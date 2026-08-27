【アメフト】秋季リーグ開幕直前企画第４弾／「ＤＬで試合を決める」　今季の強みを担う３人のＤＬ　曽我宗功×篠原晴×山田向洋

８月２９日の明治大学との関東学生アメリカンフットボール連盟秋季リーグ初戦を目前に控える慶應義塾大学UNICORNS。秋季リーグ開幕直前企画第４弾では、ＤＬ・曽我宗功（医３・慶應）、篠原晴（経３・慶應湘南藤沢）、山田向洋（経４・慶應）の３選手に、対談形式で話を聞いた。今春の戦いを振り返りながら、互いの印象やＤＬとしての強み、プレースタイルについて語ってもらうとともに、秋季リーグへの意気込みにも迫った。

ーー自己紹介とマイブーム

曽我：３年DLの曽我です。マイブームは、優秀な学生とキャンパスで会うことです (笑)。

篠原：３年DLの篠原です。マイブームは、疲れが取れる炭酸シートみたいなのを足に貼ることです。

山田：４年DLの山田です。マイブームは日焼けをすることで、小麦肌を目指しています。

ーーお互いの印象

山田、篠原→曽我

山田：医学部なんですけど、ＤＬでは、一番バカで（笑）。一番アグレッシブで、頭を使わずにガンガンに行く感じなのかなと思っています。

篠原：普段特に勉強している様子とかも見ないんですけど、医学部は、結構大変そうなので、結構隠れて勉強しているのかなと思っています（笑）。

曽我、山田→篠原

曽我：まあつまらない人間でしたけど（笑）。最近周りの影響もあって、面白くなってきています。

山田：前にママのお弁当を食べて、熱中症対策をして、頑張っていた印象があります（笑）。

曽我、篠原→山田

曽我：フィジカルがとにかく強くて、あそこまで筋トレを繰り返して続けられることがすごいなと思っています。

篠原：筋トレもそうだし、日焼けもそうですけど、男としてのカッコ良さみたいなのをすごく感じています（笑）。

ーーDLを始めたきっかけ

山田：小っちゃい頃からずっと父親がアメフトやっていたこともあって、ずっとやっていて、ご飯もめちゃくちゃ食べていたので、昔からずっと大きくて、高校１年生の時には９０キロくらいあって、気づいたらずっとＤＬをやっているんですけど、今になってやはり自分の筋トレとかも活かせるので、やっていて良かったなと思っています。

篠原：僕は、未経験で始めたんですけど、最初はレシーバーであったり、目立つようなポジションを志望していたんですけど、最近ＤＬをやっていく中で、影で一番目立たないですけど、チームを直接勝たせることができるポジションで、影の立役者だと思うようになったので、好きです。

曽我：高校で入部する前に１５キロくらい増やして、８０キロくらいで入部して、本当はレシーバーとかになりたかったんですけど、まあそんなことしてたら当然ＤＬになってしまって（笑）。けど、やってみたら結構楽しくて、目立ったプレーもできますしね。

ーー自身の強み

曽我：僕はさっきも言った通り、なるべく頭を使わないで、深いことを考えずにすぐその動きを決断することを意識しているので、そこが強みだと思っています。

篠原：僕は、スタートという面ですごいこだわっていて、もともと脚力という部分では自信があったので、ＤＬってどちらかというと力勝負ですけど、ＩＱとか早く動くというところを意識しています。

山田：やはり、ラインズはでかい人がどうしてもいるポジションなんですけど、その中でも２つくらい抜き出ている力っていうのを２つくらい作って強みにしていきたいと思っています。

ーー他のＤＬを見ていて、感心するところは

篠原：僕は、主将の天野（＝甲明、政４・鎌倉学園）さんがすごいなと思っていて、自分と結構真反対というか。僕は、どちらかというと、言われたサインに忠実に従うタイプなんですけど、天野さんは、試合の重要な部分で、サインを無視してでも、試合を決めきるというのが、自分にはないところなので、尊敬しています。

山田：自分は、ＤＬの中でもより身体が大きい人がやるポジションをしているんですけど、その後輩の高橋郁人（商２・都立戸山）くんという子がいて、入部時から１キロも体重が変わっていないんですけど、よくわからない身体の使い方なんですけど、めちゃくちゃ上手くて、彼から吸収しつつ、教えたり、良い関係が築けています。

曽我：重永航平（政３・日比谷）です。全然関係ないんですけど、話が面白くて（笑）。彼は本当にコミュ力がすごくて。男として素直に尊敬しています（笑）。

ーー春９試合戦ってきた中で、課題に感じていること

山田：ＤＬは去年から出ている選手が残っていて、今年の強みだと思っているなかで、ＤＬで試合を作って、試合を決めきるというのをやらないといけなかったんですけど、春９試合でＤＬで勝てたと思えた試合は、まだ１つも作れていないと思っていて、最低限の仕事は、できていたとは思うんですけど、最後の決めきるというのは、まだまだ出来ていないので、夏のこの期間どのポジションよりもしんどい練習をしてきたので、秋に向けてしっかり準備はできていると思います。

篠原：今のに尽きると思います。

曽我：僕は、フィジカルですね。ＯＬの体格１２０キロくらいある人もいるので、それに戦うためには最低限１０５キロくらい必要なので、そこを目指しています。

ーー合宿に向けた目標

曽我：試合に出るメンバーとそうでない人で分かれているんですけど、出ない人の中でモチベーションが下がってしまっている人がいるんですけど、そういう人たちもチームに貢献してもらえるように、意識を変えてもらうことかなと思います。

篠原：僕は、去年試合に多く出させてもらって、自分のことばかりになってしまったので、今年は去年出させてもらったことを活かして、チームに還元できるところを増やせていけたらなと思っていて、プレーもそうですし、試合に向かうマインドとか、合宿だからこそできる人間関係も、自分からもう少し働けかけていけたらなと思っています。

山田：ＤＬは、まだまだ女々しい人が多いので、長時間ビシバシと鍛えて、フットボールで人間性の部分でも、強い人になれるようにしていきたいです。

ーー特に鍵になると思っている試合

山田：早稲田と法政が一番鍵になってくるなと思っていて、両大学ともまだ秋シーズンでは、勝ったことがないので、そこのチームに勝ち切れるかが、今年のチームが日本一になれるかという点では、鍵になってくると思っています。

篠原：僕は、初戦の明治戦が鍵になってくると思っていて、この後の秋シーズンを戦う上で、勝てることができれば、自信にもなりますし、昨シーズンを戦ってきたなかで、結構みんなの気持ちの部分で左右するというのは、身をもって感じたので、初戦気持ちを入れて、戦いたいなと思っています。

曽我：僕も全く同じ理由で初戦です。雰囲気とかで、左右されるメンバーは、多いと思うので、結果にこだわりたいと思います。

ーー秋期待する選手は

山田：４年生のＬＢの工藤未来（商４・慶應）というのがいて、小学校の時からフラッグフットボールをやってきた仲間で、春シーズンは、けがで試合にあまり出れなかったんですけど、彼ほどアメリカンフットボールに詳しい人を知らないので、彼が何かを起こしてくれることに期待しています。

篠原：僕は、ＯＬの松江（＝勇仁、商２・慶應）くんで、結構春シーズンけがが多いなかで、彼はほとんど出ていましたし、けが人も多い中で、フィニッシュであったり、ハードにプレイするということを体現してくれているので、下級生ながらに、尊敬していますし、頑張ってほしいなと思っています。

曽我：僕は、小林祐太（政３・慶應）くんで、彼は、僕がミスをしたら、大声で言ってくるようなやつなんですけど、僕が彼のミスを指摘したらめちゃくちゃ落ち込んでしまうようなやつなので、彼の熱意を期待しています。

ーープレイヤーとしての個人目標

山田：ベタになってしまうんですけど、シーズン終わった後にオール関東に選ばれることを目標にしています。

篠原：去年は、試合に出させてもらったんでけど、目立つような活躍ができなくて、悔しい思いをしたので、自分がチームを勝たせるという意味でも、このチームのＭＶＰを獲りたいなと思っています。

曽我：僕は、彼よりしょぼくなってしまうんですけど、一回ディフェンスＭＶＰを獲りたいなと思っています。

ーー秋の意気込み

山田：僕は、５歳の頃からUNICORNSに入っていて、１７年目で、歴代誰よりもUNICORNSに所属してきた分、誰よりもUNICORNSに賭ける思いは強いので、UNICORNSで日本一になります。

篠原：僕も大学から未経験で入って、それこそ向洋さんや天野さんをはじめに１個上の先輩にはよくしてもらったというのはありますし、感謝を伝えるという意味でも今年日本一を達成したいというのは強くあります。

曽我：僕は、天野さんと丹羽（＝駿平、商４・慶應）さんが、人生を賭けてアメフトをやっているので、それに恩返しというか協力ができればなと思っています。

（取材、記事：水野翔馬）