【野球】悲願の日本一奪還へ 熱き想いを滾らす”チームの心臓”～沖﨑真周×山口瑛士～／２０２６秋季リーグ開幕前対談第１０弾＜前編＞

いよいよ東京六大学野球秋季リーグ戦が９月１２日に開幕する。“強い慶應”を取り戻すべく挑んだ春季リーグ戦では、５季ぶり４１度目の優勝を果たした。その後の全日本大学野球選手権大会でも、エース・渡辺和大（商４・高松商業）をはじめとする投手陣が粘り強く守り抜き、強力打線が得点を重ねて決勝まで駒を進めた。決勝では関西大の３枚看板に阻まれ、惜しくも準優勝。あと一歩届かなかった日本一への悔しさを胸に、チームは再び戦いの舞台へ挑む。新たな「秋の慶應」を示すべく、春秋連覇、そして今度こそ日本一へ。今回ケイスポでは秋季リーグ戦前企画として、選手たちの意気込みや４年生のラストシーズンにかける想いに迫る。

第１０弾は、沖﨑真周（経４・幕張総合）主務、山口瑛士（商４・県立郡山）チーフコーチによる対談！（このインタビューは９月４日に対面で実施しました。）

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――他己紹介お願いします！

沖﨑：彼は奈良の名門・郡山高校出身で、僕と同じ浪人をして（慶大に）入って。ポジションはキャッチャーでバッティングも守備もよくて、凄くいい選手でした。高校の時も主将になるなどキャプテンシーがあるので、学年をまとめて引っ張っていく立場は１年生の時から変わらなくて。２年生、３年生とAチームの試合にも絡んだことが何回もあるし、そういう上のレベルでずっと野球をやってきた中で、４年生でも野球を続けると思っていたんですけど、みんなからの推薦もあって、本人にとっては凄く難しい決断の中で、学生コーチ、このチーフコーチの立場を選んで。彼がチームを引っ張ったおかげで、春は結果が出たんじゃないかなと思っています。

山口瑛：（拍手して）嬉しい！沖﨑真周です。千葉の幕張総合高校出身で一浪していて、経済学部です。単位はあまり取れていないです。だけどマネージャー業務においては隙が一切なくて、ミスをしないのがすごいなと思っています。ずっとスイッチをオンにしてやっているかというと全くそんなことなくて、スイッチオフにも出来るからこそ、やらなきゃあかん時にガッとやって休憩する時は休憩する。僕らは体力使ってやる仕事ですけど、真周は頭をフル回転させて。しかも大人への対応も多いので喋るのもうまいですし、その大人に対して意見を言うってところは、やっぱりプロかなというのはつくづく思います。それってマネージャーにおいて大事だと思うし、他大学の監督や部長とかとお話する時に、真周がいてくれると安心だなというところは感じていて。あとは試合を組むとかマネージャーとしていろいろやらないといけないところを完全に真周がまとめてくれているので、試合だけじゃなくて、キャンプも含めて上手くチームが回っているのは、真周のおかげです。

――お互いの第一印象

山口瑛：結構すぐ仲良くなって、お互いすぐ二十歳やったんですよ。だから当時は（沖﨑が）一人暮らしだったので、家に行かせてもらってお酒飲んだりしていた記憶があります。明るい奴やなと思っていました。

沖﨑：そんなに第一印象は覚えていないですけど、瑛士と一緒で最初から結構打ち解けていたので、楽しく、何のストレスもなく。当時から仲間としても、友達としても仲良くしてた印象ですね。

――お互い尊敬しているところ

沖﨑：僕は野球に対しての熱意を尊敬しています。僕も野球が大好きで、野球をずっとやってきた中で彼の野球への熱意や情熱、勝ちへのこだわりっていうのは凄い。そこが一番チームを率いる立場である以上必要なことで、その思いがチーム全体につながるので。

山口瑛：真周は野球大好きなんですけど、実際グラウンドに直接関わるわけじゃない、間接的やのに野球に対してしっかり勝ってほしいなとか、このチームで勝ちたいなっていう思いがめちゃくちゃあるっていうのはつくづく思います。 それが他の大人とうまく付き合っていくことや、試合でいい相手と練習試合を組むとか、僕らが関与できない中で一番大事なことなので、それを理解してるところもすごいと思います。

――反対に直してほしいところ

山口瑛：結構寝るの遅いので。マネージャーとしての仕事もそうですし、夜まで大人と電話したりしているんですけど、僕は結構早く寝たいのでそこは睡眠の差があったりしますね。

沖﨑：１つ挙げるとしたら、朝起きない。僕はベッドの上で寝ているんですけど、僕が目覚めた時にベッドにいなかったことはほぼない（山口瑛と沖﨑は同部屋）。

山口瑛：２段ベッドなんですけど、真周がベッドから降りても絶対寝てますね。なんでこんな寝れるんやろ、自分の睡眠のポテンシャルえぐすぎる。

――プライベートの過ごし方

沖﨑：たまにキャンプ行ったり、アウトドア的なことはリフレッシュできるので行きますね。海に行ったり、山にも行きます。

山口瑛：僕はオフの前日に飲んで、寝て、お昼くらいに温泉に行きます。僕は美味しいところに一人で行くことが好きなので、たまにしたりしますね。

――では野球の話に移ります。まずは５季ぶりのリーグ戦優勝おめでとうございました。新チーム発足から春季リーグ戦までの戦いぶりを振り返っていかがですか

山口瑛：「勝てる」っていうのはずっと思ってはいたんですけど、実際に相手が手ごわくて。僕自身はベンチで声を出しているだけでしたけど、１試合１試合ここまで疲れるのかというくらいめちゃくちゃ疲れました。メンバーどうするとか、１戦目、２戦目で頭を使って、春が終わった時は「また秋もやらないかんのか」ぐらいの疲れがあって。でも勝った時のうれしさや、ずっと練習してた選手が打ってくれた時の嬉しさは体験したことがなかったし、優勝決まった瞬間はもう泣き崩れて、自分でもこんなに泣けるのかと思いましたけど。本当に嬉しくて、最高の瞬間でした。今振り返ると、ここまでやれるとは思っていたんですけど、１試合１試合タフだったのと勝ちきれなかった悔しさは常にあるかなと思います。

沖﨑：「長かった」という印象ですかね。３季連続５位で僕らの代だったんですけど、新チームが発足した時に、そういうマイナスな空気は一切なくて、みんなが勝てると思っていました。それは実力者も多かったし、経験値もあったし、いい選手もたくさんそろっていたので「勝てるだろう」とは思っていたんですけど。それでも他の五大学がすごい強いので、結局３戦目に臨むことも多かったし、思っていた以上に手強いなという印象でした。瑛士が言ったように、１戦１戦の疲労度というか熱量というか、先のことは何も考えられなくて。その１試合に全てを懸けるっていうつもりだったんで、めちゃくちゃ長かったけど最後優勝したときは力が抜けて良かったみたいな感じです。

――一方で、全日本大学野球選手権では決勝で関西大学に１－２で敗れ、惜しくも準優勝でしたが、リーグ戦では見えなかった課題や気づきはありましたか。

山口瑛：実際問題、僕ら４年間やってきて、大体リーグ戦に出てる選手ってずっと活躍してるので、データも見るけど大体どのぐらいの実力でということが予想できるんですけど。実際、関西大学もその出たとこ勝負みたいなとこはあって、どれだけ動画見たりしても、どれだけいいバッターだよって思ってても、やっぱり打たれたりしますし。 「うわ、これ抑えれへんか」とか、「ここ打たれるか」とかそういうのを一発勝負の試合の中で修正をしないといけないのが、やったことのない相手とやるところの難しさやなと思って。例えば明治とやるとなると、絶対強いから「チャレンジ」って思って試合に入りますけど、（関西大学の時は）実力がわからないので。 その油断はなかったと思うんですけど、そのちょっとした気の緩みをスタートから入ってしまって、どうしても勝ちきれない要因の一つだったと振り返ると思います。

沖﨑：準備ができないのが大きいですね。 例えば僕らがリーグ戦で１週空いて次カードが明治だったら、もう２週間明治の動画を見て、 ２週間明治のピッチャーをイメージして全部練習とかもあって。 さっき瑛士が言ったように（リーグ戦は）相手が分かっているので、チャレンジャー精神でやってるんですけど、全日本は実際も試合をやってみないとわからないし、試合でしかわかんないことがほとんど。あとはトーナメントで試合日程も短いし、ピッチャーの登板間隔も（ベンチ）メンバーも変えられないんですよ。１戦１戦同じメンバーで戦わなきゃいけないので疲労度もすごかったし、他の全日本に出た出場チームは、大体５月の３週目ぐらいにリーグ戦が終わって、そこから２～３週間ぐらい間が開いて全日本入るんですけど、六大学が一番遅くて早慶戦が終わったのが６月１日だったので。一番スパンが短い中で調整して対戦するのが難しかったです。

――春の早慶戦前アンケートで「チームを支える立場としていつも２人で熱く語り合っている」を沖﨑主務が書かれていたが

山口瑛：僕らオープン戦負けた時とかでも「なんでこの試合勝てへんかな」ってイライラしてて。この前も関西大学とオープン戦した時、死ぬ気で勝ちにいくぞって言って勝てんくて、部屋の空気からどんよりしていて僕も真周もイライラしてて。僕ら似ているところあると思うんですよね。

沖﨑：あれはイライラしたね。絶対に勝つって言ってて０ー７でボコボコにされた。

取材者：全日本決勝戦との違いを感じた部分はありましたか。

沖﨑：いや、でもあんな感じだったね。めちゃくちゃ強いです。

山口瑛：（関西大は）いいチームなんですよね、マジでいいチーム。日本一にふさわしいチームやと思う。

沖﨑：ピッチャーの継投も一人余分に入っていますけど、基本的には（全日本の決勝と）同じ継投でそれも前から分かっていての試合だったので、なおさら悔しいし。

山口瑛：僕、慶應落ちてたら関大やったんすよ（笑）。というのは置いておいて、なんやろうな、熱い話。

沖﨑：普通にくだらない、何も内容のない話もするし、野球の話もします。

山口瑛：あとはスケジュールの話が結構多いですね。ここをこうした方が選手がやりやすいとか、バスの出発時間とかも全部僕らが決めるのであと３０分早めた方がいいとか。

沖﨑：僕らのペア、心臓みたいな感じです。

山口瑛：今思い浮かんだ？（笑）そうやな、確かに俺らが動かな、このチームは死ぬと。でも実際間違ってないし、胸張れる。

沖﨑：元々仲もいいし、何もストレスがないからこそ、そういう野球の話も全然ノンストレスで円滑に進んでいる感じはしますし、チームの雰囲気にもつながっていると思います。

（取材：河合亜采子、記事：加藤由衣）

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