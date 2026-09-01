【ケイスポ】秋季リーグ戦開幕！夏の成果を出す時だ／各競技班チーフのすゝめ　９月編

毎月の注目試合・体育会・選手をピックアップする新企画「各競技班チーフのすゝめ」。各競技班のチーフ（取材責任者）が《①８月終了時点でのチーム状況②個人的に注目の試合③個人的に注目の選手④その他アピールしたいこと》をそれぞれ書き記した。あなたにぴったりの試合が見つかるかも！

イチオシ!! バレーボール

①男子バレーボール部は春季リーグ戦で悲願の１部復帰を果たした。さらに６月、９０回目の開催となった早慶バレー定期戦では、敵地・早稲田アリーナで１２年ぶりとなる早慶戦勝利を飾り、部にとって飛躍の年となっている。

②９月５日から始まる秋季リーグ戦は２０２４年春ぶりに１部の舞台で戦うことになるが、初戦の相手は早稲田大。早くも再び宿敵と対戦することになる。慶大は定期戦で勝利したものの、早大は春に１部優勝を成し遂げた強敵であることには変わりない。早大にとって定期戦のリベンジも懸かるこの試合は、慶大が１部リーグを戦っていく上で、越えなくてはならない最初の大きな山場となるだろう。

③注目選手は最後のリーグ戦となる４年生、山口快人（経４・慶應）、野口真幸（商４・慶應）、松山鼓太郎（商４・慶應）。慶應義塾高校時代から苦楽を共にしてきた３人の勇姿を見届けよう。

➃初戦の会場は日吉記念館。ぜひみなさんも会場に足を運び、部員に大きなエールを。

野球

①春季リーグ戦で５季ぶり４１回目の優勝を果たすも、全日本大学野球選手権では惜しくも準優勝。東京六大学野球春秋連覇、そしてあと一歩で届かなかった日本一をつかむための戦いが始まる。

②９／１２（土）、１３（日）／秋季リーグ東大戦

開幕カードでは、春季リーグ戦で法大から９年ぶりの勝ち点を獲得した東大と激突する。幸先の良いスタートを切れるか。

③鈴木佳門（経２・慶應）

春季リーグ戦では１０試合に登板し、わずか１失点。ゆったりとしたフォームから繰り出す、緩急自在の投球に注目👀

➃いよいよ春秋連覇、日本一という“３冠”への戦いが始まります！４年生にとっては最後のシーズン。選手たちの戦いを見届けるために、ぜひ神宮球場へ応援に行きましょう😉

（チーフ：河合亜采子）

ラグビー

①春季大会を４勝１敗という好成績で終え、７月３１日から８月２３日まで行われた夏合宿で更なる成長を遂げた蹴球部。大学選手権の出場権を得るべく、対抗戦へと臨む。

②９月１２日（土）／関東大学対抗戦 vs帝京大学

対抗戦初戦では、春季大会で唯一敗れた帝京大と対戦。無得点に抑えられた前回対戦を踏まえ、倍返しに期待がかかる。

③笠原悠真（政４・慶應）

怪我の影響もあり、春季大会での出場時間は少なかったが、夏合宿中の練習試合では先発に復帰。アウトサイドCTBとして出場を重ねている。タックルに絶対の自信を持つ副将が、”赤い旋風”を封じ込める。

➃帝京大戦は暑さのやわらぐ夜６時試合開始となっております！聖地・秩父宮ラグビー場に集い、日本一への序章を共に見届けましょう！📣

（チーフ：髙木謙）

アイスホッケー

①春大会では第５位、早慶アイスホッケー春季定期戦でも８年ぶりの勝利と波に乗っている。この夏はトロントでの遠征も行い、さらなるレベルアップが期待できる。昨年の秋大会は７位で終えたが今年は更なる好成績を狙える布陣は整っている。

②９／５（土）／中央大学戦

秋大会の開幕戦は強豪・中大に挑む。一流選手が名を揃える中大だが、持ち前の堅い守りを活かし、少ないチャンスをものにして勝利したい。

③芝田光希（経３・都市大付属）

得点力はもちろん、芝田が起点となりチャンスを演出する場面も数多く見られた。

④９月から１月の早慶戦まで長いシーズンが始まります！選手たちの迫力あるプレーに歓声を送りましょう！

（チーフ：檜森海希）

その他の試合日程

他にもアメリカンフットボールやラクロスなど、注目試合が続きます。是非、会場に足を運んで選手たちに声援を送りましょう！

（制作：竹腰環）