど、野球が好きな人が多いというイメージですね。 「勝つために」というのを日頃から全員が考えて、しっかり話し合って、意見が言える選手が多い、頭がいい人が多いかなと思います。

――今津主将の印象

今津は、みんなが主将にしたのも、あいつ一人で流れを変えられるというか、チーム全体に及ぼす影響力が一番高い選手だなというのは、みんなの共通認識であります。そういう意味でも、彼を主将にして、本気で日本一を目指すことによって、チームの野球に対する意識もいい方向に進むのではないかという、そういう期待を込めての主将なので。僕は今津と結構関わる時間も多いので、彼の良さも悪さも知っているんですけど、彼にはチームの先頭に立って真剣に野球をしてもらって、彼を胴上げしたいっていう強い思いがあるので「彼のためにも」という意味で副将を頑張って、彼を支えて一緒に日本一になりたいなと思います。

――寶田副将の印象

寳田に関しては誰よりも意識が高い選手です。下級生の時から伸びしろもすごくて、誰よりも練習してっていうそういう選手なので。 僕自身、彼からの刺激もすごくもらいますし、彼のリーダーシップもチームに及ぼす影響も、同じ副将として負けないように頑張りたいなという思いです。

――広池副将の印象

彼の野球に対する知識量、フィジカルに対する知識量というのはすごいので、自分自身が野球上手くなるために彼としっかりコミュニケーション取ることもそうですけど、チームが勝つためにも彼としっかりコミュニケーションをとっていいチームを作っていきたいなと思います。

――同期の中で期待する選手と

同期だったら吉田雄亮（新商４・慶應）ですかね。今同部屋なんですけど、彼の成長は結構すごくて。去年はほぼ試合出てないんですけど、最後の早慶戦ベンチに入りました。というのもフィジカル面での成長が著しくて、そこで打球速度バッティングのところで評価されて、最後入ったんですけど。 今Aチームのなかで一番打球が早いのが吉田で。彼が試合に出て、長打力というところで、慶大を引っ張っていく、そういう選手になってほしいなという。同部屋でいつも部屋にいるので、そういう思いはありますね。

――内野手の中で期待する後輩

服部翔（新政３・星稜）は去年の秋ぐらいから練習でペアを組んで、一緒に練習していて。 彼は反骨心がすごくて、自分を結構持っている選手で。言い方悪いと結構ぐちぐち文句言うタイプなんですけど（笑）、それは野球に対して本気だから言えるというところもあると思います。 一緒に練習している中で、彼には同じ内野手として、活躍しているところを見たいというか、可愛がっている後輩として頑張ってほしいなという思いはあります。ただ、内野手にはみんな頑張ってほしいですね。 林純司（新環３・報徳学園）、八木陽（新法３・慶應）、渡辺憩（新商３・慶應）。特にこの３人は結構チームの勝利の鍵を握っていると思うので、頑張って欲しいです。

――今年の意気込み

もう一度日本一になれるように頑張ります。応援よろしくお願いします！

（取材、記事：塩田隆貴）