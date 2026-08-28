【アメフト】秋季リーグ開幕直前企画第５弾／攻守蹴、チームを背負う３人の背中　若月怜士郎×渡辺晴×国井智暉

明日、８月２９日の明治大学との関東学生アメリカンフットボール連盟秋季リーグ初戦を目前に控える慶應義塾大学UNICORNS。秋季リーグ開幕直前企画第５弾で最後を飾るのは、オフェンス、ディフェンス、キックの３部門でそれぞれリーダーを務める、若月怜士郎（商４・慶應）、渡辺晴（経４・慶應）、国井智暉（経４・慶應）による対談だ。それぞれが一プレイヤーとしてだけでなく、自らのパートを率いる立場としてどのような役割を担っているのか。そして、シーズンを戦う上で何が鍵になると考えているのか。３人の言葉から、それぞれのパートに懸ける思いとチームを支えるリーダーとしての姿に迫る。

ーー自己紹介をお願いします。

渡辺：４年経済学部で、今年ディフェンスリーダーを務めています、渡辺晴と言います。よろしくお願いします。

若月：商学部４年の若月怜士郎と言います。ポジションはWRで、今はオフェンスリーダーを務めています。よろしくお願いします。

国井：経済学部４年のキッキングリーダーを務めています、国井智暉と言います。よろしくお願いします。

ーーアメフトを始めたきっかけは

渡辺：僕は中学までサッカーをやっていたんですけど、中学卒業して、高校でサッカーを続けるか迷った時に、自分はプレイヤーとして活躍したいというのがすごくあったので、高校でサッカーしたら、どうしてもベンチだったりマネージャーになってしまうのではないかなと思っていたら、高校のリクルートみたいなので、サッカーのキック力や未経験からでも試合に出ることができるということを当時言っていただいて、それだったら自分も未経験でも活躍できて、やりがいというところを感じながらプレイできるのではないかなと思って、アメフト部に行きました。

若月：僕は、小学校５、６年生の時にフラッグフットボールをやって、中学は弓道部に在籍して、少しフットボールからは離れたんですけど、中学で部活引退した時に、高校からはチームスポーツで、みんなとやりたいなと思った時に、小学校の時にやってたのもありますし、その時に早慶戦とか大学の大きな試合を沢山見て、ちょうど李卓（平成２９年卒）さんというすごい方がいた代で、それが鮮明に残っていたので、アメフトをやりたいなと思いました。

国井：僕は、中学まで野球をやっていたんですけど、自分の７個上の兄がアメフトをやっていたので、幼い頃からアメフトをみる機会は多くあって、面白いなと思っていた中で、当時の塾高が結構強くて、日本一という結果を求めることに、挑戦してみたいなという軽い気持ちで最初はアメフトを始めました。

ーー各々がリーダーを務めているパートについて

渡辺：アメフトには、オフェンスとディフェンスというのがあって、守る側のリーダーを務めています。

若月：オフェンスは、エンドゾーンまで行ったら点が入るんですけど、その点を取るために一生懸命ランとかパスを活用して、前にボールを出して、タッチダウンを狙って工夫して頑張っています。

渡辺：それで言うとディフェンスは、タックルしたりとか、オフェンスが投げてきたボールをキャッチしたり叩いたりするのがディフェンスかなと思っています。

国井：キッキングは、オフェンス・ディフェンスとは少し別枠で、双方の間を繋ぐようなユニットなんですけど、プレイ数的には、全体の１０分の１くらいしかないんですけど、１プレイ１プレイで動くフィールドの場所が大きく変わったりだとか、１プレイで点に直結するプレイもありますし、１プレイの重みという点で、試合の流れを大きく変えるチャンスがある重要なユニットだと思っています。

ーーリーダー同士連携することはあるか

渡辺：サッカーとかと違って、試合中にあまり連動しないので、ディフェンスはディフェンスですし、正直僕はオフェンスの戦術は全然知らないですし、連携とかはあまりないですね。

国井：直接的な連携はあまりないですけど、キックの場合だったら、例えばオフェンスで少し点を取るのが大変だったなという場合でも、キックで点を取れる可能性があるので、チーム全体としてより点を取れるようにしたいですね。

若月：確かに直接的な連携はあまり少ないかもしれないですね。でも、逆に僕たち３人はオフェンス・ディフェンス・キックで、そのユニットに責任を持つ１番上の人間なので、悪かったらこの３人の責任だと思ってやっています。

ーーお三方の関係は

渡辺：僕たち（渡辺、若月）は、小学校から一緒で隣のクラスでしたけど、こいつ（若月）は、中等部で、国井は僕と一緒の普通部だったので、僕は両方いけますけど、ここ（若月、国井）はちょっとぎこちないかもしれないです。（笑）

若月：３人とも塾高からアメフト部に入って、アメフトを始めて、大学４年生まで今まで一緒に同期としてやっているので、思ったこと言えないとかは全くないですね。

ーーリーダーシップを取るにあたって意識していることは

渡辺：僕が意識しているのは、放任というか。各選手の個性とかを大事にしたくて。自分は、昔から厳しく制限されるのが好きではないこともあって、それに加えて今のディフェンスのメンバーを見てると、あまりそういうことが好きなメンバーがいなくて。やはり自分たちの個性を出してプレイしたいメンバーが多いので、やりたいことは各自に任せながら、ちょっとズレてるなと思った時に少し言うくらいにしています。

若月：オフェンスは、そんなにディフェンスほど自由にやられたら困るので（笑）。僕が意識しているのは、僕が作りたいオフェンスに対して、自分がプレイヤーとしてどうあるべきかというのをすごく考えていて、今年特にチームとしてGRITというやり抜くということを掲げているので、プレイ中もフィニッシュだとか相手にタックルするまでやり続けるという全てのものに対する姿勢という点で、背中を見せて引っ張るというのを意識しています。

国井：僕も渡辺くんと少し似ていて、キックは、ODに比べて細かいユニットがたくさんあって、彼らに役割を任せているので、その中で、自分があれこれ指示をせずに、彼らがやりたいことをサポートするような形でリーダーシップを取るようにしています。

ーー春の９試合を経て各パート課題に感じているところは

渡辺：ファンダメンタルは、戦った関学や法政と比べたら、低かったかなと思っていて、春シーズンは、戦術も少ない中で戦っていて、その中でファンダメンタルの戦いが主になっていくなかで、自分たちが負け越したので、そこは課題かなと思ったのと、あとはどうしても今年のディフェンスはメンバーが２年生が多くて、そういったメンバーとコミュニケーションを試合中に取るというのが難しくて、もう少し取れると良かったのかなと感じています。

若月：オフェンスは、春シーズンを通じて、主将の駿平（＝丹羽、商４・慶應）や岩戸（＝旦和、経４・慶應）が中心になって、ラインメンバーが強くなって、ランの完成度は上がってきたんですけど、逆にワイド陣の勝負どころのキャッチが強豪校相手にしっかり通用したという実感が持てなかったのが課題で、もう１つの課題は、下級生がもう少し上がってきてほしいところなんですけど、スタメンに食らいつけないところがあるので、そこを秋までに改善したいなと思っています。

国井：ODと被る部分でいうと、基礎的な部分というのは当然課題としてあるんですけど、逆に成果として挙がっていたビッグリターンでタッチダウンを取れたりとかビッグプレイは起こせてはいたんですけど、その他のことを考えると、良いプレイをコンスタントにやるという意味では少し課題があったのかなと思っています。

ーー明確に良くなったと感じるところ

渡辺：まずは、DLが特に今年は強くて、そこのメンバーはしっかりできていたので、ランプレイもしっかり止められる部分が多くて、自信になりましたし、あとは、最初の方は、DBとかフレッシュなメンバーが多くて、そういったメンバーも試合を通してプレイを理解してくれるようになったので、下級生の底上げはしっかりできていたのかなと思っています。

若月：オフェンスは、先ほども少し言った通り、OLを初めにしっかりと下級生も含めかなり完成してきたかなという風に感じていて、長年ランが出ないことに苦しんでいたんですけど、それができるようになったおかげで、オフェンスの流れを作る形は定まったかなと感じています。

国井：キッキングとしては、どのチームもそうだと思うんですけど、オフェンスもディフェンスも出ていないメンバーがいかに出れるかというのが大事になるかという風に考えていて、そういう意味では、春シーズン終盤にかけて１年生も含めてフレッシュなメンバーが試合に出て、活躍したので、秋に向けて選手層という意味では、非常に良い材料になったなと感じています。

ーー期待している選手

渡辺：同じポジションというのもあるんですけど、井口（＝知治、政２・慶應）は、すごいタックルも上手いですし、ヒット感もすごい良いので、しっかりリーダーシップを発揮できるようになったら、残り２年間すごい良い選手になると思っています。

若月：いっぱいいるんですけど（笑）。同じポジションの富安（＝航大、経２・慶應）は、頼りになるなと本当に感心させられる部分も多いので、秋もチームを支えてくれる存在になるのではないかと思っています。また、QBの依田（＝一真、理２・都立西）と真島（＝智哉、医１・芝）の二人は結構最近では、良い雰囲気をチームに持ってきてくれているのではないかと思っています。

国井：キックは、下級生が多く出るので、本当にいっぱいいる中で一人挙げさせていただくと、DBの三田（晃暉＝経２・慶應）は、いくつものユニットで非常に安定して結果を出してくれているので、秋も期待したいなと思っています。

ーー合宿で各パート目標に掲げているところ

渡辺：目標というかは少し怪しいんですけど、緊張感というところは、試合に近づいていくなかなので、合宿中の試合形式の練習とかで、いかに本当の試合を想像してプレイできるかというのは、本当に大事なところになってくると思うので、そこはリーダーとしてもしっかり周りを見ながら、周りに緊張感を持ってもらえるように頑張りたいと思っています。

若月：オフェンスは、初戦の明治大学戦に向けて、プレイの完成度を磨き上げたくて、合宿では、本当に１日中アメフトを考えられるので、みんなの意識の統一をしっかりとして、一体感のあるオフェンスを作れるようにしたいと思っています。

国井：合宿が終わると、初戦まで１週間という中で、しっかりと春出てきた課題を全部潰すというところが本当に大事になってくると思うので、さっき若月も言ったように１日中アメフトを考えられる場所だと思うので、しっかりとアメフトに向き合うことを目標にしたいなと思っています。

ーー特に鍵になってくると思う試合は

渡辺：僕は、２試合目の早稲田で、早慶戦というところはもちろんありますし、もし１試合目負けてしまったとしても、２試合目で勝てば、チームの空気は明るくなりますし、１試合目勝てても、早稲田に勝ったという慶應のプライドでその後の試合も自信を持って戦えるのかなと思っています。

若月：僕は、全部なんですけど（笑）。初戦の明治で、やはり初戦の明治は、チームの流れを決める部分でもあるので、夏合宿から準備して、しっかりと勝ち切ることを目標にしたいと思います。

国井：僕も初戦の明治なんですけど、去年も初戦が明治で負けて、シーズンを通しての流れが悪い方に傾いてしまったと思うので、そこで勝って、残りの６試合に向けて、良い流れを作るために、勝ちという結果にこだわりたいです。

ーープレイヤーとしての個人目標は

渡辺：プレイヤーとして、自分は特別上手いわけでもないので、自分のプレイでディフェンスが活気付いたりとか、誰かのプレイを後押しできるように活躍できたらいいのかなという風に思っています。

若月：僕は、理想の選手像みたいなので言うと、コンスタントにゲインを取ってきて、オフェンスに流れを持ってこれるプレイヤーになりたいなという風に思っていて、最終目標としては、関東のオールスターに選出されることです。

国井：僕はキックリーダーやっているんですけど、ディフェンダーでもあるので、ディフェンスにおいてもキックにおいてもポジション問わずに安定したプレイをできるように頑張りたいなと思っています。

ーー今シーズンの意気込み

渡辺：とにかく何としてでも、日本一を目指すうえで、まずは、日本選手権に出るために関東で３位以内に絶対入って、日本一を目指せる環境を掴み取りたいです。

若月：オフェンスの意気込みは、今年のスローガン「GRIT」とやり抜くということで、どんな相手でも笛が鳴るまで１ヤード１プレイにこだわって全試合勝って、関東１位になるつもりで、頑張りたいです。

国井：当然日本一を目指す中でも、試合が近づくと目の前の１試合１試合が決勝くらいの気持ちで、全試合勝って日本一を掴み取りたいです。

（取材、記事：水野翔馬）