【ソッカー（女子）】〈展望〉“インカレ出場”への船出　１部の舞台で“慶應のサッカー”を展開せよ／第４０回関東大学リーグ１部前期第１節（開幕戦）　VS十文字学園女子大学

４月４日、関東大学リーグの開幕戦に臨む慶大ソッカー部女子。今回の記事では、開幕戦の注目ポイントとキーとなる選手を紹介する。

昨季、２部優勝・１部昇格を果たし、今季は２１年以来５季ぶりに１部で戦う慶大。TEAM2026発足以降、１部で戦うためのチームづくりに取り組み、２月の遠征では徹底的な走り込みを重ね、３月中は実戦経験を積んできた。

TEAM2026が掲げる目標は“インカレ出場”。全日本大学女子サッカー選手権大会、通称インカレに出場するには、１部で８位以上の成績を収める必要がある。２２年以降は２部での戦いが続いていたため、出場の挑戦すらならなかったが、今季は夢の大舞台に出場するチャンスが大いにある。

“インカレ出場”に向け大事な開幕戦の相手は、昨季１部３位の強豪・十文字学園女子大学だ。最後に対戦したのは１７年の２部での一戦（５―１で慶大勝利）。１部では今回が初めての対戦となる。

２部優勝・１部昇格を達成した昨季、強みとなったのは攻撃力。大学リーグ１８試合で６３もの得点を記録した。今季で就任６年目となる黄大城監督のもと、慶大のスタイルとして確立された「相手を見ながら自分たちで判断していく」サッカーを、１部の舞台でも展開していきたい。

そのサッカーのカギを握るのが、竹内あゆみ（看４・日ノ本学園）だ。ボランチやディフェンスラインに入ることが多い竹内は、イーグル・アイでピッチ全体を俯瞰し、チームに落ち着きをもたらすプレーを得意とする。昨季後半は看護医療学部の実習も重なり、ハードなスケジュールとなったが、その中でも良いパフォーマンスを発揮し続けた。TEAM2026の初陣となる開幕戦でも、竹内を中心とした”慶應のサッカー”で１９年以来７年ぶりの１部での白星を挙げ、“インカレ出場”に向けて最高のスタートを切りたい。

（記事：柄澤晃希）