【ホッケー（女子）】慶應に新たな息吹をそそぎこむ　日進月歩の努力でチームに新風を　中西美月×高橋日和子／１年生インタビュー「ROOKIES FILE」Vol.23

１年生の新人記者を中心に、１年生の選手たちにインタビューをするこの企画。第２３回は、ホッケー（女子）・中西美月（薬１・学芸大学附属）選手、髙橋日和子（政１・成城学園）選手です！（このインタビューは９月２５日に対面で実施しました。）

ーー自己紹介

中西：慶應義塾大学薬学部薬学科の中西美月です。今シーズンポジションはディフェンダーをしています。

髙橋：慶應義塾大学法学部政治学科の髙橋日和子です。今シーズンはミッドフィルダーをしています。

ーー競技歴

髙橋：私は高校から始めました。それまではずっと水泳やってたので、中学卒業したら陸上スポーツでチームスポーツをやりたいなと思ってました。一貫校だったのでメジャースポーツは経験者がほとんどなので選択肢から外れて、その中で母親が（ホッケー）経験者でかっこいいなと幼いころから思っていたので、高校から設置されていたスポーツのホッケー部に入りました。

中西：私は幼い頃からチアダンスを習っていて、中学まではクラブチームでチアをしていて、並行して中学の部活動でバスケットボールをやってました。ホッケーは高校から始めたのですが、きっかけとしてはチアで腕をけがしてしまった時にハンデにならないような新しい競技でチームスポーツを探していたところ、とても雰囲気のいい学芸のホッケー部に巡り合えました。

ーー戦績は

髙橋：東京都はまず３校しかなくて、その中で私たちは違う学校でした。

髙橋・中西：もうライバルで（笑）

髙橋：私は先輩方の代では優勝していたのですが、自分たちの代になってからは３位と準優勝でした。

中西：逆に学芸（大付属）は、引退のかかった最後の都大会では優勝することができまし

た。

ーー都大会の後は

中西：関東大会では全国レベルの強豪に初戦で当たったので、なかなかその先に進むことは東京都としてはできなかったです。

髙橋：だけど、初戦敗退でベスト８（笑）。

中西：ホッケーの人口が少ないから…

髙橋：あと、毎年夏に国体出場をかけて関東ブロック大会に東京都選抜で出場するのですが、私たちが高３のときはシードだったので初戦負けではあるんですけどありがたくベスト４になってました。(笑)

ーー２人は高校時代から面識は

髙橋：1年の時に交流があったのですが、お互いあまり意識せず。2年の東京都選抜の練習の時に帰りが偶然同じ電車だったので席近くにしたら盛り上がってすごい仲良くなりました（笑）。

中西：結構仲良くなりました（笑）。

ーーお互いの第一印象は

髙橋：プレー中も考えながらやってる子なので色々うまいなって思ってました。

中西：お互いキャプテンだったんですけど、学校が違うと部活の運営の仕方も戦略も全く違うんだなということを教えてもらった記憶です。

ーー高校での競技生活を振り返って

髙橋：競技面では、私は考えてプレーするよりは感覚でプレーしてました。相手の動きをみてなどではなく、流れに身を任せるようなプレーをしてました。組織面では、最高学年になった時に部長を務めさせていただいて、その時あまりうまくまとめられず、成績としても本番に弱いのが弱点で、それを引退まで克服できずだったので少し後悔の残る３年間でした。

中西：高校ではどちらかというと楽しくホッケーをするのがモットーの部活でした。もちろん勝ち進んで勝利を目指すということも一つの目標だったんですけど、新しい競技でどうやってチーム作りをしていくかというところに焦点を置いていました。技術的な部分では関東大会に出て格上の相手と戦った時に、まだまだ及ばないところがあるなと感じることが多く、東京都の中では引っ張っていく立場ではあったものの、関東、全国といくにつれて自分の未熟さを痛感しました。

ーー慶大を選んだ理由は

髙橋：慶應は家族に出身者がいるので身近な大学で、幼い頃から大きな憧れを持っていましたし、勉強面でも頑張りたいなと考えていたので選びました。

中西：私も慶應は高いレベルでスポーツも学業も両立して頑張ってる学生が多いという印象を持っていました。大学でもホッケーを続けたいと思っていたので、ホッケー部があって、自分の行きたい学部のある慶應を目指しました。

ーー慶大に入学した時には入部は決めていたか

中西：私は他のクラブ見学とかにはほとんど行ってなくて、すぐ入りました。

髙橋：私は体育会に入りたくて、色々な部活を見に行ったのですが、やっぱり自分の中でホッケーに心残りがあり、まだまだホッケーをやりたかったのもあります。それこそ（中西）美月もいたし高校で仲良くしてくださってた先輩、久富東子（文２・成城学園）さんもいらしたので、楽しそうだったので入りました。

ーー中西選手は薬学部と部活の両立は特に難しいと思うが、１日のサイクルは

中西：まだ１年生の時期は週４日間日吉で授業をうけていることもあって、グラウンドにも通いやすく、スケジュールを立てやすいのですが、この先キャンパスも移って必修授業が多く、なかなか練習に参加できなかったりっていうのが増えることに不安はあります。けれど他の学部でも多分同じように頑張っている学生さんもいると思うので、限られた時間の中でどう質高く練習も勉強もやっていけるかが鍵だと思います。なのでこれから頑張ろうと思っています。

ーー入学してから現在までを振り返って

髙橋：基礎的な技術やホッケーIQなど全体的に高校と比べると成長してるなと思います。高校と違って練習日数や練習の質、環境も違うので、毎日吸収できる部分も多くて高校時代より早いスピードで成長できてるかなと感じます。

中西：大学に入って本当にありがたいなと思ったことはやっぱり専用グラウンドがあるということです。今までクレーのコートでやってたんですけど慶應のグラウンドはいつ来ても練習できるし、技術的な部分だと今までできなかったスティックを地面につけるような動きのスイープだったりも沢山練習できるようになりました。また、コーチや多くのＯＧ、ＯＢの方にご指導いただけて、フィードバックもしてもらえるっていうところが自分が成長できる大きな要因だと思います。半年間でディフェンスの技術面でも高校の時よりはるかに成長したと思います。

ーー高校と大学のホッケーの違いは

髙橋：スピード感は全然違うと感じます。私の高校は一応芝ではあったのですが、サッカー用の芝でホッケー用ではなかったので一球一球のスピードは遅く、ボールが遅いと全体的な試合の流れとかも変わってくるので、そういったスピード感は高校と比べて早いく、とても楽しいです。

中西：リーグ戦というのが初めてで、今まで大きな大会が２つある感じだったんですけど、連戦だったり多くの大学がある中でそれぞれの大学に対して違う戦い方を考えて練習することや、相手校のトイメンを分析することは初めての経験でした。

ーー慶大の選手として初めて試合に出場した感触は

中西：私は入部してから１週間くらいで公式戦に出させていただいたんですけど、まだ慶應の戦い方もすべては吸収できてない状態だったので、すごい不安というか緊張していたんですけど、相手が強豪の山梨大学さんだったこともあって、すごくレベルが高い選手と対戦するという点ではワクワクしたし、挑戦する気持ちで挑めました。

髙橋：私は美月ほど早いタイミングでのデビュー戦ではなかったのですが、戦術面や相手の分析力は高校時代とは全く違い、そういう面で先輩方に迷惑かけないようにと意識して、結構緊張してました。だけど、やっぱり憧れの慶應義塾の選手として出れたことは本当に嬉しかったし、思い出に残る一戦でした。

ーープレーがすごいと思ったチームメートは

髙橋：３年生の夏目もな（経３・慶應女子）さんです。ポジションが一緒なのもあって、日頃からお世話になっていて、基礎的な技術もそうですし、分析力っていうのはとても高い選手です。私自信、ホッケーIQは低く課題でもあるので、憧れていて色々学びたいと思ってます。

中西：私はやっぱり４年生方です。特に一緒にディフェンダーでやっている、佐藤美奈（法４・法政）さんは本当に安定感のあるプレーが持ち味だと思います。それこそ苦しい場面でヒット1本で打開してくれるような強い人で、素早く状況を読んで最適なパス選択やボール裁きができる尊敬している先輩です。

ーー自身の持ち味は

髙橋：あまりなくて、、単純に自分に自信がなくて（笑）。強いて言うならインターセプトです。これは高校時代にただひたすら取れそうなボールは走って取りにいくという気持ちがまだ残ってて、これだけは大学の試合でも自信をもってプレーできているのかなと思います。

中西：私はピンチの状況でも落ち着いてプレーして、１対１や相手からのボールをインターセプトしてそこから味方に繋げてチャンスにしていく力は少し自信を持てるかなと思ってます。課題としてはビルドアップやセットプレーなどで選択を迷ってしまうことなので、そこをこれからの練習で高めていきたいです。

ーー中西選手から課題の話があったが、髙橋選手は

髙橋：考えてプレーする点はまだまだ未熟な部分があるかなと思います。それこそチームとして相手を分析したり自分たちの持ち味をどう生かすかというのを重視してやってる中で、私は状況判断だったり相手がどう動くからこういうプレーをした方がいいというのは苦手なので改善していきたいです。あと、メンタル面で上がり性な部分があり、焦ってしまうと１つ１つのプレーが雑になってしまうので、この点の強化も課題としてあると思います。

ーー入部してから成長を感じる部分は

中西：私はディフェンスでの身の入れ方だったり、どのポジションの人がどの角度を抑えるなどの指示出しのところで、より細かい守り方を習得することができたと感じます。また、ヒットだったり強いストロークっていう部分ではフィジカル面での成長もそうですし自主練も多くできたおかげで、高校時代と比べて磨きがかかったなって思います。

髙橋：私は、ドリブルなどでラインを上げるという点は成長したと思います。ポジション的にもディフェンスからのボールを前につなげるという責任もある中で、相手が出てきた時に、自分でフェイントをかけてボールを運ぶ動きは成長したと感じます。

ーー１年生としてチームにもたらしたいものは

髙橋：難しいのですが、新たな視点と言いますか、私たちは別のチームとしてホッケーをやっていた経験もある中で違う視点も提案できるかなって。まだ私は言ったことはないし、言えないんですけど（笑）。

中西：私たちは１年生で未熟ではあるんですけど、経験は２年ちょっとあるので、慶應以外で経験してきたホッケーで培った視点だったり、自分が得意としているプレーを中心に、どういうふうに慶應の強化につなげられるかを、まだうまく体現できているわけではないのですが、１年生ながらもチームにいい影響をもたらすことができればいいなと思います。

髙橋：あと、１年なので先輩方の指示だったり声を聞いて動きがちなのですが、受け身にならずにガッツのある、ただひたすらホッケーを楽しんでやるという姿勢を見せれたら面白いかなと思います。

ーー慶應のホッケーの特徴は

中西：とことん「考える」ところにあると思っています。役割分担が明確にあるので１つの場面を切り取ってどう動くのかを、誰がどのポジションに入ったとしてもできるような、全員が同じ共通認識をもって戦えるように普段の練習から取り組んでいるところを挙げられるかなって思います。

ーー憧れの選手は

髙橋：ミットフィルダーの先輩３人です。３人それぞれ得意なプレーだったりもってるものは全く違うけど3人集まると大きな力になっていて、慶應としても大切な存在になっているので、３人のいいとこ取りをして成長していきたいなと思ってます。

中西：特定の選手がいるわけではないんですけど、得点力のある選手っていうのは魅力的だと思いますし、コートの状況を瞬時に把握できるような力がある選手になりたいと思っています。

ーー慶大の他競技の選手で仲のいい選手は

髙橋：私はクラスや塾の友達が庭球部、女子ラクロス、野球部、水球部にいます。特にソッカー部の早坂七海（政１・常盤木学園）がクラスメイトで２人とも英語が苦手っていうのもあって、テスト期間とかは励まし合いながらやってたりしました。あと、幼稚園から一緒の子がアメフトにいます。

中西：私は学部的にあまり（体育会との）交流がないので、薬学部のクラスの中に空手部だったり女子ラクロス、野球部とか、数人いるんですけど、少ないのでこれからご縁があれば嬉しいです（笑）。

ーー実は早坂選手はこの企画で髙橋選手の名前を挙げていたが

髙橋：そうなんですよ。私も記事読んで本当に嬉しくて。（笑）テスト期間はお互い励まし合いながら、レジュメとかも共有しながらやってました。

ーー試合前のルーティーンは

髙橋：特にはなのですがら強いて言うならあがり性、緊張しいな部分があるので、ただひたすら自分に暗示をかけるというか独り言を言って気持ちを落ち着かせることはやってます。

中西：私も特にはないんですけど、試合の日は髪の毛をいつもより丁寧に結んで気合を入れています。

ーーホッケー部の１年生同士の交流は

髙橋：人数が１０人で、他の体育会の競技より少ないので夜練の後とかはみんなでご飯行ったりとか、練習もお昼過ぎには終わるのでみんなでご飯食べて自主練したりとか、仲良くやってます。

中西：本当にいる時間が長いから…（笑）遊びに行く時間はあんまりないんですけど、それ以上に練習前後の時間が濃いです。

髙橋：学部一緒の子たちは一緒に授業受けたりとか、仲いいなって思います（笑）。

中西：本当に仲いいなって思います（笑）。

ーーホッケー以外に好きなことは

髙橋：最近アルバイト入れすぎてあまりできてないんですけど、ドライブは時間を忘れて無心になれるので好きですね。

中西：いいですね（笑）。

髙橋：ありがとうございます（笑）。

中西：私は家族や友達と美味しいご飯を食べに行くことが好きだったり、よく散歩したりします。気持ちがリフレッシュして、好きです（笑）。

ーールーキーイヤーで達成したい目標は

髙橋：来年になると今以上に自分のプレーに責任が伴ってくるので、4年生の方がいる間に吸収できるところは全て吸収して、来年度以降につないでいきたいです。早慶戦があるのでそこで１年生として結果を残して、自分の自信になるような１年にしたいなって思います。

中西：私も早慶戦勝利っていうところは目標としています。これからの秋季リーグの残りの試合で全力のパフォーマンスが出せるように努力を尽くして、全試合フル出場というところは達成したいなって思います。

ーー慶大での４年間で達成したい目標は

髙橋：私は高校時代に後悔の残る競技生活だったので、後悔がないように自分の課題や得意なところを修正して伸ばして悔いのないようにしたいです。学業の面では、勉強したいことがあって入った大学でもあるので、しっかりそこは競技を言い訳にしないで自分の将来のためになるように全力を尽くしたいと思います。

中西：私も経験者が２人いる代っていうのはなかなか訪れることがないと思うので。いや訪れてほしいんですけど（笑）。なかなか今までなかったので、２人で盛り上げていきたいです。ただし、初心は忘れずに基礎だったりフィジカルの部分をしっかり伸ばしていって自分の理想とするような選手像になるべく近づきたいです。学業との両立や時間の使い方っていう部分もうまくコントロールして最後悔いの残らない４年間、ホッケー漬けの４年間にしたいと思います。

ーーグラウンドホッケーの魅力は

髙橋：ホッケーの魅力は、スピード感です。ボールが小さい分、１球１球のスピードは他の競技に比べて早いですし、攻守のやり方はサッカーに似てるので１回見たらなんとなくは楽しめる競技だと思うので、そこが魅力的かなって思います。

ーー慶大のホッケーの魅力は

中西：慶應は最後まであきらめない姿勢だったりコート内外、学年問わず声を出しての雰囲気作りを練習中も試合中も意識しているので、魅力の一つだと思います。

ーーケイスポの読者に向けて

髙橋・中西：日頃からホッケー部の応援をしてくださりありがとうございます。

髙橋：ホッケーはマイナースポーツで見たことない方も多いと思いますが、スピード感がある競技なので、１回見ていただければ絶対虜になるはずです。中西：今年の早慶戦は１００周年ということもあって盛大にやらせていただく予定なので、ぜひ応援しに来てくださると嬉しいです。

髙橋・中西：これからも応援よろしくお願いします。

（取材：奥秋柚生、山内悠暉）