【アメフト】２年ＱＢ・依田が２ＴＤでモメンタムを掴む　若い力が躍動し今季初勝利／関東学生１部TOP８第３節vs東京大学

明治戦、早大戦と開幕２連敗を喫し、後がない状況で東大戦に臨んだ慶大。第２Ｑに先制を許すも、ＴＥ・大島拓翔（政１・慶應）が４５ヤードのＴＤを決めると、ＬＢ・戸田旭（総１・慶應）のインターセプトからＱＢ・依田一真（理２・都立西）がＴＤを決め、逆転に成功した。前半終了間際にはＫ・並里桜輝（経２・慶應ＮＹ）がＦＧを決め、３－１７で前半を折り返す。後半も依田がこの日２本目のＴＤを決めるなど、下級生が躍動。守備陣も最後まで東大の反撃を許さず、並里が４５ヤードのＦＧを決めて３－２７。若手の活躍と守備陣の粘りで、慶大が今季初勝利を挙げた。

1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 東京大学 0 3 0 0 3 慶應義塾大学 0 17 7 3 27

２０２６年９月２６日（土）１４：００～ 関東学生アメリカンフットボール１部TOP８第３節vs東京大学 @アミノバイタルフィールド

第１Q

東大のキックオフで試合が始まる。直後、ＲＢ・橋口塁（経４・ 慶應湘南藤沢） の好リターンで自陣２５ヤードから攻撃を始めた慶大は、ＷＲ・ 若月怜士郎（商４・慶應） へのパスと橋口のランで最初のフレッシュを獲得する。 さらにＴＥ・大島へのパスやＲＢ・鶴田眞司（ 経１・慶應）のランで前進したが、 ４ｔｈダウン残り１ヤードのギャンブルは失敗に終わる。

その後は東大にランでフレッシュを重ねられ、 自陣深くまで攻め込まれる。それでも、 自陣２０ヤード付近で相手ＲＢがファンブルすると、主将のＤＬ・ 天野甲明（政４・鎌倉学園）、ＬＢ・渡辺晴（経４・慶應）、 ＬＢ・戸田の３人が飛び込んでボールを確保し、 攻撃権を奪い返した。だが、直後の攻撃はパントに終わり、再び東大に攻め込まれる。 それでもＤＬ・篠原晴（経３・慶應湘南藤沢） のロスタックルで食らいつき、第１Ｑを終えた。

第２Q

この後、東大に攻め込まれる展開が続き、ゴール前１０ヤードまで迫る。 サイドラインから「Ｄここやぞ！勝負！勝負！」と声が飛ぶ中、 慶大守備は３度のランをしのいでＴＤを許さず、 東大は１９ヤードのＦＧで０－３と先制した。全国へ向け、絶対に負けられない慶大。直後の攻撃では、 まずＱＢ・依田がフェイクから自ら走ってフレッシュを獲得する。 続いて橋口がタックルを受けながらも１５ヤードを走り、 相手陣４５ヤードまで前進。すると次のプレーで、ＱＢ・ 滝沢徹（経３・慶應） からのロングパスをＴＥ・大島がキャッチし、 そのまま走り切って４５ヤードのＴＤ！

春のＯＰ戦で結果を残した規格外のルーキーが、秋リーグでついに結果を出した。

このＴＤについて、試合後に取材を受けた学生コーチ・乙部憲太朗（経３・慶應）は「 プレー前からＴＤになると思っていた。 それくらい準備していたし、相手にハマるプレーだった」と手応えを口にした。

オフェンスユニットの懸命な練習がここで花を咲かせ、７－３と逆転。

さらに、Ｋ・並里桜輝（経２・慶應ＮＹ） のキックオフがタッチバックとなった直後、 東大の初プレーのロングパスを戸田がインターセプトし、 敵陣１８ヤードまで戻す。

この好機に、 鶴田のランでゴール前４ヤードまで迫り、 最後は依田が自ら持ち込んでＴＤ。ＴＦＰも決まり、１４－３とリードを広げた。１、 ２年生という若い力の躍動で追加点を掴む。



その後も守備は東大にフレッシュを与えず、 迎えた前半最後の攻撃。自陣深くから、 橋口の約１８ヤードのランと、ＷＲ・早川開志（総２・慶應ＮＹ） への３５ヤードのパスで敵陣２２ヤードまで進む。 残り２２秒からパスが２本続けて失敗したものの、 ３ｒｄダウン残り１０ヤードで滝沢が自ら走ってフレッシュを掴む。そして残り３秒、並里が敵陣８ヤードからＦＧを決め、 １７点目を挙げた。慶大が１７－３で前半を折り返す。 その後も守備は東大にフレッシュを与えず、迎えた前半最後の攻撃。自陣深くから、の約１８ヤードのランと、への３５ヤードのパスで敵陣２２ヤードまで進む。残り２２秒からパスが２本続けて失敗したものの、３ｒｄダウン残り１０ヤードで滝沢が自ら走ってフレッシュを掴む。そして残り３秒、が敵陣８ヤードからＦＧを決め、１７点目を挙げた。慶大がで前半を折り返す。

第３Q

何としてでも初勝利をつかみたい慶大。後半は東大のキックオフで始まると、いきなりビッグリターンを許し、苦しい立ち上がりとなる。だが、ここでディフェンスが粘りを見せる。パントまでしっかりと追い込み、なんとかピンチを切り抜ける。慶大のオフェンスは自陣２０ヤード付近から始まる。すると、安定したランを見せるＲＢ・橋口が２度のランで着実にゲインを重ね、前進。フレッシュを更新する。この後も、ＷＲ・若月へのパスがつながり、再びファーストダウンを更新する。激しい衝突にもひるまず、ハートでボールを取り切った。さらに、ＷＲ・富安航大（経２・慶應）へのパスもつながり、敵陣３５ヤードまで攻め込む。ＱＢ・滝沢がエンドゾーンへ投げ込んだボールをＷＲ・若月がキャッチを試みるも、惜しくも捕球ならず。 それでもＲＢ・橋口がスピンを織り交ぜたランで攻め込み、着実にゲインを重ねていく。そして第２Ｑにタッチダウンを決めた超大型ルーキーのＴＥ・大島にもパスがつながる。ここでＱＢは滝沢から依田へと交代。すると、快足を武器とする依田がそのままエンドゾーンまで駆け抜け、この日２つ目のＴＤを決める。Ｋ・並里もＴＦＰを決め切り、リードを３－２４まで広げる。東大がじりじりと攻め込む中、ＤＢ・泉山聡真（経４・慶應）が良い角度からタックルを決めるなど、ディフェンス陣が粘りを見せ、無失点で守り切る。

第４Ｑ

慶大は自陣２０ヤード付近からディフェンスで試合を再開すると、１プレイ目に東大ＱＢのパスが浮いたところをＤＢ・山下遥（経３・慶應）がインターセプト。再び慶大に好機が巡ってくる。続くオフェンスでは得点につなげられず、ターンオーバーとなるも、昨年オール関東にも選出されたＰ・加藤雄大（理３・本郷）が好パントを見せ、敵陣２０ヤードまで追い込む。慶大は好位置からディフェンスを開始した。 慶大は、果敢に攻め込む東大オフェンスに対して粘り強く守り続け、最後はＤＢ・泉山の見事なパスカットで攻撃を断ち切り、守り切る。 続くオフェンスでは、１年生ＲＢ・鶴田の激しいランで攻め込んでいく。当初ＱＢ・滝沢はＷＲ・早川をターゲットにＴＤを狙うも、得点には結びつかない。それでも、Ｋ・並里が４５ヤードのＦＧを決め切り、慶大は３－２７とリードを広げる。 続くキックオフもＫ・並里が蹴り、タッチバックとなる。 東大は、先ほどと同様に後がない状況の中、ロングゲインを狙ってロングパスを繰り出す。しかし、これをＬＢ・戸田とＤＢ・柳原聡磨（政３・慶應）が必死に食らいついてカット。この後も、ＬＢ・松岡尚吾（環３・鎌倉学園）が、ＱＢサックを決め、ＤＢ・成川侑一郎（理２・明法）も、エンドゾーンまで繋がったパスをカットし、最後まで執念の戦いを魅せ、慶大は今季初勝利を収めた。

ＤＢ・泉山聡真（経４・慶應）

ーー今年に入って最小失点。４年生として、 今日のディフェンスはどう見えていたか

東大は、 一つ一つ与えられたことを最後までやってくるイメージがありまし た。なので、ディフェンスとしても、 自分たちに与えられた仕事を最後までやり続ける。 ディフェンダー一人一人を見ても、 最後までやり続けていたというイメージです。

ーー今日の泉山選手は数々のビッグプレーに絡んだ。手応えは

とりあえず結果だけを見れば、満足かなというのはあります。 ただ、自分自身まだ詰められる部分はあると思うので、 そういったところをこれから先も伸ばしていきたいです。

ーー１週間後には法政戦が控えている。最後に意気込みを

法政という２つの強い相手を倒していきたいと思います。 １週間という短い期間ですが、このまま波に乗って、東大、法政という２つの強い相手を倒していきたいと思います。

ＱＢ・依田一真（理２・都立西）

ーーこの日の試合を振り返って 明治戦、早稲田戦と悔しい結果が続いていて、本当に今日負けたら、自分たちは１年間日本一を目指してやってきたんですけど、その夢が潰えてしまうという大事な試合でした。これまでの反省を生かして、最後まで自分たちのやるべきことをやり抜くことができたのが、すごく良かったかなと思います。 ーー前節の早大戦から修正したところは 早稲田相手だと、一人一人の能力の高さを本当に実感して、シーズンは始まっていますけど、基礎的なところからやっていこうということで、この２週間準備できたのが良かったかなと思っています。 ーーＱＢに転向後はどのように臨んでいるか １試合を通して自分がもらえるプレーというのは限られているんですけど、その中でも今日のようにプレーで少しでもボールを前に進めることができれば、自分では本当にそれだけでチームに貢献できているかなと思うので、ありがたいことだなと思っています。 ーー自身の２つのＴＤを振り返って １個目はハンドオフのミスがあったので、そこは本当に猛省しなきゃいけないなと思っています。２個目は本当に練習してきた通りのことができたので、ブロックもものすごく良かったですし、気持ち良かったです。 ーー今後に向けて まだ試合は残っているので、すでに２敗していることは変わらないですし、１試合も負けられないという状況が続くので、気を引き締めて、こっからもっと強くなっていきたいなと思っています。

今季初勝利の勢いをそのままに 春に続く法政撃破へ

今季初勝利を飾った慶大が、次節に迎え撃つのは法政大学だ。法政大とは、５月に富士通スタジアム川崎で対戦し、３１年ぶりの勝利を収めた。

東大戦から法政大戦まではわずか１週間と準備期間は短いが、春には計９試合を戦い、実戦を重ねてきたUNICORNSにとって、この日程も乗り越えられるはずだ。今季初勝利で掴んだモメンタムをそのままに、春に続く法政大撃破を目指す。

（記事：神戸佑貴、水野翔馬、取材：山内悠暉）