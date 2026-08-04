【ソッカー（男子）】スタンドで感じた想いをプレーに　秋元心太×霜田晟那／早慶クラシコ２０２６直前企画第３弾

今年で７７回目を迎える早慶サッカー定期戦が８月１１日（火・祝）にMUFGスタジアム（国立競技場）にて行われる。ソッカー部（男子）は昨年に続く早慶戦連覇目指し、２年ぶりに国立競技場のピッチに立つ。今回ケイスポでは選手だけではなく、グラウンドマネージャーやアナリスト、監督などさまざまな役職の方にインタビューを行い、それぞれが抱える想い、そして早慶戦への意気込みを伺った。第３弾となる今回は、秋元心太（法３・駒大高）霜田晟那（理２・都立八王子東／FC町田ゼルビアユース）にインタビューを行った。

ーー他己紹介

秋元：急に（笑）。

霜田：俺が心太の紹介するってことですか？準備してないな（笑）。

霜田：１個上の代は結構いい意味で先輩感がなくて、結構接しやすいみたいな人たちが多いんですけど、その中でも心太は結構トップレベルでフレンドリーな先輩で。

秋元：（笑）

霜田：去年夏ぐらいに自分はトップの練習に参加させてもらうようになって、そのときも結構３，４年生の先輩喋ったことなくて怖がっていたんですけど、心太のおかげで馴染めたみたいなところはあります。あとサッカー面では、元中盤のテクニックを活かした鋭い縦パスとかを見せてくれるので、自分にはそういうのできないのですごいなと思って見てます。

秋元：晟那は１個下で１番仲がいいというか、サーキットとかも一緒にいつも２人組を組むんですけど、そのくらい結構早くからトップチームで、自分は２年生のときトップチームで、晟那 も1年からトップ上がってたので関わる機会が多くて。１学年下ですけど２年生の中でも仲がいい後輩ですね。サッカーの部分も言うと、１年からトップで出てるし、結構サイトバックとしてゼルビア時代から、自分駒沢高校で、晟那はゼルビアで。

霜田：はい。

秋元：一緒の東京都１部でやっていたんですけど、キャプテンしていたり、優秀なサイトバックって感じですね。

ーー霜田選手は理工学部で勉強も忙しいイメージですが両立はどのように

霜田：他の学部のことはあんまり知らないのであれなんですけど、先輩に、その朔くん （＝朔浩太朗／理４・学習院高等科）とかがねくん（＝古金谷悠太／理４・日体大柏）とか、あとマネージャーでも悠紗さん（＝寺田悠紗／理４・立教女学院）とかいっぱい先輩がいて、そういう先輩の力も借りながら、履修とかあと過去問とかももらいながらうまく、あとは同期にも２人、有山（＝有山凜生／理２・慶應志木）と遠山（＝遠山凌平／理２・専修大学松戸）っていう、３人同期に同じ理工学部がいるっていうことで、みんなで協力しながらできているかなと思います。このまま留年せずに卒業までいきたいです（笑）。

ーーここまでのリーグ戦を振り返って

秋元：なかなか思うような結果が出てないっていう中で、一試合一試合どこが悪かったのかとか、どこ直したら、どこ改善したらチームが良くなるかっていうのは、個人としてもチーム全体としても話してきた中で、前期はとりあえずは終わってしまったので、前期なかなか思うように結果が出なかったっていうのを振り返りながら、後期はそれを踏まえて後期挽回したいなっていう感じですね。

霜田：自分は、心太もそうですけど、ディフェンスの選手なので、前期の試合1試合もクリーンシートがなかったっていうので、そこは結構ディフェンスとしては責任感じてて。細かい1つのミスでも失点に繋がっちゃうことって結構多くて、そういうミスが出続けてしまっているとそれは勝てないよねみたいな、思うような結果が出ないっていうのは納得の結果というか、そんな感じがするので。これからそういう細かいミスとかも無くしながら、ディフェンスラインの連動を高めていけたらいいかなと思っています。

ーーアミノバイタルカップも含めると公式戦連敗中だが焦りや不安などは感じているか

秋元：良い流れで後期に向かえないっていうのは、その当時は焦りとかもちろんあったんですけど、そこを引きずっても仕方ないんで、しっかり切り替えてこの夏成長して、後期を迎えられればなと思います。

霜田：自分も同じで、２連敗しちゃったっていう事実はもう変えられないので、過去を見るというよりは、もう目の前の早慶戦だったり後期に向けて目の前の練習を積み重ねていくしかないかなって思ってるので、そこでネガティブになったりはあんまりしてないです。

ーー今季1番印象に残っている試合は

秋元：自分は東国（東京国際大）戦、直感ですけど自分が点決めたっていうので、関東リーグ初ゴールだったので、それが１番印象に残ってますね。

霜田：立正戦で。その前の関東学院戦で０－４で惨敗しちゃって、そのあと結構スタメンとかも変わって最初ちょっと不安なところもあったんですけど、試合入ってみて全員でチーム一丸となったプレーができて、自分自身もアシストっていう形でチームに貢献できたので、そこは1番印象に残ってます。

ーー今季のチーム作りで特に力を入れている部分は

霜田：振り返り？

秋元：そうだね。

霜田：去年とかは結構４年生が、実力のある選手というか絶対的な選手が多くて、その選手たちを中心に、自分たちはフレッシュにがむしゃらにやってれば、４年生が引っ張ってくれるみたいな感じだったんですけど、今年はその４年生がいなくなって、チーム全体で成長していこうみたいな感じで、そのために練習一個一個の振り返りとかも時間使って、細かいところも個人っていうよりは、チーム全体でどういう風にしていくのがいいかみたいなのを話し合うっていうのは、今年のチームの特徴かなと思います。

ーー１年生や２年生も含めて意見を出し合ているのか

霜田：１年生２年生からも積極的に要求とかだったり、先輩後輩関係なくというか、要求しあうのは特徴としてあるかなと思います。

ーー中町監督就任３年目ということで、積み上げとして何か感じるものはあるか

秋元：中町監督のサッカーは、縦に速いサッカーもそうですけど、やはりポゼッションっていう部分は、なかなか今大学サッカー全体見てもこういったボールを持つっていうポゼッションサッカーっていうのを取り入れてるのは、中町監督らしいというかそこは特徴なので、それは徐々に１年目２年目３年目とチーム全体に浸透しているっていうのもあります。ただその中で勝たないといけないので、いかにそのサッカーを意識しつつ、勝利の方に持っていくのかっていうのが自分たちにかかってるかなって思ってます。

霜田：本当に唯一無二のサッカーだと思うんで、就任１年目は自分いなかったんですけど、新鮮すぎて周りが全然対応できずに、そのまま一直線に行けたっていうのがあると思うんですけど、去年とかは結構対策されちゃって、自分たちの思うようなサッカーができないっていう中でも、やっぱり中町監督は自分たちがボールを持つサッカーっていうのを体現しようとしてて。質問なんでしたっけ（笑）。

ーー積み上げについてです

霜田：ボールを保持するっていうサッカーの中で、みんなが動きながら止まらないでプレーするであったり、たくさんの人がボールに関わってボールを繋ぐっていうのは、どんどん精度は増してるかなと思います。

ーーやりたいサッカーと勝つためのサッカーの間のギャップは感じているか

秋元：ギャップというよりかは、やっぱり蹴ってくるチームもある中で、蹴ると蹴るだけリスクを排除できるっていう。ただ、自分たちの考え方としては、ボールを持つっていう攻撃に振るからこそ、守備の時間を減らして、逆にそこがリスクを排除するっていう選択肢になるっていう考え方なので、そこは貫き通すべきかなと思います。

霜田：入部して最初の方は、「そんな状況でも繋ごうとするの」みたいな感じが外から見てても多くて、「絶対蹴った方がいいでしょ」って思ってたんですけど、でもやっぱり、つなぐっていうサッカーを極めれば、蹴るサッカーよりも勝てるサッカーになると思うし。

秋元：難しいな。

霜田：だからそこを極めるっていうのが美かなっていう（笑）。

秋元：確かに（笑）。難しいっすよね。

ーーお二方とも今シーズンは出場時間が増えてきているが手応えは

秋元：事実としてプレー時間が長いっていうのはあるので、より自分は３年という立場になって、去年は２年だったので上についていくみたいな感じでしたけど、今年は３年生ということで上級生として、そこの自覚と責任っていうのは１個持たなければいけないっていう中で、プレーをしないとなと思ってます。

霜田：手応えですよね？手応えは、去年に比べて結構自分の思い通りにプレー出来るようになったことが増えたなって思ってて。結構サイドバックは内入ったり、自由に動いて良いみたいな感じなんですけど、自分が出した後にそのまま動いてもう一回受けたりみたいな、結構他の選手とコンビネーション組みながら相手を崩すみたいな攻撃ができるようになってて。そういうビルドアップでもそうですけど、自分たちがボールを持ったときのアイデアみたいなのは、結構去年と比べて増えてきているので、そこは結構手応えを感じています。

ーーお二人の最終ラインでの連携の習熟度は

秋元：去年から一緒にやってたメンバーが多いので、晟那とかも。一緒にやってきた時間が長いので、そこはより連携を増しているかなと思います。

霜田：隣の選手だったり、４人で一つみたいなものなので、ディフェンスラインは。その全員で声を掛け合いながら互いのミスをカバーしたり、ひたすら声を掛け合って、絆は高まっているかなと思います。

秋元：（笑）

ーーＷ杯では慶大ＯＢの塩貝選手が活躍されていましたが、Ｗ杯で受けた刺激は

秋元：すごいなっていうのはありますし、やっぱり一緒に練習してみるとオーラも違うし、体格、フィジカル、技術含め、レベルは違うなっていうのは感じました。すごいなっていう感じです。

霜田：自分も初めて同じグラウンドで、被ってないんで。被ってないというか、自分が入学する前にプロに行っちゃったので、初めて同じピッチで練習させてもらったんですけど、基礎技術はもちろんなんですけど、やっぱり体つきは全然違うなって思って。リーグ戦とかで対峙している選手とかもごつい選手もいるんですけど、その選手よりももう一回りがっしりしているというか、当たっても絶対勝てなそうだなっていうところですね。

ーー早慶戦への思い

秋元：去年は２ー１で勝って、一昨年は０－４だったと思うんですけど、ずっと出たいと思ってましたし、ピッチに立ってどういう感情になるのかっていう好奇心もすごいあるので、そこにかける思いというのはより一層高まってるので、プレーするからにはしっかり責任をもって、チームの勝利に貢献できるようにやっていきたいなと思います。

霜田：自分は入学する前に早慶戦は見たことなくて、去年スタンドから見てたのが初めての早慶戦だったんですけど、入学する前は別に早慶戦に特別な思いとかがあったわけではないんですけど、去年のを見てやっぱすごい心動かされて、自分も絶対このピッチに立ちたいなって思ったので、それはこの１年間は結構憧れとしてありましたね。

ーースタンドから見る早慶戦から感じるものはあるか

秋元：ありますね。

霜田：やっぱ直前まで一緒に練習させてもらってた先輩方だったので、その早慶戦にかける思いとかも知ってたんで、それを体現する試合を見て本当に心が熱くなりました。

ーー早稲田の印象

秋元：今年は１部３位くらいだと思うんですけど、シンプルに個もありますし、強いなっていうイメージはあるので、それ相応の覚悟と準備と、こっちも上回るクオリティを出していかないとなかなか勝てない相手、簡単に勝てる相手じゃないかなっていう印象です。

霜田：似たような感じなんですけど、早稲田さんは１部で今年プレーしてて、自分たちがやってる２部の舞台とは、やっぱ自分の肌感でもわかるんですけど、１部と２部だと全然強度違うし、前期で戦った相手よりももう一段階強度とかも上がると思うんで、個の能力が自分たちより高い選手が多い中で、自分たちはチームでどう組織として勝っていくかっていうのが大事になってくるかなと思いますね。

ーー国立開催について

秋元：等々力と国立でどう違うって言われると、結構どっちも特別だったので、なかなかその違いっていうのは難しいですけど、会場も大きいですしより緊張感を増すのではないかなと思ってます。ただ出場したことはないのでちょっと語れません（笑）。

霜田：国立で早慶戦をやるのはもしかしたら今年が、自分が在籍する中では最後かもしれないので、やっぱり絶対に立ちたいなっていう思いはありますし、去年の等々力でもあんだけすごい威圧感っていうか、スタンドから見ててもその雰囲気を感じるのもあったので、国立競技場だとさらにすごいのかなって想像してます。

ーーどんなプレーを見てもらいたいか

秋元：ゴールを取りたいです。

霜田：自分はボールを持ってどうこうするっていう選手ではあんまりなくて、さっきも言ったんですけど、自分がパスを出した後にもう一回関わりを作って、もう一回ボールを受け直して散らしていくみたいな、結構いっぱい動くプレーが得意なので、そう言うパスを出して止まらないところとかに注目して欲しいなと思います。

ーー慶大でお二人以外に注目選手を挙げるとすれば

霜田：俺は山本凉（法２・桐蔭学園）で。理由は、入学したときからずっと同じカテゴリでやってて、トップ上がるタイミングも去年一緒だったんですけど、ずっとサイドバックとインサイドハーフで近い関係でプレーしてて、結構2人で関わり作りやすいなっていうのをずっと思ってますし、近くで見ててうまいなって思うので。あとすごいゴールに貪欲な選手なんで、そのゴールに向かう姿とかも結構注目かなって思います。

秋元：自分は右サイドバックの馬場翔大（商３・國學院久我山）さんっていう方なんですけど、最近ちょっとホットな選手で。クールなんですけど結構熱い選手で、何も知らず右サイドバックを１回見てみてほしいなって思います。

ーー国立へ来てくださる方々へメッセージ

秋元：１００周年って中で面白い試合を見せたいと思ってるので、楽しみに会場に足を運んでいただけると幸いかなと思います。頑張ります。

霜田：今まで自分たちが積み上げてきたことを最大限発揮して、絶対勝利を掴み取るので、国立競技場に足を運んでぜひ慶應を応援して、一緒に若き血を歌いましょうっていうところですかね。

秋元：素晴らしいですね。

ーー改めて早慶戦への意気込みを

秋元：１００周年って中で必ず勝利できるように頑張っていきたいと思います。

霜田：絶対勝ちます。

ーーありがとうございました！

(取材：奥秋柚生）