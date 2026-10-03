【アメフト】２年ＱＢ・依田が２ＴＤでモメンタムを掴む　若い力が躍動し今季初勝利／関東学生１部TOP８第３節vs東京大学

アメフト

明治戦、早大戦と開幕２連敗を喫し、後がない状況で東大戦に臨んだ慶大。第２Ｑに先制を許すも、ＴＥ・大島拓翔（政１・慶應）が４５ヤードのＴＤを決めると、ＬＢ・戸田旭（総１・慶應）のインターセプトからＱＢ・依田一真（理２・都立西）がＴＤを決め、逆転に成功した。前半終了間際にはＫ・並里桜輝（経２・慶應ＮＹ）がＦＧを決め、３－１７で前半を折り返す。後半も依田がこの日２本目のＴＤを決めるなど、下級生が躍動。守備陣も最後まで東大の反撃を許さず、並里が４５ヤードのＦＧを決めて３－２７。若手の活躍と守備陣の粘りで、慶大が今季初勝利を挙げた。

 1Q2Q3Q4QTOTAL
東京大学03003
慶應義塾大学0177327

２０２６年９月２６日（土）１４：００～ 関東学生アメリカンフットボール１部TOP８第３節vs東京大学 @アミノバイタルフィールド

第１Q
東大のキックオフで試合が始まる。直後、ＲＢ・橋口塁（経４・慶應湘南藤沢）の好リターンで自陣２５ヤードから攻撃を始めた慶大は、ＷＲ・若月怜士郎（商４・慶應）へのパスと橋口のランで最初のフレッシュを獲得する。さらにＴＥ・大島へのパスやＲＢ・鶴田眞司（経１・慶應）のランで前進したが、４ｔｈダウン残り１ヤードのギャンブルは失敗に終わる。
その後は東大にランでフレッシュを重ねられ、自陣深くまで攻め込まれる。それでも、自陣２０ヤード付近で相手ＲＢがファンブルすると、主将のＤＬ・天野甲明（政４・鎌倉学園）、ＬＢ・渡辺晴（経４・慶應）、ＬＢ・戸田の３人が飛び込んでボールを確保し、攻撃権を奪い返した。だが、直後の攻撃はパントに終わり、再び東大に攻め込まれる。それでもＤＬ・篠原晴（経３・慶應湘南藤沢）のロスタックルで食らいつき、第１Ｑを終えた。
第２Q
この後、東大に攻め込まれる展開が続き、ゴール前１０ヤードまで迫る。サイドラインから「Ｄここやぞ！勝負！勝負！」と声が飛ぶ中、慶大守備は３度のランをしのいでＴＤを許さず、東大は１９ヤードのＦＧで０－３と先制した。全国へ向け、絶対に負けられない慶大。直後の攻撃では、まずＱＢ・依田がフェイクから自ら走ってフレッシュを獲得する。続いて橋口がタックルを受けながらも１５ヤードを走り、相手陣４５ヤードまで前進。すると次のプレーで、ＱＢ・滝沢徹（経３・慶應）からのロングパスをＴＥ・大島がキャッチし、そのまま走り切って４５ヤードのＴＤ！
春のＯＰ戦で結果を残した規格外のルーキーが、秋リーグでついに結果を出した。
このＴＤについて、試合後に取材を受けた学生コーチ・乙部憲太朗（経３・慶應）プレー前からＴＤになると思っていた。それくらい準備していたし、相手にハマるプレーだった」と手応えを口にした。
オフェンスユニットの懸命な練習がここで花を咲かせ、７－３と逆転。
さらに、Ｋ・並里桜輝（経２・慶應ＮＹ）のキックオフがタッチバックとなった直後、東大の初プレーのロングパスを戸田がインターセプトし、敵陣１８ヤードまで戻す。
この好機に、鶴田のランでゴール前４ヤードまで迫り、最後は依田が自ら持ち込んでＴＤ。ＴＦＰも決まり、１４－３とリードを広げた。１、２年生という若い力の躍動で追加点を掴む。

その後も守備は東大にフレッシュを与えず、迎えた前半最後の攻撃。自陣深くから、橋口の約１８ヤードのランと、ＷＲ・早川開志（総２・慶應ＮＹ）への３５ヤードのパスで敵陣２２ヤードまで進む。残り２２秒からパスが２本続けて失敗したものの、３ｒｄダウン残り１０ヤードで滝沢が自ら走ってフレッシュを掴む。そして残り３秒、並里が敵陣８ヤードからＦＧを決め、１７点目を挙げた。慶大が１７－３で前半を折り返す。
第３Q

何としてでも初勝利をつかみたい慶大。後半は東大のキックオフで始まると、いきなりビッグリターンを許し、苦しい立ち上がりとなる。だが、ここでディフェンスが粘りを見せる。パントまでしっかりと追い込み、なんとかピンチを切り抜ける。慶大のオフェンスは自陣２０ヤード付近から始まる。すると、安定したランを見せるＲＢ・橋口が２度のランで着実にゲインを重ね、前進。フレッシュを更新する。この後も、ＷＲ・若月へのパスがつながり、再びファーストダウンを更新する。激しい衝突にもひるまず、ハートでボールを取り切った。さらに、ＷＲ・富安航大（経２・慶應）へのパスもつながり、敵陣３５ヤードまで攻め込む。ＱＢ・滝沢がエンドゾーンへ投げ込んだボールをＷＲ・若月がキャッチを試みるも、惜しくも捕球ならず。

それでもＲＢ・橋口がスピンを織り交ぜたランで攻め込み、着実にゲインを重ねていく。そして第２Ｑにタッチダウンを決めた超大型ルーキーのＴＥ・大島にもパスがつながる。ここでＱＢは滝沢から依田へと交代。すると、快足を武器とする依田がそのままエンドゾーンまで駆け抜け、この日２つ目のＴＤを決める。Ｋ・並里もＴＦＰを決め切り、リードを３－２４まで広げる。東大がじりじりと攻め込む中、ＤＢ・泉山聡真（経４・慶應）が良い角度からタックルを決めるなど、ディフェンス陣が粘りを見せ、無失点で守り切る。

第４Ｑ

慶大は自陣２０ヤード付近からディフェンスで試合を再開すると、１プレイ目に東大ＱＢのパスが浮いたところをＤＢ・山下遥（経３・慶應）がインターセプト。再び慶大に好機が巡ってくる。続くオフェンスでは得点につなげられず、ターンオーバーとなるも、昨年オール関東にも選出されたＰ・加藤雄大（理３・本郷）が好パントを見せ、敵陣２０ヤードまで追い込む。慶大は好位置からディフェンスを開始した。 慶大は、果敢に攻め込む東大オフェンスに対して粘り強く守り続け、最後はＤＢ・泉山の見事なパスカットで攻撃を断ち切り、守り切る。

続くオフェンスでは、１年生ＲＢ・鶴田の激しいランで攻め込んでいく。当初ＱＢ・滝沢ＷＲ・早川をターゲットにＴＤを狙うも、得点には結びつかない。それでも、Ｋ・並里が４５ヤードのＦＧを決め切り、慶大は３－２７とリードを広げる。 続くキックオフもＫ・並里が蹴り、タッチバックとなる。

東大は、先ほどと同様に後がない状況の中、ロングゲインを狙ってロングパスを繰り出す。しかし、これをＬＢ・戸田ＤＢ・柳原聡磨（政３・慶應）が必死に食らいついてカット。この後も、ＬＢ・松岡尚吾（環３・鎌倉学園）が、ＱＢサックを決め、ＤＢ・成川侑一郎（理２・明法）も、エンドゾーンまで繋がったパスをカットし、最後まで執念の戦いを魅せ、慶大は今季初勝利を収めた。

ＤＢ・泉山聡真（経４・慶應）
ーー今年に入って最小失点。４年生として、今日のディフェンスはどう見えていたか
東大は、一つ一つ与えられたことを最後までやってくるイメージがありました。なので、ディフェンスとしても、自分たちに与えられた仕事を最後までやり続ける。ディフェンダー一人一人を見ても、最後までやり続けていたというイメージです。
ーー今日の泉山選手は数々のビッグプレーに絡んだ。手応えは
とりあえず結果だけを見れば、満足かなというのはあります。ただ、自分自身まだ詰められる部分はあると思うので、そういったところをこれから先も伸ばしていきたいです。
ーー１週間後には法政戦が控えている。最後に意気込みを
１週間という短い期間ですが、このまま波に乗って、東大、法政という２つの強い相手を倒していきたいと思います。
ＱＢ・依田一真（理２・都立西）

ーーこの日の試合を振り返って

明治戦、早稲田戦と悔しい結果が続いていて、本当に今日負けたら、自分たちは１年間日本一を目指してやってきたんですけど、その夢が潰えてしまうという大事な試合でした。これまでの反省を生かして、最後まで自分たちのやるべきことをやり抜くことができたのが、すごく良かったかなと思います。

ーー前節の早大戦から修正したところは

早稲田相手だと、一人一人の能力の高さを本当に実感して、シーズンは始まっていますけど、基礎的なところからやっていこうということで、この２週間準備できたのが良かったかなと思っています。

ーーＱＢに転向後はどのように臨んでいるか

１試合を通して自分がもらえるプレーというのは限られているんですけど、その中でも今日のようにプレーで少しでもボールを前に進めることができれば、自分では本当にそれだけでチームに貢献できているかなと思うので、ありがたいことだなと思っています。

ーー自身の２つのＴＤを振り返って

１個目はハンドオフのミスがあったので、そこは本当に猛省しなきゃいけないなと思っています。２個目は本当に練習してきた通りのことができたので、ブロックもものすごく良かったですし、気持ち良かったです。

ーー今後に向けて

まだ試合は残っているので、すでに２敗していることは変わらないですし、１試合も負けられないという状況が続くので、気を引き締めて、こっからもっと強くなっていきたいなと思っています。

今季初勝利の勢いをそのままに　春に続く法政撃破へ
今季初勝利を飾った慶大が、次節に迎え撃つのは法政大学だ。法政大とは、５月に富士通スタジアム川崎で対戦し、３１年ぶりの勝利を収めた。

【アメフト】見たかＵＮＩＣＯＲＮＳの執念！３１年ぶり法大撃破　佐藤、若月らＷＲ陣の躍動で３ＴＤ／春季オープン戦ｖｓ法政大学 | KEIO SPORTS PRESS

東大戦から法政大戦まではわずか１週間と準備期間は短いが、春には計９試合を戦い、実戦を重ねてきたUNICORNSにとって、この日程も乗り越えられるはずだ。今季初勝利で掴んだモメンタムをそのままに、春に続く法政大撃破を目指す。

 

（記事：神戸佑貴、水野翔馬、取材：山内悠暉）