【ソッカー（女子）】〈試合速報〉野村弾で一時同点も 後半ＡＴに決勝弾許す…／第４０回関東大学リーグ１部後期第７節 VS神奈川大学

関東大学リーグ１部後期第７節。１部・２部入れ替え戦圏の１１位・慶大は、アウェイで４位・神大に１−２で敗れた。

前半は木田遥（総１・十文字）、野口初奈（環４・十文字）、山田葵（総２・聖和学園）の中盤３枚が神大ダブルボランチに対する数的優位を突いて前進を試みる。しかし、劣勢で試合が進むと、ロングボールから先制され、０−１で終える。

後半から徐々にチャンスをつくると、６６分、米口和花（総３・十文字）のスルーパスに反応した福島紗羅メヘル（政１・昌平）がクロスを供給。髙松芽衣（環３・植草学園大学附／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）のシュートは防がれたが、こぼれ球を野村亜未（総４・十文字）がシュート。再び防がれたが、こぼれたところを野村が押し込み、同点に追いつく。試合終盤は神大のフォーメーション変更に伴い、慶大も５−３−２から５−４−１へとシステムを変更したが、押し込まれる時間が続くと、アディショナルタイムにＣＫから決勝弾を浴びた。

【試合結果】

２０２６／１０／３（土）１３：００キックオフ＠神奈川大学附属中・高等学校サッカー・ラグビー場

Ｏ．Ｒ．Ｓ 第４０回関東大学女子サッカーリーグ戦１部 後期第７節

神奈川大学２−１慶應義塾大学

インタビューと詳報は後日お届けします。

（取材：柄澤晃希）