【野球】中盤の集中打が光り逆転勝利 春秋リーグ戦連覇に向けて好スタート／東京六大学野球２０２６秋季リーグ戦 東大１回戦 @明治神宮野球場

９月１２日（土）東京六大学野球２０２６秋季リーグ戦 東大１回戦 @明治神宮野球場

春秋リーグ戦連覇を目指す戦いがついに開幕。先発のエース・渡辺和大（商４・高松商業）は２回と４回に失点し、２点を追いかける展開に。食らいつきたい打線は５回、一宮知樹（経２・八千代松陰）と林純司（環３・報徳学園）の連続適時打で一気に同点に追いつくと、丸田湊斗（法３・慶應）にも適時打が飛び出し、逆転に成功する。さらに６回表には小原大和（環４・花巻東）が適時打を放つなど２点を追加。７回表には主将・今津慶介（総４・旭川東）の今季チーム初本塁打で東大を突き放した。投げては渡辺和が６回途中２失点と試合をつくり、２番手・水野敬太（経３・札幌南）、リーグ戦初登板の３番手・小宅雅己（環１・慶應）が無失点の投球。中盤の集中打が光った慶大が大事なリーグ戦初戦を白星で飾り、好スタートを切った。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 慶大 0 0 0 0 3 2 1 0 0 6 東大 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

慶大バッテリー：〇渡辺和、水野、小宅ー吉開

東大バッテリー：●松本慎、江口、前田ー大山、深見

慶大本塁打：今津１号ソロ（７回）

東大本塁打：なし

今春に５季ぶり４１回目のリーグ戦優勝、全日本大学野球選手権大会では準優勝を果たした慶大。秋は２０２１年以来５年ぶりの春秋リーグ戦連覇、そして日本一を目指す。重要な初戦のマウンドを左腕エース・渡辺和に託し、戦いの幕が上がった。この日のスタメンには１番・寳田裕椰（経４・三重）が名を連ねた。ラストシーズンで花開き、リーグ戦初出場を果たす。

初回、慶大打線は東大先発・松本慎之介（教育３・國學院久我山）の前に三者凡退に終わる。その裏、慶大先発・渡辺和も相手打線を三者凡退に抑える立ち上がりを見せる。

２回裏、渡辺和は明石健（農４・渋谷幕張）、樋口航介（教養３・海城）に連打を浴び２人の走者を背負う。さらに長谷川優（文I２・新潟明訓）の犠打が捕手・吉開鉄朗（商４・慶應）の野選を誘い、無死満塁のピンチを迎えると、続く小村旺輔（経４・私立武蔵）は中堅への犠飛となり、１点を先制される。さらに４回裏、渡辺和は先頭の樋口に左二塁打を浴び、その後１死一、三塁とされ、代打・横井春太朗（工３・市立向陽）の二ゴロの間に追加点を許す。

５回表、ここまで無安打に抑えられてきた慶大打線が目を覚ます。主砲・中塚遥翔（環３・智辯和歌山）がチーム初安打の左二塁打で出塁すると、続く一宮が右中間への適時三塁打を放ち、１点を返す。さらに林純に左適時二塁打が飛び出し一気に同点に。その後１死一、二塁となり、丸田が右適時二塁打。この回４本の長打を集め、逆転に成功する。

突き放したい慶大は６回表、３つの四死球で１死満塁のチャンスをつくると、小原が技ありの左適時打を放ち１点を追加。なおも満塁という場面で吉開が犠飛で打点をあげ、５ー２とリードを広げる。

６回裏、ここまで粘投を見せてきた渡辺和だったが、四球と安打で２人の走者を背負ったところで降板。この試合の渡辺和は５回１／３で９０球を投げ、７奪三振２失点という内容だった。代わって登板したのは水野。水野はピンチに動じることなく二者連続三振を奪い、見事な火消しを果たす。

７回表、この回から登板の東大３番手・前田理玖（文４・熊本）に対し、１死から今津が右翼へのソロ本塁打を放ち１点を追加。大学日本代表にも選ばれた主将の今季初本塁打が飛び出し、勝利を手繰り寄せる。

８回裏、慶大のマウンドにはリーグ戦初登板となる小宅が上がる。小宅はストレートとスライダーのコンビネーションが光る投球で、東大のクリーンアップ相手に三者連続三振。２０２３年に慶應高を夏の甲子園優勝に導いた右腕が期待を超える投球を披露し、圧巻の神宮デビューを飾る。慶大の４点リードのまま迎えた９回、小宅はこの回も三者凡退に退け、６ー２で試合に勝利した。

大事な初戦を白星で飾り、春秋リーグ戦連覇に向けて好スタートを切った慶大。打線は一巡目こそ東大先発の松本慎に苦戦したものの、二巡目になると適応し、鋭いスイングで長打を集めた。また、投手陣に関しては、渡辺和に頼りきらない体制を築くことが秋に向けての大きなテーマだったが、水野と小宅が今後への期待を膨らませる好投を見せた。翌日も投打を噛み合わせて勝利をつかみ、勝ち点を獲得したい。

（記事：福田龍之介／写真：山内悠暉、奥秋柚生、河合亜采子／取材：佐久田真帆、秋吉一樹）

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [5] 寳田裕椰（経４・三重） 左飛 三ゴロ 三ゴロ 二ゴロ 5 上田太陽（商４・國學院久我山） 右安 [4] 今津慶介（総４・旭川東） 空三振 三邪飛 二ゴロ 右本 四球 [3] 吉野太陽（法４・慶應） 遊ゴロ 左飛 空三振 二ゴロ 右邪飛 [9] 中塚遥翔（環３・智辯和歌山） 遊ゴロ 左２ 四球 空三振 中飛 [7] 一宮知樹（経２・八千代松陰） 遊ゴロ 右３ 死球 左安 [6] 林純司（環３・報徳学園） 投ゴロ 左２ 四球 左飛 [D] 小原大和（環４・花巻東） 中飛 中飛 左安 右飛 [2] 吉開鉄朗（商４・慶應） 四球 四球 左犠飛 遊ゴロ [8] 丸田湊斗（法３・慶應） 中飛 右２ 中飛 右飛

◆慶大投手成績