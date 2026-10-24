【競走】箱根路の夢は今年も叶わず　総合３０位で本選出場を逃す／第１０３回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会

１０月１７日（土）、第１０３回箱根駅伝予選会が立川・昭和記念公園周辺にて開催された。駅伝主将・安田陸人（商４・開成）のもとで、新戦力と共に３３年ぶりの本選出場を目指した慶大。成沢翔英（環４・山梨学院）が全体２７位（日本人１８位）となる快走を見せるも、チームとしての総合力で一歩及ばず、昨年と同様の総合３０位で本選出場を逃した。

結果

〈総合結果〉

総合順位 大学名 記録 1位 東洋大学 10時間31分30秒 2位 中央学院大学 10時間33分31秒 3位 東海大学 10時間33分41秒 4位 専修大学 10時間33分42秒 5位 東京農業大学 10時間34分33秒 6位 山梨学院大学 10時間35分18秒 7位 大東文化大学 10時間35分23秒 8位 神奈川大学 10時間36分48秒 9位 日本体育大学 10時間39分52秒 10位 法政大学 10時間40分08秒 ――― ―――――― ―――――― 30位 慶應義塾大学 11時間06分52秒

〈個人結果〉

全体順位 選手名 記録 27位 成沢翔英 1時間02分48秒 (PB・塾歴代2位) 227位 石野日向 1時間05分30秒 (PB) 254位 弓田一徹 1時間05分58秒 277位 田口涼太 1時間06分17秒 286位 芦野清志郎 1時間06分25秒 309位 安田陸人 1時間06分43秒 (PB) 312位 杉森星彦 1時間06分44秒 371位 クリントン・レマション 1時間08分31秒 378位 村松駿平 1時間08分49秒 388位 渡邊航成 1時間09分07秒 ――― ―――――― ――――――― 390位 松波一翔 1時間09分17秒 (PB) 416位 稲生健人 1時間10分14秒

※予選会では上位１０人の記録を合計し、その大学の総合記録を出す

※成沢選手の学年は、競走部での扱いに合わせて４年生と表記しています。大学・関東学連の登録上は３年生です。

秋晴れの中、号砲

年に１度の夢舞台、箱根路を夢見る青年たちが今年も立川の地に集結した。予選会開始直前の午前８時時点の気温は１７．８℃と、高速レースとなった昨年とほぼ同じ気温となり、好記録への期待が高まった。一方、直射日光の強さや風がレースに与える影響が気になる状況であった。 当日の出走メンバーには駅伝主将の安田陸人（商４・開成）や昨年チームトップのタイムを叩き出した田口涼太（政３・慶應志木）、２年ぶりの予選会復帰となった中距離ブロックの異端児・成沢翔英（環４・山梨学院）や競走部初の留学生ランナーのロソ・クリントン・レマション（環１・M-pesa Foundation Academy)らがエントリー。緊張感が漂う中、午前８時３０分の号砲を迎えた。 風の影響もあり、先頭の５キロ通過は１４分４２秒と、前回大会の１４分２４秒に比べるとスローペースとなった。しかし、成沢と安田は１４分台で５キロ地点を通過し、日本人トップからわずか１０秒ほど後方でレースを進める展開となった。 その後方では、石野日向（商３・県立横浜国際）、田口、クリントン、芦野清志郎（理４・高田）、杉森星彦（理４・県立中央）、弓田一徹（環３・法政二高）らが１５分２０秒前後のラップを刻み、さらに村松駿平（総２・法政二高）、渡邊航成（総１・東海大相模）、稲生健人（経４・慶應）らが５キロを１５分５０秒前後で、松波一翔（環２・桐蔭）が５キロを１６分２０秒ほどで通過し、後方でレースを進めるという隊列となった。 １０キロ地点で成沢は５キロごとのラップタイムを４秒縮めたものの、トップ集団もさらにタイムを縮めたため、少し位置を下げ、日本人トップから４０秒ほど後方でレースを進める。５キロ地点で日本人トップとさほど離れていなかった安田は、大幅にペースを落とし、日本人トップから１分３０秒以上離されてしまったものの、チーム内では４番手とした。田口、芦野、弓田らもペースを維持して中盤につけた。１０キロ地点で、チーム内において２番手となったのが石野である。１年間練習をしっかりとこなしてきた成果が垣間見れた。 １０キロ地点の順位速報では、慶大は上位２０校圏外。それでも成沢は、公園内に入っても好調を維持した。１５～２０ｋｍをこの日自身最速の１４分４８秒で駆け抜ける。 石野と弓田の３年生コンビも粘りを見せ、少しタイムを落としたとはいえ、同区間をそれぞれ１５分５３秒、１５分５７秒で走った。一方、安田と芦野の４年生コンビは苦しい走りに。１５～２０ｋｍのタイムは、最初の５ｋｍと比べて安田が１分２６秒、芦野が５４秒遅くなった。昨年チームトップの田口も同区間は１６分１９秒と、最初の５ｋｍから１分以上ペースを落とした。成沢らが前方で健闘する一方、チームとしては厳しい展開が続く。 終始日本人３番手集団の中で激走を見せていた成沢は、最後までそのペースを落とすことなく、並いる強豪校の選手たちに交じって６２分４８秒／個人全体２７位でフィニッシュ。「異端」とも呼ばれたケニアでの武者修行の成果を目に見える形で証明してみせた。 そして、成沢に次ぐチーム内２番手でフィニッシュしたのが石野だ。湿度が高くコンディションの厳しい公園内でも淡々とそのペースを刻み続け、ＰＢを更新する走りでこの１年間積み重ねてきた練習の成果を発揮した。また、チーム内３・４番手には弓田と田口が入り、３年生ラインが確かな存在感を放った。その一方で、駅伝主将の安田や、２０ｋｍ地点までは弓田と競っていた芦野など、主力となる４年生の失速が目立つ展開ともなった。 レースを終わって振り返ってみれば、慶大の最終順位は昨年同様、総合３０位であった。１０位で本選出場を決めた法政大学とのタイム差は約２７分と、一見するとその差は昨年より縮まったように感じる。しかし、依然として本選への切符を勝ち取るにはまだまだ隔たりがある現状を、改めて再認識させられる結果となった。 昨年の結果との大きな違いは、やはり成沢の快走だろう。予選会敗退校から構成される関東学生連合チームに、個人枠の１番手として成沢が選出された。強豪校のエースたちとも互角以上に渡り合った彼の結果を以てしても順位が昨年と同様だったという点に、今年度の長距離ブロックの課題が顕著に出ているように感じる。主力として活躍する選手たちに食らいつける人材をどのように育成していくのか、そして選手層の薄さを如何にカバーしていくのかが、慶大がこの先さらなる飛躍を遂げられるかの大きな分水嶺となっていくのではないだろうか。 この２年間、エースとして、そして主将としてチームを導いてきた安田をはじめ、出走メンバーのうち４人が来年はチームを離れる。現在の長距離ブロックの人数を鑑みても、１年生の台頭が待ち望まれる状況である。 来年は「慶應箱根駅伝プロジェクト」の指導から１０年の節目の年を迎える。それと同時に、予選会の制度変更に伴い、予選会から本選へと進む学校数が増える。来年の予選会で、長く続いた冬の時代を終え、遂に本選への扉を開くことが出来るのか。華々しい新春の舞台を夢見て散っていった若人たちに最大級の敬意を込めて、そして未来への希望の片鱗を胸に抱いて。これからも、「陸の王者・慶應」の箱根路を懸けた旅の歩みは続いていく。

選手・コーチからのコメント

安田陸人／４年・駅伝主将

今年は３０位という結果で、昨年と同じ順位となりました。ただ中距離ブロックの成沢（＝成沢翔英 環４・山梨学院）が日本人１１位で帰ってきて、関東学生連合に選ばれました。 個人的には「成沢に絶対負けないぞ」という思いで、ブロック長としての意地を見せて、自分が箱根路を駆け抜けて、後輩たちに結果で示し、支えてくださった皆様に恩返しをしたいと思っておりました。ですが、レースが始まると、自分の体が思った以上に動かず、その現実に苦しみながらも、皆さんの沿道からの声援のおかげで、最後まで自分の足を進めることができました。 この５年間、毎回予選会には嫌われていて、今日もスタートラインに立つまで本当に何があるかわからないという心境で、非常に怖い５年間でした。ただ、来年の１月２日、３日を走りたいという思いから、そしてＯＢ総会などでいただいた「安田が走っている姿を見たい」という皆様のお言葉に少しでも応えたいという思いから、この日まで突っ走ることができました。 今年の予選会は何の痛みもなく、スタートラインに立つことができました。皆さんのサポートのおかげだと感じています。だからこそ、チーム内６位という無惨な結果で終わったことを本当に申し訳なく思っています。僕の挑戦はこれで終わりとなりますが、後輩たちはこれから先、しっかりと新しいチームを引っ張って、ゆくゆくは必ず箱根に僕らを連れていってくれると信じています。僕もこれからはＯＢとして全力でこの慶應競走部をサポートして、競走部がより発展していく未来を作っていきたいと思っています。 ここにいる１５人は箱根を全く諦めていませんし、来年以降も箱根駅伝の挑戦を見据えて、何度でも立ち上がってくれると信じています。チームとしては不甲斐ない結果になってしまいましたが、本選での成沢の走りを見て、もう１度長距離ブロックとして奮起して、来年の予選会では笑って終われるように、僕が卒業するまでの間で残せるものをすべて残したいと思っています。そして来年は見る側の立場として、一緒に「若き血」を歌って喜びたいと思っています。 本当にたくさんの経験をさせてもらった５年間でした。 苦しいことの方が多かったのですが、皆さんが応援してくれることが僕にとってはかけがえのない時間でした。本当にありがとうございました。

保科光作ヘッドコーチ

今年も朝早くからご声援をくださり、ありがとうございました。部員の皆さんも朝早くから来ていただき、ありがとうございました。 結果は総合３０位、１１時間６分５２秒となり、なかなか昨年（３０位）、一昨年（２９位）の順位を超えることができず、悔しい思いをしています。

今年は、中距離ブロックに所属している成沢（＝成沢翔英 環４・山梨学院）が、「予選会を走りたい」ということで、予選会に合流してくれて、６２分台で走ってくれました。成沢がいなかったらなかなか辛い現状だったと思うので、成沢がいてくれて助かったなと思っています。

成沢を除くと、チームトップは石野（＝石野日向 商３・県立横浜国際）でした。他の選手と比べると、石野は１年間ずっと継続してトレーニングをしてきていました。その結果のチームトップというところはすごく評価できると思います。石野は高校時代、そこまで力のある選手ではなかったのですが、大学に来てから競技に対する姿勢と情熱を持って、この１年間取り組んでくれました。誰もが石野の取り組みや情熱を真似して、できる範囲でやれることをやれば、これくらい走れるということが証明されたと思います。

結果で皆さんに恩返しをすることはできませんでしたが、また１年間しっかりと強化をして、戦えるようなチームを作って参りたいと思っております。 本当にありがとうございました。