【アメフト】２年ＱＢ・依田が２ＴＤでモメンタムを掴む　若い力が躍動し今季初勝利／関東学生１部TOP８第３節vs東京大学

明治戦、早大戦と開幕２連敗を喫し、後がない状況で東大戦に臨んだ慶大。第２Ｑに先制を許すも、ＴＥ・大島拓翔（政１・慶應）が４５ヤードのＴＤを決めると、ＬＢ・戸田旭（総１・慶應）のインターセプトからＱＢ・依田一真（理２・都立西）がＴＤを決め、逆転に成功した。前半終了間際にはＫ・並里桜輝（経２・慶應ＮＹ）がＦＧを決め、３－１７で前半を折り返す。後半も依田がこの日２本目のＴＤを決めるなど、下級生が躍動。守備陣も最後まで東大の反撃を許さず、並里が４５ヤードのＦＧを決めて３－２７。若手の活躍と守備陣の粘りで、慶大が今季初勝利を挙げた。
|1Q
|2Q
|3Q
|4Q
|TOTAL
|東京大学
|0
|3
|0
|0
|3
|慶應義塾大学
|0
|17
|7
|3
|27
２０２６年９月２６日（土）１４：００～ 関東学生アメリカンフットボール１部TOP８第３節vs東京大学 @アミノバイタルフィールド
その後も守備は東大にフレッシュを与えず、
何としてでも初勝利をつかみたい慶大。後半は東大のキックオフで始まると、いきなりビッグリターンを許し、苦しい立ち上がりとなる。だが、ここでディフェンスが粘りを見せる。パントまでしっかりと追い込み、なんとかピンチを切り抜ける。慶大のオフェンスは自陣２０ヤード付近から始まる。すると、安定したランを見せるＲＢ・橋口が２度のランで着実にゲインを重ね、前進。フレッシュを更新する。この後も、ＷＲ・若月へのパスがつながり、再びファーストダウンを更新する。激しい衝突にもひるまず、ハートでボールを取り切った。さらに、ＷＲ・富安航大（経２・慶應）へのパスもつながり、敵陣３５ヤードまで攻め込む。ＱＢ・滝沢がエンドゾーンへ投げ込んだボールをＷＲ・若月がキャッチを試みるも、惜しくも捕球ならず。
それでもＲＢ・橋口がスピンを織り交ぜたランで攻め込み、着実にゲインを重ねていく。そして第２Ｑにタッチダウンを決めた超大型ルーキーのＴＥ・大島にもパスがつながる。ここでＱＢは滝沢から依田へと交代。すると、快足を武器とする依田がそのままエンドゾーンまで駆け抜け、この日２つ目のＴＤを決める。Ｋ・並里もＴＦＰを決め切り、リードを３－２４まで広げる。東大がじりじりと攻め込む中、ＤＢ・泉山聡真（経４・慶應）が良い角度からタックルを決めるなど、ディフェンス陣が粘りを見せ、無失点で守り切る。
慶大は自陣２０ヤード付近からディフェンスで試合を再開すると、１プレイ目に東大ＱＢのパスが浮いたところをＤＢ・山下遥（経３・慶應）がインターセプト。再び慶大に好機が巡ってくる。続くオフェンスでは得点につなげられず、ターンオーバーとなるも、昨年オール関東にも選出されたＰ・加藤雄大（理３・本郷）が好パントを見せ、敵陣２０ヤードまで追い込む。慶大は好位置からディフェンスを開始した。 慶大は、果敢に攻め込む東大オフェンスに対して粘り強く守り続け、最後はＤＢ・泉山の見事なパスカットで攻撃を断ち切り、守り切る。
続くオフェンスでは、１年生ＲＢ・鶴田の激しいランで攻め込んでいく。当初ＱＢ・滝沢はＷＲ・早川をターゲットにＴＤを狙うも、得点には結びつかない。それでも、Ｋ・並里が４５ヤードのＦＧを決め切り、慶大は３－２７とリードを広げる。 続くキックオフもＫ・並里が蹴り、タッチバックとなる。
東大は、先ほどと同様に後がない状況の中、ロングゲインを狙ってロングパスを繰り出す。しかし、これをＬＢ・戸田とＤＢ・柳原聡磨（政３・慶應）が必死に食らいついてカット。この後も、ＬＢ・松岡尚吾（環３・鎌倉学園）が、ＱＢサックを決め、ＤＢ・成川侑一郎（理２・明法）も、エンドゾーンまで繋がったパスをカットし、最後まで執念の戦いを魅せ、慶大は今季初勝利を収めた。
ーーこの日の試合を振り返って
明治戦、早稲田戦と悔しい結果が続いていて、本当に今日負けたら、自分たちは１年間日本一を目指してやってきたんですけど、その夢が潰えてしまうという大事な試合でした。これまでの反省を生かして、最後まで自分たちのやるべきことをやり抜くことができたのが、すごく良かったかなと思います。
ーー前節の早大戦から修正したところは
早稲田相手だと、一人一人の能力の高さを本当に実感して、シーズンは始まっていますけど、基礎的なところからやっていこうということで、この２週間準備できたのが良かったかなと思っています。
ーーＱＢに転向後はどのように臨んでいるか
１試合を通して自分がもらえるプレーというのは限られているんですけど、その中でも今日のようにプレーで少しでもボールを前に進めることができれば、自分では本当にそれだけでチームに貢献できているかなと思うので、ありがたいことだなと思っています。
ーー自身の２つのＴＤを振り返って
１個目はハンドオフのミスがあったので、そこは本当に猛省しなきゃいけないなと思っています。２個目は本当に練習してきた通りのことができたので、ブロックもものすごく良かったですし、気持ち良かったです。
ーー今後に向けて
まだ試合は残っているので、すでに２敗していることは変わらないですし、１試合も負けられないという状況が続くので、気を引き締めて、こっからもっと強くなっていきたいなと思っています。
東大戦から法政大戦まではわずか１週間と準備期間は短いが、春には計９試合を戦い、実戦を重ねてきたUNICORNSにとって、この日程も乗り越えられるはずだ。今季初勝利で掴んだモメンタムをそのままに、春に続く法政大撃破を目指す。
（記事：神戸佑貴、水野翔馬、取材：山内悠暉）