【アメフト】「戦力外」から、勝利の立役者へ ― 覚悟の果てに辿り着いた価値／４年生卒業企画「光るとき」No.18 黒木哲平（アメリカンフットボール部）

２５年度に卒業を迎える４年生を特集する特別企画「光るとき」。第１８回となる今回は、アメリカンフットボール部のSB・黒木哲平（経４・大宮開成）。昨年、UNICORNSのレギュラーシーズン唯一の勝利となった桜美林大戦。試合の流れを大きく引き寄せる２つのタッチダウンを挙げた黒木は、関東学生アメリカンフットボール連盟１部リーグTOP８第４プレイヤーオブザウィークに選出され、名実ともに勝利の立役者となった。だが、その鮮やかな活躍の裏には、「戦力外」とも言える苦しい時期があった。思うように出場機会を得られず、もがき続けた日々。どん底の状況からいかにしてはい上がったのか――その歩みに迫る。
幼稚園から高校までサッカーに打ち込んできた黒木。そんな彼がアメフトと出会ったのは、高校１年時の短期留学中のことだった。ホストファミリーに連れられて訪れたアメフトの試合で、彼は自分と同年代の選手たちの体格やスピード感を目の当たりにして、圧倒的な衝撃を受けたという。そして受験戦争を経て、小学生の頃から漠然と目標に掲げていた慶大へ進学。多くの選択肢の中で芽生えたのは、「４年間を懸けて本気で挑戦したい」という思いだった。かつて心を奪われたアメフト。その舞台として選んだのがUNICORNSだった。
そんな状況でも、黒木を支え続けたのは母親の存在だった。毎日仕事をこなしながらも朝４時３０分に起き、身体づくりを考え抜いた食事を用意する。練習後には何枚もある泥だらけの練習着を洗い、疲れた様子を見せることなく次の日を迎えさせた。
出場機会のない試合にも足を運び、スタンドから見守り続ける。その背中は、どんな言葉よりも大きな支えだったという。黒木にとって母は、「誰よりも近くで支えてくれた、感謝しかない存在」。苦しい時期を乗り越える原動力のそばには、いつも変わらぬ母の姿があった。
黒木にとって最大の転機となったのは、４年春の９泊１０日の合宿だった。この年の初旬、QB・山岡葵竜（政４・佼成学園）から、WRからSBへのコンバートを告げられる。黒木は当時を振り返り、「チームとしてSBに求められていることが明確に分かった１０日間だった。同時に、WRとはまったく別のポジションだと実感させられた期間でもあった」と語る。ボールを捕ることが主な役割であるWRとは異なり、SBはブロックや多様な役割を担い、オフェンス全体を理解していなければ務まらないポジションだという。このコンバートは、彼の意識にも大きな変化をもたらした。前述の「戦力外通告」を経験した以降、黒木は反骨心を持って、「自分」のために一生懸命練習を重ねてきたが、「自分」よりも「人の活躍を優先する」ようになったのもこの時期だった。RB・山内啓耀（経４・慶應）が走りやすいように道を作り、WR・久保宙（経４・慶應）がキャッチしやすい状況を生み、QB・山岡が試合を展開しやすいように動く。黒木は「自己犠牲」をいとわないプレーを大切にするようになった。そのため、昨年のチームとしてレギュラーシーズンで唯一勝利した第４節の桜美林戦で、２TDを挙げプレイヤーオブザウィークに選ばれたが、「個人よりもチームが勝てたことが何より嬉しかった」と語る。