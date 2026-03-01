【野球】強豪トヨタ自動車相手に健闘も惜敗　今津ら打者陣が好調をキープ　薩摩おいどんリーグ　トヨタ自動車戦　＠平和リース球場

３月１日（日）薩摩おいどんリーグ トヨタ自動車戦 @平和リース球場

慶大はトヨタ自動車に３－７で敗戦した。先発の沖村要（新商４・慶應）は初回、２つの四球などで２死一、三塁のピンチを作ると、投ゴロの捕球ミス（記録は投失）で１点を失う。３回にも適時打で２点を失い、前日と同様に追う展開を強いられる。打線は４回表、中塚遥翔（新環３・智辯和歌山）と渡辺憩（新商３・慶應）の連打で無死一、二塁のチャンスを作ると、２死から今津慶介（新総４・旭川東）の左中間を破る適時二塁打で１点を返す。なおも２死二、三塁として、林純司（新環３・報徳学園）が右越え適時二塁打を放ち、３－３の同点に。だがその裏、この回から登板した広池浩成（新経４・慶應）が２死一、二塁のピンチを招くと、右越えの３点本塁打を被弾。再び３点差をつけられる。８回にも１点を失った慶大は３－７でリーグ戦連敗となったものの、中塚や今津をはじめとした主力選手の打撃が光る試合となった。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 慶大 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 トヨタ自動車 1 0 2 3 0 0 0 1 × 7

前日に引き続き、春らしい陽気の中で行われたリーグ戦６戦目。この日の相手は社会人野球の強豪・トヨタ自動車だ。昨年の２０２５年ドラフト会議では、慶大OBの増居翔太（令５卒・彦根東）が東京ヤクルトスワローズから４位指名を受けるなど、高い実力を誇るチームである。さらにこの日は、スタメンマスクを慶大OBの福井章吾（令４卒・大阪桐蔭）が被り、先輩との直接対決も実現した。

この日、慶大は先発のマウンドに沖村を送る。スタメンには１番に好調の服部翔（新政３・星稜）が、２番には丸田湊斗（新法３・慶應）が入り、指名打者には福井直睦（新商３・慶應）が抜擢された。捕手には昨秋内外野を務めた渡辺憩が入った。

１回裏、立ち上がりの沖村は制球に苦しみ、２つの四球と盗塁で１死一、三塁のピンチを招く。２死から相手打者のセーフティーバントを処理した沖村だったが後逸し、三塁走者がその間に生還。その後も２死一、二塁から投ゴロで打ち取ったものの、一塁手・吉野太陽（新法４・慶應）が捕球しきれず、記録は投失で２死満塁となる。後続は抑えたものの、２つの失策でトヨタ自動車に先制点を許す。

２回は三者凡退に抑えた沖村だったものの、３回裏にまたもピンチを招く。先頭を四球で出塁させると、次の打者にはポップフライを打たせたが、これが三塁手の頭上を越える絶妙な打球に。不運な形で無死二、三塁の窮地に追い込まれる。ここを凌ぎたい沖村だったが、一、二塁間を抜ける右前２点適時打を浴び、スコア０－３で３回を終える。

反撃したい打線は４回表、相手投手の代わり端を攻める。無死から中塚が一塁への右安で出塁すると、渡辺憩も三遊間への打球が左安となり、無死一、二塁のチャンスを演出。２死となったものの、８番に入った今津が左中間へボールを運び、二走の中塚が生還。適時二塁打で１点を返す。さらに、続く林純は右翼に打ち返すと、打球はぐんぐん伸びて右翼手の頭を越え、２者が生還する適時二塁打に。下位打線が力をみせ、３－３の同点に追いつく。

３回で降板した沖村に代わって、４回裏のマウンドに上がったのは今季副将を務める広池。簡単に２死を奪ったものの、安打と四球で一塁、二塁に走者を背負う。ここを切り抜けたい広池だったが、フルカウントからの６球目を右翼に運ばれると、打球はそのままスタンドへ。３点本塁打で３－６と、再び３点差をつけられる。

反撃したい慶大打線だったが、５回以降は７回１死からの林純の中前安打、８回１死からの吉野の右前安打、この２出塁のみに抑えられる。投手陣では７回に登板した鈴木佳門（新経２・慶應）が１回１奪三振無失点の好投を見せたものの、８回には代わった水野敬太（新経３・札幌南）が適時二塁打で失点し、スコアは３－７に。このまま敗戦した慶大は、おいどんリーグの戦績を３勝２敗とした。

この試合では吉野、中塚、渡辺憩、今津、林といったリーグ戦でも実績十分な野手陣が安打を放ち、特に今津と林は適時二塁打で長打力もアピール。２番の丸田も２つの四球を選び、軒並み好調をキープできているようだ。折り返しを迎えた薩摩おいどんリーグ、選手たちのアピール合戦はまだまだ続く。

（記事：鈴木拓己、写真：鈴木拓己、神戸佑貴）

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [5] 服部翔（新政３・星稜） 二飛 空三振 右安 空三振 [8] 丸田湊斗（新法３・慶應） 四球 四球 中飛 空三振 [3] 吉野太陽（新法４・慶應） 二飛 遊ゴロ 右飛 右安 3 延末藍太（新商３・慶應） [9] 中塚遥翔（新環３・智辯和歌山） 左直 右安 一ゴロ 一ゴロ R9 一宮智樹（新経２・八千代松陰） [2] 渡辺憩（新商３・慶應） 左飛 左安 投ゴロ 左飛 [7] 横地広太（新政４・慶應） 一ゴロ 空三振 右飛 左飛 [D] 福井直睦（新商３・慶應） 遊ゴロ 空三振 左飛 空三振 [4] 今津慶介（新総４・旭川東） 右安 左２ 右飛 空三振 [6] 林純司（新環３・報徳学園） 一ゴロ 右２ 中安

◆慶大投手成績