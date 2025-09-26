【アイスホッケー】強豪・明大に完敗　中盤に強固な守備を見せるも秋大会初勝利はお預け／エイワ杯２０２５年度関東大学リーグ　ファーストリーグ　第３戦　対明治大学

秋大会２戦を終えて、いまだ勝利のない慶大は強豪・明大との試合に挑んだ。１Ｐでは明大の素早いパス回しに翻弄され、０－４で終える。反撃したい２Ｐでもパックを保持され、何度もシュートを放たれたが、堅い守備力を魅せ、何度もピンチを切り抜ける。しかし、後半に失点を重ねて０－８で３Ｐを迎える。３Ｐも明大の勢いは止まらず、失点を許す。相手の反則から数的有利の状況を生かして攻める展開を作った慶大は、ＦＷ・立島健大が回り込んでシュートを決める。１－１０で試合を終えた。

２０２５年９月２０日（土）１４：３０試合開始 ＠東伏見ダイドードリンコアイスアリーナ

１P ２P ３P TOTAL 慶應義塾大学 ０（５） ０（７） １（８） １（２０） 明治大学 ４（１９） ４（２６） ２（１１） １０（５６）

※（）内はシュート数

【メンバー】

慶應義塾大学

１. 郷、小島（佑）、栖原、有馬、古館

２. 勝見、芝田、石村、仁王、茨城

３. 三田、倉田、立島、土井、久恒

４. 小島（壯）、生原、大塚、沖野、木原

ＧＫ：多田

【得点者】

【１P 】

１分６秒 明大 小桑潤矢（アシスト：井口藍仁）

７分６秒 明大 小桑潤矢（アシスト： 岸本航太、福田琉太）

１１分８秒 明大 井口藍仁（アシスト：小桑潤矢、福田琉太）

１１分４９秒 明大 城野友咲（アシスト： 阿部颯）

【２Ｐ】

１３分５９秒 明大 花田匠（アシスト：村社海莉）

１７分３４秒 明大 寺内理雲（アシスト：村社海莉、花田匠）

１８分 明大 小桑潤矢（アシスト：福田琉太）

１８分３１秒 明大 香田龍冴（アシスト：天明海太、阿部颯）

【３Ｐ】

７分１３秒 明大 工藤秀生（アシスト： 岸本航太、井口藍仁）

１１分７秒 明大 木戸仁哉（アシスト：寺内理雲）

１６分１５秒 慶大 立島健大

いまだ秋大会で白星をあげていない慶大。開始直後に明大選手らの素早いパス回しから隙を突かれ、先制点を許してしまう。点差を広げられたくない慶大は、ＤＦ・古館広壮（商３・八戸）がシュートを放つなど好機も生まれたが得点には結びつかなかった。その後もパックを保持される時間が長くなり、反則による数的不利の状況で失点を重ねる。１Ｐは０ー４で終えた。

続く２ＰではＦＷ・芝田光希（経２・都市大附属）がシュートを放つも相手ＧＫに阻まれる。６人攻撃をするなど積極的な攻撃を見せる。相手の反則により数的有利の状況で、再びＦＷ・芝田がゴール前でシュートを放つが決めきれず厳しい時間が続く。攻められる時間が長いながらも、ＧＫ・多田圭之介（政４・慶應）の好セーブも光り、失点を許さない。しかし、中盤以降に４失点を許し、０ー８で３Ｐを迎える。

３Ｐでも明大にパックを保持される展開が続き、開始７分に失点を許す。その後、ＦＷ・勝見斗軌（法４・Ｏntario Hockey Academy）が相手ＧＫと１対１の好機をつくる。しかし、相手ＧＫの好セーブに阻まれてしまう。ＤＦ・有馬龍太（経４・武修館）の鋭いショットも惜しくもゴールには至らず。

試合終盤、数的有利の状況でＦＷ・立島健大（政４・慶應）が回り込んでシュートを決め、１－１０で試合を終えた。

序盤から明大のスピード感に圧倒される形となったこの試合だが、秋リーグはまだ序盤。今後も１部Ａ残留に向けて負けられない試合が続く。まずは初勝利をつかみ取りたい。

（取材：檜森海希、吹山航生）

次戦予定

２０２５年９月２８日（日） 対日本大学

１５：００試合開始 ＠東伏見ダイドードリンコアイスアリーナ

２０２５年１０月５日（日） 対日本体育大学

１５：００試合開始 ＠東伏見ダイドードリンコアイスアリーナ

２０２５年１０月１１日（土） 対早稲田大学

１７：３０試合開始 ＠東伏見ダイドードリンコアイスアリーナ