【野球】２人のリーダーシップで優勝・日本一へ チームを支えるプレーと声～今津慶介×大村昊澄～／秋季リーグ戦前企画第９弾

いよいよ東京六大学野球秋季リーグ戦が９月１２日に開幕する。“強い慶應”を取り戻すべく挑んだ春季リーグ戦では、５季ぶり４１度目の優勝を果たした。その後の全日本大学野球選手権大会でも、エース・渡辺和大（商４・高松商業）をはじめとする投手陣が粘り強く守り抜き、強力打線が得点を重ねて決勝まで駒を進めた。決勝では関西大の３枚看板に阻まれ、惜しくも準優勝。あと一歩届かなかった日本一への悔しさを胸に、チームは再び戦いの舞台へ挑む。新たな「秋の慶應」を示すべく、春秋連覇、そして今度こそ日本一へ。今回ケイスポでは秋季リーグ戦前企画として、選手たちの意気込みや４年生のラストシーズンにかける想いに迫る。

第９弾は、今津慶介（総４・旭川東）選手と大村昊澄（法３・慶應）選手によるチームのムードメーカー対談！（このインタビューは９月９日に対面で実施しました。）

――他己紹介をお願いします！

大村：今津さんは、下級生の頃からフレッシュリーグとかで一緒にベンチ入ったりしていて、一番は熱い男だなと思っています。自分はベンチで声出すタイプで、でもなかなか大学に入ってからはそれに応えてくれる人はあまりいなかったんですけど、今津さんは自分に声出すのを振ってくれたりとか、自分が一生懸命声出していることに気付いてくれるという、熱い中にも周りが見れる視野の広さがあります。あとは野球脳がすごく高くて、人一倍考えて野球をやっているなという風に思います。技術はもちろんそうなんですけど、頭の良さで良いプレーしてるなっていう印象があるので、そういう選手かと思います。

今津：ご存知の通り、慶應高校甲子園優勝の時の大立役者で、当時の主将ということもあって、僕たちの代がキャプテンを選ぶときに決まらなくて大村をあげようという説もあったくらいリーダーシップが素晴らしくて、今もベンチに欠かせない存在だと思いますし、大村がいてくれればチームが盛り上がるという、そんな存在だと思います。

――お互いの第一印象は

今津：僕はもう画面の中で会ってるので（笑）。甲子園見てたんですけど、やっぱりスターじゃないですか。その中でキャプテンをやっていてそれだけの素質があるんだなというのは思いました。（体格は）小さいですけど、森林（＝森林貴彦、慶應義塾高校野球部監督）さんに選ばれただけあって、みんなからも信頼を置かれているんだなと思いました。

大村：今津さんは、バッティング練習で「こうじゃないこうじゃない」とブツブツ言いながらやっていて（笑）。普段は明るいキャラですし、僕が一歩引いて見ているときはちゃらけている一面もありながら、バッティングを一生懸命考えてやっているなという印象です。

――お互いの好きなところ・尊敬するところは

今津：僕もベンチ入り始めたのは３年からなので、苦しい時期も長かったですし、このまま４年間リーグ戦に絡めなくて終わっちゃうんじゃないかという気持ちもあって。彼も２年まで入っていなくて３年春までそういう気持ちがあったと思うんですけど、どのカテゴリーにいても自分を変えないで、ベストのパフォーマンスを出し続けて、今の彼の立場があると思うので、監督はそういうところを見てますし、あらゆる状況の中で自分を持ち続けていけるのが良さかなと思います。

大村：今津さんが悩んでいるところを表に出しているところを見たことがなくて。立場上見られる立場なので、そういうのを自分の中で律しているだろうし、本当に今津さんが暗い部分を見せないのはすごいことだと自分は思っています。やっぱり打てなかったときとかエラーしたときとかはどうしても暗くなっちゃうし、そういう自分に負けそうになることももちろん自分もあるんですけど、そういう葛藤に常に勝っている人だと思います。

――逆に直して欲しいところは

今津：声が枯れすぎてリーグ戦で出なくなるのは本当に気をつけて欲しいですね。今もう枯れているじゃないですか。オープン戦とか練習も張り切っちゃうので、リーグ戦で声出ないことは懸念してます。

大村：ボール回しで引っかけたり抜けたりすることですかね（笑）。

今津：直します。直したいですけどね、ずっと。

――プライベートでの関わりは

今津：何回か飲みに行ったくらいで、特にはないですね。ご飯とかも行ってないよな。

大村：お願いします。まあ寮が違うからね。

――春のリーグ戦を振り返って

大村：２年生までベンチに一度も入ったことがなくて、今年の春からベンチに入れさせていただくことが増えて、リーグ戦の中に入ってみるとこんな世界なんだなという風に思いました。２年まではベンチに入れない悔しさがあったんですけど、今年の春は試合に出られないもどかしさとか、レベルの上がった悔しさを経験できたのは自分にとって良かったかなと思いますし、勝ち方を先輩が見せてくれたので、来年以降の自分たちのチームになってからのことも少しずつ考えるようになったかなと思います。

今津：ベストナインもとれましたし、及第点と言いますか、そこまで悪くなかったんですけど、５カードしかない中であまり調子が良くないカードもあったりとか、全てのカードでは自分のベストが出来なかったのが反省です。スタッツ的にはもっと数字を残せると思うので、秋は開幕節から早慶戦まで全てのカードで自分のベストのパフォーマンスを出せるようにしていきたいと思います。

――リーグ戦で印象に残っている試合

大村：自分のことにはなってしまうんですけど、初めてリーグ戦で打席に立った明大２回戦が記憶に残ってます。初めて試合に出れたっていうのと、打席から見た神宮の慶應の応援団とか、自分のアナウンスがかかる瞬間とか、本当に鳥肌が立つような思いがしましたし、こういう中で一日何打席も立っているスタメンの選手はすごいなと感じたのを覚えてます。

今津：（対戦した）ピッチャー誰？

大村：平嶋（明大・平嶋桂知＝経２・大阪桐蔭）。

今津：天覧試合は別格で、早慶戦もいつも通りって感じでしたけど、僕もそれ以外のカードだと明治戦ですね。本当に早慶戦くらい自分の中で印象に残っていて。一年の秋、廣瀨（＝廣瀨隆太、令６卒・現福岡ソフトバンクホークス）さんの時には勝ちましたけど、そこから明治から勝ち点を一回も取っていなかったので、明治に勝つのはこんな感じなんだと印象に残っています。

――全日本を振り返って

今津：関大戦のイメージがまだ残っていて。試合結果としては２―１だったんですけど、試合を通して関大ペースで進んでましたし、点差以上の力の差もそうですし、悔しい雰囲気というか悪い雰囲気が一番印象に残っています。

大村：雰囲気の悪さは感じていて、自分にももっと出来ることがあったなと思いました。最終回３人連続代打が出て、自分も準備していたんですけど、そこで名前が呼ばれなかった自分の実力不足や、スタンドで応援してくれていた応援団や選手のみんなへの申し訳なさを感じたのを覚えています。

――声掛けをしている姿が印象的だが、声掛けで意識していることは

大村：とにかく明るい言葉をかけることと、日本一になるという目標を常に忘れないことを心がけて声掛けをするようにしています。

今津：声掛けというか僕は思ったことを口に出しているっていう感じなので、考えるというよりかはその時に感じたことを自分の言葉にして伝えています。

――大村選手は今津選手のキャプテンシーを見習う部分は

大村：ありますね。自分は姿勢や発言で高校時代引っ張ってきたんですけど、今津さんは自分にはない、プレーの中でのキャプテンシーがあるので、そういう部分を野球選手としてはもちろんですけど、キャプテンとしてもすごいなと思います。

――今津選手は日本代表にも選出されたが、世界大会で得られたことは

今津：代表に選んでいただいた以上、日本チームとして世界一を取れたのは良かったんですけど、一野球人として、周りがドラフト１位で行くような選手とやらせてもらって、もちろん技術面で学ぶことは多かったんですけど、１番は野球に対しての取り組み方だったり、こういうやつらがドラフト１位で行くんだなというのを感じたので、プロ野球を目指している身として刺激になりました。

――大村選手は、今津選手や慶應の選手が日本代表に選ばれているのを見て刺激は

大村：刺激は毎日あるんですけど（笑）。今津さんもそうですし、林（＝林純司、環３・報徳学園）だったりとか和さん（＝渡辺和大、商４・高松商業）とか、普段は一緒のユニフォームを着て一緒のグラウンドで戦っているチームメイトが、日の丸を背負っているのは本当にすごいことなので、身近にこんな良い存在がいるのは貴重だなと思いながら、毎日何か盗めることはないかと思ってやっています。

――夏の合宿やオープン戦で意識していたこと

大村：まずはスタメンで試合に出ることを目指して、パワーをつけることを意識していたんですけど、ちょっとそれでスイングを崩してしまった部分もあったので、今はリーグ戦に向けて自分が求められている役割を磨く形にシフトチェンジしています。

今津：プレイヤーとしてのレベルを上げられるように、春の課題を試行錯誤しながら、いくつもある中で１つずつ潰してきたという感じです。

――手応えを感じたオープン戦

今津：夏は調子が上がらない期間が続いたんですけど、そこも地道に頑張ってやってきて、ようやく最近自分の中で手応えが出てきたというか、開幕これでいけるなというか、ここ何試合かのオープン戦を含めて手応えがあります。

大村：最近のオープン戦はなかなかチャンスを貰えていないんですけど、自分の任された立場でオープン戦からとにかく勝つために何が出来るかを意識してやっていて、最近チームの結果も少しずつ上向きになっているので、そういうところで手応えを感じています。

――秋季リーグで対戦したい選手

大村：早稲田大学の髙橋煌稀（＝スポ３・仙台育英）と対戦してみたいなと思います。甲子園の決勝以来の対戦になると思うので。その時はフォアボールだったと思います。

今津：湯田（明大・湯田統真＝政経３・仙台育英）は？

大村：その日４フォアボールとかだったんですよ、決勝。

今津：ナイスですね。

大村：あざっす。

――髙橋投手が早稲田に入ることになった瞬間から意識はしていたか

大村：していましたね。彼の結果も気になりましたし、僕らが試合していない時の髙橋煌稀のピッチングがどうだったかも見ていましたね。あとはそうですね、湯田とも対戦したいですね。

――お互いに期待している成績

大村：三冠王です。

今津：彼にはもうチームの優勝を託します（笑）。監督が（春）明治の２戦目で出すということは何か期待しているものがあると思うので、流れを変えるだったり、春はチーム状態も割と良くて勝ちゲームが多かったですけど、大村みたいな選手が活躍するのはビハインドの場面とか苦しい状況だと思うので。監督もそういう状況で流れを変える一本であったりを期待していると思うので、具体的な数字ではないですけど、チームが苦しい状況の時にバッティングで流れを変えてくれるのを期待しています。

――慶應の中での注目選手

大村：裕椰さん（寳田裕椰＝経４・三重）とか。

今津：それはあるね。ラストシーズン満を持して副将の寳田がベンチに入ると思いますし、もしかしたらスタメンで出るかもしれないので、４年間の思いをこのラストシーズンにぶつけてくれるんじゃないかなと思います。

今津：あとは小宅（小宅雅己＝環１・慶應）っすね。僕は彼が公式戦で投げているところを見たことがないですけど、一野球ファンとして、彼が神宮に立っている姿を見たいです。

――今津選手はラストシーズンとなるが

今津：ワクワクしてますし、少し寂しいです。大学野球がこんなに素晴らしい場所だと思っていなかったですし、大人になった時にも１番記憶に残っているんだろうなというくらい素晴らしい４年間だったので、寂しい気持ちはありますが、最後なので笑って終われるようなシーズンにしたいなと思います。

――大村選手はラストシーズンを迎える４年生に向けて

大村：この夏の期間もそうですけど、４年生のラストシーズンにかける思いを身をもって感じていますし、そういう部分を３年生以下に繋げていくのが自分の役割だと思っているので、４年生が体を張って残してくれていっているものを少しでも多く吸収して、来年以降勝ち続ける慶應を作れるように自分中心にやっていきたいと思います。

――今津選手はプロ志望届を提出したが、プロに向けた意識は

今津：目標はプロに行くことですけど、チームのためにというのが最初にあって、そういう精神が良いプレーに繋がると思っているので、秋もチームの勝利のために自分が出来るベストのプレーをして、その結果がプロ野球につながればいいかなと思います。

――秋のリーグ戦で個人で達成したい目標

大村：このメンバーで日本一を獲ることだけだと思うので、自分の結果とかよりも、とにかくチームで日本一を獲ることが目標です。

今津：リーグ戦優勝と日本一、個人としては三冠王です。

――秋に向けての意気込み

大村：春は悔しい結果に終わったので、今の４年生大好きですし、このメンバーで野球が出来るのもあと長くて２か月ちょっとなので、４年生の背中を追いかけて、４年生の気迫に負けないように３年生も盛り上げて、最後は笑って終われるような秋シーズンを過ごせたらいいなと思います。

今津：春も応援の力を感じたんですけど、全日本の決勝で負けてしまって、秋は皆さんにリーグ戦優勝はもちろん、日本一の景色をお見せしたいと思っているので、神宮に来て力を貸していただければと思います。

（取材：山内悠暉、記事：佐久田真帆）