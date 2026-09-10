【野球】全日本の悔しさを力に変えて ３人で挑む秋の頂点～丸田湊斗×横地広太×吉田雄亮～／２０２６秋季リーグ開幕前企画第３弾

いよいよ東京六大学野球秋季リーグ戦が９月１２日に開幕する。“強い慶應”を取り戻すべく挑んだ春季リーグ戦では、５季ぶり４１度目の優勝を果たした。その後の全日本大学野球選手権大会でも、エース・渡辺和大（商４・高松商業）をはじめとする投手陣が粘り強く守り抜き、強力打線が得点を重ねて決勝まで駒を進めた。決勝では関西大の３枚看板に阻まれ、惜しくも準優勝。あと一歩届かなかった日本一への悔しさを胸に、チームは再び戦いの舞台へ挑む。新たな「秋の慶應」を示すべく、春秋連覇、そして今度こそ日本一へ。今回ケイスポでは秋季リーグ戦前企画として、選手たちの意気込みや４年生のラストシーズンにかける想いに迫る。

第３弾は、丸田湊斗（法３・慶應）選手、横地広太（政４・慶應）選手、吉田雄亮（商４・慶應）選手による仲良し外野手トリオ対談！（このインタビューは９月４日に対面で実施しました。）

――他己紹介をお願いします！

丸田→吉田：吉田雄亮です。もの静かですが、めちゃめちゃボケます。お父さんがめちゃくちゃおもしろくて、その血を引いています。僕は吉田くんと同じ部屋です。

丸田→横地：横地くんはこの夏すごい災難に見舞われて、合宿でけがをし、合宿組より早く日吉に戻ってきて、病院に行くと思ったら夏インフルにかかり、僕らが帰ってきて大丈夫かなと思ったら扁桃炎になり。大変不運な夏を過ごしました。

横地：神社にお払いにいったんですよ。

吉田→丸田：丸田は、取材でちょっとかっこつけちゃう節があるから、俺らは本当の丸田を知ってほしい。本当は違うっていうのをわかってほしいのと、あとは友達がいないとか。

丸田：ちょっとガチになってきた。

吉田→丸田：高校時代の画像を探してほしいんだけど、マウスピースとかしていて、ちょっとカッコよくないから、本当はカッコよくないんだよということを知ってほしい。

横地→丸田：根はめっちゃ子供っぽくてかわいいのに、それが出せないんですよ。こういう場だとスカしてかっこつけちゃう。皮一枚かぶっちゃうんですよね。だからみんなはその皮で誤解しないでほしいです。本当はいつもずっとだるいとか文句言っているんですけど、それは恥ずかしさの裏返しで、根は真っ直ぐで可愛い子です。

――お互いの第一印象

吉田→丸田：丸田は、塾高生の新入生がキャッチボールしていて、１個上の真田壮之（令８経卒）が「めっちゃ肩強いやつがいる」って言っていて、それが丸田だった。

横地→丸田：俺も丸田の第一印象は、１個上の真田壮之が高１をみる担当だったんですけど、「俺の推しがいる」みたいな。センスある丸田ってやつがいるって。

横地→吉田：吉田はめっちゃ頭いい感じ出すんですよ。勝手に出ちゃっているのかわからないんですけど、出ちゃってて。寡黙で頭キレる系なのかと思っていました。テストも頭いい感じだと思っていたのに、いざテスト返しされたらほぼ赤点。えー！！って（笑）。赤点が返ってきたのに、まだキレッキレ（笑）。頭いい顔してる。

吉田→横地：横地は、髪型がダサかったよね。あの時は。とんでもない髪型してた（笑）。そういう子がいるんだなって。めっちゃ強いチームから来たから、エリートの子なんだなという感じですかね。

丸田→吉田：神奈川のボーイズリーグで中学一緒でした。左ピッチャーで二刀流で、直接対決はしてないんだけど見ていて、この人はえぐいって思った。選抜にも選ばれていて、「慶應行く」って聞いて、すごって思った。俺、当時慶應とか何も考えてなかったから。いざ慶應に入ったら、そういえばあの人いるじゃんって思い出した。そしたらめちゃくちゃ静か（笑）。

横地→吉田：もう俺らの代のエースはこいつだみたいに言われてました。野球推薦で入ってきて、こいついるからもうピッチャーは大丈夫だから、あとは野手で頑張ろうってなったけど、蓋開けたら一球も投げない。ずっとけがしてた。結局バッターとして４番になっちゃった。

丸田→横地：高2から上の代でセンターでスタメン出ていて、すげえなと思っていたら、めちゃくちゃふざける。だけど頭がよくて、要領の良い人だなという。それは今も変わらないけど。

――塾高時代の3人の思い出で、特に印象に残っていることはありますか？

吉田：横地とは高校２年の時同じクラスだったから、1年間席変わらなかったから前後でずっと一緒だった。勉強しないんだよ、横地って。テスト前でも。だから騙されたというか、勉強しなくてもいいんだなと思っていたら、自分がとんでもないことになっちゃったりとか。よく食堂にうどんを食べに行ってました。

――お互いの好きなところや尊敬するところ

吉田→横地：横地は頭がいい。効率がいい。頭の良さが隠しきれてない。

丸田→横地：本読みだからだと思う。本読みめっちゃいい。

吉田・横地：本読み？（笑）読書家ね

吉田：絶対書いてほしいなこれ（笑）。

横地：本読みのどこがいいの。

丸田：自分本読まないので。

吉田：まあ（横地は）多才。なんでもできるからそれが羨ましい。

横地→丸田：いい面でも悪い面でもあると思うんですけど、やることなすこと全てに対して、疑問を持ち続けるんですよ。だから、新たな視点をチームにもたらしてくれることもあれば、こいつやる気ないって捉えられることもあるので。イエスマンではないから、考えているのかな。外野ノックを受けてるときに、１秒たりともずっと何かしらに文句言っています（笑）。

丸田：そんな？がち？（笑）

吉田→丸田：みんな知らないかもしれないけど、白い。羨ましいかな。あと、すぐ赤くなるのが可愛い。

横地→吉田：吉田は見ての通り、とげがないですね。人当たりがすごい。裏ではわかんないですけど。すごい優しい男なんです。

吉田：他は？もっと出して

横地：あとあんまり騒がれてないですけど、野球部で１位、２位を争うイケメンだと思います。

丸田：整ってるよね。あとバッティングが素晴らしいです。

――逆に直してほしいところ

横地→丸田：ずっと文句言うところっす。グチグチ。

吉田→丸田：いつも一緒にキャッチボールしてるんだけど、集合にギリギリに来るところ。毎回バット持っていくか、ボールを持っていくか、キャッチボールのペアで決めるんだけど、俺がそれを聞きたい時間より１個遅い時間に来るから、俺がどっちってなっちゃうからもうちょっと早く来てほしい。

丸田：めちゃめちゃちゃんとしたやつ言う（笑）。

吉田：今この機会に言わないと言えないからね。

吉田→横地：横地はトイレ近い。

横地→吉田：吉田の直してほしいところはそんなないけど、シュール系じゃなくて、たまにはめっちゃはっちゃける系もやってほしいな。

吉田：気づいていないだけでやってるけどね。秋に期待して。

横地：吉田は直してほしいところあんまない（笑）。人間としてできてる。

――プライベートでの関わりは

丸田：お笑いとか見に行くよね。３人のおもろいと思ったものを共有するLINEグループがあります。お笑い好きっていうので、劇場とか３人で見に行ったり。

横地：高校の時は丸田がお笑い好きとは知らなかった。隠してたんですよこれも。

丸田：いやいや（笑）。別にお笑い好きに関しては恥ずかしいと思ってない（笑）。

――好きなお笑い芸人は

吉田：例えば炎。（一同笑い）

横地：僕、千鳥っすね。普通に。

丸田：そこまで有名じゃないところでいくと、滝音。旅行も行きたいね。

横地：行きたい。普通にこの３人で旅したい。この３人は価値観は合いますね。

――ちなみに今回の対談は春季早慶戦前アンケートで吉田選手が丸田選手と横地選手と対談したいと書いてたので組んでみました！

横地・丸田：ええ？！ラブコールやんお前。嬉しいなー。

吉田：たしかこの２人で前あったんすよ。嫉妬心が出ちゃったかなみたいな（笑）。

丸田：前のはケイスポ側の提案だよね。

吉田：「それをわかっていないのかなーケイスポって。」って思っちゃった（笑）。

――ここから春のシーズンを振り返る質問をさせていただきます。まず、春季リーグ戦を振り返ってみていかがですか

横地：やっぱり優勝できてよかったんじゃないですか。それが１番ですね。４年生になったら自分というよりもチームが勝ったらすごい嬉しいです。

吉田：同じですね。

丸田：僕も同じですし、プラスアルファだいぶ去年と比べてレギュラーとして出られたので、個人としてもチームとしても今までの成績とはガラッと変わったので、よかったシーズンかなと思います。

――全日本では惜しくも準優勝という結果になりましたが、全国大会を通して感じたことや印象に残っていることは

横地：早慶戦前に４番の中塚（＝中塚遥翔、環３・智辯和歌山）が離脱しちゃって、全日本誰かでないといけないってなったときに、準決勝決勝は僕がスタメンで出たんですけど、もうちょっとチームの力になれたらなという風に思いました。でも、ドラ１候補と言われているピッチャーとは対戦できたので、関西大の米沢（＝米沢友翔、人間健康４・金沢）とか。それはすごい良い経験になりました。秋に生かしたいです。

吉田：全日本はスタンドで応援していたので、関大の応援がよかったかな。めっちゃ人来てたし。

丸田：僕はもうめちゃくちゃ悔しかったですね。決勝戦。僕の１個前のバッターで終わったので、目の前で終わってすごい悔しかったし、それまでの打席でも貢献できていなかったので、そこの悔しさが１番でした。決勝戦の１点は、（林純司（環３・報徳学園）の）ゴロがサードゴロだったので、ショートゴロだったら多分きつかったんですけど、走りながら三塁に行けるなと思っていきました。

――春のシーズン特に印象に残っている試合はありますか

横地：僕明治１回戦ですかね。明治にここ２年間勝ててなくて、３－２で勝って。最後追い上げられたけど、勝ち切ったところで結構いけるかもという感じが出たのは覚えています。

吉田：それだったら明治３回戦。初回２点とられて結構やばいかもと思ったけど、吉開（＝吉開鉄朗、商４・慶應）という普段そんなホームラン打つわけじゃないバッターが打って勢いづいて大量得点ってなったのがすげえって。

丸田：僕らの代が入部してから初めて明治に勝てて、勝ち点以前に一勝もしてなかったから印象に残ってるね。

――夏のキャンプでは何を重点的に取り組んできたか

丸田：僕は盗塁にフォーカスして、足が武器だけどスタメンで１番でずっと出続けたわりには盗塁数が少ないなと感じていました。短い期間でも変えられる部分かなと思ったので、この夏は重点的に盗塁をしてきました。

吉田：僕は守備よりかはバッティングを期待されているので、チームにどう貢献できるかを考えてやってきました。今数値を測れるやつがアナリストがやってくれているので、その数値も見ながらもっとこうしようと思って頑張っていました。

横地：僕は左ハムストリングの強化ですね。ちょっとやっちゃったので。

――手ごたえを感じたオープン戦はありますか

丸田：國學院大学戦かなー。チームとして。

横地：夏のキャンプからチームとしてあんまりいい感じに勝てていなかったんですけど、オフ明けここからギア入れないとってなった初戦、國學院大戦でバッティングみんなよくていい感じに勝てました。

丸田：あれがチームとしてだいぶ勢いになった。

――秋ではどのような役割を果たしたいですか

丸田：僕は成績として足で活躍はできたかもしれないですけど、もっと打率とかわかりやすい部分で活躍したいなと思っていて。３割１０盗塁ホームラン１本で。

吉田・横地：おぉー。すばらしい。

吉田：僕はやっぱりチャンスで打ちたい。タイムリーが打てるようなバッターに。今のバッティングを主に見ている小林宏コーチさんにみんなの前で「チャンスに弱い」って言われちゃって。ちょっと悲しくなっちゃったからそのイメージを払しょくしたい。

横地：僕はトリプルスリーですね。３割３０本３０盗塁はシーズン通して達成したい。

丸田：怖いもの知らずやな。

横地：山田哲人（東京ヤクルトスワローズ）が達成したでしょ。

丸田：それは１４０試合とかいう（笑）。

――これから対戦を楽しみにしている選手はいますか

丸田：高橋煌稀（早大、スポ３・仙台育英）かな。

横地：甲子園の決勝でもやってるもんね。

丸田：なんかbotみたい（笑）。

吉田：追加情報くれる人（笑）。僕はワセダの香西（＝香西一希、スポ４・九州国際大付）くん。中学時代ちょっと一緒にやってたんだけど、出会った人の中でトップ３に入るくらい優しい人。もしかしたら優しいところ投げてくれるんじゃないかな。願いも込めて対戦したい。

横地：僕明治の平嶋（＝平嶋桂知、政経２・大阪桐蔭）くんですね。今、室内で明治の平嶋想定のマシーンで僕ずっと練習してるんですよ。昨日が５０打数３安打。

吉田：少な。

丸田：０割６分（笑）。

横地：そこをいかにトリプルスリーに持っていくか。平嶋投手がいいピッチャーだなと思うんで。

――吉田選手と横地選手はラストシーズン。どのような思いがありますか

吉田：優勝できれば最悪腕１本、２本くらいはくれてやる。

横地：やっぱり最後一生モノの仲間だと思っているので、優勝・日本一になりたいのもありますし、下の代に僕らの色をもう少し残したいなという。いいものを残したいとは思ってますね。

――丸田選手は４年生にどのような思いがありますか

丸田：もうやめてほしくないです。僕さっきも言ったようにプライベートでの関わりもめちゃくちゃ濃いですし、普段から密に同学年の人以上に１個上とは関わっているので、だいぶ思い入れはチーム内で強い方だと思います。

横地・吉田：心配してます。来年、丸田友達いるのかな。

――最後に秋季リーグ戦への意気込みをお願いします！

吉田：せーのっ

吉田・丸田・横地：絶対日本一獲るぞ！

横地：何が何でも日本一獲ります。あと、トリプルスリー。

（取材：佐久田真帆／記事：河合亜采子）