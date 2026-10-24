【競走】成沢翔英が関東学生連合入り！正月の箱根路に４年ぶりの“黄Ｋ”なるか／第１０３回東京箱根間往復大学駅伝競走

１０月１７日に開催された第１０３回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会の結果を受け、慶大競走部の成沢翔英（環４・山梨学院）が関東学生連合チームのメンバーとしてエントリーされた。慶大選手の関東学連チーム入りは、第９９回の貝川裕亮（令５年環卒・美濃加茂 ）以来、４年ぶりとなる。

１０月２０日、関東学生陸上競技連盟は第１０３回箱根駅伝予選会の結果を受けて、慶大の成沢翔英が関東学生連合チームのメンバーに選出されたことを正式発表した。

成沢は、同月１７日の予選会で、ハーフマラソンを６２分４８秒で走り切り、全体２７位（日本人１１位）で、塾歴代２位という好記録を残した。

成沢は１５００ｍと５０００ｍを主戦場とする中距離ランナー。ケニア遠征を２度も経験しており、１５００ｍ、５０００ｍ共に塾記録を保持している。今年度はチームの副将に就任し、後輩たちを結果で引っ張る立場となった。５月に開催された関東インカレでは、１５００ｍで１１位、５０００ｍで２７位と、納得のいく結果を残せなかった。しかし６月の日本選手権では１５００ｍに出場し、決勝にはあと一歩届かなかったものの、大舞台で確かな手ごたえを掴んだ。その後、予選会復帰を果たし、有言実行の走りで箱根行きの切符を手にした。

第１０２回予選会（２０２５年）から、箱根駅伝予選会での関東学生連合チームの選出方法が変更され、変更後は１１位～２０位の学校から各校１名ずつ、２１位以下の大学から個人記録上位６名が学連チームに選ばれることになった。今回の成沢は、後者のいわゆる「個人枠」での選出にあたる。

今回の選出は、第９９回（２０２３年）に１０区を走った貝川裕亮以来、４年ぶりとなる。区間エントリーは例年通りであれば、今年１２月２９日に発表される見込みである。区間エントリーでは、１区から１０区までに割り振られた１０名、補欠枠の６名が発表される。

選手へのインタビュー

――予選会を終えて、率直な感想を教えてください

まずは目標としていた走りをしっかりと形にでき、率直にほっとしています。ただ、ラスト３ｋｍまでは日本人先頭集団の中で手応えを持って勝負ができていただけに、最後の最後で競り負けてしまった悔しさも強く残っています。

――レース中に意識したことは何でしょうか？

「とにかく焦らないこと」を一番に意識していました。入り（最初の１ｋｍ）は３分０７秒と落ち着いたペースになりましたが、周りの動きに惑わされず、１５ｋｍまでは絶対に余裕を残して進めるプランを徹底しました。

――応援してくれた方々へのメッセージをお願いします

温かいご声援、本当にありがとうございました。本選は関東学生連合チームの一員として、強い覚悟を持って挑戦します。１月２日・３日の箱根路で成長した姿をお見せできるよう全力を尽くしますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。

記事：中原亜季帆